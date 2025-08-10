https://ukraina.ru/20250810/pamyat-alyaski-pochemu-imenno-zdes-proydet-vstrecha-prezidentov-rossii-i-ssha-1066742495.html

Память Аляски. Почему именно здесь пройдет встреча президентов России и США

Память Аляски. Почему именно здесь пройдет встреча президентов России и США - 10.08.2025 Украина.ру

Память Аляски. Почему именно здесь пройдет встреча президентов России и США

В ожидании встречи между президентами Российской Федерации Владимиром Путиным и Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, которая должна состояться 15 августа на Аляске, эксперты задаются вопросом – где собираются проводить этот исключительно важный саммит?

2025-08-10T08:05

2025-08-10T08:05

2025-08-10T08:05

аляска

сша

ссср

егор яковлев (журналист)

красная армия

мид

демократическая партия

эксклюзив

владимир путин

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102770/92/1027709215_0:98:1921:1178_1920x0_80_0_0_785458225b7b76fabf48291e5ed710ca.jpg

Аляска занимает огромную территорию – это самый большой штат в составе США, который превосходит по своей площади совокупный размер следующих за ней Техаса, Калифорнии и Монтаны. А для организации подобных встреч на высшем уровне обычно стараются подбирать знаковые площадки, чтобы придать новые смыслы давним историческим связям."Конкретное место встречи лидеров России и США пока еще не объявлено. Ставлю на авиабазу Элмендорф в Анкоридже (крупнейший город Аляски). Большой аэродром, рядом еще одна база – Форт-Ричардсон. Там находятся захоронения двенадцати наших летчиков и двух гражданских специалистов, погибших при перегоне ленд-лизовских самолетов по "Алсибу", – предположил в своем телеграм-канале шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.Это мнение заслуживает внимания. Воздушная трасса "Аляска – Сибирь", больше известная под сокращенным названием "Алсиб", является своеобразным символом советско-американского сотрудничества в годы Великой Отечественной войны. Поскольку в период с 1942-го по 1945-й год по этому маршруту была доставлена значительная часть американских военных поставок по программе ленд-лиза.Общая длина "Алсиба" составляла 6306 километров. Самолеты вылетали из американского города Фэрбанкса, расположенного в центральной части Аляски, пересекали государственную границу СССР в районе Берингова пролива, после чего следовали над Чукоткой и Колымой до Якутии и Иркутской области. А конечным пунктом этого воздушного моста стал Красноярск.Для работы "Алсиба" срочно оборудовали новые взлетно-посадочные площадки, которые приходилось строить среди ледяных пустынь. Погодные условия на арктическом маршруте тоже были исключительно сложными, и перелеты самолетов почти всегда были связаны с серьезными рисками. Но в предвоенные годы в Советском Союзе подготовили целую плеяду опытных полярных летчиков, которые обладали необходимыми навыками для выполнения подобной задачи.Среди них был Илья Мазурук – начальник Управления полярной авиации Главсевморпути, умевший садиться на льдины даже во время самой сильной пурги. Он стал начальником новой воздушной трассы, а также возглавил Первую перегоночную Краснознаменную дивизию Гражданского воздушного флота, специально сформированную для полетов из США в СССР."Этот ас участвовал в высадке первой дрейфующей научной станции "Северный полюс-1". За мужество и героизм получил звание Героя Советского Союза. Мазурук прошел советско-финскую и Великую Отечественную. Он лично освоил весь маршрут, начиная с Аляски.Трассу "Аляска-Сибирь" создавали в кратчайшие сроки, чтобы доставлять в СССР самолеты из США. Работа Мазурука была критически важна для успеха операции. Мазурук признавался, что для такого строительства в мирное время потребовалось бы пять лет. Самолеты перегоняли в тяжелых условиях: морозы, снегопады. Сам Мазурук не раз оказывался в критической ситуации", – пишет о знаменитом полярном пилоте историк Егор Яковлев.Советские летчики принимали американские самолеты на Аляске, куда уже успели вторгнуться японцы, захватившие летом 1942 года несколько островов в составе Алеутской гряды.