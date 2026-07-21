Десятки россиян погибли от обстрелов ВСУ за неделю - Мирошник - 21.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260721/desyatki-rossiyan-pogibli-ot-obstrelov-vsu-za-nedelyu---miroshnik-1081680256.html
Десятки россиян погибли от обстрелов ВСУ за неделю - Мирошник
Десятки россиян погибли от обстрелов ВСУ за неделю - Мирошник - 21.07.2026 Украина.ру
Десятки россиян погибли от обстрелов ВСУ за неделю - Мирошник
Шестьдесят девять мирных жителей России погибли от обстрелов украинских боевиков за неделю, посетовал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T07:25
2026-07-21T07:26
новости
россия
киев
украина
родион мирошник
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/01/1051656725_0:9:1280:729_1920x0_80_0_0_aa8af9d019edf39933f83061d0da0f0b.jpg
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 433 мирных жителя: ранены 364 человека, в том числе 12 несовершеннолетних, погибли 69 человек, в том числе два ребенка", - уточнил он.Отмечается, что на удары украинских дронов пришлось 97 процентов всех пострадавших и погибших, или 423 человека.По словам Мирошника, Киев нарастил удары по гражданским целям в России на фоне провалов ВСУ.О провалах противника - в материале Краснолиманская группировка Вооружённых сил Украины "заперта" на восточном берегу Северского Донца на сайте Украина.ру.
россия
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/01/1051656725_0:20:1280:980_1920x0_80_0_0_65ed2c20cc850b09a14a7a96d4c456f8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, украина, родион мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Киев, Украина, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Десятки россиян погибли от обстрелов ВСУ за неделю - Мирошник

07:25 21.07.2026 (обновлено: 07:26 21.07.2026)
 
© Фото : из личного архиваРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : из личного архива
Читать в
ДзенTelegram
Шестьдесят девять мирных жителей России погибли от обстрелов украинских боевиков за неделю, посетовал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 433 мирных жителя: ранены 364 человека, в том числе 12 несовершеннолетних, погибли 69 человек, в том числе два ребенка", - уточнил он.
Отмечается, что на удары украинских дронов пришлось 97 процентов всех пострадавших и погибших, или 423 человека.
По словам Мирошника, Киев нарастил удары по гражданским целям в России на фоне провалов ВСУ.
"Киев, проигрывая на военных направлениях, постарался перенаправить свои возможности на террористические атаки по российским гражданским объектам", - объяснил он.
О провалах противника - в материале Краснолиманская группировка Вооружённых сил Украины "заперта" на восточном берегу Северского Донца на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевУкраинаРодион МирошникВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:57На Украине гремят взрывы. Новости СВО
09:25Вопрос отставки Сырского уже решен - Guardian
09:00Извинения накануне отставки: Сырский овладел искусством раскаяния. Хроника событий на утро 21 июля
08:52БПЛА залетел в квартиру. ПВО за ночь сбила сотни вражеских дронов над Россией
08:28Главное за ночь 21 июля
08:00"Мобилизационный танк": 85 лет с решения о производстве бронетрактора ХТЗ-16
07:57Армия Ирана ударила по базам США в Кувейте. Новости Ближнего Востока
07:25Десятки россиян погибли от обстрелов ВСУ за неделю - Мирошник
07:00Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровне
06:41Энергетические войны: Украина бьёт по американской нефти, ЕС не смог запретить перевозку российского СПГ
06:06Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о Золушке
06:00"Мы долго предупреждали": Лукьянов про неизбежность ударов по целям "вне Украины"
05:45"Выныривает из любых ситуаций": политолог — о феномене Трампа и слабости западного гегемона
05:30Алексей Самойлов: Европа готовит систему ПРО для перехвата ракет на трёх стадиях
05:15Федор Лукьянов: Европе нужны украинцы на фронте, поэтому их лишают убежища в ЕС
05:00"Цементирует власть": Зеленский использует отставку Федорова как пиар-завесу — аналитик
04:45Эксперт: Антибаллистическая коалиция ЕС — это легализация вступления в войну против России
04:30Самойлов: Попытка Киева создать из Купянска очередную "фортецю" привела к стачиванию ВСУ
00:28Краснолиманская группировка Вооружённых сил Украины "заперта" на восточном берегу Северского Донца
00:24В ВСУ считают, что вопрос отставки Сырского уже решён
Лента новостейМолния