Дмитрий Голубовский: Если Россия остановится на Украине сейчас, ее новые границы будут оспорены в будущем

России необходим контроль над Северным Причерноморьем. Только это обеспечит долгосрочную безопасность. И нам не надо с этим медлить. Потому что в будущем мы можем столкнуться с ситуацией, когда Европа от теоретических рассуждений на тему отправки войск на Украину сможет перейти к практическим действиям.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.Россия и США достигли согласия по поводу проведения встречи лидеров двух стран - Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам российского президента, одной из площадок для проведения переговоров могут стать Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).- Дмитрий Олегович, будет ли достигнута на этой встрече договоренность по украинскому вопросу в результате взаимных уступок?- Позиции сторон остаются неизменными. Не представляю, на какие уступки может пойти Россия, которая считает четыре бывшие украинские области своими регионами. Будем переписывать Конституцию? Или признаем часть эти территорий оккупированными и пойдем на заморозку конфликта? Это тоже трудно представить. Тем боле ситуация на фронте разворачивается в нашу пользу.Если бы Россия публично требовала себе Одессу, Николаев и Харьков, а потом отказалась бы от этого, это были бы уступки. Но ничего подобного мы не делаем.Дать Киеву возможность перевооружиться во время заморозки? Сейчас мы можем уничтожать военную технику по мере прибытия на Украину. В последнее время много сообщений об ударах по складам. Если Украина возьмет перемирие на месяц, ей подвезут ракеты, и нам устроят веселую жизнь. Они и так нам ее устроили в последнее время с атаками на аэропорты и железнодорожную инфраструктуру. Любая остановка наступления нам крайне невыгодны. Нас почти наверняка кинут, говоря языком бандитской терминологии.Мы не можем идти на прекращение огня, а Вашингтон не уполномочен от лица Украины подписывать какое-либо соглашение, в рамках которого были бы приняты российские условия. США в первом полугодии уже пытались прогнуть Зеленского. Но за него впряглись европейские ястребы. Возможно, немцы боятся, что вслед за Украиной будет Прибалтика. Европейцы убедили Зеленского в том, что на уступки идти не надо. И все американские требования к Зеленскому испарились, кроме рамочного соглашения о возврате долгов за счет украинских ресурсов.Теперь Трамп пытается давить на Путина. Но за Россию впрягся Китай. МИД КНР прямо заявил, что Пекин не допустит поражения России. И Индия отказалась подчинять требованиям США по ограничению торговли с Россией. Ее возмутили действия американской администрации в рамках тарифных войн. Там понимают, что если пойти на уступки США, то этим все не закончится. Потому что последние тарифные инновации Трампа вводятся против стран, с которыми уже заключены договоры. Это типичный бандитский подход, жесткая манера вести бизнес. Нам это хорошо знакомо по 90-м годам прошлого века.С другой стороны, США могут согласиться с условиями России в отношении Украины. Но что Вашингтон сможет сделать? Будет давить на Украину, чтобы она сдалась? А зачем это нужно американцам. Они сейчас заставили европейцев закупать американское оружие. Трамп заставил Европу покупать американские энергоносители, вытащив из убытков свою сланцевую отрасль.Не вижу никаких причин, по которым США выгодна остановка этой войны. Трамп все время говорит, это не наша война, это дедушка-маразматик Байден начал. Закончить эту войну США пытаются только на словах. Им это не выгодно. Им выгодно дальше разорять Европу, чтобы подчинять ее.Поэтому никаких прорывов от этой встречи я не ожидаю. Наблюдаю взрыв оптимизма на российском рынке, когда индекс Мосбиржи растет на 4%. Но этот оптимизм не обоснован. Завтра появится новость о том, что встреча отложена и все обвалится обратно. Так же мне непонятно укрепление рубля, которое идет на этом фоне. Крепкий рубль, кстати, вреден бюджету и экспорту.Из-за сильного рубля за полгода набежал дефицит, который должен был набежать за год. Сильным рубль становится только из-за высокой процентной ставки. Да, ставку нужно снижать, деньги должны быть дешевле, акции должны расти, но причем здесь Трамп?Для нас идеальным вариантом было бы, если бы Америка съехала с темы. И у Трампа такая возможность была. Ему не дало это сделать его тщеславие. Он мог замести украинскую тему под ковер и не поднимать вообще этот вопрос. Сделать вид, что этого просто не существует. И тем более, что в окружении той шумихи, в которой он живет, это сделать легко. Украина для американского избирателя не значит вообще ничего.- Трамп для избрал для показательной порки в рамках тарифной войны Индию и Бразилию. Президент Бразилии Лула да Силва планирует обсудить с лидерами Индии и Китая совместный ответ БРИКС на пошлины США. Что это будет значить для мировой экономики?- Очень надеюсь, что заставит БРИКС стать чем-то большим, чем клуб по интересам. Сейчас все суверенные страны поставлены перед очевидным выбором. Либо соглашаться быть частью глобальной американской империи, либо находиться под постоянными нападками. Китай уже свой выбор сделал. Судя по торговому балансу Китая, никакого вреда ему эти новые тарифные ограничения не приносят.Поэтому взялись за тех, кто послабее – Бразилию и Индию. Но у Бразилии есть одно преимущество – у нее дефицит в торговле с США. Ей от эти тарифов ни жарко, ни холодно. Индия от связей с Америкой зависит больше. И Индия удобная цель, потому что у нее непростые отношения с Китаем.