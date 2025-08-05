https://ukraina.ru/20250805/nato-gotovit-sereznye-provokatsii-ekspert-gorbachv-o-diversiyakh-protiv-rossiyskikh-tankerov-1066486362.html

"НАТО готовит серьезные провокации": эксперт Горбачёв о диверсиях против российских танкеров

"НАТО готовит серьезные провокации": эксперт Горбачёв о диверсиях против российских танкеров - 05.08.2025 Украина.ру

"НАТО готовит серьезные провокации": эксперт Горбачёв о диверсиях против российских танкеров

Диверсии против российских судов, включая подрыв "Северного потока" и танкеров с нефтью, представляют собой серьезную угрозу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв

2025-08-05T13:39

2025-08-05T13:39

2025-08-05T13:39

новости

украина.ру

нато

северный поток

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флот

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теракт

аналитика

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Горбачёв заявил: "Такая угроза действительно существует, это доказано за последние несколько лет. Например, подрыв "Северного потока"... означает не что иное как теракт".Он также напомнил: "В прошлом году в Средиземном море было потоплено судно российской компании "Оборонлогистика" Ursa Major. В районе гибели судна впоследствии было замечено океанографическое судно "Янтарь"... Результаты расследования не оглашены"."На Балтике под различными предлогами задерживались наши суда. Экипажи обвинялись в повреждении подводных кабелей. Выводы уже необходимо сделать и применить ответные меры", - заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций" на сайте Украина.ру.Также на тему громких заявлений Трампа про подводные лодки — в статье Ростислава Ищенко "Американская безысходность".

https://ukraina.ru/20250729/andrey-suzdaltsev-esli-tramp-okonchatelno-stanet-baydenom-rossiyu-zhdet-voyna-protiv-ee-tankernogo-1066123085.html

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