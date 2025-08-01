Оружие для Украины от Лаймы, отказ Михалкова от "Оскара" и Шекспир по-аргентински. События культуры - 01.08.2025 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20250801/oruzhie-dlya-ukrainy-otkaz-ot-oskara-kitayskiy-balet-i-shekspir-po-argentinski-sobytiya-kultury-1066276152.html
Оружие для Украины от Лаймы, отказ Михалкова от "Оскара" и Шекспир по-аргентински. События культуры
Оружие для Украины от Лаймы, отказ Михалкова от "Оскара" и Шекспир по-аргентински. События культуры - 01.08.2025 Украина.ру
Оружие для Украины от Лаймы, отказ Михалкова от "Оскара" и Шекспир по-аргентински. События культуры
Что будет если скрестить певицу-русофобку и боксёра-предателя? Вайлеусик! Украинский спортсмен мечтает переписать гимн Украины, а литовская певица требует давать украинцам оружие. Культурные и спортивные кумиры изжили себя, превратившись в чужое идеологическое оружие. А Никита Михалкова предлагает перестать возить в Голливуд российское кино
2025-08-01T13:48
2025-08-01T13:50
культура
культура
эксклюзив
украина
россия
юрмала
никита михалков
верка сердючка
александр усик
фестиваль
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Украина: запретить песни на русском и изменить гимнНовый украинский шпрехенфюрер в юбке, Елена Ивановская, выступила с инициативой издать закон о запрете на концертах песен на русском языке. Она нажаловалась, что сейчас на Украине запрещены только песни российских граждан, а не все песни на русском языке. По её мнению, этого недостаточно."Защитница украинского языка" уверяет, что "русскоязычные песни вызывают резкое неприятие у большинства граждан". Поэтому, по её словам, нужен чёткий закон, который запретит их исполнение в публичных местах. Правда, cами граждане, которых якобы воротит от русскоязычных песен, почему-то весело скачут под композиции Верки Сердючки и с удовольствием слушают "Сигма-бой", вместо бесталанных песен внучки экс-секретаря Совбеза Маши Даниловой или срочно переведённых на мову хитов Оли Поляковой.Спусковым крючком этой войны стал концерт Андрея Данилко. На пожилого трансвестита настучал телеведущий Виктор Дяченко – за исполнение им песен на вражеской "мове" в июне нынешнего года. Он призвал тогдашнего шпрехенфюрера без юбки Тараса Кременя покарать певца за то, что Сердючка якобы "ждет российскую армию в Киеве", потому и поет на русском. Но омбудсмен покопался в законодательстве и внезапно выяснилось, что нет в стране закона, запрещающего артистам петь на русском.Вот сменщица Кременя и решила исправить эту "недоработку", требуя от законодателей срочно придумать оправдание для галичанских активистов, которые уже привыкли избивать уличных певцов и срывать концерты исполнителей, у которых в репертуаре есть композиции на русском языке.Напомним, что во Львове в прошлом году патриоты "наказали" уличного музыканта исполнявшего песни Виктора Цоя. Травлю мальчишки с гитарой организовала и возглавила народный депутат Наталья Пипа.К травле исполнителей присоединились и "дипломаты". Так, бывший консул в Анталии, а ныне посол Украины в Алжире Александр Воронин публично хвалился тем, что смог сорвать выступление украинской певицы Ани Лорак в Турции в 2023-м году. Правда, если тогда свидомые граждане поддерживали подобные инициативы, то сейчас и омбудсмена и политиков просто посылают на три буквы.Перебить инициативы нового языкового омбудсмена взялся боксер Александр Усик – родившийся в Крыму полностью русскоязычный спортсмен. Он внезапно решил переписать гимн Украины, поскольку он отстал от жизни. "Для меня гимн — это нечто особенное. Это гимн моей страны, где я живу. Но я изменил бы некоторые фразы в гимне Украины. Я говорю правду об этом, потому что мне не нравятся некоторые фразы. Они не соответствуют реальности жизни", – выдал боксер.Какие именно строки не совпадают с действительностью, Усик сказать не смог. Возможно, там, где речь идет о том, что "исчезнут враги Украины, как роса на солнце, а сами украинцы будут панувать на родной земле?" Действительно, сегодня эти влажные мечты украинцев выглядят, как фантастика: страна давно продана западным корпорациям, украинцы выгнаны с "родной сторонки", а "вороженьки" освобождают ежедневно десятки километров территории.