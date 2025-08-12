Зеленский "театрально отверг" помощь Венгрии, это разрушительная ошибка - Орбан - 12.08.2025 Украина.ру
Зеленский "театрально отверг" помощь Венгрии, это разрушительная ошибка - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, как Владимир Зеленский "театрально отверг" его помощь. Об этом 12 августа сообщил Виктор Орбан в соцсети, пишут венгерские СМИ
"Год назад я предложил свою помощь президенту Зеленскому. Он театрально отверг меня. Он думал, что время на его стороне. Это была разрушительная ошибка, которая унесла жизни многих людей. На поле боя нет решения", — написал Орбан в своем последнем посте.Он отметил, что переговоры между Трампом и Путиным могут принести мир, оживление мировой экономики и отмену санкций. По его словам, это в интересах Венгрии. Если бы Трамп был президентом, эта война бы не началась, заявил он."Когда я встречался с Путиным во время миротворческой миссии, Брюссель и провоенные лидеры кричали "змея и лягушка". Теперь, когда Трамп встречается с ними, они моргают, как рыбы в мешке. У них оставалась только одна задача. Поддержите Трампа", – подчеркнул Орбан.11 августа президент США Дональдом Трампом поговорил с Виктором Орбаном по телефону. Об этом американский лидер рассказал на пресс-конференции в Белом доме. По словам Трампа, когда он спросил Орбана о шансах Украины на победу, венгерский лидер отреагировал так, будто вопрос показался ему "глупым". "Россия - огромная страна. Они воюют и выигрывают, чтобы выжить", - рассказал Трамп, передавая слова Орбана.
Зеленский "театрально отверг" помощь Венгрии, это разрушительная ошибка - Орбан

14:56 12.08.2025
 
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, как Владимир Зеленский "театрально отверг" его помощь. Об этом 12 августа сообщил Виктор Орбан в соцсети, пишут венгерские СМИ
"Год назад я предложил свою помощь президенту Зеленскому. Он театрально отверг меня. Он думал, что время на его стороне. Это была разрушительная ошибка, которая унесла жизни многих людей. На поле боя нет решения", — написал Орбан в своем последнем посте.
Он отметил, что переговоры между Трампом и Путиным могут принести мир, оживление мировой экономики и отмену санкций. По его словам, это в интересах Венгрии. Если бы Трамп был президентом, эта война бы не началась, заявил он.
"Когда я встречался с Путиным во время миротворческой миссии, Брюссель и провоенные лидеры кричали "змея и лягушка". Теперь, когда Трамп встречается с ними, они моргают, как рыбы в мешке. У них оставалась только одна задача. Поддержите Трампа", – подчеркнул Орбан.
11 августа президент США Дональдом Трампом поговорил с Виктором Орбаном по телефону. Об этом американский лидер рассказал на пресс-конференции в Белом доме. По словам Трампа, когда он спросил Орбана о шансах Украины на победу, венгерский лидер отреагировал так, будто вопрос показался ему "глупым". "Россия - огромная страна. Они воюют и выигрывают, чтобы выжить", - рассказал Трамп, передавая слова Орбана.
09:08
Орбан отверг идею о гипотетической "победе" Киева в конфликте с Россией — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг идею о возможной "победе" Киева в конфликте с Россией.
