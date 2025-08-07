https://ukraina.ru/20250807/1028444616.html

УНР и КубНР. 105 лет назад Украина признала независимость Кубани

7 августа 1920 года в Варшаве правительства УНР и Кубанского края договорились о признании друг друга "суверенными державами". Подписанты ни на Украине, ни на Кубани уже давно ничего не контролировали

история

гражданская война

кубань

история

революция

октябрьская революция (1917)

гражданская война

сепаратизм

унр

украина

На момент развала Российской империи проукраинские настроения на Кубани были достаточно сильными. Это объяснялось как памятью об исторических корнях местного казачества, так и постоянным наплывом чиновничества из малороссийских губерний.Когда 24 сентября 1917 года в Екатеринодаре открылась вторая сессия Кубанской Краевой Рады, на ней выступали представители из Киева. Рада утвердила вступление Кубани в состав Юго-Восточного союза и выступила за федеративную Российскую республику. 28 января 1918 года эта Рада во главе с Николаем Рябоволом провозгласила Кубанскую народную республику как часть будущей Российской федеративной республики, а уже 16 февраля 1918-го Кубань была провозглашена независимой Кубанской народной республикой.Однако к тому времени на Кубани уже устанавливалась Советская власть.В начале марта 1918-го большевики заняли Екатеринодар. Поначалу казачество занимало выжидательную позицию, но вскоре большинство казачьего населения Кубани выступило против большевиков.Этому способствовала конфискация и передел войсковых земель, перестройка сословного землепользования и уравнивании казачества с остальной массой сельского населения, разжигание сословной розни, что привело к росту числа погромов казаков, расстрелам и грабежам со стороны "иногородних", мародерство некоторых красноармейских отрядов, состоявших из иногородних, акты "расказачивания".Кроме этого в течение всего 1918 года шла тайная борьба за влияние на Кубань между Украиной Скоропадского и Доном, которые имели своих союзников в краевом правительстве и в перспективе стремились присоединить Кубань к себе.28 мая 1918 года в Киев прибыла делегация главы Краевой рады. Официально предметом переговоров были вопросы установления межгосударственных отношений и оказание Украиной помощи Кубани в борьбе с большевиками. Одновременно велись тайные переговоры о присоединении Кубани к Украине.Под давлением донского правительства правительство Кубани запретило своей делегации вести переговоры об объединении. Однако были активизированы переговоры о помощи поставками оружия, которые успешно завершились, и уже в конце июня Украинская держава поставила на Кубань 9700 винтовок, 5 млн. патронов, 50 тыс. снарядов для 3-дюймовых орудий.В то время, когда Добровольческая армия готовилась к походу на Екатеринодар, украинская сторона предложила высадить десант на азовском побережье Кубани. Из Харькова на азовское побережье была переброшена дивизия генерала Натиева (15 тысяч человек), однако план провалился.23 июня 1918 года в Новочеркасске прошло заседание Кубанского правительства, на котором решался вопрос о том, на кого ориентироваться в дальнейшем — на Украину или Добровольческую армию. После ультиматума генерала Алексеева большинством голосов вопрос был решён в пользу добровольцев.Однако, кубанцы стремились отстоять свою самостоятельность и желали играть более важную роль при решении как военных, так и политических вопросов.Кубанско-деникинское противостояние обострилось после 13 июня 1919 года.В этот день в Ростове-на-Дону на Южно-русской конференции глава Кубанской краевой рады Николай Рябовол выступил с речью, в которой критиковал деникинский режим. Вскоре он был застрелен в холле отеля "Палас".Пока дела на фронте шли успешно на настроениях казаков это особо не сказалось, но как только Деникин начал терпеть поражения кубанские казаки стали покидать действующую армию, позже дезертирство кубанцев стало массовым. Их доля в войсках Деникина, в конце 1918 года составлявшая 68,75%, к началу 1920 года упала до 10%, что стало одной из причин поражения белой армии в боях с большевиками.В начале осени 1919 года депутаты Кубанской краевой рады начали вести активную пропаганду по отделению Кубани от России, также начались переговоры с Грузией и УНР. Одновременно делегация Кубани на Парижской мирной конференции поставила вопрос о принятии Кубанской народной республики в Лигу Наций, и подписала договор с представителями меджлиса Горской республики.Наиболее ярыми самостийниками являлась черноморская часть кубанского казачества, среди которой были особенно сильно развиты проукраинские настроения. "Линейные" казаки, опасавшиеся национальной дискриминации в случае украинизации Кубани, выступали против украинофильской тенденции.Обострившаяся обстановка на фронте вынудили генерала Деникина пойти на решительные меры в вопросе отношений с кубанцами. И здесь пригодился договор с представителями Горской республики. Последняя находилась в состоянии войны с Терским казачьим войском, которому покровительствовало командование ВСЮР. Таким образом, договор, заключенный между Кубанью и Горской республикой, рассматривался как направленный против главного командования ВСЮР.7 ноября 1919 года генерал Деникин отдал приказ о немедленном предании полевому суду всех лиц, подписавших этот договор. Один из участников парижской делегации, священник Алексей Кулабухов, был повешен. Остальные члены делегации не вернулись на Кубань.