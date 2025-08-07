"Блеф и попытка нагрузить разведку": эксперт развеял миф о готовящемся украинском наступлении - 07.08.2025 Украина.ру
"Блеф и попытка нагрузить разведку": эксперт развеял миф о готовящемся украинском наступлении
"Блеф и попытка нагрузить разведку": эксперт развеял миф о готовящемся украинском наступлении
ВСУ не располагают необходимыми ресурсами и подготовленными подразделениями для организации нового наступления, а слухи о возможном ударе являются лишь попыткой дезинформации. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2025-08-07T04:00
2025-08-07T04:00
"Для проведения какой-то авантюры тебе нужны точные разведывательные данные и подготовленные штатные подразделения, сведенные в один мощный кулак", – заявил Насонов. "А Украина сейчас закрывает бреши в обороне бригадами 160-й серии. Это бригады, которые они сформировали в 2025 году. Никакой подвиг они точно совершить не могут", добавил он.Эксперт провел историческую параллель: "Когда Рихард Зорге дал четкие сведения, что в 1941 году Япония точно не будет открывать второй фронт, это позволило нам перебросить дивизии с Дальнего Востока и защитить Москву. И сейчас возможно то же самое. У нашей разведки есть точные данные".Насонов подчеркнул, что все заявления Киева о подготовке наступления не соответствуют действительности: "То есть все разговоры о новом наступлении ВСУ – блеф и попытка нагрузить нашу разведку дополнительной работой"."У противника просто нет других частей, кроме этих свежесформированных бригад", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия превентивно бьет по ВСУ в Херсоне и усиливает Калининград на случай войны с НАТО" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Владимира Носкова: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу.
"Блеф и попытка нагрузить разведку": эксперт развеял миф о готовящемся украинском наступлении

04:00 07.08.2025
 
ВСУ не располагают необходимыми ресурсами и подготовленными подразделениями для организации нового наступления, а слухи о возможном ударе являются лишь попыткой дезинформации. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
"Для проведения какой-то авантюры тебе нужны точные разведывательные данные и подготовленные штатные подразделения, сведенные в один мощный кулак", – заявил Насонов.
"А Украина сейчас закрывает бреши в обороне бригадами 160-й серии. Это бригады, которые они сформировали в 2025 году. Никакой подвиг они точно совершить не могут", добавил он.
Эксперт провел историческую параллель: "Когда Рихард Зорге дал четкие сведения, что в 1941 году Япония точно не будет открывать второй фронт, это позволило нам перебросить дивизии с Дальнего Востока и защитить Москву. И сейчас возможно то же самое. У нашей разведки есть точные данные".
Насонов подчеркнул, что все заявления Киева о подготовке наступления не соответствуют действительности: "То есть все разговоры о новом наступлении ВСУ – блеф и попытка нагрузить нашу разведку дополнительной работой".
"У противника просто нет других частей, кроме этих свежесформированных бригад", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия превентивно бьет по ВСУ в Херсоне и усиливает Калининград на случай войны с НАТО" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Владимира Носкова: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу.
Лента новостейМолния