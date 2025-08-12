Какие рычаги давления друг на друга Путин и Трамп могут использовать в переговорах на Аляске — Лизан - 12.08.2025 Украина.ру
Какие рычаги давления друг на друга Путин и Трамп могут использовать в переговорах на Аляске — Лизан
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру проанализировал предстоящий саммит лидеров России и США, а также... Украина.ру, 12.08.2025
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру проанализировал предстоящий саммит лидеров России и США, а также рассказал о вероятных рычагах давления для улучшения переговорных позиций обеих сторон: 00:24 - Географический выбор площадки для переговоров;01:48 - Прогнозы по договорённостям между Путиным и Трампом: пойдёт ли Россия на уступки США? 11:48 - Фактор Закавказья в переговорах по Украине; 14:18 - О снятии моратория на размещение РСМД; 17:52 - Обнулит ли встреча Путина и Трампа ультиматум от США? ТГ-канал Ивана Лизана – https://t.me/ivan_lizan
Какие рычаги давления друг на друга Путин и Трамп могут использовать в переговорах на Аляске — Лизан

15:48 12.08.2025
 
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру проанализировал предстоящий саммит лидеров России и США, а также рассказал о вероятных рычагах давления для улучшения переговорных позиций обеих сторон:
00:24 - Географический выбор площадки для переговоров;
01:48 - Прогнозы по договорённостям между Путиным и Трампом: пойдёт ли Россия на уступки США?
11:48 - Фактор Закавказья в переговорах по Украине;
14:18 - О снятии моратория на размещение РСМД;
17:52 - Обнулит ли встреча Путина и Трампа ультиматум от США?
ТГ-канал Ивана Лизана – https://t.me/ivan_lizan
