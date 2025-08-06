https://ukraina.ru/20250806/atomnaya-bomba-stala-mirotvortsem-yapono-amerikanskoe-litsemerie-i-tsinizm-vysshey-proby-1066544648.html

"Атомная бомба стала миротворцем". Японо-американское лицемерие и цинизм высшей пробы

"Атомная бомба стала миротворцем". Японо-американское лицемерие и цинизм высшей пробы - 06.08.2025 Украина.ру

"Атомная бомба стала миротворцем". Японо-американское лицемерие и цинизм высшей пробы

Сегодня мир вспоминает 80-летие ядерных бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки. Впервые в истории человечества США первыми и единственными применили разрушительное оружие против мирных граждан.

2025-08-06T13:20

2025-08-06T13:20

2025-08-06T13:20

хиросима (город)

япония

сша

дональд трамп

мария захарова

алексей живов

красная армия

оон

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/06/1066545366_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b6d6d69037dc55012572abfa43879cd4.jpg

Это было продиктовано не военной целесообразностью, а политической. Мир, а прежде всего СССР, должны были трепетать перед мощью американского оружия. Примерно такой же логикой сегодня руководствуется нынешнее американское руководство, когда размещает новейшие ракеты в Великобритании, которые способны нести ядерный заряд. Именно так, как в 1945 году Трумэн демонстрировал миру превосходство Америки, Трамп ведёт человечество к третьей мировой. "США, не покаявшись в совершении атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, укрепляются в понимании того, что сделали все правильно". Об этом заявила Мария Захарова в эфире радио "Спутник". И действительно, всё демократическое сообщество западного мира, сожалея о трагедии японского народа, умудряются не вспоминать о том, кто применял ядерного "малыша". Даже само японское общество, даже те, кто пережил детьми страшную трагедию, кто видел, как горят их города, вскипают реки от атомного взрыва, убеждены, что сами виноваты в том, что их бомбили. "Город превратился в море огня, это был ад на земле",- так вспоминали очевидцы трагедии. По разным оценкам от применения ядерного оружия погибли более 250 тысяч человек, а от последствий лучевой болезни умерли еще около 100 тысяч мирных жителей. Общее число погибших к 2024 году оценивается властями Японии в 500 тысяч человек. Сюда входят: люди, погибшие непосредственно при взрывах, умершие в течение месяцев после бомбардировок от лучевой болезни, ожогов и инфекций, жертвы онкологических заболеваний и других отдалённых последствий радиации в последующие десятилетия. Эксперты в своих соцсетях вспоминали трагедию и анализировали ее современный контекст.Политолог Вадим ТрухачёвСегодня 80 лет американской бомбардировке Хиросимы. Но в Японии лишний раз стараются не говорить, кто это сделал. Простые японцы только шёпотом это произносят. А на официальном уровне ни император, ни один из премьеров так и не сказал вслух ни слова о США. В учебниках этот момент тоже обходят. Как следствие - многие молодые отформатированные японцы уверены, что это сделал СССР. Тем более, что про плохую Россию, отнявшую "северные территории", им говорят постоянно.. Недовольные американцами в Японии есть.. Однако они делают упор скорее не на историческую часть, а на плохое поведение американских военных.. Недовольных Россией же намного больше. Опросы показывают уровень русофобии в Японии примерно такой же, как в Финляндии и Швеции. То есть, зашкаливающий.Военкор Алексей ЖивовС такой риторикой мирового сообщества спустя еще пару десятков лет японцы будут уверены в том, что Хиросиму и Нагасаки бомбили русские. Почему я в этом так уверен? Вчера генсек ООН Антониу Гуттереш выдал в свет большое послание по случаю 80-летия бомбардировки Хиросимы. В нем нет ни слова о том, что совершили это американцы. Ну да, это было жестоко, много людей погибло. А кто это сделал? Да кто его знает. Но это еще не все. Вчера также состоялось выступление премьера Японии и мэра Хиросимы перед своим народом. Они толкали пламенные речи о том, что война - это плохо, а ядерное оружие тем более. Конечно сказали о сотнях тысяч жертв, после бомбардировки Хиросимы. Но снова ни слова о том, кто это сделал. Кто сбросил ядерную бомбу? Мы не знаем. Но и это еще не самое интересное, потому как подготовились к этому событию и американцы. Буквально накануне все американские СМИ стали пестрить информацией о том, что "японцы должны быть благодарны им за спасенные жизни". Ведь именно сброшенные бомбы склонили их к прекращению бессмысленного сопротивления в 1945 году. Именно так и написано, можете поискать в сети. Конечно не забыли добавить еще и то, что пока они, американцы, "спасали" японцев от дальнейшего кровопролития, Советский Союз развязал на Дальнем Востоке бессмысленную войну. Японцы ведь и так собирались сдаваться, зачем воевать? Да и бомбу сбросить вообще русские уговорили, а так они этого делать не собирались. Так что, вот он, ваш настоящий враг, а мы хорошие на самом деле.Что получается в итоге? Американцы выставили себя молодцами, вроде как уничтожение Японии остановили. Ну подумаешь для этого пришлось атомную бомбу сбросить, даже две. Но это ведь мелочи. Вот такие они гуманисты. Японские СМИ также пестрят информацией о 80-й годовщине бомбардировки, но нигде не упоминаются американцы. Но вот "плохие русские" периодически проскакивают. Получается какой-то сюрреализм. Бомбы сбросили? Да. Люди погибли? Да, и очень много. Кто это сделал? Мы не знаем. Но точно знаем, что русские плохие. Много ли теперь нужно для того, чтобы японская молодежь думала о том, что бомбы сбросил Советский Союз? Пару фейковых роликов в Ютубе, которые наберут по миллиону просмотров, будет вполне достаточно. Далее информация уйдет в народ и обрастет домыслами, догадками и фейковыми документами. Так работают пропагандистские мифы и рождаются легенды. А затем на этом вырастают целые новые поколения. Современная Украина тому пример.