"Америка обломает зубы": Голубовский объяснил, почему БРИКС должен перейти от слов к делу

Торговая политика США ускоряет консолидацию стран БРИКС и создает предпосылки для пересмотра роли доллара в мировой экономике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

2025-08-09T08:45

"Очень надеюсь, что это заставит БРИКС стать чем-то большим, чем клуб по интересам", — заявляет Голубовский. Эксперт анализирует: "Сейчас все суверенные страны поставлены перед очевидным выбором. Либо соглашаться быть частью глобальной американской империи, либо находиться под постоянными нападками".Аналитик отмечает избирательный подход США: "Китай уже свой выбор сделал. Судя по торговому балансу Китая, никакого вреда ему эти новые тарифные ограничения не приносят. Поэтому взялись за тех, кто послабее — Бразилию и Индию".Голубовский прогнозирует развитие событий: "Трамп добьется того, что БРИКС объединится. Если это произойдет, тогда и все вопросы о статусе доллара как международной валюты расчетов и резервной валюты из теоретической плоскости перейдут в практическую".Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Если Россия остановится на Украине сейчас, ее новые границы будут оспорены в будущем" на сайте Украина.ру.О том, почему реальные меры США могут оказаться слабее деклараций — в материале Анны Черкасовой "Посмотри в окно, дура". Игорь Прокопенко о закулисных переговорах РФ и США и ослепленности Трампа на сайте Украина.ру.

