"Америка обломает зубы": Голубовский объяснил, почему БРИКС должен перейти от слов к делу
Торговая политика США ускоряет консолидацию стран БРИКС и создает предпосылки для пересмотра роли доллара в мировой экономике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2025-08-09T08:45
2025-08-09T08:45
"Очень надеюсь, что это заставит БРИКС стать чем-то большим, чем клуб по интересам", — заявляет Голубовский. Эксперт анализирует: "Сейчас все суверенные страны поставлены перед очевидным выбором. Либо соглашаться быть частью глобальной американской империи, либо находиться под постоянными нападками".Аналитик отмечает избирательный подход США: "Китай уже свой выбор сделал. Судя по торговому балансу Китая, никакого вреда ему эти новые тарифные ограничения не приносят. Поэтому взялись за тех, кто послабее — Бразилию и Индию".Голубовский прогнозирует развитие событий: "Трамп добьется того, что БРИКС объединится. Если это произойдет, тогда и все вопросы о статусе доллара как международной валюты расчетов и резервной валюты из теоретической плоскости перейдут в практическую".
новости, сша, россия, китай, дмитрий голубовский, дональд трамп, брикс, украина.ру, индия, бразилия, аналитика, доллар, валюта, тарифы, аналитики
XVII саммит БРИКС
Торговая политика США ускоряет консолидацию стран БРИКС и создает предпосылки для пересмотра роли доллара в мировой экономике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
"Очень надеюсь, что это заставит БРИКС стать чем-то большим, чем клуб по интересам", — заявляет Голубовский. Эксперт анализирует: "Сейчас все суверенные страны поставлены перед очевидным выбором. Либо соглашаться быть частью глобальной американской империи, либо находиться под постоянными нападками".
Аналитик отмечает избирательный подход США: "Китай уже свой выбор сделал. Судя по торговому балансу Китая, никакого вреда ему эти новые тарифные ограничения не приносят. Поэтому взялись за тех, кто послабее — Бразилию и Индию".
Голубовский прогнозирует развитие событий: "Трамп добьется того, что БРИКС объединится. Если это произойдет, тогда и все вопросы о статусе доллара как международной валюты расчетов и резервной валюты из теоретической плоскости перейдут в практическую".
"Если страны БРИКС договорятся, Америка обломает зубы", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Если Россия остановится на Украине сейчас, ее новые границы будут оспорены в будущем" на сайте Украина.ру.
О том, почему реальные меры США могут оказаться слабее деклараций — в материале Анны Черкасовой "Посмотри в окно, дура". Игорь Прокопенко о закулисных переговорах РФ и США и ослепленности Трампа на сайте Украина.ру.
III Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
5 августа, 05:00
БРИКС против доллара: Дробницкий раскрыл, как альянс меняет мировую финансовую системуРастущее объединение БРИКС - это мир, который не подчиняется США. Альянс демонстрирует беспрецедентную устойчивость к американскому давлению. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился политолог-американист Дмитрий Дробницкий
