Пять причин того, почему Зеленскому не нужен мир с Россией

Пять причин того, почему Зеленскому не нужен мир с Россией

На Аляске 15 августа стартует саммит Владимира Путина и Дональда Трампа, который будет посвящен установлению мира на Украине. Зеленского на саммите не будет. Если президенты РФ и США договорятся о мире, то украинский президент будет поставлен перед фактом и вынужден пойти на него. Но мир ему не выгоден. Издание Украина.ру назвала пять причин этому

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065822467_0:4:1043:591_1920x0_80_0_0_a4ffdfbe5a10ecc4c6ff5ecfc18c75ce.jpg

Причина первая. Потеря власти.У Зеленского давно закончился президентский срок. Его полномочия истекли еще 20 мая 2024 года. Зеленский прекрасно понимает, что как только установится мир — хочет он этого или не хочет — ему надо будет проводить выборы, как президентские, так и парламентские.Он отчетливо понимал и понимает, что из-за своих низких рейтингов он проиграет президентские выборы генералу Залужному, а в парламенте вне зависимости от их результатов у его политической силы "Слуга народа" не будет не только конституционного, но и простого большинства.Так, опросы социологического центра "Социс" в феврале 2025 года свидетельствуют, что если бы президентские выборы "состоялись сейчас", то в первом туре за Залужного проголосовали 27,2% респондентов, а за Зеленского — 15,9%. При этом уже во втором туре Залужный, получая 74,9% голосов, выигрывал бы вчистую у украинского президента, которому бы отдали свои голоса только 25,1% избирателей.Потеря власти привела бы, естественно, к потере доходов как самого Зеленского, так и его коррумпированного окружения, потому что нельзя было бы воровать западную помощь, бюджетные деньги и получать прибыль с разного рода экономических и финансовых предприятий, не будучи президентом. Поэтому война для него — это продолжение его нынешнего статус-кво.Причина вторая.Его власть могут снести разного рода военизированные подразделения национал-патриотической направленности в случае подписания мира с Россией. Это может закончиться гибелью Зеленского и его окружения. Естественно, он боится такого исхода.Самоочевидно, что при подписании мира украинскому президенту придется уйти из оккупированной сейчас части ДНР — Славянска, Краматорска, Дружковки, Красного Лимана, Святогорска. Ему придется согласиться на то, что ЛДНР, Крым, Херсонская и Запорожская области, которые контролируются Россией, навсегда войдут в её состав, и о границах 1991 года можно будет забыть. Такое национал-патриоты ему никогда не простят.Да, их мятеж не поддержит Америка Трампа, но поддержит в своем большинстве нынешняя Европа, которая считает, что Украина должна биться с Россией до конца и дать ЕС подготовиться к возможному военному противостоянию с ней.К тому же, украинским военным есть куда бежать в случае провала.Причина третья.Начало антикоррупционного расследования против Зеленского и его вороватого окружения, инициированное НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура).У НАБУ, как мы все помним, есть записи, сделанные его детективами (благодаря помощи днепропетровского олигарха Геннадия Боголюбова) в квартире ближайшего сподвижника Зеленского — Тимура Миндича, где решались многие коррупционные вопросы. Считается, что у детективов есть записи, в том числе и самого Зеленского, которые могут послужить основанием для обвинений украинского президента в коррупции. Именно из-за этого Зеленский и пытался принять закон, ставящий НАБУ и САП под его контроль.После потери власти Зеленским уже ничто не помешает украинским антикоррупционным органам упрятать его и его окружение за решетку.Причина четвертая.Арест имущества и счетов, невозможность укрыться от преследования в Европе и ордер Интерпола на задержание. Последствия проведения антикоррупционного расследования ни к чему иному, как к задержанию Зеленского, не приведут. К тому же надо помнить и о том, что ему и его окружению будут вменять кражу западной помощи, то есть преступление против Америки и остальных стран Запада. Угроза ареста будет ждать его и на Украине, и в Европе, и в Америке.Вспомним судьбу экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко, который 12 лет провел либо в американских тюрьмах, либо под домашним арестом, и у которого американским судом было конфисковано 100 млн долларов в офшорах.Вспомним также и судьбу украинского олигарха и главу печально известной компании "Росукрэнерго" Дмитрия Фирташа, экстрадиции которого из Вены требует ФБР с весны 2014 года. Больше десяти лет олигарх живет под тяжестью возможного переезда в американскую тюрьму. Разве это можно назвать жизнью?Поэтому ни Зеленский, ни его окружение не хотят повторить судьбу Лазаренко и Фирташа, которая может длиться всю оставшуюся жизнь.Причина пятая.Месть Рината Ахметова, Петра Порошенко*, Игоря Коломойского**, Вадима Новинского и других ВИП-персон, которых Зеленский в своё время серьезно обидел: арестовал, пытался арестовать, ввел санкции, конфисковал активы...Все эти люди ничего ему не забыли и ждут только одного — ухода Зеленского из власти, чтобы ему отомстить. Вспомним донецкого предпринимателя Бориса Пенчука, который в 2004 году безосновательно обвинил Бориса Колесникова, правую руку донецкого олигарха Рината Ахметова, в якобы вымогательстве акций донецкого универмага "Белый лебедь". Колесникова тогда арестовали. Однако расследование показало, что никакого вымогательства не было, а за универмаг были заплачены деньги, которые содержались на тайных счетах Пенчука. В результате Колесников вышел на свободу, уголовное дело, инициированное против него тогдашним главой МВД Юрием Луценко, было закрыто. После этого был арестован сначала и получил срок сам Пенчук, а затем и его покровитель и вдохновитель — Луценко. Ни Колесников, ни Ахметов никогда ничего не забывают.Не забудет Ахметов и унижений от Зеленского и Ермака перед самым началом СВО, не говоря уже о Новинском, Коломойском и особенно Порошенко, против которого украинский президент хочет возбудить уголовное дело. Усилия всех этих людей и могут привести к получению Зеленским, у которого больше не будет президентской власти, большого срока.* обвиняется в РФ в причастности к террористической деятельности** внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также статью Александра Чаленко Пять причин, почему Россия не должна идти на "похабный мир" с Трампом

