https://ukraina.ru/20250806/zelyayugend-gotovyat-k-smerti-kak-ukrainskiy-rezhim-uchit-detey-ubivat-russkikh-1066526405.html

"Зеляюгенд" готовят к смерти. Как украинский режим учит детей убивать русских

"Зеляюгенд" готовят к смерти. Как украинский режим учит детей убивать русских - 06.08.2025 Украина.ру

"Зеляюгенд" готовят к смерти. Как украинский режим учит детей убивать русских

Пока Зеленский рассказывает западным СМИ о готовности к миру, чтобы ублажить желания Дональда Трампа, на Украине готовятся в будущем бросать в бой нынешних детей.

2025-08-06T05:01

2025-08-06T05:01

2025-08-06T05:02

украина

россия

курская область

владимир зеленский

трамп и зеленский

дональд трамп

"азов"

минобороны

вооруженные силы украины

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На этой неделе Минобороны Украины заявило, что юных украинцев будут готовить к национальному сопротивлению, начиная с 14 лет. В частности об этом сказал и. о. начальника отдела политики нацсопротивления Минобороны Игорь Хорта.Готовить детей к будущей войне с россиянами планируют через участие в военно-патриотических играх таких, как "Сокол", "Джура", а также изучение предмета "Защита Украины", который уже внедряется в школах. В качестве инструкторов в этих играх привлекают обычно раненых боевиков неонацистских формирований.В таких играх карикатурные изображения русских с азиатскими чертами лица используются в качестве фанерных мишеней. Утром и вечером дети должны читать молитву украинского националиста и славить Степана Бандеру. По праздникам устраивают факельные шествия. По сути, они попадают в тоталитарную секту, где главное – не развитие ребенка, а послушание приказам. Нардеп Александр Дубинский в шутку называет их "зеляюгенд" по аналогии гитлерюгендом – последней надеждой Третьего рейха.В вузах Украины готовить к войне с россиянами будут на основе предмета "Основы национального сопротивления", который предполагает тренировку на военных полигонах.Замглавы Офиса президента Ирина Верещук недавно тоже заявляла, что детей нужно готовить к войне, потому что она, дескать, надолго. Она также сказала, что Россия "остается врагом на десятилетия если не столетия", несмотря на возможное перемирие и подписание мирного соглашения.Однако замначальника центра рекрутинга теробороны Игорь Швайка идёт еще дальше. Он требует готовить детей к войне с 5 лет, чтобы принести их в жертву. "Тогда будет украинская монолитная нация, которая точно знает, что цена её существования — это множество жертв, принесённых на алтарь этой войны", - рассказывает "бравый солдат" Швайка – неонацист из партии "Свобода"*.При этом своих детей и зятя 1992 года рождения Швайка не собирается приносить в жертву – они у него давно находятся в Барселоне. Однако длительность пребывания Швайки в должности замначальника рекрутинга, следовательно, и вопрос обеспечения своих детей заграницей, напрямую зависит от того, сколько чужих детей он сможет угробить.Подобные заявления звучат на фоне стенаний украинских властей о нехватке рабочих рук, демографической яме и упорном нежелании украинцев возвращаться на родину из Германии и Польши. Своими словами Швайка как бы стимулирует украинских матерей вывозить своих детей из страны, пока швайки не начали использовать их в качестве пушечного мяса.Такие заявления говорят также о том, что любое перемирие киевский режим будет использовать в надежде на будущий реванш и восстановление сил ВСУ для подготовки новой атаки на территорию РФ. Не случайно на всех украинских телеканалах на фоне обострения отношений РФ с Азербайджаном постоянно ставят в пример Баку, который спустя годы смог отвоевать Нагорный Карабах.Украинская журналистка Мирослава Бердник констатирует, что Украину победители майдана превратили в какого-то кровавого языческого божка, которому нужно приносить кровавые бесчисленные жертвы."Какое будущее для Украины - множество жертв и подготовка к тотальной войне. Вопрос мира вообще не звучит в эфире, только война до конца", - резюмирует заявление Швайки украинский Telegram-канал "Резидент".Пятилетним детсадовцам Швайка предлагает, конечно, не с автоматом бегать, но вместо сказки про Колобка намерен промывать им мозги с младых лет, чтобы вырастить из них будущих фанатиков.В частности Швайка предлагает готовить их к войне с русскими через сказки, обучающие игры, учебные материалы, а также элементы начальной военной подготовки, чтобы в будущем взрослым не приходилось "ломать сознание" перед мобилизацией. Проще говоря, он говорит, что нынешние пятилетние дети должны будут воевать с их российскими сверстниками.Впрочем, на Украине и без того детей готовят к войне с русскими с 2014 года, постепенно внедряя в систему образования русофобию. Особенно поднаторели в этом неонацисты из "Азова"*, ежегодно набирающие детей в летние лагеря "Азовец". В этом году по украинским пабликам прошла информация, что первые выпускники детских лагерей "Азовец", пошли добровольцами в ВСУ и уже успели погибнуть в Курской области.Англоязычное украинское издание Kyiv Independent недавно публиковало репортаж, как неонацисты из "Азова" взяли шефство над одной из киевских частных школ. В репортаже говорится, что школьников обучают обращению с дронами, стрелковым оружием, гранатомётами и штурму окопов.Готовят их именно к войне с русскими, о чем говорят сами дети. "Я считаю, пока существует Россия, рано или поздно воевать будут все, и все мы там окажемся", – рассказывает в репортаже 16-летняя девочка, которую киевский режим заранее лишает даже шанса на простое женское и семейное счастье, как и на возможность реализоваться в науке или искусстве.В июле немецкая журналистка Сьюзанн Витт-Шталь писала в издании Jungewelt, что "Азов" колонизирует украинское общество неонацистской идеологией войны."Дети уже десять лет тренируются в лагере "Азовец", обучаются стрельбе. 3-я штурмовая бригада также выпускает серию сборников рассказов, цель которых - научить малышей "реальности войны" и развеять "иллюзии относительно главного исторического врага". Ненависть к русским является основой "воспитания детского лидера, вождя, лидера страны", к которому стремятся герои приключенческих историй", - пишет Витт-Шталь.Попадают в такие лагеря преимущественно дети из небогатых семей, которые не могут оплатить ребенку обычный летний лагерь отдыха. Направляют туда зачастую и сирот из детдомов – личную трагедию и обиду детей, оставшихся без родителей, неонацисты пытаются трансформировать в ненависть к россиянам. Детьми легко манипулировать, и в неонацистских детских лагерях ребенку могут объяснить, например, что в гибели его родителей виноваты русские, даже если родители погибли в автокатастрофе в Тернополе.Кроме того, по мере истощения мобилизационного ресурса и роста дезертирства, киевский режим может потребовать крови детей еще до достижения ими совершеннолетия. Украина упорно идёт по сценарию Парагвайской войны, в которой погибло от 70 до 90% взрослого мужского населения этой латиноамериканской страны, поэтому мобилизовали даже детей, подрисовывая им углем усики.И когда представители киевского режима на международных площадках кричат о детях, которые Россия якобы похитила на "оккупированных территориях", Украина не только пытается разжалобить европейских старушек, но и желает вернуть будущий мобилизационный ресурс. Этих несчастных сирот в случае возвращения на Украину будут готовить к принесению в жертву во время будущего вторжения в Курскую область, ДНР или Крым. Эти кровавые жертвы – залог сохранения власти Зеленского, сохранения должности Игоря Швайки и залог получения финансирования Запада.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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