В конце февраля — начале марта 1920 года Красная армия перешла в наступление. Деникин пытался бороться с дезертирством, направляя в кубанские станицы так называемые "отряды порядка", формируемые из донских казаков. Но это вызвало ещё большую враждебность кубанцев.3 марта 1920-го Красная армия начала Кубано-Новороссийскую операцию. Добровольческий корпус, донская и кубанские армии начали отход. 17 марта Красная армия вошла в Екатеринодар. Кубанская армия была прижата к границе Грузии и 2-3 мая 1920 года мая капитулировала.Кубанская народная республика, её правительство и Кубанское казачье войско были упразднены.На начало августа 1920 года в Польше находились несколько высокопоставленных чиновников бывшего правительства Кубани. Среди них — министр финансов Иван Ивасюк (уроженец Хотинского уезда Бессарабии) и заместитель министра иностранных дел Игнат Билый(кубанец, выходец из Темрюцкого уезда).Именно Ивасюк и Билый, а также бывший полтавчанин Павел Сулятицкий (министр юстиции Кубани) 7 августа 1920 года в дипломатической миссии УНР в Варшаве подписали договор с УНР.Никаких ссылок на полномочия подписантов с кубанской стороны в договоре не содержится, тогда как сторона украинская (вице-премьер Ливицкий, министры Тимошенко и Стемповский, глава торгово-экономической миссии УНР в Польше Фещенко-Чопивский) была уполномочена решением Совета Министров УНР от 1 августа 1920 года.Договор получился декларативным.В преамбуле высокопарно сказано, что договор заключён "исходя из искреннего и твёрдого убеждения в общности исторической судьбы, задач и общих интересов братских Республик Украины и Кубани".Правительства УНР и Кубани взаимно признают Кубанский край с Причерноморьем и УНР политически независимыми и суверенными государствами, обязуются поддерживать друг друга в совместной борьбе за государственную независимость обеих Республик, а также обязуются не заключать никаких договоров или конвенций с другими государствами, которые были бы направлены против интересов которого-нибудь из участников этого договора.Даже глубоко патриотическая украинская версия Википедии отмечает, что "к тому времени договор имел лишь символическое значение и не мог иметь в силу объективных обстоятельств никаких политических или военных последствий".Фактически это был договор между двумя группами политических украинцев. Все его подписанты, формально представлявшие Кубань, позже стали видными представителями украинской эмиграции.Так, Игнат Билый, хотя осенью 1920 года ещё встречается с лидером Польши Юзефом Пилсудским и обсуждает с ним "возможность совместной борьбы против империалистического реванша со стороны царских генералов и интернационалистических посягательств большевиков", но уже в 1922 году оказывается на работе в Украинской хозяйственной академии в Подебрадах (Чехословакия).Позже в Праге Билый несколько лет издаёт двуязычный журнал "Вольное казачество — Вільне козацтво", а в 1928 году в книге "Казачьи Земли. Территория и народонаселение" выступает за то, чтобы гипотетическое "казачье государство" было союзником Украины: "каковым бы в будущем Казачье Государство не было, оно немыслимо при враждебных отношениях с Украиной".Но если Билый придерживался линии на обособленность Кубани, и в 1940-50-х годах даже был избран частью казачьих организаций на пост Верховного атамана, то Иван Ивасюк до своей смерти в 1933-м был преподавателем Украинской хозяйственной академии и свою книгу "Кубань: экономический очерк" издал в 1925-м на украинском языке.Павел Сулятицкий свои "Очерки по истории революции на Кубани" (1926) также опубликовал на украинском. При этом описание истории Кубани у Сулятицкого весьма специфическое:"Когда свободных земель на Кубани было много, казак снимал шапку перед новым переселенцем с Украины и просил: "Не проходите, родненький, мимо нашего куреня…". (…) Новых переселенцев с радостью записывали в казаки".Среди сотрудников Украинской хозяйственной академии оказались также первый и последний премьеры Кубани — Лука Быч и Василий Иванис. Быч 11 мая 1941 направил письмо главе Провода ОУН* полковнику Андрею Мельнику, в котором отметил: "Кубанский Край, преобладающее большинство населения которого составляют украинцы, должен входить в состав Украинского Государства".Быч умер в Праге в январе 1945-го, а вот Иванис до конца своей жизни в середине 1970-х поддерживал присоединение Кубани к Украине. Так, в эпилоге изданной в 1968 году книге "Борьба Кубани за независимость" он написал: "в перспективе Северный Кавказ географически и национально мог бы объединиться с Украинской Народной Республикой".Примечательно, что бывшие премьеры Кубани ни словом не вспоминали договор от 7 августа 1920 года, по которому их край был признан суверенным государством со стороны УНР. В их понимании слово "суверенитет" имеет лишь одно значение — быть отдельно от России и против неё.* Организация, запрещенная в Российской Федерации

кубань

унр

украина

история, гражданская война, кубань, революция, октябрьская революция (1917), гражданская война, сепаратизм, унр, украина, казаки, антон деникин, красная армия, рада