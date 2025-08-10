А Еврокомиссия против, непростые переговоры в Лондоне. Главное на утро 10 августа - 10.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250810/a-evrokomissiya-protiv-neprostye-peregovory-v-londone-glavnoe-na-utro-10-avgusta-1066757450.html
А Еврокомиссия против, непростые переговоры в Лондоне. Главное на утро 10 августа
А Еврокомиссия против, непростые переговоры в Лондоне. Главное на утро 10 августа - 10.08.2025 Украина.ру
А Еврокомиссия против, непростые переговоры в Лондоне. Главное на утро 10 августа
Еврокомиссия выпустила заявление по поводу планируемой встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. В Лондоне прошли переговоры представителей США, Великобритании и Украины и её европейских союзников
2025-08-10T10:27
2025-08-10T10:27
эксклюзив
хроники
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
еврокомиссия
нато
верховная рада
лондон
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1d/1066101178_0:7:1280:727_1920x0_80_0_0_e3308c678bf649d4ac3c3ba0fe1b8c9c.jpg
На сайте Еврокомиссии опубликовали заявление президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Финляндии Александра Стубба по поводу грядущей встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.Авторы письма приветствовали усилия Трампа."Мы убеждены, что только подход, сочетающий активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Российскую Федерацию с целью прекращения незаконной войны, может привести к успеху. Мы готовы поддержать эту работу дипломатическим путем, а также путем предоставления нашей существенной военной и финансовой поддержки Украине, в том числе в рамках деятельности Коалиции доброй воли, а также путем поддержания и введения ограничительных мер против Российской Федерации", — заявили европейские политики.При этом их дальнейшее заявление, несмотря на то, что в нём утверждалось их приверженность к дипломатическому решению вопроса, по сути свидетельствует о том, что европейские лидеры настроены бескомпромиссно."Конструктивные переговоры могут проводиться только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий. Путь к миру наУкраине не может быть определён без Украины. Мы по-прежнему привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой. Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоровы", — указали европейские лидеры.Кроме того, Еврокомиссия потребовала "надёжные гарантии безопасности" для Украины.Они заявили, что подчёркивают "непоколебимую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины"."Мы продолжаем твёрдо стоять на стороне Украины. Мы едины как европейцы и полны решимости совместно продвигать наши интересы. И мы будем продолжать тесно сотрудничать с президентом Трампом и Соединёнными Штатами Америки, а также с &lt;...&gt; Зеленским и народом Украины", — гласило заявление.Вечером 9 августа Владимир Зеленский в обращении к украинцам заявил, что у Трампа есть все рычаги для того, чтобы на Украине воцарил длительный мир. Он снова потребовал встречи на уровне лидеров, а также заявил о неготовности к компромиссам по вопросам территории."Эту вторую попытку раздела Украины России мы не дадим", — заявил Зеленский.По его словам, партнёры готовы помочь Украине закончить боевые действия на её условиях.Ранее, утром 9 августа, в вопросе территорий Зеленский ссылался на Конституцию Украины."Чтобы Зеленский не изрекал, от него уже ничего не зависит ни на поле боя, ни в международных делах. Ссылка на конституцию бессмысленна, так как народ Украины ни разу в жизни не голосовал за свою конституцию. Документ, который Зеленский высокопарно называет "конституция Украины", на самом деле - результат торга и компромисса 300-350 депутатов Верховной рады, олигархов и киевского режима на Банковой", — отметил в комментарии РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.По словам депутата, украинский народ не имеет никакого отношения ни к обсуждению, ни к принятию нынешней конституции Украины.Тем временем Европа пытается повлиять на США с тем, чтобы склонить последние на сторону Украины.Переговоры в ЛондонеЕвропа и Киев требуют от США гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине и настаивают на сохранении возможности членства страны в НАТО, сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники."Европейцы, как обычно, поддержали позиции Украины, настаивая на том, что… любое соглашение должно сопровождаться гарантиями безопасности, в том числе, со стороны США", — отмечалось в публикации.По данным собеседников издания, европейские союзники также требуют от США оставить открытой дверь для членства Украины в НАТО, даже если сейчас это нецелесообразно.По информации The New York Times, эти вопросы обсуждали на субботней встрече министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми с представителями Украины и Европы, где также присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс."Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, встречавшийся с господином Путиным, должен был подключиться виртуально", — указывалось в публикации.Сам Зеленский в вечернем обращении 9 августа заявил об "конструктивной" встрече главы Офиса президента Андрея Ермака и секретаря СНБО Рустема Умерова в Лондоне."Наши сигналы все передали, наши аргументы слышат, опасности — учитывают", — указал Зеленский.Однако по данным других украинских источников, поездка украинской делегации в Лондон была не столь результативной."Наш источник в ОП рассказал, что Андрей Ермак не смог убедить вице-президента США Джей Ди Вэнса в необходимости участия Зеленского в саммите на Аляске. Администрация Трампа поставила нас перед фактом переговоров и необходимостью выполнить все договоренности, которые будут достигнуты между США и Россией. Надежда на активное участие на нашей стороне Британии провалилась, никто из западных стран не хочет вступать в открытый конфликт с Трампом", — сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Таким образом, поездку украинских представителей в Лондон вряд ли можно назвать результативной.О том, почему переговоры Трампа и Путина пройдут именно на Аляске — в статье Сергея Котвицкого "Память Аляски. Почему именно здесь пройдет встреча президентов России и США".
