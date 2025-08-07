https://ukraina.ru/20250807/velikiy-obedinitel-kak-sam-ne-khotya-etogo-tramp-rabotaet-nad-sozdaniem-mnogopolyarnogo-mira-1066599850.html

Сам того не желая Трамп работает над созданием многополярного мира

Сам того не желая Трамп работает над созданием многополярного мира

Сегодня вступили в силу новые торговые пошлины, которые были анонсированы президентом Соединенных Штатов Америки еще в начале июля, и в итоге затронут не менее шестидесяти стран.

По сути дела, Трамп выдвинул планете глобальный тарифный ультиматум – чтобы принудить ее торговать на условиях США, обогащая их государственную казну. Однако спустя месяц оказалось, что мир отнесся к этому требованию без большого энтузиазма, не обращая чрезмерного внимания на грозную риторику Белого дома.Вашингтон без особого труда склонил к так называемой торговой сделке своих ближайших союзников – в первую очередь, Европейский союз, Великобританию и Японию, которые давно находятся в военно-политической и финансово-экономической зависимости от США. Хотя многие эксперты считают, что британцы, японцы и европейцы наверняка постараются саботировать невыгодные для них соглашения, угодливо поддакивая при этом Трампу на публике.Остальные страны планеты, включая большинство региональных экономических лидеров, явно не намерены жить и торговать под диктовку американцев. И даже не думают скрывать своего несогласия с внешнеполитической линией Трампа.Мексика, которая пока что упорно не уступает США, получила девяностодневную отсрочку от введения новых пошлин для продолжения дальнейших переговоров. Потому что Белый дом боится разрушить отношения со своим ближайшим соседом – учитывая то обстоятельство, что через мексиканскую территорию осуществляется транзитная торговля со многими странами, а политическое сотрудничество с Мехико является крайне важным для борьбы с наркобизнесом.Переговоры с Китаем тоже продлены как минимум до 12 августа, после чего их, скорее всего, опять-таки продолжат до сентября. Потому что, несмотря на постоянные антикитайские заявления, в Белом доме осознают – полномасштабная торговая война с главной экономикой мира неизбежно нанесет США тяжелый ущерб, создавая риски коллапса для всей глобальной торговли.Целый ряд других государств не стали заключать торговые сделки с американцами. В этом списке оказались такие разные государства, как Бразилия, Швейцария, Индия, Южная Африка, Канада, Бруней, Камбоджа, Боливия, Эквадор, Иран, Исландия, Нигерия, Шри-Ланка, Новая Зеландия, Турция и Норвегия.Судя по всему, они приступят к постепенному сокращению своего товарооборота с Соединенными Штатами Америки, перенаправив экспорт в другие страны – от чего американская экономика, разумеется, не окажется в выигрыше.Введение новых тарифов однозначно приведет к повышению цен на внутреннем американском рынке. В частности, неизбежно подорожают продукты питания, автомобили и необходимые для их ремонта запчасти, одежда и обувь, сталь, медь, алюминий и электроника. А в случае дальнейшего роста цены на нефть, спровоцированного агрессивной санкционной политикой Трампа, это разгонит инфляцию еще сильнее, чем во времена Байдена.В итоге американскому правительству приходится на ходу смягчать свои собственные торговые пошлины, выхолащивая задекларированные задачи этой инициативы. Президент США хотел символически поставить мир на колени – демонстрируя, что он все еще находится в полной зависимости от Америки. Но сейчас все могут убедиться в том, что американцы сами чрезвычайно зависимы от поставок товаров, традиционно поступающих на их рынок из-за границы.Это обстоятельство хорошо заметно на примере Бразилии. Белый дом обложил бразильскую продукцию рекордным пятидесятипроцентым тарифом. Однако его действие уже с самого начала не распространятся на обширный список товаров из самой большой страны Латинской Америки – например, на самолеты, удобрения, металлы, древесину или фруктовые соки.Кофе и мясо из Бразилии попали под драконовские торговые пошлины, но в США сразу заговорили о том, что в случае ожидаемого роста цен в американских магазинах их придется в срочном порядке отменить – или, как минимум, сократить. Причем, американцы признают, что за это время бразильские компании легко найдут альтернативные рынки сбыта для своих востребованных продуктов.Политический эффект от тарифной атаки на Бразилию оказался совершенно обратным. Американское давление повысило рейтинги действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который имеет теперь все шансы переизбираться на выборах в следующем году. А его правые оппоненты во главе с экс-президентом Жаиром Болсонару, напротив, оказались в глубоком кризисе, потому что бразильские избиратели видят в них американских марионеток.То же самое происходит сегодня в Индии, которая может столкнуться с двойными торговыми пошлинами – за решительное нежелание прекратить покупку российской нефти.Индийские товары в совокупности будут подпадать под пятидесятипроцентные тарифы. Но для продукции из самой населенной страны мира тоже сделан целый ряд исключений, которые выводят из-под дополнительного налогообложения критически важную для американцев продукцию – например, дешевую индийскую фармацевтику. Потому что, в противном случае, миллионам малообеспеченных американцев придется перейти на лечение знахарскими снадобьями. А повышение пошлин на индийскую электронику тоже отсрочено – по крайней мере, на некоторое время.В то же время, действия Вашингтона вызвали в индийском обществе решительный протест, который возымеет последствия для ее внешней политики. Премьер-министр Нарендра Моди заявил о том, что он отказывается поддаваться давлению американской стороны, и нашел в этом поддержку даже у критически настроенной к нему оппозиции во главе с Рахулом Ганди – учитывая тот факт, что такая позиция отвечает настроениям большинства индийцев."Какая реакция в Индии на санкции? В двух словах – ярость и гнев. Как это часто бывает, внешние раздражители – сильный объединяющий фактор. И правительство, и комментаторы едины в том, что это решение несправедливо", – пишет об этом экспертный телеграм-канал India Analytics.На фоне этих событий Моди заявил о планах посетить с визитом Китай, где он в последний раз был еще в 2018 году – фактически, в другую политическую эпоху.По данным агентства Reuters глава индийского правительства примет участие в предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который откроется 31 августа в китайском Тяньцзинье. Причем, ожидается, что в ходе этой встречи Дели постарается нормализовать политические отношения с Пекином – для того, чтобы совместно противостоять тарифному блицкригу американского руководства.Индийские журналисты иронично называют Трампа "великим объединителем", указывая на то, что он сумел сплотить Моди и Ганди, а также посодействовал развитию контактов между Индией и Китаем – хотя отношения между ними были в последние годы весьма прохладными.И действительно, можно констатировать: Белый дом проводит сейчас заметную работу над созданием многополярного мира, помогая другим странам сплотиться для зашиты своих интересов от посягательств со стороны США. Такова ирония политического момента.О том, к каким результатам могут привести переговоры между Кремлем и Белым Домом - в статье Алексея Туманова "Встреча с Путиным возможна, ждите санкций. Трамп о результатах визита Уиткоффа в Москву"

