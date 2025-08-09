https://ukraina.ru/20250809/ya-govorila-esli-finlyandiya-vstupit-v-nato-ya-iz-nee-uedu-o-vozvraschenii-domoy-posle-17-let-v-khelsinki-1066445160.html

Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки

Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки - 09.08.2025 Украина.ру

Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки

Екатерина Барилова выросла в Санкт-Петербурге, но в начале 2000-х вместе с матерью — финкой по происхождению — уехала в Финляндию в поисках лучшей жизни. В 2022 году, вместе с мужем — гражданином Эстонии и двумя детьми (третий и четвертый родились уже в Питере) она вернулась в Россию.

Это было весело, но дома лучшеЕкатерина Барилова родилась в Ленинграде, училась сначала в обычной школе, затем в музыкальной по классу скрипки, занималась вокалом. В 2004 году, через год после поступления в музыкальное училище им. Мусоргского, семья переехала в Финляндию."Мы решили переехать еще в 90-х, — объясняет она. — Отца у меня не было, мама тянула одна, зарплаты задерживали. Все, как обычно в то время. А у нас есть финские корни. Мама на половину финка, а я, получается, на четверть. Так что мама пошла в архив, нашла бабушкины данные и подала на программу репатриации".В очереди они простояли 12 лет. Катя успела вырасти и закончить школу.— За это время не передумывали ни разу уезжать?— Честно говоря, можно было уже не уезжать, потому что наступила путинская Россия, как-то уже полегче стало, зарплату начали платить. Мне к тому времени почти исполнилось 18 лет. Если бы успело исполниться, право на въезд по программе я бы потеряла. Я ведь только на четверть финка, поэтому имела право на репатриацию только как несовершеннолетняя с мамой. В общем, мы подумали, ладно, раз уж наша очередь подошла, надо попробовать.Семья приехала в Хельсинки, сняла квартиру. Три года длился курс адаптации, где учат языку и объясняют, как устроена жизнь в Финляндии. Катя с мамой и отчимом начинали учить финский язык еще в России — на курсах Ингерманландского союза. "Но ничего не выучили, конечно", — смеется Екатерина. Так что пришлось начинать почти с нуля.С понедельника по пятницу, с восьми до трех или четырех — как на работу ходишь, вспоминает она. В противном случае не платят пособие, а оно на первых порах очень нужно. Оплачивают жилье, еду, связь — основное, что необходимо иммигранту. "Было довольно хорошо в этом плане, свободно".В 2006 году Катя поступила в консерваторию в Финляндии. Было тяжело из-за недостаточного знания языка, понимала едва ли половину того, что говорили на занятиях, но желание учиться было сильным, поэтому все получилось. В 2009 году Екатерина консерваторию закончила и попыталась поступить в высшую школу по классу скрипки, но не хватило проходных баллов. В 2011 году она устроилась вести караоке."Было весело, все-таки это бар. И там я проработала, наверное, лет 5-6, до встречи с мужем".Это произошло в 2017 году. Катя сходила в кино со своим другом из Франции. На обратном пути он говорил по-французски, а она думала, как же ей надоело, что вокруг нет русской речи и самой ей особо не с кем говорить по-русски. И вдруг она слышит русскую речь — стоит целая толпа парней и общается на русском языке.— Не знаю, что со мной случилось и что это было — провидение, судьба? Я обычно так не делаю, но я подошла к ним и говорю, ребята можно с вами? Они — можно, а чего нет? Так мы познакомились с мужем.— Он из России?— Нет, он эстонец. В смысле русский из Эстонии.— А как он попал в Финляндию?— Очень просто, как все эстонцы. Гастарбайтер. Их очень много, потому что в Эстонии зарплаты меньше в два, а то и в три раза. У него востребованная там профессия. Он изолирует водопроводные трубы. Хотя по образованию он электрик. Но, чтобы работать электриком в Финляндии, надо еще три года дополнительно учиться. А кто себе может такое позволить? Поэтому он занимался изоляцией водопроводных труб на стройке, где не нужен диплом."