Политолог Юрий БаранчикВ ежедневнике "Нью-Йорк Таймс" вышла интересная статья - о том, что ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки в 1945 году явилась благом. Автор статьи разглагольствует о том, что только наличие ЯО на всём протяжении ХХ века защищало США и весь свободный мир от вторжения "Советов", предотвращая начало новой мировой бойни. Тут даже сил уже нет приводить очевидные исторические факты. Например, что "кровожадные Советы" ЯО заимели на 4 года позже, чем его применили США (против безъядерной страны!). И то, что никакого смысла применения ЯО против Японии после вступления СССР в войну с нею – не было, т.к. японскую сухопутную группировку войск мы разгромили в максимально сжатые сроки, кроме одного - перечеркнуть победу СССР во Второй мировой войне и стать главными мировыми бандитами, которых будут все бояться. Так и произошло. Смысл в этой бомбардировке был лишь один: запугать новым разрушительным оружием весь мир, но самое главное – СССР, как мощнейшую в военном отношении державу того времени. Сталина запугать не получилось. Однако после смерти вождя советское руководство окончательно потеряло нити и смыслы "Большой игры" и стало сдавать все больше и больше, начиная с Хрущева (самый важный распад социалистической системы - из-за ссоры с Китаем из-за якобы "культа личности"), Брежнева (Хельсинкские соглашения), чтобы на Горбачеве и вовсе прийти к распаду великой страны. Однако один вывод статьи я все же бы выделил отдельно и пометил как правильный. Автор отмечает, что ядерная бомбардировка японских городов спасла жизни десятков, если не сотен тысяч американских парней. Это очень правильный вывод. Особенно в контексте возможно грядущего нового военного конфликта с Европой. … в случае военного конфликта с Европой за пределами территории бывшего Советского Союза мы не должны терять ни одной жизни наших солдат. Удары должны наноситься исключительно ядерным оружием. И война тут же закончится. Все остальное - лирика, не имеющая отношения к делу. Сколько жизней мы положили за освобождение Восточной Европы от фашизма? Напомню. За свободу и независимость Польши - более 600 (!) тысяч, Чехословакии - более 139 тысяч, Венгрии - более 140 тысяч, Румынии - 68 тысяч. Итого безвозвратные потери Красной Армии при "освобождении Европы" составили более 1 млн человек. А это наши мужчины. Чьи-то мужья, братья, сыновья и т.д. Мало того. Это не родившиеся дети. Наши дети. И во имя чего? Чтобы сегодня, спустя всего три поколения, эти страны гавкали в наш адрес? Где благодарность? Поэтому только жесткий ответ и ни грамма сострадания. Они этого не достойны.Историк Валерия Троицкая"Японцы, мы вас сожгли, чтобы русские вас не убили..." Это краткое содержание статьи Рича Лоури, посвящённой 80-летней годовщине бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Итак, цитирую: "80 лет назад атомная бомба спасла бесчисленное количество жизней, но теперь мы должны защищаться от ядерного оружия. Вопрос о том, было ли оправданным применение бомбы, является одним из самых спорных в американской истории, но решение было явно правильным. Критики решения президента Гарри Трумэна предполагают, что именно начало советского вторжения в конце войны убедило императорскую Японию капитулировать. Приятно думать, что императорская Япония решила бы капитулировать в те же сроки, но без Хиросимы и Нагасаки, но доказательств этому нет. У японцев были рычаги для заключения мирного договора на выгодных условиях. Атомная бомба разрушила эти планы. Окончание войны сделало ненужным вторжение США, которое могло привести к сотням тысяч жертв среди американцев; спасло миллионы жизней японцев, которые могли погибнуть в боях на родных островах или от голода; положило конец короткому советскому вторжению (только из-за него погибли сотни тысяч японцев); и положило конец страданиям, которые японская империя принесла региону, особенно Китаю, где погибло около 20 миллионов человек. Обладая невероятной мощью, которую даёт новое оружие, мы использовали бомбу, чтобы положить конец ужасной войне, а не для того, чтобы подчинить себе Европу или для других циничных целей. Восемьдесят лет назад атомная бомба стала миротворцем в ужасном конфликте, унесшем миллионы жизней. Но в следующий раз она может оказаться инструментом в руках иррационального режима или страны-соперника, стремящейся уничтожить американскую мощь. Будьте осторожны". Вот так, друзья. Как вам такая трактовка истории? Война окончилась, не потому что Красная армия разгромила Квантунскую, а потому что американская бомба зверски убила десятки тысяч мирных японцев - в основном женщин и детей. Но убила она их абсолютно правильно, во благо мира и победы жизни на земле. А иначе бы продолжалось страшное "советское вторжение", которое, в общем, никакого значения для окончания войны не имело. А теперь США должны не допустить, чтобы ядерная бомба оказалась в неправильных руках страны-соперника, потому что только руки Вашингтона правильные. ...Мне всегда кажется, что нельзя быть такими лицемерными тварями. Но тут выходит очередная статья New York Post. И оказывается, что можно.Подробнее об этой статье ежедневнике "Нью-Йорк Таймс" - в публикации издания Украина.ру ""Атомная бомба спасла бесчисленное число жизней". США одобряют уничтожение Хиросимы и Нагасаки"

хиросима (город)

япония

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

хиросима (город), япония, сша, дональд трамп, мария захарова, алексей живов, красная армия, оон, эксклюзив