https://ukraina.ru/20250809/zelenskiy-artachitsya-i-gotovitsya-sorvat-vstrechu-putina-i-trampa-itogi-9-avgusta-1066737557.html
https://ukraina.ru/20250809/popytki-sorvat-vstrechu-putina-i-trampa-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-9-avgusta-1066728049.html
лондон
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1d/1066101178_1:0:1138:853_1920x0_80_0_0_c46b328844488396e967f1e8384dbcd2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, еврокомиссия, нато, верховная рада, лондон, сша, украина
Эксклюзив, Хроники, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, НАТО, Верховная Рада, Лондон, США, Украина

А Еврокомиссия против, непростые переговоры в Лондоне. Главное на утро 10 августа

10:27 10.08.2025
 
© commons.wikimedia.org / connect@epp.eu
- РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© commons.wikimedia.org / connect@epp.eu
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Еврокомиссия выпустила заявление по поводу планируемой встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. В Лондоне прошли переговоры представителей США, Великобритании и Украины и её европейских союзников
На сайте Еврокомиссии опубликовали заявление президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Финляндии Александра Стубба по поводу грядущей встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Авторы письма приветствовали усилия Трампа.
"Мы убеждены, что только подход, сочетающий активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Российскую Федерацию с целью прекращения незаконной войны, может привести к успеху. Мы готовы поддержать эту работу дипломатическим путем, а также путем предоставления нашей существенной военной и финансовой поддержки Украине, в том числе в рамках деятельности Коалиции доброй воли, а также путем поддержания и введения ограничительных мер против Российской Федерации", — заявили европейские политики.
При этом их дальнейшее заявление, несмотря на то, что в нём утверждалось их приверженность к дипломатическому решению вопроса, по сути свидетельствует о том, что европейские лидеры настроены бескомпромиссно.
"Конструктивные переговоры могут проводиться только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий. Путь к миру наУкраине не может быть определён без Украины. Мы по-прежнему привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой. Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоровы", — указали европейские лидеры.
- РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Вчера, 18:30
Зеленский артачится и готовится сорвать встречу Путина и Трампа. Итоги 9 августаВладимир Зеленский выступил с резким заявлением по поводу возможностей мирных переговоров по Украине
Кроме того, Еврокомиссия потребовала "надёжные гарантии безопасности" для Украины.
Они заявили, что подчёркивают "непоколебимую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины".
"Мы продолжаем твёрдо стоять на стороне Украины. Мы едины как европейцы и полны решимости совместно продвигать наши интересы. И мы будем продолжать тесно сотрудничать с президентом Трампом и Соединёнными Штатами Америки, а также с <...> Зеленским и народом Украины", — гласило заявление.
Вечером 9 августа Владимир Зеленский в обращении к украинцам заявил, что у Трампа есть все рычаги для того, чтобы на Украине воцарил длительный мир. Он снова потребовал встречи на уровне лидеров, а также заявил о неготовности к компромиссам по вопросам территории.
"Эту вторую попытку раздела Украины России мы не дадим", — заявил Зеленский.
По его словам, партнёры готовы помочь Украине закончить боевые действия на её условиях.
Ранее, утром 9 августа, в вопросе территорий Зеленский ссылался на Конституцию Украины.
