"Моя виза закончилась, а бежать некуда" — как британский музыкант оказался в правовом вакууме в России - 13.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250813/moya-viza-zakonchilas-a-bezhat-nekuda--kak-britanskiy-muzykant-okazalsya-v-pravovom-vakuume-v-rossii-1066809051.html
"Моя виза закончилась, а бежать некуда" — как британский музыкант оказался в правовом вакууме в России
"Моя виза закончилась, а бежать некуда" — как британский музыкант оказался в правовом вакууме в России - 13.08.2025 Украина.ру
"Моя виза закончилась, а бежать некуда" — как британский музыкант оказался в правовом вакууме в России
Когда в 2013 году российские законы ужесточили правила трудоустройства иностранцев, британский музыкант Маркус Годвин оказался перед выбором — уехать или остаться нелегалом, рискуя будущим в стране, которую он считает домом. Об этом он рассказал в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!"
2025-08-13T05:30
2025-08-13T05:30
новости
россия
англия
франция
павел волков
украина.ру
ес
мвд
документы
образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066684830_0:38:1407:829_1920x0_80_0_0_062a40b34b996b426d9df731c4d9667b.png
Всё изменилось весной 2013-го: "Частную языковую школу, где я работал, передали СПбГУ. По новым правилам, проректор не мог продлить контракт иностранцу без высшего образования". До конца визы оставалось 4 недели.Параллельно случился семейный кризис: "В Англии заболел отец, во Франции — дочь. Я метался между странами, но искал способы вернуться в Россию". К 2022 году ситуация стала критической: "Визовый центр требовал 300 евро за 90 дней пребывания. Из-за ковидных ограничений выезжать стало опасно".В ноябре 2022-го ему предложили временное убежище: "Но в МВД сказали: система перегружена украинцами, ждите 6 недель. Через 6 недель ответили — документы "не предоставлены", хотя я их подавал".С тех пор Маркус живёт в правовом вакууме: "Юристы говорят, в Питере есть такие же, как я. Друг-журналист Грэм Филлипс получил убежище в ЛНР — но как мне туда без документов?".Теперь надежда — на указ о переселении "по духовным причинам": "Я подал заявление. Россия — мой единственный дом", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Павла Волкова "Хочу жить в России! Маркус Годвин — английский музыкант в Петербурге".Также на эту тему: "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250722/ruslan-pankratov-poka-kiev-ustraivaet-ocherednuyu-profanatsiyu-britaniya-i-germaniya-sozdayut-mini-nato-1065708386.html
россия
англия
франция
британия
великобритания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066684830_127:0:1280:865_1920x0_80_0_0_068e8ecaada380adfd84a83ff9db9540.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, англия, франция, павел волков, украина.ру, ес, мвд, документы, образование, музыкант, юрист, британия, великобритания, новости россии
Новости, Россия, Англия, Франция, Павел Волков, Украина.ру, ЕС, МВД, документы, образование, музыкант, юрист, Британия, Великобритания, новости России

"Моя виза закончилась, а бежать некуда" — как британский музыкант оказался в правовом вакууме в России

05:30 13.08.2025
 
© ФотоМаркус Годвин
Маркус Годвин - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Когда в 2013 году российские законы ужесточили правила трудоустройства иностранцев, британский музыкант Маркус Годвин оказался перед выбором — уехать или остаться нелегалом, рискуя будущим в стране, которую он считает домом. Об этом он рассказал в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!"
"Я был безнадёжно наивен. Не подавал на ВНЖ в 2000-е, когда это было просто, — сокрушается Маркус. — Искренне верил, что скоро у России будет безвиз с ЕС".
Всё изменилось весной 2013-го: "Частную языковую школу, где я работал, передали СПбГУ. По новым правилам, проректор не мог продлить контракт иностранцу без высшего образования". До конца визы оставалось 4 недели.
Параллельно случился семейный кризис: "В Англии заболел отец, во Франции — дочь. Я метался между странами, но искал способы вернуться в Россию". К 2022 году ситуация стала критической: "Визовый центр требовал 300 евро за 90 дней пребывания. Из-за ковидных ограничений выезжать стало опасно".
В ноябре 2022-го ему предложили временное убежище: "Но в МВД сказали: система перегружена украинцами, ждите 6 недель. Через 6 недель ответили — документы "не предоставлены", хотя я их подавал".
С тех пор Маркус живёт в правовом вакууме: "Юристы говорят, в Питере есть такие же, как я. Друг-журналист Грэм Филлипс получил убежище в ЛНР — но как мне туда без документов?".
Теперь надежда — на указ о переселении "по духовным причинам": "Я подал заявление. Россия — мой единственный дом", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Павла Волкова "Хочу жить в России! Маркус Годвин — английский музыкант в Петербурге".
Также на эту тему: "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.
Руслан Панкратов интервью - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
22 июля, 08:30
Руслан Панкратов: Пока Киев устраивает очередную профанацию, Британия и Германия создают мини-НАТОЖелание Зеленского вести переговоры с Россией — чистая профанация. Националистическая Европа, опьяненная американским бурбоном на легкую победу, заинтересована в военном конфликте с РФ и перестраивает свою экономику на военные рельсы. Для нас факт остается фактом: переговариваться не с кем.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияАнглияФранцияПавел ВолковУкраина.руЕСМВДдокументыобразованиемузыкантюристБританияВеликобританияновости России
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:40"Первая птичка НАТО уже вьёт гнездо у наших границ" — эксперт о немецкой бригаде в Литве
06:20"Оборона противника трещит по швам": полковник Алехин рассказал о ситуации под Константиновкой
06:00"Готовы унизиться по первому жесту гегемона": Рэнкас про уровень делегации США на инаугурации Навроцкого
05:30"Моя виза закончилась, а бежать некуда" — как британский музыкант оказался в правовом вакууме в России
05:20"Хотят представить Белоруссию главным милитаристом" — Тиханский о планах Польши и ГУР против "Орешника"
05:00Удар по артериям снабжения ВСУ: как российские войска парализуют логистику противника
04:52За "бандеровский" флаг – смерть. Ультра-патриотов Украины отправят из Польши прямо на фронт
04:40"Я играю дьявола в костюме Дяди Сэма" — как британский музыкант неожиданно стал актёром в Петербурге
04:31Глава СБУ Малюк сообщил, что российская армия пыталась убить его двумя "Искандерами"
04:30Боятся лишиться возможности красть и опасаются за свой имидж на Западе. Что беспокоит украинскую элиту
04:25"Чтобы достичь турецкой мощи, полякам нужно долго стараться" — аналитик про амбиции Варшавы
04:22ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
04:20Экономика Украины и война: деградация внешней торговли, удар по интересам Азербайджана на Украине
04:05Будет чем торговать: об экономическом аспекте грядущей встречи на Аляске
04:03КНДР будет всегда полностью поддерживать Россию — Ким Чен Ын
04:00"Польша в ловушке ЕС". Рэнкас объяснил, почему Навроцкий не сможет освободиться от диктата Брюсселя
03:51Для жителей многоэтажки в Волгограде, на крышу которой упали обломки БПЛА, организуют ПВР
03:30Мирная жительница погибла в результате атаки ВСУ на центр Горловки
03:12Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область
03:02CNN назвало место встречи Путина и Трампа на Аляске
Лента новостейМолния