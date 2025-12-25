https://ukraina.ru/20251225/zadachi-svo-i-dukh-ankoridzha-v-20-ti-punktakh-zelenskogo-pochemu-ne-vse-ponyali-chto-tam-napisano-1073628958.html

Задачи СВО и "дух Анкориджа" в 20-ти пунктах Зеленского. Почему не все поняли, что там написано

Газета Le Monde дает более полную версию драфта мирного плана, некоторые пункты которой сильно отличаются от заявленных пожеланий Зеленского. Посмотрим с "холодной головой" на главные положения и пункты, которые не совпадают.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/19/1073631931_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_ef6c0b3c2e56a8753383eebe7668829e.jpg

Bloomberg, который неоднократно был замечен в попытках срыва мирных переговоров (чего стоит слив разговора Ушакова и Пескова с Уиткоффом), утверждает со ссылкой на анонимный, но "близкий к Кремлю" источник, что Москва изучит 20 пунктов Зеленского с "холодной головой", считая их при этом "типичным украинским планом". По словам источника, Россию не устроит, что в плане нет гарантий нерасширения НАТО на восток, нейтрального статуса Украины в случае ее вступления в ЕС, ограничений на ВСУ, четких гарантий статуса русского языка и "ясности по вопросу о снятии санкций и о сотнях миллиардов долларов российских государственных активов, замороженных на Западе".Предварительных выводов делать из статьи Bloomberg не будем, за нас их сделала Мария Захарова, назвав статью о том, что Россия "настаивает на существенных изменениях в последней версии мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине, включая дополнительные ограничения для ВСУ" фейком. Это прямо очень интересное заявление на фоне того, что многие российские медийные эксперты, зачем-то подыгрывая Bloomberg в попытке сорвать переговоры, назвали 20 пунктов "бредом" и другими не менее экспертно-аналитическими терминами.Если сейчас абстрагироваться от медийной шумихи, то нужно учесть, что практически весь анализ плана, который мы увидели вчера, основан на устном заявлении Зеленского, на его пересказе документа, который подготовлен США и Украиной для внесения правок со стороны России. А вот газета Le Monde дает более полную версию плана, некоторые пункты которой сильно отличаются от заявленных пожеланий Зеленского. Посмотрим с "холодной головой" на некоторые главные положения и пункты, которые не совпадают.В п. 4, в отличие от того, что говорит "близкий к Кремлю" источник Bloomberg, ограничение ВСУ в мирное время устанавливается. То, что формально там 800 тысяч человек, то есть примерно то количество, которое есть сейчас, во время войны, не имеет никакого практического значения. У Украины не только нет и не будет денег для поддержания "стального дикобраза Европы" на таком уровне, у нее для этого даже нет людей. Выделенные ЕС 90 млрд евро (пока что, кстати, выделенные только на бумаге) не решают главную проблему ВСУ — дефицит личного состава. Украина собиралась вводить срочные контракты с бонусными выплатами, как в РФ, и повышать зарплату небоевым частям. Без "репарационного кредита" это сделать невозможно, а без этого дезертирство не остановить. Есть неверное "экспертное" мнение о том, что на Украине нет работы, поэтому бусифицированные мужики из "глубинного народа" захотят после войны остаться в ВСУ. Нет, не захотят, потому что там без боевых выплат очень маленькие зарплаты — 20-25 тысяч гривен, что меньше официально заявленной средней зарплаты по Украине. На такие деньги взрослый мужчина с семьей прожить не может. Поэтому многие уходят в СОЧ, чтобы устроиться на работу "по-черному" и получать больше, чем в ВСУ, еще и не опасаясь за свою жизнь. Это и к мифу о том, что на гражданке нет работы. Нет работников из-за массового беженства — вот это реальность. Предприятия на Западной Украине начали завозить трудовых мигрантов из Африки и Азии даже не вчера. А если через фонд послевоенного восстановления Украины пойдут инвестиции (да по той же "ресурсной сделке"), то работа тем более появится.Вряд ли в мирное время Украина сможет содержать армию в размере более 300 тысяч человек, поэтому в договор можно вписать хоть 800 тысяч, хоть 800 миллионов — это ни на что не влияет.Далее, "близкий к Кремлю" источник утверждает, что в плане нет гарантий не расширения НАТО на восток, но они там есть. В п.5 имплицитно содержится именно это. Украина отказывается от вступления в НАТО, взамен чего США, НАТО и "подписавшие соглашение европейские государства" (то есть не все) предоставляют Киеву гарантии безопасности по образцу ст. 5 устава НАТО. Le Monde уточняет: если РФ вторгается на Украину, происходит "скоординированный военный ответ" (не понятно, означает ли это вступление всех в войну с РФ, что маловероятно) и восстановление санкций; если Украина вторгнется в Россию или откроет огонь по российской территории без провокации, гарантии безопасности будут считаться недействительными; Украина и Россия при желании могут подписать и двусторонние гарантии.