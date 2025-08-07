https://ukraina.ru/20250807/mesto-vstrechi-opredeleno-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-7-avgusta-1066605246.html

Место встречи определено, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 7 августа

Место встречи определено, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 7 августа - 07.08.2025 Украина.ру

Место встречи определено, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 7 августа

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о том, что место грядущей встречи российского и американского лидеров определено. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-08-07T13:00

2025-08-07T13:00

2025-08-07T13:00

эксклюзив

хроники

россия

украина

белгородская область

владимир путин

вячеслав гладков

юрий ушаков

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061783147_951:0:2767:1022_1920x0_80_0_0_4ea2f2c91f0aaf0c85498948e2e707ca.jpg.webp

Россия и США договорились о встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни, сообщил помощник президента Юрий Ушаков."По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа", — рассказал он.По его словам, стороны приступили к проработке саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займёт подготовка. Место встречи, по словам Ушакова, уже определено."Кстати, замечу, что место проведения было тоже, в принципе, согласовано и информируем об этом несколько позже", — отметил Ушаков.Ранее среди мест возможной встречи ряд экспертов называл либо Турцию, либо Ватикан.Обстрелы и налётыУтром 7 августа Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи с 23:30 6 августа до 06:10 по московскому времени 7 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 31 – над акваторией Азовского моря, 11 – над территорией Республики Крым, 10 – над территорией Ростовской области, 9 – над территорией Краснодарского края, 8 – над акваторией Чёрного моря, 7 – над территорией Волгоградской области, 4 – над территорией Белгородской области, 1 – над территорией Курской области, 1 – над территорией Орловской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 11 ударов по территории этого региона России.Все удары были нанесены ВСУ на горловском направлении. Всего было выпущено 13 различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 6 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены жилое домостроения и 3 объекта гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 32 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 32 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 4; Каховка — 6; Малая Лепетиха — 4; Великая Лепетиха — 3; Новая Каховка — 5; Днепряны — 4; Старая Маячка — 6", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Малая Лепетиха, Каховка и Днепряны.Утром 7 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Бессоновка, Бехлевка, Бочковка, Красный Октябрь и Ясные Зори совершены атаки 8 БПЛА, 2 из которых сбиты. В посёлке Октябрьский от детонации дрона рядом с коммерческим объектом пострадали четверо подростков. Медицинская помощь всем оказана на месте, лечение продолжают амбулаторно. На месте атаки повреждён автомобиль", — писал Гладков.В селе Ясные Зори от удара дрона повреждена кровля МКД. Утром в посёлке Октябрьский в результате атаки БПЛА повреждены автомобиль и одна квартира в МКД.В Борисовском районе по сёлам Акулиновка, Байцуры, Грузское и Новоалександровка выпущен один боеприпас и совершены атаки 11 БПЛА, 3 из которых сбиты. В сёлах Новоалександровка и Байцуры повреждены по одной машине, в селе Грузское — 5 автомобилей.В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Карабаново, Соболевка и Шелаево, а также хутор Леоновка подверглись атакам 27 БПЛА, 10 из которых подавлены."На участке автодороги Кукуевка — Долгое вследствие удара дрона по автомобилю ранены супруги. Необходимая помощь оказана, отпущены на амбулаторное лечение. Машина повреждена. Ещё один мирный житель ранен в селе Двулучное в результате атаки дрона на частный дом. Мужчина продолжает лечение амбулаторно. Дом повреждён", — сообщил губернатор Белгородской области.В посёлке Уразово повреждены 2 МКД, 3 автомобиля, 2 частных дома и забор другого домовладения, в селе Соболевка — легковой автомобиль, в хуторе Леоновка — линия газоснабжения, в селе Шелаево — частный дом, в селе Борки — линия электропередачи, в селе Двулучное 5 августа сгорели частный дом и автомобиль.В Волоконовском районе посёлки Малиново, Пятницкое и село Погромец атакованы 6 БПЛА, 4 из которых сбиты системой ПВО. В посёлке Пятницкое повреждён легковой автомобиль."Вечером в Волоконовском районе на железнодорожных путях обнаружили подозрительный предмет. Чтобы проверить территорию, движение поездов было временно приостановлено. Информация не подтвердилась", — сообщил губернатор.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Головчино, Дорогощь, Дунайка, Замостье, Мокрая Орловка, Мощеное, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка, Санково и Сподарюшино выпущено 20 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 31 БПЛА, из которых 3 сбиты."В районе села Дорогощь в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранены три мирных жителя. Лечение все продолжают амбулаторно. На месте атаки повреждены 3 транспортных средства", — писал Гладков.В селе Головчино повреждены коммерческий объект и 2 машины, на участке автодороги Грайворон — Дорогощь — автомобиль, в селе Дорогощь — частный дом, инфраструктурный объект связи, коммерческий объект и линия газоснабжения, в селе Мощеное — 2 автомобиля, в сёлах Мокрая Орловка и Дунайка — по одной ГАЗели. Ночью после сбросов взрывных устройств с БПЛА в посёлке Горьковский сгорели 3 частных дома. Сегодня утром от ударов дронов в селе Дунайка повреждена машина, в селе Безымено сгорел автомобиль.В Краснояружском районе по посёлкам Задорожный, Красная Яруга, Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Староселье и хутору Савченко выпущен 31 боеприпас в ходе 7 обстрелов и нанесены удары 22 БПЛА, один из которых сбит. В селе Илек-Пеньковка повреждён трактор, в хуторе Савченко — грузовой автомобиль.Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 4 БПЛА. Повреждены 2 автомобиля и административное здание.Над Чернянским районом системой ПВО сбиты 2 БПЛА. Без последствий.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Козьмодемьяновка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Первое Цепляево выпущено 4 боеприпаса и совершены атаки 28 БПЛА, из которых 24 подавлены. В городе Шебекино повреждены 2 частных дома и социальный объект, в селе Белянка — частный дом, в селе Муром — 2 домовладения, в селе Козьмодемьяновка — автомобиль и забор частного дома, в селе Безлюдовка — хозпостройка и 2 дачных дома, в селе Первое Цепляево — легковой автомобиль.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Подробнее о заявлении Трампа — в статье Алексея Туманова "Встреча с Путиным возможна, ждите санкций. Трамп о результатах визита Уиткоффа в Москву".

https://ukraina.ru/20250807/podgotovit-vstrechi-kak-mozhno-skoree-glavnoe-na-utro-7-avgusta-1066596914.html

https://ukraina.ru/20250806/vstrecha-v-kremle-novaya-istoriya-ukrainy-i-godovschina-krovavykh-sobytiy-pod-kurskom-itogi-6-avgusta--1066557163.html

https://ukraina.ru/20250806/reshayuschiy-etap-uregulirovaniya-zverstva-vsu-prigovor-za-kurskuyu-avantyuru-glavnoe-na-1300-6-avgusta-1066544051.html

https://ukraina.ru/20250806/reshayuschiy-vizit-uitkoffa-v-rf-provaly-vsu-otkaz-molodezhi-voevat-glavnoe-na-ukraine-na-utro-6-1066529869.html

россия

украина

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, белгородская область, владимир путин, вячеслав гладков, юрий ушаков, вооруженные силы украины