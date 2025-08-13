Пять причин того, почему Зеленскому не нужен мир с Россией - 13.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250813/pyat-prichin-togo-pochemu-zelenskomu-ne-nuzhen-mir-s-rossiey-1066925559.html
Пять причин того, почему Зеленскому не нужен мир с Россией
Пять причин того, почему Зеленскому не нужен мир с Россией - 13.08.2025 Украина.ру
Пять причин того, почему Зеленскому не нужен мир с Россией
На Аляске 15 августа стартует саммит Владимира Путина и Дональда Трампа, который будет посвящен установлению мира на Украине. Зеленского на саммите не будет. Если президенты РФ и США договорятся о мире, то украинский президент будет поставлен перед фактом и вынужден пойти на него. Но мир ему не выгоден. Издание Украина.ру назвала пять причин этому
2025-08-13T16:04
2025-08-13T16:04
мнения
александр чаленко
владимир зеленский
ринат ахметов
фирташ
павел лазаренко
вадим новинский
петр порошенко
игорь коломойский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065822467_0:4:1043:591_1920x0_80_0_0_a4ffdfbe5a10ecc4c6ff5ecfc18c75ce.jpg
Причина первая. Потеря власти.У Зеленского давно закончился президентский срок. Его полномочия истекли еще 20 мая 2024 года. Зеленский прекрасно понимает, что как только установится мир — хочет он этого или не хочет — ему надо будет проводить выборы, как президентские, так и парламентские.Он отчетливо понимал и понимает, что из-за своих низких рейтингов он проиграет президентские выборы генералу Залужному, а в парламенте вне зависимости от их результатов у его политической силы "Слуга народа" не будет не только конституционного, но и простого большинства.Так, опросы социологического центра "Социс" в феврале 2025 года свидетельствуют, что если бы президентские выборы "состоялись сейчас", то в первом туре за Залужного проголосовали 27,2% респондентов, а за Зеленского — 15,9%. При этом уже во втором туре Залужный, получая 74,9% голосов, выигрывал бы вчистую у украинского президента, которому бы отдали свои голоса только 25,1% избирателей.Потеря власти привела бы, естественно, к потере доходов как самого Зеленского, так и его коррумпированного окружения, потому что нельзя было бы воровать западную помощь, бюджетные деньги и получать прибыль с разного рода экономических и финансовых предприятий, не будучи президентом. Поэтому война для него — это продолжение его нынешнего статус-кво.Причина вторая.Его власть могут снести разного рода военизированные подразделения национал-патриотической направленности в случае подписания мира с Россией. Это может закончиться гибелью Зеленского и его окружения. Естественно, он боится такого исхода.Самоочевидно, что при подписании мира украинскому президенту придется уйти из оккупированной сейчас части ДНР — Славянска, Краматорска, Дружковки, Красного Лимана, Святогорска. Ему придется согласиться на то, что ЛДНР, Крым, Херсонская и Запорожская области, которые контролируются Россией, навсегда войдут в её состав, и о границах 1991 года можно будет забыть. Такое национал-патриоты ему никогда не простят.Да, их мятеж не поддержит Америка Трампа, но поддержит в своем большинстве нынешняя Европа, которая считает, что Украина должна биться с Россией до конца и дать ЕС подготовиться к возможному военному противостоянию с ней.К тому же, украинским военным есть куда бежать в случае провала.Причина третья.Начало антикоррупционного расследования против Зеленского и его вороватого окружения, инициированное НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура).У НАБУ, как мы все помним, есть записи, сделанные его детективами (благодаря помощи днепропетровского олигарха Геннадия Боголюбова) в квартире ближайшего сподвижника Зеленского — Тимура Миндича, где решались многие коррупционные вопросы. Считается, что у детективов есть записи, в том числе и самого Зеленского, которые могут послужить основанием для обвинений украинского президента в коррупции. Именно из-за этого Зеленский и пытался принять закон, ставящий НАБУ и САП под его контроль.После потери власти Зеленским уже ничто не помешает украинским антикоррупционным органам упрятать его и его окружение за решетку.Причина четвертая.Арест имущества и счетов, невозможность укрыться от преследования в Европе и ордер Интерпола на задержание. Последствия проведения антикоррупционного расследования ни к чему иному, как к задержанию Зеленского, не приведут. К тому же надо помнить и о том, что ему и его окружению будут вменять кражу западной помощи, то есть преступление против Америки и остальных стран Запада. Угроза ареста будет ждать его и на Украине, и в Европе, и в Америке.Вспомним судьбу экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко, который 12 лет провел либо в американских тюрьмах, либо под домашним арестом, и у которого американским судом было конфисковано 100 млн долларов в офшорах.Вспомним также и судьбу украинского олигарха и главу печально известной компании "Росукрэнерго" Дмитрия Фирташа, экстрадиции которого из Вены требует ФБР с весны 2014 года. Больше десяти лет олигарх живет под тяжестью возможного переезда в американскую тюрьму. Разве это можно назвать жизнью?Поэтому ни Зеленский, ни его окружение не хотят повторить судьбу Лазаренко и Фирташа, которая может длиться всю оставшуюся жизнь.Причина пятая.Месть Рината Ахметова, Петра Порошенко*, Игоря Коломойского**, Вадима Новинского и других ВИП-персон, которых Зеленский в своё время серьезно обидел: арестовал, пытался арестовать, ввел санкции, конфисковал активы...