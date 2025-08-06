https://ukraina.ru/20250806/vstrecha-v-kremle-novaya-istoriya-ukrainy-i-godovschina-krovavykh-sobytiy-pod-kurskom-itogi-6-avgusta--1066557163.html

Встреча в Кремле, "новая" история Украины и годовщина кровавых событий под Курском. Итоги 6 августа

Встреча в Кремле, "новая" история Украины и годовщина кровавых событий под Курском. Итоги 6 августа - 06.08.2025 Украина.ру

Встреча в Кремле, "новая" история Украины и годовщина кровавых событий под Курском. Итоги 6 августа

Диалог президента России и спецпосланника американского лидера вышел конструктивным и полезным. Дональд Трамп подписал указ о новых пошлинах как наказании за торговлю с Россией. Сегодняшний день стал годовщиной вторжения ВСУ в Курскую область. Российские войска продвигаются на нескольких направлениях

2025-08-06T18:06

2025-08-06T18:06

2025-08-06T18:06

эксклюзив

россия

сша

украина

дональд трамп

стив уиткофф

владимир путин

вооруженные силы украины

вс рф

курская область

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Итоги встречи Путина и УиткоффаВ среду, 6 августа, президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, которая продлилась около трех часов. Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал разговор полезным и конструктивным. По его словам, обсуждались две темы: украинский кризис и перспективы развития стратегического партнёрства между РФ и США. Ушаков не стал подробнее комментировать переговоры, так как об их результатах ещё не знает президент США Дональд Трамп. После этого помощник российского лидера обещал раскрыть детали.Отмечалось, что до прибытия в Кремль спецпосланник президента США и глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прогулялись по парку "Зарядье" в Москве.После прошедшей встречи Путина и Уиткоффа глава РФПИ Дмитриев опубликовал в своих соцсетях пост с подписью "Диалог восторжествует". Ранее отмечалось, что целью визита Уиткоффа может стать соглашение с Москвой по прекращению огня в конфликте на Украине. Программа и длительность визита ни Вашингтоном, ни Москвой не раскрывается.В 17:00 вечера по Москве самолет, на котором прилетел Уиткофф, вылетел из России. Согласно информации сервиса, самолет Bombardier Global 7500 вылетел из "Внуково".Президент США Дональд Трамп, тем временем, подписал указ о новых пошлинах как наказании за торговлю с Россией. При определении "нефти из России" США относят к ней сырую нефть, а также нефтепродукты, которые могут быть произведены "иными субъектами", следует из указа Трампа.Американский лидер также подписал указ о введении дополнительных 25% пошлин для Индии в ответ на продолжающиеся закупки ею российской нефти, сообщил Белый дом. Пошлины будут применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа.Отмечается, что Вашингтон может ввести дополнительную пошлину в 25% на товары стран, импортирующих российскую нефть, заявили в Белом доме.Ранее американский телеканал CNN сообщил, что тарифы Трампа против Индии из-за экспорта нефти из РФ нанесут ущерб США. Они ударят по американским потребителям, которые закупают продукты нефтепереработки у индийских компаний.Годовщина вторжения ВСУ в Курскую областьВо всех храмах Курской области прошли поминальные панихиды по жертвам вторжения украинских войск, произошедшего год назад. В память о погибших в одно время по всему региону раздался колокольный звон.Ровно год назад, 6 августа 2024, ВСУ при прямой поддержке НАТО вторглись в Курскую область, рассчитывая на блицкриг к Курской АЭС и Курчатову. Противник сумел захватить Суджу и создать угрозу окружения ряда российских подразделений у границы. Казалось, ещё шаг, и Украина получит свой "тактический успех" на территории РФ.Но амбициям Запада не суждено было свершиться, наступление захлебнулось. Российские войска, сорвали планы врага в районе Коренево. ВСУ не смогли пробить оборону и застряли. Попытки удержать Курский выступ любой ценой обернулись катастрофой.