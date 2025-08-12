https://ukraina.ru/20250812/zelenskiy-teatralno-otverg-pomosch-vengrii-eto-razrushitelnaya-oshibka---orban-1066869101.html

Зеленский "театрально отверг" помощь Венгрии, это разрушительная ошибка - Орбан

Зеленский "театрально отверг" помощь Венгрии, это разрушительная ошибка - Орбан - 12.08.2025 Украина.ру

Зеленский "театрально отверг" помощь Венгрии, это разрушительная ошибка - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, как Владимир Зеленский "театрально отверг" его помощь. Об этом 12 августа сообщил Виктор Орбан в соцсети, пишут венгерские СМИ

2025-08-12T14:56

2025-08-12T14:56

2025-08-12T14:56

новости

венгрия

брюссель

сша

виктор орбан

владимир зеленский

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/03/1056026663_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_6e9436ace8f74078b7c50fe92290230e.jpg

"Год назад я предложил свою помощь президенту Зеленскому. Он театрально отверг меня. Он думал, что время на его стороне. Это была разрушительная ошибка, которая унесла жизни многих людей. На поле боя нет решения", — написал Орбан в своем последнем посте.Он отметил, что переговоры между Трампом и Путиным могут принести мир, оживление мировой экономики и отмену санкций. По его словам, это в интересах Венгрии. Если бы Трамп был президентом, эта война бы не началась, заявил он."Когда я встречался с Путиным во время миротворческой миссии, Брюссель и провоенные лидеры кричали "змея и лягушка". Теперь, когда Трамп встречается с ними, они моргают, как рыбы в мешке. У них оставалась только одна задача. Поддержите Трампа", – подчеркнул Орбан.11 августа президент США Дональдом Трампом поговорил с Виктором Орбаном по телефону. Об этом американский лидер рассказал на пресс-конференции в Белом доме. По словам Трампа, когда он спросил Орбана о шансах Украины на победу, венгерский лидер отреагировал так, будто вопрос показался ему "глупым". "Россия - огромная страна. Они воюют и выигрывают, чтобы выжить", - рассказал Трамп, передавая слова Орбана.

https://ukraina.ru/20250812/1066841715.html

венгрия

брюссель

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, венгрия, брюссель, сша, виктор орбан, владимир зеленский, дональд трамп