Все эти люди ничего ему не забыли и ждут только одного — ухода Зеленского из власти, чтобы ему отомстить. Вспомним донецкого предпринимателя Бориса Пенчука, который в 2004 году безосновательно обвинил Бориса Колесникова, правую руку донецкого олигарха Рината Ахметова, в якобы вымогательстве акций донецкого универмага "Белый лебедь". Колесникова тогда арестовали. Однако расследование показало, что никакого вымогательства не было, а за универмаг были заплачены деньги, которые содержались на тайных счетах Пенчука. В результате Колесников вышел на свободу, уголовное дело, инициированное против него тогдашним главой МВД Юрием Луценко, было закрыто. После этого был арестован сначала и получил срок сам Пенчук, а затем и его покровитель и вдохновитель — Луценко. Ни Колесников, ни Ахметов никогда ничего не забывают.Не забудет Ахметов и унижений от Зеленского и Ермака перед самым началом СВО, не говоря уже о Новинском, Коломойском и особенно Порошенко, против которого украинский президент хочет возбудить уголовное дело. Усилия всех этих людей и могут привести к получению Зеленским, у которого больше не будет президентской власти, большого срока.* обвиняется в РФ в причастности к террористической деятельности** внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также статью Александра Чаленко Пять причин, почему Россия не должна идти на "похабный мир" с Трампом
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Александр Чаленко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg
Александр Чаленко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065822467_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_5004505d677b406c40842cfab08668bd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, александр чаленко, владимир зеленский, ринат ахметов, фирташ, павел лазаренко, вадим новинский, петр порошенко, игорь коломойский
Мнения, Александр Чаленко, Владимир Зеленский, Ринат Ахметов, Фирташ, Павел Лазаренко, Вадим Новинский, Петр Порошенко, Игорь Коломойский

Пять причин того, почему Зеленскому не нужен мир с Россией

16:04 13.08.2025
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Аляске 15 августа стартует саммит Владимира Путина и Дональда Трампа, который будет посвящен установлению мира на Украине. Зеленского на саммите не будет. Если президенты РФ и США договорятся о мире, то украинский президент будет поставлен перед фактом и вынужден пойти на него. Но мир ему не выгоден. Издание Украина.ру назвала пять причин этому
Причина первая. Потеря власти.
У Зеленского давно закончился президентский срок. Его полномочия истекли еще 20 мая 2024 года. Зеленский прекрасно понимает, что как только установится мир — хочет он этого или не хочет — ему надо будет проводить выборы, как президентские, так и парламентские.
Он отчетливо понимал и понимает, что из-за своих низких рейтингов он проиграет президентские выборы генералу Залужному, а в парламенте вне зависимости от их результатов у его политической силы "Слуга народа" не будет не только конституционного, но и простого большинства.
Так, опросы социологического центра "Социс" в феврале 2025 года свидетельствуют, что если бы президентские выборы "состоялись сейчас", то в первом туре за Залужного проголосовали 27,2% респондентов, а за Зеленского — 15,9%. При этом уже во втором туре Залужный, получая 74,9% голосов, выигрывал бы вчистую у украинского президента, которому бы отдали свои голоса только 25,1% избирателей.
Потеря власти привела бы, естественно, к потере доходов как самого Зеленского, так и его коррумпированного окружения, потому что нельзя было бы воровать западную помощь, бюджетные деньги и получать прибыль с разного рода экономических и финансовых предприятий, не будучи президентом. Поэтому война для него — это продолжение его нынешнего статус-кво.
Причина вторая.
Его власть могут снести разного рода военизированные подразделения национал-патриотической направленности в случае подписания мира с Россией. Это может закончиться гибелью Зеленского и его окружения. Естественно, он боится такого исхода.
Самоочевидно, что при подписании мира украинскому президенту придется уйти из оккупированной сейчас части ДНР — Славянска, Краматорска, Дружковки, Красного Лимана, Святогорска. Ему придется согласиться на то, что ЛДНР, Крым, Херсонская и Запорожская области, которые контролируются Россией, навсегда войдут в её состав, и о границах 1991 года можно будет забыть. Такое национал-патриоты ему никогда не простят.
Да, их мятеж не поддержит Америка Трампа, но поддержит в своем большинстве нынешняя Европа, которая считает, что Украина должна биться с Россией до конца и дать ЕС подготовиться к возможному военному противостоянию с ней.
К тому же, украинским военным есть куда бежать в случае провала.
Причина третья.
Начало антикоррупционного расследования против Зеленского и его вороватого окружения, инициированное НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура).
У НАБУ, как мы все помним, есть записи, сделанные его детективами (благодаря помощи днепропетровского олигарха Геннадия Боголюбова) в квартире ближайшего сподвижника Зеленского — Тимура Миндича, где решались многие коррупционные вопросы. Считается, что у детективов есть записи, в том числе и самого Зеленского, которые могут послужить основанием для обвинений украинского президента в коррупции. Именно из-за этого Зеленский и пытался принять закон, ставящий НАБУ и САП под его контроль.