Кроме того, что п.5 определяет Украину вне НАТО, он еще и подразумевает снятие санкций с РФ, чего тоже не заметил "близкий к Кремлю" источник Bloomberg. Почему-то многие забыли слова Путина о том, что мирный договор будет состоять из 4-х разных документов, которые подпишут разные стороны. Один из них как раз касается санкций, но подписан он может быть только Россией и США с ЕС. Украина не имеет полномочий снимать с РФ западные санкции, поэтому ее подпись по этому вопросу не имеет смысла. Еще раз, снятие западных санкций с РФ — это просто другой документ. Равно как и детали "скоординированного военного ответа", которые могут быть согласованы и подписаны только Западом и Украиной, подпись России здесь не нужна. Финансы тоже в отдельном документе, потому что послевоенное восстановление Украины Западом и совместные инвестиционные проекты США и РФ — это предметы договоренностей разных сторон и не могут быть подписаны вместе. Ожидать, что все это будет расписано в предварительном драфте договора между Россией и Украиной, то есть первого из предполагаемых 4-х документов, нелепо. Пункт 8 драфта в версии Le Monde так и указывает: "Пакет глобального развития будет определен в отдельном инвестиционном соглашении".Пункт 9 в общих чертах описывает направления деятельности инвестиционных фондов по послевоенному восстановлению и в конце содержит интересную формулировку: "Украина оставляет за собой право требовать компенсацию за причиненный ущерб". Вроде бы это противоречит предыдущей установке об отказе от взаимных претензий, но вообще-то нет. Сохранение права требовать и прописанное в договоре требование — не одно и то же. Требований каких-либо компенсаций от России в 20 пунктах нет.В 11-м пункте Украина подтверждает свой безъядерный статус, что соответствует одному из российских требований по демилитаризации.Пункт 12 касается ЗАЭС. Зеленский говорил, что не согласен с вариантом эксплуатации станции тремя сторонами (США, Россией и Украиной) и предложил очень странный и нереалистичный "компромисс": США и Украина — 50 на 50, добавив, что РФ должна отвести войска от ЗАЭС и Энергодара. Сам по себе отвод ВС РФ оттуда ничем страшным не является. На территории может остаться Росгвардия, а ВСУ находятся на противоположной стороне Днепра и в случае заключения мира не представляют непосредственной опасности. Но дело даже не в этом, а в том, что у Le Monde ничего подобного нет. По данным газеты, ЗАЭС предлагают эксплуатировать трем сторонам, также, как это было в приемлемых для России предыдущих предложениях Трампа.13-й пункт касается денацификации. Кроме запуска образовательных программ по толерантности в школах, чего, конечно, недостаточно, в версии Le Monde Украина должна применить правила ЕС о религиозной терпимости и защите языков меньшинств, а это уже совсем другое.Есть "народные" и "экспертные" представления о том, как должна выглядеть денацификация Украины и они, как и почти все у нас, основаны на памяти ВОВ и ее результатов. Соответственно, "народ" и "эксперты" понимают, что настоящую денацификацию (как тогда) можно провести только оккупировав всю территорию Украины. В этом месте начинается когнитивный диссонанс. Если план по денацификации есть — то никаких "договорнячков" и только вперед, не считаясь с потерями, до границ с Польшей. Если же "договорнячок", то какая денацификация?Когнитивный диссонанс снимается единственным образом — прекращением сравнения СВО с ВОВ, поскольку это сравнение неадекватно. Есть определенная военная, политическая и экономическая реальность (в противовес "народным" и "экспертным" фантазиям), основываясь на которой глава МИД Лавров несколько месяцев назад говорил, что Россия не требует признания русского языка как второго государственного, а спецпредставитель МИД Мирошник буквально вчера заявил, что под денацификацией мы понимаем отмену Украиной дискриминационного законодательства в языковой и религиозной сферах. Правила ЕС предполагают отмену этого законодательства. Большее возможно только на территориях, которые контролирует РФ.Пункт 14 о территориях самый проблематичный, но он таковым был всегда. И у Le Monde он очень сильно отличается от озвученного Зеленским. Никакого варианта "стоим, где стоим", то есть заморозки по линии фронта, нет.А есть следующее: "в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях линия дислокации войск на дату настоящего соглашения де-факто признается линией соприкосновения". Стороны просто подтверждают, что на момент подписания договора войска стоят на таких-то конкретных позициях. Это нужно для дальнейшего обмена территориями.Затем собирается рабочая группа "для определения передислокации сил, необходимых для прекращения конфликта, а также для определения параметров потенциальных будущих специальных экономических зон в Донецкой области". То есть рабочая группа определит конкретные территории, с которых отойдут ВСУ и ВС РФ, исходя из той ЛБС, которая будет на момент подписания договора. Для соблюдения отвода войск вдоль ЛБС будут развернуты международные силы, но какие именно, не указано, речи о том, что это обязательно должны быть, например, американцы, пока нет. Украина отводит войска из оставшейся части Донецкой области, где возможно (это еще не решено и потребует согласия России) будет создана "специальная экономическая зона". Обычно в мировой практике СЭЗ — это такая территория, где действуют паспорта обеих сторон, где нет налогов, где действует своя внутренняя администрация, где в школах будет и русский, и украинский языки и т.