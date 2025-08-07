Владимир Сальдо: Россия не только вернет Херсон, но и освободит от оккупации мозги его жителей

Чтобы начать полномасштабное вторжение на левый берег Днепра киевскому режиму нужны силы и средства. Средств у них много, потому что Украину продолжают вооружать натовские страны. А вот сил у них нет, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо