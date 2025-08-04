https://ukraina.ru/20250804/ukushennye-voynoy-iskateli-priklyucheniy-polikarpov-o--tom-pochemu-zapadnye-naemniki-ne-spasut-vsu-1066292135.html

"Укушенные войной" искатели приключений: Поликарпов о том, почему западные наемники не спасут ВСУ

"Укушенные войной" искатели приключений: Поликарпов о том, почему западные наемники не спасут ВСУ - 04.08.2025 Украина.ру

"Укушенные войной" искатели приключений: Поликарпов о том, почему западные наемники не спасут ВСУ

Ситуация с иностранными наемниками на Украине демонстрирует их незначительное влияние на ход боевых действий и скрытые цели их участия. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2025-08-04T05:30

2025-08-04T05:30

2025-08-04T05:30

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"Поток наемников, которые едут на Украину из той же Колумбии, немасштабный. Их явно не десятки тысяч", – констатировал эксперт. Он выделил две основные категории таких боевиков: искателей приключений и специально подготовленных картелями боевиков.Поликарпов подробно остановился на второй группе: "Вторая часть из них – 'командированные' из мексиканских и колумбийских картелей для обучения работы с дронами и получения опыта современной войны". По его словам, это свидетельствует о новых методах подготовки криминальных структур.Историк связал этот феномен с активизацией наркокартелей: "Производство кокаина в Колумбии никуда не делось. Более того, в последние годы оно растет. Мексиканские картели тоже активно развиваются". Он отметил, что официальные власти уже обратили внимание на эту проблему."Все понимают, что эти латиноамериканцы едут на Украину не просто так", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250801/vladimir-evseev-nastuplenie-rossii-na-kupyansk-i-velikiy-burluk--novyy-etap-svo-1066257531.html

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