д. Конкретики по системе управления еще, естественно, нет, потому что о самой СЭЗ пока не договорились. Но Киев ее предлагает, хотя еще совсем недавно отвод ВСУ был красной линией. Теперь нет.В ответ Россия должна вывести войска из занятных частей Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей, что предполагалось и ранее. Правда, в представленной сейчас формулировке ("для вступления данного соглашения в силу") не ясно, когда это должно произойти — до вывода ВСУ из Донбасса, после или одновременно. Вероятно, Россия, этот момент захочет уточнить.И самое главное, версия Le Monde отметает слова Зеленского о том, что СЭЗ (и весь документ) целиком нужно утверждать на совершенно нереалистичном в нынешних условиях референдуме. Написано так: "В случае принятия решения о создании такой зоны потребуется специальное одобрение украинского парламента или проведение референдума". Достаточно одобрения парламента, что сейчас, когда американцы немного приостановили Миндич-гейт и тем самым не позволили развалиться монобольшинству в Раде, и когда Арахамия при голосовании за бюджет показал, что может собрать голоса "независимых" парламентских групп, не слишком сложно. Раз президент Украины, согласно официальной российской позиции, до новых выборов нелегитимен, одобрение Радой — вполне приемлемый вариант.Согласно п. 16, Россия не будет препятствовать использованию Украиной Днепра и Черного моря в коммерческих целях. Это из старых предложений Трампа и проблемы не представляет. Но появился новый нюанс — демилитаризация Кинбурнской косы. На первый взгляд может показаться, что это не в пользу РФ, но только на первый. Кинбурнская коса сейчас находится под контролем России, но административно она является частью не Херсонской, а Николаевской области, откуда, согласно проекту договора, ВС РФ должны уйти. Демилитаризация означает, что ВСУ туда не заходят.В 17-м пункте, в отличие от того, что сказал Зеленский, прописано не "возвращение" гражданских, детей и политзеков, а "освобождение" всех указанных выше категорий людей. Если конкретнее, то военнопленные обмениваются по принципу "все на всех"; все удерживаемые местные жители, включая детей и политзеков, освобождаются; принимаются меры для устранения страданий жертв конфликта. Вот она — амнистия. Конкретику проработает гуманитарный комитет, который будет создан в рамках мирного договора.Ну и в конце — выборы как можно скорее после подписания соглашения.В дипломатии все решают формулировки, поэтому, что бы ни говорили политологи, а три "Д" (демилитаризация, денацификация и защита Донбасса) в проекте договора так или иначе учтены. Учтены так, как это возможно при нынешних "реалиях на земле", которые от фантазий политологов отличаются иногда трагически. Украина не в НАТО, Украина безъядерная, ВСУ по факту сокращаются — демилитаризация. Украина отменяет дискриминационные законы в языковой и религиозной сферах, проводит уроки толерантности — денацификация. Украина уходит из остатков ДНР без разрушения городов и гибели мирных жителей при штурмах — защита Донбасса. Да, есть еще моменты для обсуждения и корректировки, что Россия без сомнений будет делать. Но, если указанное, по существу, реализуется, кто скажет, что цели СВО не выполнены?А Зеленский хочет идти на выборы и побеждать. Это часть его личных гарантий безопасности. Но по-честному победить он не сможет. Свежий опрос центра SOCIS, который не работает в интересах ОП, показал, что народ больше всего волнует коррупция, большинство считает Зеленского замешанным в схемах Миндича, 30% желает его посадки и почти 30% считает, что он должен лишиться права баллотироваться на второй срок. Согласно полученным SOCIS данным, во втором туре выборов Зеленский проигрывает не только Залужному, но и Буданову*, побеждая только Порошенко*. При этом "глубинный народ" ради мира готов отказаться от НАТО и ядерного оружия, но вывод ВСУ из Донбасса и снятие санкций с РФ для очень многих неприемлемо. В рейтингах под выборы ответ, почему Зеленский до сих пор торгуется за формулировки. Ту же свободную экономическую зону можно попробовать "продать" населению как альтернативу "сдаче Донбасса", но вообще-то предвыборные перспективы Зеленского выглядят удручающе. И не посадят ли его потом за Миндича в случае проигрыша? Если так, то нужно проводить выборы как можно скорее, пока еще есть какие-то рейтинги, но проводить их так, чтобы точно выиграть. Например, через "Дию", что Зеленский и предлагает и против чего активно протестует "оппозиция". Но, если американцы и европейцы согласятся с тем, что Зеленский подписывает мирный договор и остается, у него может и получиться.Многое зависит и от России. Совершенно ли неприемлемы для нее 20 пунктов или достаточно подправить несколько формулировок, чтобы проект договора соответствовал "духу Анкориджа"? По сути, согласится ли Россия с СЭЗ? Дождемся официальной реакции.*Внесены в список террористов и экстремистовПодробнее о предвыборной ситуации, с которой столкнулся Зеленский — в материале "Зеленский почти готов к сделке. Как вывести ВСУ из Донбасса и потом не проиграть на выборах?"

сша

