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Десятки россиян погибли от обстрелов ВСУ за неделю - Мирошник
Десятки россиян погибли от обстрелов ВСУ за неделю - Мирошник - 21.07.2026 Украина.ру
Десятки россиян погибли от обстрелов ВСУ за неделю - Мирошник
Шестьдесят девять мирных жителей России погибли от обстрелов украинских боевиков за неделю, посетовал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T07:25
2026-07-21T07:25
2026-07-21T07:26
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"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 433 мирных жителя: ранены 364 человека, в том числе 12 несовершеннолетних, погибли 69 человек, в том числе два ребенка", - уточнил он.Отмечается, что на удары украинских дронов пришлось 97 процентов всех пострадавших и погибших, или 423 человека.По словам Мирошника, Киев нарастил удары по гражданским целям в России на фоне провалов ВСУ.О провалах противника - в материале Краснолиманская группировка Вооружённых сил Украины "заперта" на восточном берегу Северского Донца на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, киев, украина, родион мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Киев, Украина, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Десятки россиян погибли от обстрелов ВСУ за неделю - Мирошник
07:25 21.07.2026 (обновлено: 07:26 21.07.2026)
Шестьдесят девять мирных жителей России погибли от обстрелов украинских боевиков за неделю, посетовал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 433 мирных жителя: ранены 364 человека, в том числе 12 несовершеннолетних, погибли 69 человек, в том числе два ребенка", - уточнил он.
Отмечается, что на удары украинских дронов пришлось 97 процентов всех пострадавших и погибших, или 423 человека.
По словам Мирошника, Киев нарастил удары по гражданским целям в России на фоне провалов ВСУ.
"Киев, проигрывая на военных направлениях, постарался перенаправить свои возможности на террористические атаки по российским гражданским объектам", - объяснил он.