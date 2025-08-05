"НАТО готовит серьезные провокации": эксперт Горбачёв о диверсиях против российских танкеров
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкТанкер-газовоз "Гранд Анива" на территории первого в России завода по производству сжиженного газа (СПГ)
Диверсии против российских судов, включая подрыв "Северного потока" и танкеров с нефтью, представляют собой серьезную угрозу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
Горбачёв заявил: "Такая угроза действительно существует, это доказано за последние несколько лет. Например, подрыв "Северного потока"... означает не что иное как теракт".
"Или подрыв пяти танкеров, которые перевозили российскую нефть, только в этом году. Один из таких инцидентов произошел в Усть-Луге", - привел примеры эксперт.
Он также напомнил: "В прошлом году в Средиземном море было потоплено судно российской компании "Оборонлогистика" Ursa Major. В районе гибели судна впоследствии было замечено океанографическое судно "Янтарь"... Результаты расследования не оглашены".
"На Балтике под различными предлогами задерживались наши суда. Экипажи обвинялись в повреждении подводных кабелей. Выводы уже необходимо сделать и применить ответные меры", - заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций" на сайте Украина.ру.
Также на тему громких заявлений Трампа про подводные лодки — в статье Ростислава Ищенко "Американская безысходность".
29 июля, 18:15Андрей Суздальцев: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флотаТрамп неизбежно вернется к политике Байдена. Это уже почти произошло. Все предыдущие попытки были направлены на то, чтобы нас обмануть. Стопроцентные пошлины против торговых партнеров России будут введены. Надо к этому готовиться. Надо резко сокращать расходы на все эти тротуарчики, плиточки и так далее.
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