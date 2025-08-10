https://ukraina.ru/20250810/a-evrokomissiya-protiv-neprostye-peregovory-v-londone-glavnoe-na-utro-10-avgusta-1066757450.html
А Еврокомиссия против, непростые переговоры в Лондоне. Главное на утро 10 августа
Еврокомиссия выпустила заявление по поводу планируемой встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. В Лондоне прошли переговоры представителей США, Великобритании и Украины и её европейских союзников
На сайте Еврокомиссии опубликовали заявление президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Финляндии Александра Стубба по поводу грядущей встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.Авторы письма приветствовали усилия Трампа."Мы убеждены, что только подход, сочетающий активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Российскую Федерацию с целью прекращения незаконной войны, может привести к успеху. Мы готовы поддержать эту работу дипломатическим путем, а также путем предоставления нашей существенной военной и финансовой поддержки Украине, в том числе в рамках деятельности Коалиции доброй воли, а также путем поддержания и введения ограничительных мер против Российской Федерации", — заявили европейские политики.При этом их дальнейшее заявление, несмотря на то, что в нём утверждалось их приверженность к дипломатическому решению вопроса, по сути свидетельствует о том, что европейские лидеры настроены бескомпромиссно."Конструктивные переговоры могут проводиться только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий. Путь к миру наУкраине не может быть определён без Украины. Мы по-прежнему привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой. Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоровы", — указали европейские лидеры.Кроме того, Еврокомиссия потребовала "надёжные гарантии безопасности" для Украины.Они заявили, что подчёркивают "непоколебимую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины"."Мы продолжаем твёрдо стоять на стороне Украины. Мы едины как европейцы и полны решимости совместно продвигать наши интересы. И мы будем продолжать тесно сотрудничать с президентом Трампом и Соединёнными Штатами Америки, а также с <...> Зеленским и народом Украины", — гласило заявление.Вечером 9 августа Владимир Зеленский в обращении к украинцам заявил, что у Трампа есть все рычаги для того, чтобы на Украине воцарил длительный мир. Он снова потребовал встречи на уровне лидеров, а также заявил о неготовности к компромиссам по вопросам территории."Эту вторую попытку раздела Украины России мы не дадим", — заявил Зеленский.По его словам, партнёры готовы помочь Украине закончить боевые действия на её условиях.Ранее, утром 9 августа, в вопросе территорий Зеленский ссылался на Конституцию Украины."Чтобы Зеленский не изрекал, от него уже ничего не зависит ни на поле боя, ни в международных делах. Ссылка на конституцию бессмысленна, так как народ Украины ни разу в жизни не голосовал за свою конституцию. Документ, который Зеленский высокопарно называет "конституция Украины", на самом деле - результат торга и компромисса 300-350 депутатов Верховной рады, олигархов и киевского режима на Банковой", — отметил в комментарии РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.По словам депутата, украинский народ не имеет никакого отношения ни к обсуждению, ни к принятию нынешней конституции Украины.Тем временем Европа пытается повлиять на США с тем, чтобы склонить последние на сторону Украины.Переговоры в ЛондонеЕвропа и Киев требуют от США гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине и настаивают на сохранении возможности членства страны в НАТО, сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники."Европейцы, как обычно, поддержали позиции Украины, настаивая на том, что… любое соглашение должно сопровождаться гарантиями безопасности, в том числе, со стороны США", — отмечалось в публикации.По данным собеседников издания, европейские союзники также требуют от США оставить открытой дверь для членства Украины в НАТО, даже если сейчас это нецелесообразно.По информации The New York Times, эти вопросы обсуждали на субботней встрече министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми с представителями Украины и Европы, где также присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс."Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, встречавшийся с господином Путиным, должен был подключиться виртуально", — указывалось в публикации.Сам Зеленский в вечернем обращении 9 августа заявил об "конструктивной" встрече главы Офиса президента Андрея Ермака и секретаря СНБО Рустема Умерова в Лондоне."Наши сигналы все передали, наши аргументы слышат, опасности — учитывают", — указал Зеленский.Однако по данным других украинских источников, поездка украинской делегации в Лондон была не столь результативной."Наш источник в ОП рассказал, что Андрей Ермак не смог убедить вице-президента США Джей Ди Вэнса в необходимости участия Зеленского в саммите на Аляске. Администрация Трампа поставила нас перед фактом переговоров и необходимостью выполнить все договоренности, которые будут достигнуты между США и Россией. Надежда на активное участие на нашей стороне Британии провалилась, никто из западных стран не хочет вступать в открытый конфликт с Трампом", — сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Таким образом, поездку украинских представителей в Лондон вряд ли можно назвать результативной.О том, почему переговоры Трампа и Путина пройдут именно на Аляске — в статье Сергея Котвицкого "Память Аляски. Почему именно здесь пройдет встреча президентов России и США".