И к ней США могут сформулировать вопрос. Или вы с нами, или налаживайте отношения с Китаем. Но Индия и собирается это делать. Моди анонсировал первый за много лет официальный визит в Китай. Поэтому Трамп добьется того, что БРИКС объединится. Если это произойдет, тогда и все вопросы о статусе доллара как международной валюты расчетов и резервной валюты из теоретической плоскости перейдут в практическую.Надеюсь, Трамп похоронит США своей политикой. Он мог бы сыграть позитивную роль в американском будущем, если бы договорился с Путиным. Вообще, Россия очень интересная страна в мировых раскладах. Она сама по себе не игрок высшей лиги. Это не Китай, это не Америка, это не Евросоюз. Если Евросоюз как единое целое рассматривать, то это тяжеловес. А Россия в первой лиге самый сильный игрок.Как региональная держава, она сильнее Индии по совокупности факторов: ядерный арсенал, возможности армии, дипломатии, устойчивость экономики. Потому что экономика Индии большая в силу демографии, но структурно она слабее российской.Устойчивость России во многом гарантирована Китаем. Но Россия — это лидер первой лиги. В высшей лиге очень ограниченный круг людей, которые пытаются удержать власть над миром и не пустить в свой круг никого другого. Я очень надеюсь на то, что эта архитектура наконец-то будет разрушена. И мир станет каким-то более плоским, что ли. Командиров будет меньше, а свободы будет больше. Если бы Трамп договорился с Путиным, этот процесс мог бы идти по согласованию двух стран с учетом их интересов.Надо признать, что у России нет таких финансовых, экономических и технологических возможностей, как у США. Тем не менее, это очень важная сила, которая, если к кому-то примкнет, даст ему решающие преимущества. Если Россия с Китаем, у Китая преимущество, Россия с Индией, у Индии преимущество. В виде тех же дешевых российских энергоносителей. Россия отошла от Евросоюза, где сейчас Евросоюз? Там посыпалась вся тяжелая промышленность.Правда, сейчас Европа оживилась на будущей гонке вооружений. Эти бюджетные расходы приведут к тому, что германский автопром вместо автомобилей будет делать бронетранспортеры. Но это ненадолго. Так что с Россией надо было договориться. Причем на очень умеренных российских условиях: отдайте нам четыре области, а на остальной территории создайте нейтральную зону.Трампа с этого пути сбил Госдепартамент во главе с господином Рубио, лоббистом британских интересов и глобалистом. Второй путь, который у него был, — это съехать с темы.Третий путь, это налететь на консолидированную позицию, грубо говоря, всех крупных игроков второго эшелона, которые понимают, что если сейчас прогнут Индию, Бразилию, Россию, миру будет очень плохо. Потому что не будет старой версии глобализации, у которой, по крайней мере, у всех доступ к деньгам был, а будет имперская модель, где все будут Америке платить дань в виде тарифного налога. У американцев очень большие финансовые проблемы, и они хотят решить их за счет всего остального.Если страны БРИКС договорятся, то Америка обламает зубы.- Все же на днях глава МИД России Сергей Лавров в статье "Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы" признал угрожающей ситуацию с бесконтрольной милитаризацией Европы. Что Россия будет делать с этой угрозой?- Мы не сможем выиграть конвенциональную войну с Европой. Нам остается полагаться только на ядерную угрозу. Дела в Европе плохи и образ врага хорошо эксплуатируется. И у них, как я уже говорил, есть необоснованные страхи о том, что следующей после Украины может быть Прибалтика. Там тоже есть русскоязычное меньшинство, которое дискриминируется. Они могут считать, что Путин пойдет на Ригу, проложит коридор в Калининградскую область.Почему Европа так уперлась в своей антироссийской позиции и не хочет жертвовать Украиной? Чтобы выиграть время и усилить свою оборонительную позицию. Не думаю, что Европа собирается вести наступательную войну с Россией или вмешиваться в украинский конфликт.Уже много раз говорилось, что войска они введут после заключения перемирия. Поэтому прекращать огонь ни в коем случае не надо, потому что они действительно могут туда их ввести. И что мы будем делать, если режим прекращения огня будет нарушен? Атаковать германские войска, которые будут стоять в Харькове?Европа наращивает свой оборонительный потенциал, чтобы иметь карты, которые в случае чего можно предъявить. Нам надо это иметь в виду. Надо понимать, что у нас есть ограниченное время, чтобы достичь стратегических целей на Украине.Это контроль всего Северного Причерноморья. Только это обеспечит долгосрочную безопасность. И нам не надо с этим медлить. Мы должны выжимать по максимуму то, что мы можем. Потому что в будущем мы можем столкнуться с ситуацией, когда Европа от теоретических рассуждений на тему отправки войск на Украину сможет перейти к практическим действиям. Это время, по моим оценкам, может наступить через три-четыре года.Неприятно слышать, что эта война еще продлиться так долго. Но за это время нужно достичь результата. Иначе мы получим половинчатое решение, и эта конструкция сможет разрушиться. И любые территориальные вопросы в будущем могут быть пересмотрены.Очень хороший пример — это ситуация с Арменией и Азербайджаном. Сколько времени армяне считают, что Карабах — это то, на что уже Азербайджан не посягнет? В Баку выждали время, перевооружились, заработали денег, нашли союзников и решили проблему. Здесь ситуация может быть та же самая И нам нужно продолжать давить.Об итогах визита Стивена Уиткоффа в Москву Встреча с Путиным возможна, ждите санкций. Трамп о результатах визита Уиткоффа в Москву