А вот латвийская певица Лайма Вайкуле призывает дать Украине оружие. Антироссийское заявление артистка сделала на своем музыкальном фестивале "Рандеву" в Юрмале. В разговоре с журналистом она пожелала, чтобы "война побыстрее закончилась". Но когда интервьюер выразил мнение о том, что музыка помогает сближению народов и установлению мира, то Лайма злобно ответила, что вместо мира "лучше дать оружие Украине".В общем, "прибалтийские тигры" в своём репертуаре, а сцена в Юрмале вновь становится площадкой для идеологической демонстрации, где артисты не показывают своё мастерство, а соревнуются в политических нарративах. Вайкуле, некогда считавшаяся символом культурного единства постсоветского пространства, окончательно встала в ряды агрессивной политизированной антироссийской риторики и выступает со сцены не с песнями, а с заявлениями об эскалации конфликта на Украине под прикрытием "эмоционального сочувствия".В общем, певцы и спортсмены, которые раньше играли объединяющую роль (О спорт, ты мир!), cегодня превратились в инструменты идеологического давления и русофобии.Чеховский фестиваль: китайский танец и клоунада ШекспираЗнаковым культурным событием стал XVII международный Чеховский фестиваль. В этом году очевиден его разворот в сторону Востока и Юга. Программа Мировой серии состояла из 13 спектаклей, привезенных из 12 стран – Аргентины, Армении, Бахрейна, Бразилии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Колумбии, Ливана, Франции и ЮАР. А вот представителей Европы не наблюдалось. А зачем, к примеру, здесь итальянцы, которые "отменяют" Чайковского и Гергиева?Поэтому Чеховский фестиваль открывали китайцы со спектаклем "Поэтический танец: путешествие легендарного пейзажа". Режиссёры из Поднебесной вдохновлялись известной картиной "Панорама рек и гор" китайского художника времен династии Сун (X–XIII века). Уникальный 11-метровый свиток – шедевр традиционной китайской пейзажной живописи, история которой насчитывает почти тысячу лет.Благодаря отточенному хореографическому мастерству и сложным декорациям, включающим вращающуюся сцену, легендарное полотно буквально оживало на глазах зрителей, выстраивая мост между прошлым и настоящим. Работа над масштабной постановкой длилась более года!А закрывали фестиваль ливанцы, показавшие на сцене Кремлёвского дворца балет "Тысяча и одна ночь" Театра танца Каракалла – завораживающую магию восточной сказки. Правда, это не совсем балет, а трилогия по мотивам арабских сказок, которая объединяет и музыку, и танец, и редкие восточные инструменты, такие как ситар и тар. Причём задействованы они в симфонической сюите "Шахерезада" Римского-Корсакова и в "Болеро" Равеля: уникальный сплав древнего звучания с мировыми шедеврами музыкальной классики.Ещё одной изюминкой театрального форума стало неординарное "прочтение" Шекспира аргентинской труппой - пьесы "Мера за мерой". Вы представляете Вильяма нашего Шекспира клоуном? А героя его проблемной пьесы наместника Вены Анджело – скетчистом? А вот режиссёр именно так интерпретировал сложное произведение, выполнив его в жанре клоунады и с использованием остроумных игровых моментов. Спектакль исследует темы вины, справедливости и моральной двойственности, актуальные в любом веке, хоть в шекспировском, хоть в нашем. Аргентинский новатор не стремился к реализму, его постановка – это приглашение зрителя на площадку для интеллектуальных и эмоциональных открытий.Русскую классику презентовал армянский режиссер Сурен Шахвердян, директор Государственного русского драматического театра им. Станиславского в Ереване. Он привёз в Москву "вечного" Гончарова и его "Обыкновенную историю". Правда зрителю показали историю необыкновенную: это яркая интерпретация романа, где смешались власть, страсть и деньги. На сцене переплелись костюмы эпохи 19 века и социальные сети, подчёркивая, насколько современной может быть история молодого провинциала Александра Адуева, пытающегося сохранить свои идеалы, но оказывающегося втянутым в циничную игру власть имущих.