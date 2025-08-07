https://ukraina.ru/20250807/duremar-vozomnil-sebya-cherchillem-ukrainskiy-parlamentariy-raskritikoval-upryamstvo-zelenskogo-1066612732.html

"Дуремар возомнил себя Черчиллем": украинский парламентарий раскритиковал упрямство Зеленского

Владимир Зеленский упустил шанс выгодного завершения СВО на начальном этапе и теперь пожинает плоды своего упрямства. Об этом 7 августа заявил украинский парламентарий Александр Дубинский

Находящийся в киевском СИЗО по сфабрикованному политически мотивированному уголовному делу, оппозиционный депутат рассмотрел накал страстей в украинском истеблишменте после визита спецпосланника президента США в Москву."На каналах, аффилированных с Офисом президента, - настоящая истерика из-за новостей о возможной встрече Трампа и Путина", - констатировал Дубинский.При этом он отметил не только возбуждение в офисе украинского президента, но и упущенные шансы завершить конфликт в самом начале. Дубинский сравнил упрямого Зеленского со сказочным персонажем – Дуремаром."Судя по накалу, в ОП уже пошли дымом предохранители. А ведь весной 2022 года зеленский мог выйти из войны победителем - но дуремар возомнил себя Черчиллем и ему захотелось полной капитуляции Путина", - констатировал парламентарий (орфография оригинала сохранена).Тем временем помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что определено место встречи президентов России и США, которая может состояться на следующей неделе. Также 7 августа Зеленский провёл переговоры с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и заявил, что "Европа должна быть участником соответствующих процессов".Автор издания Украина.ру Александр Савко рассмотрел ситуацию в публикации Сам того не желая Трамп работает над созданием многополярного мира Больше новостей дня представлено в обзоре Место встречи определено, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 7 августа

Новости

