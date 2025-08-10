"Трамп своими руками хоронит долларовую гегемонию": аналитик рассказал о последствиях торговой войны

Кто кому сделал подарок? Дмитрий Краснов о встрече Путина и Трампа после визита Уиткоффа в РФ

Саммит президентов России и США — это финал невероятно объёмной, сложной и скрупулёзной работы дипломатов с двух сторон. Процесс продвигается. А вот к чему приведёт жонглирование Трампа тарифами, не могут спрогнозировать даже опытные экономисты — такой чехарды никто никогда не устраивал.