В общем, фестиваль которому в этом году исполняется 33 года, нисколько не утратил своей первоначальной энергии и идеи обмена опытом и культурного взаимопроникновения между российскими и зарубежными театрами. Зрители и организаторы уверяют, что все получилось.Россия откажется от "Оскара"?Режиссёр и председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков предложил "забить" на "Оскар" с его статуэткой. Он заявил, что России в этом году не стоит выдвигать свой фильм на Голливудщине в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", как и в последние несколько лет. Михалков считает, что картина из РФ может получить премию "Оскар" на сегодняшний день только в том случае, если унижает свою страну.Никита Сергеевич привел в пример оскароносный фильм "Анора" Шона Бейкера с участием российских актеров Юры Борисова и Марка Эйдельштейна, который уже называли и "прощанием русских с Америкой" и "метафорой отношений между РФ и США". В любом случае, заявленный как история человеческих отношений, фильм выродился в политический манифест с уничижительными смыслами.Так что в предложении Михалкова есть рациональное зерно. Если б не одно "но": сам режиссёр является оскароносцем и получил статуэтку за киноленту "Утомлённые солнцем". Правда, сам он утверждает, что "это – другое" и премия была присуждена в то время, когда оценивались смысл и художественный уровень ленты*. Похоже, что дело идет к тому, что от "Оскара" РФ может отказаться так же, как от изжившего себя "Евровидения" и создать российский аналог кинопремии.* От редактора – существует мнение, что Михалков получил своего Оскара именно за то, что сейчас он считает неприемлемым. Хотя "Утомлённые солнцем" сравнительно безобидны на фоне его же "Цитадели" ("Утомлённые солнцем – 3"), которая в России нещадно критиковалась. Что, конечно, не умаляет достоинств Никиты Сергеевича как режиссёра и актёра.
https://ukraina.ru/20250719/1065562575.html
https://ukraina.ru/20240503/1054866493.html
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Елена Кирюшкина
Елена Кирюшкина
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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культура, эксклюзив, украина, россия, юрмала, никита михалков, верка сердючка, александр усик, фестиваль, театр, оскар, кино, усик, русский язык
Культура, культура, Эксклюзив, Украина, Россия, Юрмала, Никита Михалков, Верка Сердючка, Александр Усик, Фестиваль, театр, Оскар, кино, Усик, Русский язык

Оружие для Украины от Лаймы, отказ Михалкова от "Оскара" и Шекспир по-аргентински. События культуры

13:48 01.08.2025 (обновлено: 13:50 01.08.2025)
 
© Украина.руКоллаж: Культура за неделю
Коллаж: Культура за неделю - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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Елена Кирюшкина
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Что будет если скрестить певицу-русофобку и боксёра-предателя? Вайлеусик! Украинский спортсмен мечтает переписать гимн Украины, а литовская певица требует давать украинцам оружие. Культурные и спортивные кумиры изжили себя, превратившись в чужое идеологическое оружие. А Никита Михалкова предлагает перестать возить в Голливуд российское кино
Украина: запретить песни на русском и изменить гимн
Новый украинский шпрехенфюрер в юбке, Елена Ивановская, выступила с инициативой издать закон о запрете на концертах песен на русском языке. Она нажаловалась, что сейчас на Украине запрещены только песни российских граждан, а не все песни на русском языке. По её мнению, этого недостаточно.
"Защитница украинского языка" уверяет, что "русскоязычные песни вызывают резкое неприятие у большинства граждан". Поэтому, по её словам, нужен чёткий закон, который запретит их исполнение в публичных местах. Правда, cами граждане, которых якобы воротит от русскоязычных песен, почему-то весело скачут под композиции Верки Сердючки и с удовольствием слушают "Сигма-бой", вместо бесталанных песен внучки экс-секретаря Совбеза Маши Даниловой или срочно переведённых на мову хитов Оли Поляковой.
