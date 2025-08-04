"Укушенные войной" искатели приключений: Поликарпов о том, почему западные наемники не спасут ВСУ - 04.08.2025 Украина.ру
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"Укушенные войной" искатели приключений: Поликарпов о том, почему западные наемники не спасут ВСУ
"Укушенные войной" искатели приключений: Поликарпов о том, почему западные наемники не спасут ВСУ - 04.08.2025 Украина.ру
"Укушенные войной" искатели приключений: Поликарпов о том, почему западные наемники не спасут ВСУ
Ситуация с иностранными наемниками на Украине демонстрирует их незначительное влияние на ход боевых действий и скрытые цели их участия. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2025-08-04T05:30
2025-08-04T05:30
новости
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колумбия
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"Поток наемников, которые едут на Украину из той же Колумбии, немасштабный. Их явно не десятки тысяч", – констатировал эксперт. Он выделил две основные категории таких боевиков: искателей приключений и специально подготовленных картелями боевиков.Поликарпов подробно остановился на второй группе: "Вторая часть из них – 'командированные' из мексиканских и колумбийских картелей для обучения работы с дронами и получения опыта современной войны". По его словам, это свидетельствует о новых методах подготовки криминальных структур.Историк связал этот феномен с активизацией наркокартелей: "Производство кокаина в Колумбии никуда не делось. Более того, в последние годы оно растет. Мексиканские картели тоже активно развиваются". Он отметил, что официальные власти уже обратили внимание на эту проблему."Все понимают, что эти латиноамериканцы едут на Украину не просто так", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250801/vladimir-evseev-nastuplenie-rossii-na-kupyansk-i-velikiy-burluk--novyy-etap-svo-1066257531.html
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новости, украина, колумбия, вооруженные силы украины, всу, иностранные наемники, латинская америка, боевики, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, украинская армия, наркотики, главные новости
Новости, Украина, Колумбия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, иностранные наемники, Латинская Америка, Боевики, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, украинская армия, наркотики, Главные новости

"Укушенные войной" искатели приключений: Поликарпов о том, почему западные наемники не спасут ВСУ

05:30 04.08.2025
 
Наёмники. Сгенерировано нейросетью
Наёмники. Сгенерировано нейросетью
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Ситуация с иностранными наемниками на Украине демонстрирует их незначительное влияние на ход боевых действий и скрытые цели их участия. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
"Поток наемников, которые едут на Украину из той же Колумбии, немасштабный. Их явно не десятки тысяч", – констатировал эксперт. Он выделил две основные категории таких боевиков: искателей приключений и специально подготовленных картелями боевиков.
Поликарпов подробно остановился на второй группе: "Вторая часть из них – 'командированные' из мексиканских и колумбийских картелей для обучения работы с дронами и получения опыта современной войны". По его словам, это свидетельствует о новых методах подготовки криминальных структур.
Историк связал этот феномен с активизацией наркокартелей: "Производство кокаина в Колумбии никуда не делось. Более того, в последние годы оно растет. Мексиканские картели тоже активно развиваются". Он отметил, что официальные власти уже обратили внимание на эту проблему.
"Все понимают, что эти латиноамериканцы едут на Украину не просто так", – подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
1 августа, 06:55
Владимир Евсеев: Наступление России на Купянск и Великий Бурлук – новый этап СВОАктивные действия российских войск на вспомогательных направлениях создают дополнительные проблемы для украинского командования. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
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Заголовок открываемого материала
05:30"Укушенные войной" искатели приключений: Поликарпов о том, почему западные наемники не спасут ВСУ
05:28Исцеление империи. Начало
05:03Ожидая русских "под Киевом", украинские эксперты - о смысле войны и ненависти Запада к России и Украине
05:00"Украина бросила крупные силы в Сумскую область": военный эксперт рассказал о новых планах ВСУ
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