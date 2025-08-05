Главное за ночь 5 августа - 05.08.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 5 августа
Главное за ночь 5 августа - 05.08.2025 Украина.ру
Главное за ночь 5 августа
Телеграм-канал Украина.ру 5 августа перечислил основные события минувшей ночи
2025-08-05T08:08
2025-08-05T08:08
новости
сша
россия
украина
дмитрий медведев
дональд трамп
нато
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🟦 Количество оружия, которое Украина может получить от США в рамках закупок через страны Европы, ограничено, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. В интервью Bloomberg он отметил, что Вашингтон поставит Киеву только то, что сочтёт “излишками”, власти США не намерены поставить себя в уязвимое положение с точки зрения военных ресурсов.🟦 США до сих пор не выполнили обязательства по поставкам радиотехники Украине на сумму более, чем $318 млн долларов в рамках контрактов с оборонной компанией L3Harris, выяснило РИА Новости на основе данных из правительственных документов.🟦 Дмитрий Медведев прокомментировал отказ РФ от моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования: 🟦 Сотрудники ФСБ задержали бывшего министра строительства Забайкальского края и руководителя некоммерческой организации Дмитрия Ватагина, сообщили в УФСБ по региону. По данным следствия, чиновника подозревают в хищении более 30 млн рублей из краевого бюджета, которые были выделены на восстановление школ и детских садов в ДНР.🟦 Ещё два землетрясения зафиксированы у побережья Камчатки. Их магнитуда составила 5,4 и 6,0, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.🟦 Генпрокурор США подписала распоряжение о подаче в суд доказательств заговора о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года, где победил Трамп, сообщает Fox News.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сша, россия, украина, дмитрий медведев, дональд трамп, нато
Новости, США, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, НАТО

Главное за ночь 5 августа

08:08 05.08.2025
 
© Украина.руГлавное за ночь 1
Главное за ночь 1 - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Украина.ру
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Телеграм-канал Украина.ру 5 августа перечислил основные события минувшей ночи
🟦 Количество оружия, которое Украина может получить от США в рамках закупок через страны Европы, ограничено, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. В интервью Bloomberg он отметил, что Вашингтон поставит Киеву только то, что сочтёт “излишками”, власти США не намерены поставить себя в уязвимое положение с точки зрения военных ресурсов.
🟦 США до сих пор не выполнили обязательства по поставкам радиотехники Украине на сумму более, чем $318 млн долларов в рамках контрактов с оборонной компанией L3Harris, выяснило РИА Новости на основе данных из правительственных документов.
🟦 Дмитрий Медведев прокомментировал отказ РФ от моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования:
"Заявление МИД России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности является результатом антироссийской политики стран НАТО. Это новая реальность, с которой придётся считаться всем нашим оппонентам. Ждите дальнейших шагов", - отметил он.
🟦 Сотрудники ФСБ задержали бывшего министра строительства Забайкальского края и руководителя некоммерческой организации Дмитрия Ватагина, сообщили в УФСБ по региону. По данным следствия, чиновника подозревают в хищении более 30 млн рублей из краевого бюджета, которые были выделены на восстановление школ и детских садов в ДНР.
🟦 Ещё два землетрясения зафиксированы у побережья Камчатки. Их магнитуда составила 5,4 и 6,0, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
🟦 Генпрокурор США подписала распоряжение о подаче в суд доказательств заговора о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года, где победил Трамп, сообщает Fox News.
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