Спусковым крючком этой войны стал концерт Андрея Данилко. На пожилого трансвестита настучал телеведущий Виктор Дяченко – за исполнение им песен на вражеской "мове" в июне нынешнего года. Он призвал тогдашнего шпрехенфюрера без юбки Тараса Кременя покарать певца за то, что Сердючка якобы "ждет российскую армию в Киеве", потому и поет на русском. Но омбудсмен покопался в законодательстве и внезапно выяснилось, что нет в стране закона, запрещающего артистам петь на русском.
Вот сменщица Кременя и решила исправить эту "недоработку", требуя от законодателей срочно придумать оправдание для галичанских активистов, которые уже привыкли избивать уличных певцов и срывать концерты исполнителей, у которых в репертуаре есть композиции на русском языке.
Напомним, что во Львове в прошлом году патриоты "наказали" уличного музыканта исполнявшего песни Виктора Цоя. Травлю мальчишки с гитарой организовала и возглавила народный депутат Наталья Пипа.
Русский язык - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
19 июля, 20:46
Необходимо отменить особый статус русского языка на Украине — языковой омбудсмен ИвановскаяНеобходимо отменить особый статус русского языка на Украине, об этом заявила новоназначенная языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская в интервью украинским СМИ, сообщает телеграм-канал Украина.ру
К травле исполнителей присоединились и "дипломаты". Так, бывший консул в Анталии, а ныне посол Украины в Алжире Александр Воронин публично хвалился тем, что смог сорвать выступление украинской певицы Ани Лорак в Турции в 2023-м году. Правда, если тогда свидомые граждане поддерживали подобные инициативы, то сейчас и омбудсмена и политиков просто посылают на три буквы.
Перебить инициативы нового языкового омбудсмена взялся боксер Александр Усик – родившийся в Крыму полностью русскоязычный спортсмен. Он внезапно решил переписать гимн Украины, поскольку он отстал от жизни. "Для меня гимн — это нечто особенное. Это гимн моей страны, где я живу. Но я изменил бы некоторые фразы в гимне Украины. Я говорю правду об этом, потому что мне не нравятся некоторые фразы. Они не соответствуют реальности жизни", – выдал боксер.
Какие именно строки не совпадают с действительностью, Усик сказать не смог. Возможно, там, где речь идет о том, что "исчезнут враги Украины, как роса на солнце, а сами украинцы будут панувать на родной земле?" Действительно, сегодня эти влажные мечты украинцев выглядят, как фантастика: страна давно продана западным корпорациям, украинцы выгнаны с "родной сторонки", а "вороженьки" освобождают ежедневно десятки километров территории.
"Би-2" и Вайкуле на встрече с Майей Санду в Молдавии. Кадр из видео
Би-2 и Вайкуле на встрече с Майей Санду в Молдавии. Кадр из видео
"Би-2" и Вайкуле на встрече с Майей Санду в Молдавии. Кадр из видео
А вот латвийская певица Лайма Вайкуле призывает дать Украине оружие. Антироссийское заявление артистка сделала на своем музыкальном фестивале "Рандеву" в Юрмале. В разговоре с журналистом она пожелала, чтобы "война побыстрее закончилась". Но когда интервьюер выразил мнение о том, что музыка помогает сближению народов и установлению мира, то Лайма злобно ответила, что вместо мира "лучше дать оружие Украине".
В общем, "прибалтийские тигры" в своём репертуаре, а сцена в Юрмале вновь становится площадкой для идеологической демонстрации, где артисты не показывают своё мастерство, а соревнуются в политических нарративах. Вайкуле, некогда считавшаяся символом культурного единства постсоветского пространства, окончательно встала в ряды агрессивной политизированной антироссийской риторики и выступает со сцены не с песнями, а с заявлениями об эскалации конфликта на Украине под прикрытием "эмоционального сочувствия".
Лайма Вайкуле
3 мая 2024, 08:24
Почему замолчала "кормилица СССР" Лайма Вайкуле. И что сделал с Юрмалой гей-президентНедавно "кормилице СССР", как она сама себя называет, Лайме Вайкуле исполнилось 70 лет. В этот день мало кто из прежних друзей поздравил её с юбилеем
В общем, певцы и спортсмены, которые раньше играли объединяющую роль (О спорт, ты мир!), cегодня превратились в инструменты идеологического давления и русофобии.
