"НАТО готовит серьезные провокации": эксперт Горбачёв о диверсиях против российских танкеров - 05.08.2025 Украина.ру
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"НАТО готовит серьезные провокации": эксперт Горбачёв о диверсиях против российских танкеров
"НАТО готовит серьезные провокации": эксперт Горбачёв о диверсиях против российских танкеров - 05.08.2025 Украина.ру
"НАТО готовит серьезные провокации": эксперт Горбачёв о диверсиях против российских танкеров
Диверсии против российских судов, включая подрыв "Северного потока" и танкеров с нефтью, представляют собой серьезную угрозу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
2025-08-05T13:39
2025-08-05T13:39
новости
украина.ру
нато
северный поток
балтика
средиземное море
флот
танкер
теракт
аналитика
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Горбачёв заявил: "Такая угроза действительно существует, это доказано за последние несколько лет. Например, подрыв "Северного потока"... означает не что иное как теракт".Он также напомнил: "В прошлом году в Средиземном море было потоплено судно российской компании "Оборонлогистика" Ursa Major. В районе гибели судна впоследствии было замечено океанографическое судно "Янтарь"... Результаты расследования не оглашены"."На Балтике под различными предлогами задерживались наши суда. Экипажи обвинялись в повреждении подводных кабелей. Выводы уже необходимо сделать и применить ответные меры", - заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций" на сайте Украина.ру.Также на тему громких заявлений Трампа про подводные лодки — в статье Ростислава Ищенко "Американская безысходность".
https://ukraina.ru/20250729/andrey-suzdaltsev-esli-tramp-okonchatelno-stanet-baydenom-rossiyu-zhdet-voyna-protiv-ee-tankernogo-1066123085.html
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новости, украина.ру, нато, северный поток, балтика, средиземное море, флот, танкер, теракт, аналитика, аналитики, эксперты, военный эксперт, подрыв, главные новости, новости россии
Новости, Украина.ру, НАТО, Северный поток, Балтика, Средиземное море, флот, танкер, теракт, Аналитика, аналитики, эксперты, военный эксперт, подрыв, Главные новости, новости России

"НАТО готовит серьезные провокации": эксперт Горбачёв о диверсиях против российских танкеров

13:39 05.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкТанкер-газовоз "Гранд Анива" на территории первого в России завода по производству сжиженного газа (СПГ)
Танкер-газовоз Гранд Анива на территории первого в России завода по производству сжиженного газа (СПГ) - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Диверсии против российских судов, включая подрыв "Северного потока" и танкеров с нефтью, представляют собой серьезную угрозу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
Горбачёв заявил: "Такая угроза действительно существует, это доказано за последние несколько лет. Например, подрыв "Северного потока"... означает не что иное как теракт".
"Или подрыв пяти танкеров, которые перевозили российскую нефть, только в этом году. Один из таких инцидентов произошел в Усть-Луге", - привел примеры эксперт.
Он также напомнил: "В прошлом году в Средиземном море было потоплено судно российской компании "Оборонлогистика" Ursa Major. В районе гибели судна впоследствии было замечено океанографическое судно "Янтарь"... Результаты расследования не оглашены".
"На Балтике под различными предлогами задерживались наши суда. Экипажи обвинялись в повреждении подводных кабелей. Выводы уже необходимо сделать и применить ответные меры", - заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций" на сайте Украина.ру.
Также на тему громких заявлений Трампа про подводные лодки — в статье Ростислава Ищенко "Американская безысходность".
Андрей Суздальцев интервью - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
29 июля, 18:15
Андрей Суздальцев: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флотаТрамп неизбежно вернется к политике Байдена. Это уже почти произошло. Все предыдущие попытки были направлены на то, чтобы нас обмануть. Стопроцентные пошлины против торговых партнеров России будут введены. Надо к этому готовиться. Надо резко сокращать расходы на все эти тротуарчики, плиточки и так далее.
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Заголовок открываемого материала
13:58Как можно защитить российские корабли? Мнение капитана 1 ранга Сергея Горбачева
13:55FPV-дроны ВСУ атаковали поселок Сопычи Погарского района Брянской области
13:39"НАТО готовит серьезные провокации": эксперт Горбачёв о диверсиях против российских танкеров
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