"Чтобы Зеленский не изрекал, от него уже ничего не зависит ни на поле боя, ни в международных делах. Ссылка на конституцию бессмысленна, так как народ Украины ни разу в жизни не голосовал за свою конституцию. Документ, который Зеленский высокопарно называет "конституция Украины", на самом деле - результат торга и компромисса 300-350 депутатов Верховной рады, олигархов и киевского режима на Банковой", — отметил в комментарии РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
По словам депутата, украинский народ не имеет никакого отношения ни к обсуждению, ни к принятию нынешней конституции Украины.
Тем временем Европа пытается повлиять на США с тем, чтобы склонить последние на сторону Украины.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Вчера, 13:14
Попытки сорвать встречу Путина и Трампа, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 9 августаВ РФПИ заявили о возможных попытках сорвать встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Переговоры в Лондоне
Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине и настаивают на сохранении возможности членства страны в НАТО, сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники.
"Европейцы, как обычно, поддержали позиции Украины, настаивая на том, что… любое соглашение должно сопровождаться гарантиями безопасности, в том числе, со стороны США", — отмечалось в публикации.
По данным собеседников издания, европейские союзники также требуют от США оставить открытой дверь для членства Украины в НАТО, даже если сейчас это нецелесообразно.
По информации The New York Times, эти вопросы обсуждали на субботней встрече министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми с представителями Украины и Европы, где также присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, встречавшийся с господином Путиным, должен был подключиться виртуально", — указывалось в публикации.
Сам Зеленский в вечернем обращении 9 августа заявил об "конструктивной" встрече главы Офиса президента Андрея Ермака и секретаря СНБО Рустема Умерова в Лондоне.
"Наши сигналы все передали, наши аргументы слышат, опасности — учитывают", — указал Зеленский.
Однако по данным других украинских источников, поездка украинской делегации в Лондон была не столь результативной.
"Наш источник в ОП рассказал, что Андрей Ермак не смог убедить вице-президента США Джей Ди Вэнса в необходимости участия Зеленского в саммите на Аляске. Администрация Трампа поставила нас перед фактом переговоров и необходимостью выполнить все договоренности, которые будут достигнуты между США и Россией. Надежда на активное участие на нашей стороне Британии провалилась, никто из западных стран не хочет вступать в открытый конфликт с Трампом", — сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".
Таким образом, поездку украинских представителей в Лондон вряд ли можно назвать результативной.
О том, почему переговоры Трампа и Путина пройдут именно на Аляске — в статье Сергея Котвицкого "Память Аляски. Почему именно здесь пройдет встреча президентов России и США".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЕврокомиссияНАТОВерховная РадаЛондонСШАУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:35Российские войска вышли к символической стеле на границе областей
11:25Финляндия прекращает интеграционную поддержку украинских беженцев
11:22Константиновка: город на линии фронта
11:06Депутат от "Слуги народа" раскритиковал идею территориальных уступок России
10:50Медведев: наркокартели обучаются военному делу на Украине
10:30Европейские лидеры призывают к прекращению огня. Главные новости к 10:30
10:27А Еврокомиссия против, непростые переговоры в Лондоне. Главное на утро 10 августа
10:06Российские десантники укрепляют позиции на запорожском направлении
09:57Киеву грозят новые территориальные потери без переговоров с Москвой
09:48Что делать с молодым поколением на Украине и как остановить мародёрство в Киеве - Кот
09:45Российские удары по украинской инфраструктуре: поражены ключевые транспортные узлы
09:39Белгородская область под огнем: за август погибли 7 мирных жителей
09:33Массовый исход: 15 тысяч украинцев ежедневно рискуют жизнью ради побега из страны
09:28Коалиция западных стран отказалась от отправки войск на Украину, сделав ставку на военные поставки
09:27Западная Украина за минувшую неделю. НАБУ против поставщиков дронов, а ТЦК – против водителей
09:22Российские войска активизировали наступление на нескольких стратегических направлениях
09:20Европейские лидеры выступили против территориальных уступок России. Главные новости к 9:20
09:03"Трампу не быть диктатором условий игры". Как украинские эксперты оценивают будущие переговоров РФ и США
09:00"Трампа нужно контролировать как ребенка": Крапивник о последствиях санкционной политики США
08:45"Разрыв мозга у украинских генералов": Алехин о том, как освобождение Красного Лимана дезориентирует ВСУ
Лента новостейМолния