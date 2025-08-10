https://ukraina.ru/20250810/mayya-sandu-mest-lesbiyanki-i-rebenok-ot-eltona-dzhona-ili-rika-martina-semeynye-tayny-1066691302.html

Почему и зачем в Молдавии посадили в тюрьму главу Гагаузии Евгению Гуцул? И при чем тут личная жизнь лесбиянки, президента Молдавии Майи Санду.

Месть и политическая расправаГлаву автономной Гагаузии президент Молдавии Санду отправила в тюрьму на семь лет.По надуманному политическому обвинению: якобы за финансирование партии "Шор".Как-то даже берёт оторопь: неужели женщина может так поступить с другой женщиной? За подобное "преступление" (оно, как утверждают политики Молдавии, даже не доказано)? Что это такое вообще? Месть?Конечно же, да. Это политическая расправа. И это подлая месть со стороны Санду красивой, успешной, создавшей прекрасную семью женщине.В суд Евгения пришла с мужем и детьми. Младшему сыну - три года.Все СМИ обошли кадры прощания Евгении Гуцул с трёхлетним сыном. Теперь, рассказывает муж Евгении, ей не дают увидеться с родными: ни с родителями, ни с мужем."Приговор не имеет ничего общего с какими-то юридическими доказательствами. Ни один свидетель не смог доказать вину Евгении", - говорит депутат Молдавии от блока "Победа " Марина Таубер.Приговор Евгении Гуцул политики Молдавии называют "верхом бандитской расправы".В сентябре в стране должны пройти парламентские выборы. Санду устраняет конкурентов и на примере Евгении Гуцул запугивает других политиков.Майя - "президент диаспоры"Хорошо известно, что последние президентские выборы в Молдавии были сфальсифицированы.Майю Санду даже называют "президент диаспоры".Дело в том, что по результатам в самой республике Санду выборы проиграла. Она даже вечером в день голосования, увидев результаты, начала говорить о том, что не признает выборы, что были какие-то нарушения.Но потом подоспели результаты "выборов" за рубежом, которые уже никто не мог бы досконально проверить. Диаспора проголосовала якобы "за Санду". В России, где самая большая диаспора молдаван, были открыты всего два участка. И тысячи - по странам "западного мира".Майя сразу заявила, что всё в порядке, никаких фальсификаций не было. И в очередной раз стала президентом.А Евгения Гуцул - демократически избранная и без всякой "помощи диаспоры" глава Гагаузии.Это, безусловно, сильно раздражает Санду. Она - "президент диаспоры", а Евгения - на самом деле избранный лидер. Неприятно Майе.Румынско-молдавская диктаторша решила убрать с глаз долой такой пример для граждан Молдавии. Они ведь тоже могут захотеть демократически переизбрать президента.Да и свободная и демократичная, независимая Гагаузия не входит в планы Санду.И конечно, ни шагу не ступит Санду без одобрения и подсказки Евросоюза. Безусловно, это было согласовано с ЕС, где правят две такие же фурии, как Майя: Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас.Так что политических причин для репрессий Евгении Гуцул хватает.Геи и лесбиянки МолдавииНо кроме всех политических резонов, у Майи есть ещё одна причина не любить Евгению Гуцул.Майя Санду - лесбиянка, хоть и скрывает это.Год назад Игорь Додон, глава партии социалистов Молдавии, обращался к Санду перед очередным "маршем сексменьшинств" в Кишинёве:"Майя Санду, предлагаю тебе сделать камин-аут и сказать, с кем ты. Мы знаем, что ты поддерживаешь марш секс меньшинств. Так скажи об этом честно, гражданам. Или боишься сделать это перед выборами?"Марш геев и лесбиянок в Кишиневе проходит под охраной полиции, с участием послов стран Евросоюза. При яростном сопротивлении большинства православного населения республики."Представителей секс меньшинств будут охранять сотни, а то и тысячи полицейских. Чего вы боитесь, если считаете, что вы правы?" - спрашивал Игорь Додон.Майя Санду отмалчивается и выжидает.Отрицает она и то, что сама - лесбиянка. Однажды ей пришлось даже прямо ответить на этот вопрос. И она сказала, что нет, она любит мужчин.Мужчины и женщиныНеоднократно была влюблена, говорит Майя. В мужчин, конечно, только в мужчин!Но увы, не сложилось. Якобы никто не хочет терпеть рядом карьеристку.Жалостливые рассказы звучат в ответ на вопрос: хотели бы вы иметь детей? Пыталась усыновить, отвечает Санду. Но это оказалось слишком сложно.