Буду рожать в России"Отдавать первого ребенка в детский сад пришлось во время ковида. Родителю с ребенком, естественно, нельзя, а там все по-фински. Нашли одну русскоговорящую воспитательницу, договорились, чтобы она помогла ввести ребенка в группу. И вот, должны с ней встретиться в 9 утра, на улице трескучий мороз, минус 20 по Цельсию, Катя с коляской, в которой второй ребенок, а никого нет. Простояли час, так воспитательницу и не дождались. Ладно, бывает, передоговорились на следующий день — все то же самое: "Смотрим в окошко, дети там сидят с воспитательницей, песенки поют, и никто не собирается к нам выходить".А потом Екатерина увидела, как детей одевают. "Там коридор, из которого сразу выход на улицу. На улице минус 20, а в коридоре плюс 27. Уже одетые дети стоят в этой духовке полчаса, ожидая, пока оденут других. И это при том, что у них 3 воспитателя на 18 детей — это очень много. Говорят, что финские сады хорошие. Но у них там комнатки для группы маленькие, грязно, все игрушки поломаны, ничего не собрано, все валяется как попало. У них даже постели для дневного сна нет. Дети спят на полочках. Полочки выдвинули и легли в чем были".Очень не хотелось отдавать ребенка и в финскую школу: "Потому что они там флажки ЛГБТ* рисуют на уроках".Вроде бы Финляндия — это периферия Европы, но в плане пропаганды нетрадиционных отношений она в авангарде. Отказаться от этого в школе нельзя. Некоторые, конечно, переводят детей на домашнее обучение, но организовать это достаточно сложно и дорого. Был вариант отдать ребенка в школу при российском посольстве, но обучение там платное — 200 евро в месяц, а с рождением остальных детей все становится еще дороже.Но нетрадиционная пропаганда не только в школе."Я же скрипачка и к нам часто приезжали друзья — бывшие однокурсники из Питера поиграть на улице. В центре Хельсинки многие зарабатывают так деньги. Мы проводили лето, играя классику на улице, а рядом постоянные гей-парады. Но работать-то надо, так что насмотрелась я всякого".Тогда появились мысли о возвращении в Россию, но дальше разговоров они не зашли.Что касается русофобии, до 2014 года было все сносно. Максимум — проявления "пьяной русофобии", но спорадические и незначительные. Все изменилось после событий в Крыму. В газетах — сплошная критика России. "Я уже читаю заголовки, — вспоминает Катя, — и злюсь, потому что они откровенно и нагло врут".Один из ее дальних родственников живет в Севастополе, и в 2012 году, еще при Украине, она съездила к нему в гости. А в 2015 году, после воссоединения с Россией, поехала к нему еще раз."На Западе все говорят про референдум под дулом автомата. Смешно, конечно. Мне еще в 2012 году крымчане рассказали, что Севастополь — это русский город, а в 2015 году я узнала, что люди голосовали за Россию. И когда мне клиенты в баре, зная, что я русская, говорил про дуло автомата, меня это забористое вранье страшно раздражало. Прямо кулаки сжимались, когда лгали про Россию. У меня вообще аллергия на русофобию".Если бы весной 2017 года Екатерина не познакомилась с будущим мужем, летом она скорее всего уехала бы в Россию. Возможно даже в Севастополь к родственнику."Не скажешь же мужу просто — а поехали в Севастополь. Так это не работает. А потом появились дети…"В 2021 году у семьи появилась вторая дочка и Катя сразу же забеременела еще раз. Тогда они с мужем все-таки решили постепенно перебираться в Россию. Тем более, в Питере оставалась квартира, которую не продали при переезде. Начало спецоперации на Украине лишь ускорило процесс."Через полтора месяца после начала СВО должен был родиться третий малыш. И я говорю мужу, а если сейчас закроют посольство, и мы не сможем уехать? Решили — буду рожать в России".