"Трамп своими руками хоронит долларовую гегемонию": аналитик рассказал о последствиях торговой войны
Новые тарифные ограничения Дональда Трампа против Индии и Бразилии могут стать катализатором для реального объединения стран БРИКС и ускорения процесса дедолларизации мировой экономики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
"Поэтому Трамп добьется того, что БРИКС объединится. Если это произойдет, тогда и все вопросы о статусе доллара как международной валюты расчетов и резервной валюты из теоретической плоскости перейдут в практическую", — заявил Голубовский.
Аналитик жестко раскритиковал методы Вашингтона: "Потому что последние тарифные инновации Трампа вводятся против стран, с которыми уже заключены договоры. Это типичный бандитский подход, жесткая манера вести бизнес. Нам это хорошо знакомо по 90-м годам прошлого века".
Особое внимание эксперт уделил позиции Индии: "Моди анонсировал первый за много лет официальный визит в Китай. Индия от связей с Америкой зависит больше... США могут сформулировать вопрос: или вы с нами, или налаживайте отношения с Китаем. Но Индия и собирается это делать".
"Если страны БРИКС договорятся, Америка обломает зубы", — заключил собеседник Украина.ру.