Для президента страны? На которую работает целый штат бюрократической прислуги?Но на самом деле, Майя Санду врёт.Все в Молдавии знают, что Майя Санду - лесбиянка, и знают, кто её партнёрша.Пару лет назад были опубликованы кадры поцелуев Санду с какой-то женщиной на прогулке в Мюнхене.И оказывается, что год назад у партнёрши Майи Санду родилась девочка. В США, как и положено в семье настоящих молдавских патриоток.Вернее, румынских. У партнёрши Санду, гимнастки из Румынии - румынский паспорт.Президент Молдавии Майя Санду - тоже гражданка Румынии.Так же, как бывшая президент Грузии Саломе Зурабишвили - гражданка Франции.Франция может вмешиваться!Кстати, недавно Франция вмешалась в выборы в Молдавии.Как отреагировал молдаванский ЦИК?ЦИК Молдавии ответил: Франция может вмешиваться! Это же Евросоюз. А Молдавия - почти в Евросоюзе. Уже одной ногой.Поэтому вмешивайтесь, пожалуйста, дорогие французские господа. Молдавии это приятно.Вот как это может быть? Вмешательство другого государства - хорошее и правильное дело.А глава автономии за финансирование местной политической партии (что не доказано, нет доказательств) - садится в тюрьму.Так есть ли дети у Майи Санду?Ребёнок Майи Санду, как у многих геев и лесбиянок, конечно, "куплен" в специализированной клинике.И вот тут начинается дикий и безобразный скандал, который может похоронить репутацию Санду.Геи звёзды - отцы ребёнка Майи СандуМайя обратилась в знаменитую американскую клинику, в Голливуде.Там прошла процедуру оплодотворения её подруга, спортсменка из Румынии, Клаудия.Но выяснилось, что сперма трёх геев-звёзд Голливуда была использована Майей Санду незаконно.Кого из них - пока неизвестно, но поскольку скандал набирает обороты, мы скоро всё узнаем.И что интересно, "звёзды", чей биологический материал использовали, тоже узнают.Проблема в том, что никто из тех самых звёзд - геев не высказывал желания оплодотворить "жену" Майи Санду - румынскую спортсменку Клаудию Пресакан.Не испытывали желания, не давали согласия и вообще не знали о том, что их спермой решили поторговать. И конечно, сейчас они возмущены и потрясены произошедшим.Рики, Элтон и Нил ПатрикПевец Рики Мартин, композитор и исполнитель Элтон Джон и голливудский актёр Нил Патрик Харрис обратились в калифорнийский Центр суррогатного материнства по другому поводу.Они искали мам для своих детей. И нашли. Всё прошло благополучно.Но сперма-то геев осталась, остался "запас". И хитрые калифорнийские сводники решили использовать её, продав по невероятной цене.400 тысяч долларов заплатила за это оплодотворение со своего офшорного счёта Майя Санду.Офшор находится на Каймановых островах. Всё подтверждено банковскими переводами.Калифорнийский адвокат, который ведёт это дело, утверждает, что все может закончиться миллиардными исками.Это нелегальная продажа семени чрезвычайно популярных людей. Скандал дикий и невероятный сам по себе."Это нарушение высшего уровня, - сказал адвокат знаменитостей Аллен Грубман, - вы не можете просто продавать сперму, как украденные часы "ролекс".Были ли прецеденты? Хоть одно подобное дело? Наверное, ещё нет. Это, получается, какая-то нелегальная продажа суррогатного отцовства?А с участием Майи Санду всё это приобретает гротескный и невероятный характер.У президента Молдавии дочка от Элтона Джона? От Рики Мартина? Не у неё самой, а у её подруги, но какая разница.И откуда, интересно, у президента самой бедной страны ЕС есть 400 тысяч долларов только на исполнение одной своей прихоти?Очень много вопросов.Однако всех интересует, конечно, не личная жизнь Майи Санду, хотя избирателям в Молдавии, наверное, важно: какова её ориентация и какие ценности она продвигает?И насколько человек, купивший нечто нелегально и противозаконно, имеет право судить других управлять государством?И откуда деньги у Санду, тоже немаловажный вопрос.Но самое важное - это политическая, а не сексуальная ориентация диктаторши и её усиливающаяся способность к расправам с политическими оппонентами.О том, что происходит с недвижимостью просроченного президента Украины Владимира Зеленского - в статье Павла Котова "Больше не продается: новый поворот в истории с итальянской виллой Зеленского"* Организация (ЛГБТ), которая запрещена на территории РФ

