За кулисами дипломатии: американский журналист о том, что скрывает визит Уиткоффа в Москву - 06.08.2025 Украина.ру
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За кулисами дипломатии: американский журналист о том, что скрывает визит Уиткоффа в Москву
За кулисами дипломатии: американский журналист о том, что скрывает визит Уиткоффа в Москву - 06.08.2025 Украина.ру
За кулисами дипломатии: американский журналист о том, что скрывает визит Уиткоффа в Москву
На фоне нарастающего санкционного давления США отправляют своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву. Что скрывается за этим дипломатическим жестом и почему эксперты сомневаются в его эффективности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американский журналист Майкл Бом
2025-08-06T10:49
2025-08-06T11:16
новости
москва
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россия
майкл бом
дональд трамп
стив уиткофф
украина.ру
санкции
антироссийские санкции
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"По логике, Дональд Трамп должен был провести телефонный разговор с Владимиром Путиным на эту тему и найти какой-то компромиссный вариант", — отмечает Бом. Однако вместо этого Вашингтон выбирает менее значимую фигуру для переговоров.Эксперт скептически оценивает шансы на успех: "Может быть, уже такие звонки имели место, но мы о них пока не знаем. Хотя, опять же, я считаю, что такой исход дела [компромисс] маловероятен"."Во-первых, у него нет такого политического веса, как у самого Трампа. Во-вторых, компромиссные варианты, я считаю, не особенно интересны президенту России [Владимиру Путину]", — поясняет Бом причины возможного провала миссии.Политолог подчеркивает решимость российской стороны: "Он считает, что все равно США не пойдут на радикальные меры, а России необходимо достигнуть целей СВО"."Поэтому рычаги давления Вашингтона (а тем более Уиткоффа) на Россию не будут иметь эффекта", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.На переговорах с Уиткоффом в Москве будут обсуждать, в первую очередь, Украину, во вторую — Иран, в третью очередь — Сирию. Об этом в интервью Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней.
https://ukraina.ru/20250806/reshayuschiy-vizit-uitkoffa-v-rf-provaly-vsu-otkaz-molodezhi-voevat-glavnoe-na-ukraine-na-utro-6-1066529869.html
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новости, москва, сша, россия, майкл бом, дональд трамп, стив уиткофф, украина.ру, санкции, антироссийские санкции, сво, переговоры, владимир путин, новости переговоров, переговоры по украине 2025, главные новости
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За кулисами дипломатии: американский журналист о том, что скрывает визит Уиткоффа в Москву

10:49 06.08.2025 (обновлено: 11:16 06.08.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВизит спецпосланника президента США С. Уиткоффа в Москву
Визит спецпосланника президента США С. Уиткоффа в Москву - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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На фоне нарастающего санкционного давления США отправляют своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву. Что скрывается за этим дипломатическим жестом и почему эксперты сомневаются в его эффективности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американский журналист Майкл Бом
"По логике, Дональд Трамп должен был провести телефонный разговор с Владимиром Путиным на эту тему и найти какой-то компромиссный вариант", — отмечает Бом. Однако вместо этого Вашингтон выбирает менее значимую фигуру для переговоров.
Эксперт скептически оценивает шансы на успех: "Может быть, уже такие звонки имели место, но мы о них пока не знаем. Хотя, опять же, я считаю, что такой исход дела [компромисс] маловероятен".
"Во-первых, у него нет такого политического веса, как у самого Трампа. Во-вторых, компромиссные варианты, я считаю, не особенно интересны президенту России [Владимиру Путину]", — поясняет Бом причины возможного провала миссии.
Политолог подчеркивает решимость российской стороны: "Он считает, что все равно США не пойдут на радикальные меры, а России необходимо достигнуть целей СВО".
"Поэтому рычаги давления Вашингтона (а тем более Уиткоффа) на Россию не будут иметь эффекта", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.
На переговорах с Уиткоффом в Москве будут обсуждать, в первую очередь, Украину, во вторую — Иран, в третью очередь — Сирию. Об этом в интервью Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней.
- РИА Новости, 1920, 06.08.2025
09:20
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