Это были бомбардировщики Б-25 "Митчелл", торпедоносцы А-20 "Бостон", истребители Р-40 "Киттихаук", Р-39 "Аэрокобра", Р-63 "Кингкобра", а также воздушные транспортники Си-47 "Дуглас". За годы существования воздушного моста "Алсиб" по нему было доставлено 8094 американских самолета, из которых сформировали 250 авиационных полков, а также перевезли 18753 тонны различных грузовАмериканская военная помощь не сыграла решающей роли в разгроме наступавших на Восточном фронте нацистов. Советские авиазаводы построили за годы войны 125 655 самолетов, а материальный вклад союзников по линии программы ленд-лиза составил всего 4 процента от общего объема промышленной продукции, произведенной в СССР в 1941-1945 годах.К тому же, эта помощь была вовсе не безвозмездной. Американцы сдавали свою технику в аренду, без предварительной оплаты, а потом настойчиво требовали от советских союзников деньги за поставленную в годы войны продукцию – несмотря на то, что СССР вынес на себе основную тяжесть в борьбе против Третьего Рейха. Причем, последние платежи в рамках погашения долгов по ленд-лизу были осуществлены только в 2006 году.Тем не менее, поставки иностранных вооружений помогли Красной Армии, а руководство СССР приветствовало установление конструктивных отношений с американцами. Трасса "Алсиба" активно использовалась советскими дипломатами. В частности, по ней пролетали по дороге в США Вячеслав Молотов, Максим Литвинов и Андрей Громыко. Причем, будущему главе советского МИДа однажды пришлось провести три дня в эскимосском селе Уэлькаль из-за разбушевавшейся непогоды.А в 1944 году по "Алсибу" проследовал вице-президент Соединенных Штатов Америки Генри Уоллес – самый просоветский политик в американской истории. Илья Мазурук лично вез его на борту "Дугласа", совершая остановки в Магадане, Сусумане, Сеймчане, Якутске – чтобы показать жизнь в сибирской глубинки.Благодарный Уоллес произнес после этого полета прочувствованную речь в Иркутском областном театре, переполненном собравшейся публикой. Причем, сделал это на русском языке, который он старательно изучал."С глубоким волнением я вступил на вашу землю, многое увидел и многое понял. Теперь мне понятно, какую большую роль играет Сибирь в этой страшной воине. Теперь, когда заря Победы и будущего мира встает на горизонте, становится ясным, что только полное сотрудничество наших великих стран может обеспечить миру спокойствие и правильное развитие.Если мы будем вместе, не будет пределов тому, что мы можем совершить ради человеческого благополучия, так же как и нет предела человеческому бедствию, которое было бы вызвано разжиганием подозрения и ненависти между нами", – сказал тогда вице-президент США.Вскоре после этого политическая ситуация в Америке претерпела резкие изменения. Генри Уоллес проиграл во внутрипартийной борьбе лидеру правого крыла Демократической партии Гарри Трумэну, который стал следующим президентом Америки после смерти Франклина Рузвельта и сразу показал себя непримиримым врагом Москвы.Началась Холодная война, которая затронула Арктику – потому что Вашингтон угрожал Советскому Союзу вторжением с территории Аляски.Тем не менее, в Фэрбанксе впоследствии установили памятный монумент героям "Алсиба", а в Форт-Ричардсоне находятся могилы советских летчиков, которые погибли во время перелетов по этому легендарному маршруту.Они покоятся на военном кладбище, куда регулярно приезжали советские, а потом российские дипломаты, возлагая цветы к могилам. При Джозефе Байдене американские власти отказывались допускать сотрудников российской дипломатической миссии к этим историческим захоронениям на Аляске. Но сейчас, на фоне предстоящего саммита, можно рассчитывать на то, что эта позиция наконец поменяется.P.S. Интересно, что на Чукотке, через которую пролегал маршрут "Алсиба", можно было еще не так давно, хоть и с трудом, найти следы этого маршрута. Один из журналистов редакции Украина.ру, работавший несколько лет на Чукотке, обнаружил там, например, аэродром подскока, который в годы войны был построен для перелетавших из США в СССР самолетов - всего несколько решетчатых плит из толстого металла, расположенных прямо в тундре, теперь уже вдалеке от жилых построек. А в Марковской тундре один из местных чукотских охотников показывал ему чайник и винчестер (кстати вполне исправный), которые его деду подарил американский летчик, застрявший из-за непогоды в этой ледяной, как тогда казалось, пустыне. В чукотской семье бережно хранили эти атрибуты Второй мировой войны. Иногда память простых людей бывает куда длиннее, чем у политиков.

аляска

сша

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

аляска, сша, ссср, егор яковлев (журналист), красная армия, мид, демократическая партия, эксклюзив, владимир путин, дональд трамп