После потери власти Зеленским уже ничто не помешает украинским антикоррупционным органам упрятать его и его окружение за решетку.
Причина четвертая.
Арест имущества и счетов, невозможность укрыться от преследования в Европе и ордер Интерпола на задержание. Последствия проведения антикоррупционного расследования ни к чему иному, как к задержанию Зеленского, не приведут. К тому же надо помнить и о том, что ему и его окружению будут вменять кражу западной помощи, то есть преступление против Америки и остальных стран Запада. Угроза ареста будет ждать его и на Украине, и в Европе, и в Америке.
Вспомним судьбу экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко, который 12 лет провел либо в американских тюрьмах, либо под домашним арестом, и у которого американским судом было конфисковано 100 млн долларов в офшорах.
Вспомним также и судьбу украинского олигарха и главу печально известной компании "Росукрэнерго" Дмитрия Фирташа, экстрадиции которого из Вены требует ФБР с весны 2014 года. Больше десяти лет олигарх живет под тяжестью возможного переезда в американскую тюрьму. Разве это можно назвать жизнью?
Поэтому ни Зеленский, ни его окружение не хотят повторить судьбу Лазаренко и Фирташа, которая может длиться всю оставшуюся жизнь.
Причина пятая.
Месть Рината Ахметова, Петра Порошенко*, Игоря Коломойского**, Вадима Новинского и других ВИП-персон, которых Зеленский в своё время серьезно обидел: арестовал, пытался арестовать, ввел санкции, конфисковал активы...
Все эти люди ничего ему не забыли и ждут только одного — ухода Зеленского из власти, чтобы ему отомстить. Вспомним донецкого предпринимателя Бориса Пенчука, который в 2004 году безосновательно обвинил Бориса Колесникова, правую руку донецкого олигарха Рината Ахметова, в якобы вымогательстве акций донецкого универмага "Белый лебедь". Колесникова тогда арестовали. Однако расследование показало, что никакого вымогательства не было, а за универмаг были заплачены деньги, которые содержались на тайных счетах Пенчука.
В результате Колесников вышел на свободу, уголовное дело, инициированное против него тогдашним главой МВД Юрием Луценко, было закрыто. После этого был арестован сначала и получил срок сам Пенчук, а затем и его покровитель и вдохновитель — Луценко. Ни Колесников, ни Ахметов никогда ничего не забывают.
Не забудет Ахметов и унижений от Зеленского и Ермака перед самым началом СВО, не говоря уже о Новинском, Коломойском и особенно Порошенко, против которого украинский президент хочет возбудить уголовное дело. Усилия всех этих людей и могут привести к получению Зеленским, у которого больше не будет президентской власти, большого срока.
* обвиняется в РФ в причастности к террористической деятельности
** внесён в РФ в список экстремистов и террористов
Читайте также статью Александра Чаленко Пять причин, почему Россия не должна идти на "похабный мир" с Трампом
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
МненияАлександр ЧаленкоВладимир ЗеленскийРинат АхметовФирташПавел ЛазаренкоВадим НовинскийПетр ПорошенкоИгорь Коломойский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:2815 августа в Аляске встречаются Путин и Трамп, чтобы говорить о мире на Украине. Зеленского там не будет, и, если лидеры договорятся, он окажется перед фактом. Почему же мир ему невыгоден?
16:17Киевские власти планируют массовое переименование станций метро
16:04Пять причин того, почему Зеленскому не нужен мир с Россией
16:00Ткуарчал: подвиг и трагедия шахтёрского города в Абхазии
15:42В ЕС оценивают ослабление санкций против России - Sky News
15:35Владимир Васильев: Трамп хитрит с обменом территориями, пока ЕС готовит ультиматум по Украине
15:24"Цитируют неудачников": Трамп резко высказался о фейках про встречу на Аляске
15:15Трамп заявил, что европейские лидеры хотят, чтобы он заключил мирное соглашение по Украине с Путиным
15:00Как "Буревестник" с ядерным двигателем подготовит Россию к переговорам Путина и Трампа — Подлесный
14:55Украина выдвинула требования России перед встречей Путина и Трампа
14:51Изучаем новую карту Западного Донбасса: Доброполье и Александровка
14:43Журнал Charlie Hebdo нарисовал Путина и Трампа за приготовлением барбекю из Зеленского
14:42Тибетский фактор. Китай отменил президента Чехии за визит к Далай-ламе
14:10Киев готов обсуждать с Москвой воздушное перемирие - Подоляк
13:51Киев усиливает террористическую активность перед саммитом на Аляске
13:39Решающим фактором в срочной встрече Путина и Трампа является сама воля этих лидеров — Фадеев
13:30МИД РФ прокомментировал идею "обмена территориями" с Украиной
13:13Лавров примет участие в российско-американском саммите на Аляске
13:01Зеленский обеспокоен "выходом Путина из изоляции", дыра в обороне Украины. Главное на 13.00 12 августа
12:50Главные события к 12:50 13 августа
Лента новостейМолния