В Днепре решили "переписать" историю городаВласти Днепра (ранее — Днепропетровска) во главе с мэром Борисом Филатовым заявили о создании рабочей группы, которая должна "доказать", что город существовал как крупное казацкое поселение еще в XVI веке. Таким образом, чиновники пытаются оспорить официальную дату основания Екатеринослава в 1776 году. Инициатива вызвала волну насмешек в соцсетях. Пользователи напоминают, что это уже не первая попытка переписать историю — ранее Днепропетровск (названный в честь советского деятеля Григория Петровского) переименовали в Днепр в рамках "декоммунизации".Отмечается, что новая инициатива — это "фантазии националистически настроенных чиновников", не имеющие ничего общего с реальными научными фактами. Однако в условиях нынешней украинской политики, направленной на полный разрыв с общим русско-советским прошлым, подобные "исторические открытия" могут получить официальный статус.Фронтовая сводкаПодразделения Вооруженных сил России установили контроль над КПП "Гоптовка" на Харьковском направлении. Стратегически важный пункт пропуска, расположенный в приграничной зоне, в последние недели подвергался интенсивным обстрелам. Его взятие позволяет российским войскам перерезать пути снабжения украинских подразделений и создаёт плацдарм для возможного развития наступления вглубь области.Между тем российские СМИ со ссылкой на на представителей подпольной организации "Русский Херсон" написали, что наемники ВСУ из Великобритании и стран Латинской Америки прибывают во временно находящийся под контролем киевских властей Херсон. Аналитический ресурс, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины, Deep State, в свою очередь, сообщил, что армия РФ продвинулась у границы Днепропетровской области в районе Новохатского, серая зона подошла непосредственно к админгранице. Кроме того, по данным украинского ресурса, ВС РФ продвинулись под Константиновкой, Купянском, Лиманом и Северском.На Красноармейском (Покровском) направлении продолжаются интенсивные боевые действия, где российские войска усиливают давление на оборонительные позиции ВСУ. В районе Удачного ВС РФ закрепились на юго-восточной окраине, расширив зону контроля до 1000 метров. Бои идут на стыке полей и частного сектора, где противник оказывает упорное сопротивление.Телеграм-канал "Шепот фронта" сообщил, что на северном фасе Красноармейского направления ВС РФ зашли в посёлок Дорожное. "Станция Мерцалово (она же Дорожная) — половина за нами. Ждём падения последнего опорника", — говорится в публикации.Севернее, у Котлино, подразделения ВС РФ пытаются выйти на ключевую дорогу, чтобы закрепиться вдоль неё. Ожесточённые столкновения происходят на северной и восточной окраинах села.Тем временем студия 155-й бригады ВСУ имени Анны Киевской представила антикризисный видеосюжет по ситуации в Покровске (Красноармейске). Примечательно, что значительная часть видео записана в тылу и на полигоне. На ключевом направлении, от которого без малого зависит судьба всей украинской группировки, вместо реальной отчётности фронт прикрывают постановочными кадрами. Это свидетельствует о том, что ВСУ уже не управляют ситуацией, а только пытаются выиграть время. Военкор Евгений Лисицын сообщил, что на Запорожском направлении противник контратаковал под Каменским, но понёс потери. Плавни почти перешли под контролем ВС РФ, добавил он. По данным Лисицына, на Константиновском направлении ВС РФ продвигаются в районе Полтавки и Русин Яра. Котёл южнее Клебан-Быкского водохранилища почти замкнут. Продолжаются бои в Щербиновке, перерезана дорога в Катериновку. Севернее — атаки в районе Белой Горы и Александро-Шультино, заключил военкор.Кроме того, в среду стало известно, что украинская армия снова подвергла обстрелу объекты Запорожской АЭС. Отмечается, что ВСУ обстреляли промзону Энергодара в районе, где расположены транспортный цех и типография ЗАЭС. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба атомной станции. Подробности в публикации ВСУ обстреляли промзону Энергодара в районе, где расположены транспортный цех и типография ЗАЭС.

https://ukraina.ru/20250806/v-ozhidanii-reaktsii-trampa-kak-proshel-vizit-uitkoffa-v-rossiyu-1066557237.html

https://ukraina.ru/20250806/1066556849.html

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Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

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Кристина Черкасова

эксклюзив, россия, сша, украина, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф, курская область