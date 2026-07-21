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Десятки россиян погибли от обстрелов ВСУ за неделю - Мирошник

Десятки россиян погибли от обстрелов ВСУ за неделю - Мирошник - 21.07.2026 Украина.ру

Десятки россиян погибли от обстрелов ВСУ за неделю - Мирошник

Шестьдесят девять мирных жителей России погибли от обстрелов украинских боевиков за неделю, посетовал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает 21 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-21T07:25

2026-07-21T07:25

2026-07-21T07:26

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"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 433 мирных жителя: ранены 364 человека, в том числе 12 несовершеннолетних, погибли 69 человек, в том числе два ребенка", - уточнил он.Отмечается, что на удары украинских дронов пришлось 97 процентов всех пострадавших и погибших, или 423 человека.По словам Мирошника, Киев нарастил удары по гражданским целям в России на фоне провалов ВСУ.О провалах противника - в материале Краснолиманская группировка Вооружённых сил Украины "заперта" на восточном берегу Северского Донца на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, украина, родион мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру