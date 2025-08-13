"Моя виза закончилась, а бежать некуда" — как британский музыкант оказался в правовом вакууме в России
© ФотоМаркус Годвин
© Фото
Когда в 2013 году российские законы ужесточили правила трудоустройства иностранцев, британский музыкант Маркус Годвин оказался перед выбором — уехать или остаться нелегалом, рискуя будущим в стране, которую он считает домом. Об этом он рассказал в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!"
"Я был безнадёжно наивен. Не подавал на ВНЖ в 2000-е, когда это было просто, — сокрушается Маркус. — Искренне верил, что скоро у России будет безвиз с ЕС".
Всё изменилось весной 2013-го: "Частную языковую школу, где я работал, передали СПбГУ. По новым правилам, проректор не мог продлить контракт иностранцу без высшего образования". До конца визы оставалось 4 недели.
Параллельно случился семейный кризис: "В Англии заболел отец, во Франции — дочь. Я метался между странами, но искал способы вернуться в Россию". К 2022 году ситуация стала критической: "Визовый центр требовал 300 евро за 90 дней пребывания. Из-за ковидных ограничений выезжать стало опасно".
В ноябре 2022-го ему предложили временное убежище: "Но в МВД сказали: система перегружена украинцами, ждите 6 недель. Через 6 недель ответили — документы "не предоставлены", хотя я их подавал".
С тех пор Маркус живёт в правовом вакууме: "Юристы говорят, в Питере есть такие же, как я. Друг-журналист Грэм Филлипс получил убежище в ЛНР — но как мне туда без документов?".
Теперь надежда — на указ о переселении "по духовным причинам": "Я подал заявление. Россия — мой единственный дом", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Павла Волкова "Хочу жить в России! Маркус Годвин — английский музыкант в Петербурге".
Также на эту тему: "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.