Нынешняя Финляндия по качеству жизни — это Россия 90-х27 марта 2022 года семья уже была в РФ. У Кати есть гражданство, а муж получил семейную визу, которая дает право не выезжать и России каждые 3 месяца, как это требуется по обычной визе. Пока финны не закрыли границу, он зарабатывал пассажирскими перевозками из России в Финляндию и обратно. После закрытия границы устроился по специальности — электриком."Надо только гражданство теперь получить, и будет у нас все нормально. Сказали, что все документы уже в порядке. Тогда можно будет оформить самозанятость. Без гражданства, даже с ВНЖ, в России очень трудно. Вроде бы русский человек, но с паспортом Эстонии ничего нельзя — ни оформить бизнес, ни задекларировать доходы. Немного обидно, конечно, но, с другой стороны, скоро будет гражданство и про эти проблемы мы забудем".До пандемии Катя часто ездила в Россию, но приезжать и жить — не одно и то же. Уезжала она, когда в Питере было довольно печально: все обшарпанное, маршрутки, пыль, как она говорит. На контрасте Финляндия с ее чистым воздухом в тот момент сильно выигрывала. Но потом все изменилось и сейчас контраст не в пользу Финляндии."Мы попали из 21 века сразу в 23-й. Цифровизация просто поражает. Положишь телефон, и через 10 минут курьер с любым товаром уже звонит тебе в дверь. 10 минут! А один раз был рекорд – 4 минуты! Эти услуги доступны, ты можешь не таскаться по магазинам с маленькими детьми".В Финляндии доставка – это дорого и долго, ее нужно планировать за день. А в зависимости от заказанного товара, может быть и за неделю. В любом случае, объясняет Катя, прямо сегодня тебе ничего не привезут, а ночью так тем более."Даже Почта России начала нормально работать, — восхищается она. — Как будто все перевернулось. Раньше почта в Финляндии была образцовой, а сейчас на нее сплошь и рядом жалуются за вскрытые коробки, за пропажу товаров, за то, что курьеры не звонят заранее, приезжают, когда человека нет дома и уезжают дальше. Там сейчас происходит примерно то, что у нас было в 90-х. А Госуслуги — это вообще сказка. К сожалению, у нас ограниченный доступ из-за того, что у двух первых детей финское свидетельство о рождении, а оно без номера, поэтому приходится ходить в МФЦ. Но МФЦ — это восьмое чудо света. Людям очень сильно облегчили жизнь. И доступно во всех регионах".Что касается здравоохранения, в Финляндии есть всеобщая страховка, но по ней, как говорит Катя, лучше не обращаться. Врачи, по ее словам, очень низкоквалифицированные. Несмотря на то, что учатся несколько лет, они не могут поставить диагноз и все-время что-то гуглят. "У нас любой терапевт работает лучше". Ну и, конечно, все очень долго. Ждать приема, например, в стоматологии можно год, даже если прямо сейчас ты мучаешься от боли. Или плати. С платной медстраховкой — другое дело. Тогда обслуживание будет качественным. Только один прием стоматолога будет стоить порядка 200 евро, поэтому дешевле поехать в ту же Эстонию, даже заплатив за транспорт и отель."Многие едут в Россию, в Эстонию, в Латвию, в Литву, куда угодно, где есть хоть какие-то остатки советской системы здравоохранения".Катя считает, что финские власти хотят реформировать систему здравоохранения по американскому типу — если у тебя нет платной страховки, тебя вылечат, но потом выкатят такой счет, что придется брать кредит, чтобы расплатиться.— А есть что-то в современной Финляндии, на что можно было бы равняться России?— Ничего такого мне в голову не приходит. Скорее наоборот.На фотографии, открывающей статью - Екатерина Барилова и журналист Павел ВолковО том, что еще нужно сделать, чтобы переезд иностранцев в Россию проходил проще и комфортнее — в материале "Тим Керби: Я хочу показать русским, что люди с Запада хотят жить в России".* запрещенная в РФ экстремистская организация