Чеховский фестиваль: китайский танец и клоунада Шекспира
Знаковым культурным событием стал XVII международный Чеховский фестиваль. В этом году очевиден его разворот в сторону Востока и Юга. Программа Мировой серии состояла из 13 спектаклей, привезенных из 12 стран – Аргентины, Армении, Бахрейна, Бразилии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Колумбии, Ливана, Франции и ЮАР. А вот представителей Европы не наблюдалось. А зачем, к примеру, здесь итальянцы, которые "отменяют" Чайковского и Гергиева?
Поэтому Чеховский фестиваль открывали китайцы со спектаклем "Поэтический танец: путешествие легендарного пейзажа". Режиссёры из Поднебесной вдохновлялись известной картиной "Панорама рек и гор" китайского художника времен династии Сун (X–XIII века). Уникальный 11-метровый свиток – шедевр традиционной китайской пейзажной живописи, история которой насчитывает почти тысячу лет.
© "Жэньминь жибао"Средневековая китайская картина "Панорама рек и гор" (фрагмент)
Средневековая китайская картина Панорама рек и гор (фрагмент)
© "Жэньминь жибао"
Средневековая китайская картина "Панорама рек и гор" (фрагмент)
Благодаря отточенному хореографическому мастерству и сложным декорациям, включающим вращающуюся сцену, легендарное полотно буквально оживало на глазах зрителей, выстраивая мост между прошлым и настоящим. Работа над масштабной постановкой длилась более года!
А закрывали фестиваль ливанцы, показавшие на сцене Кремлёвского дворца балет "Тысяча и одна ночь" Театра танца Каракалла – завораживающую магию восточной сказки. Правда, это не совсем балет, а трилогия по мотивам арабских сказок, которая объединяет и музыку, и танец, и редкие восточные инструменты, такие как ситар и тар. Причём задействованы они в симфонической сюите "Шахерезада" Римского-Корсакова и в "Болеро" Равеля: уникальный сплав древнего звучания с мировыми шедеврами музыкальной классики.
- РИА Новости, 1920, 23.10.2024
23 октября 2024, 15:54Культура
Вынося за скобки Чайковского и Нетребко. Русская драма и опера возвращаются на ЗападРазговоры об "отмене русской культуры" прошлого и настоящего, будоражившие всех в Европе и Северной Америке в 2022 году, давно всем надоели и потеряли актуальность.
Ещё одной изюминкой театрального форума стало неординарное "прочтение" Шекспира аргентинской труппой - пьесы "Мера за мерой". Вы представляете Вильяма нашего Шекспира клоуном? А героя его проблемной пьесы наместника Вены Анджело – скетчистом? А вот режиссёр именно так интерпретировал сложное произведение, выполнив его в жанре клоунады и с использованием остроумных игровых моментов. Спектакль исследует темы вины, справедливости и моральной двойственности, актуальные в любом веке, хоть в шекспировском, хоть в нашем. Аргентинский новатор не стремился к реализму, его постановка – это приглашение зрителя на площадку для интеллектуальных и эмоциональных открытий.
Русскую классику презентовал армянский режиссер Сурен Шахвердян, директор Государственного русского драматического театра им. Станиславского в Ереване. Он привёз в Москву "вечного" Гончарова и его "Обыкновенную историю". Правда зрителю показали историю необыкновенную: это яркая интерпретация романа, где смешались власть, страсть и деньги. На сцене переплелись костюмы эпохи 19 века и социальные сети, подчёркивая, насколько современной может быть история молодого провинциала Александра Адуева, пытающегося сохранить свои идеалы, но оказывающегося втянутым в циничную игру власть имущих.
В общем, фестиваль которому в этом году исполняется 33 года, нисколько не утратил своей первоначальной энергии и идеи обмена опытом и культурного взаимопроникновения между российскими и зарубежными театрами. Зрители и организаторы уверяют, что все получилось.
Россия откажется от "Оскара"?
Режиссёр и председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков предложил "забить" на "Оскар" с его статуэткой. Он заявил, что России в этом году не стоит выдвигать свой фильм на Голливудщине в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", как и в последние несколько лет. Михалков считает, что картина из РФ может получить премию "Оскар" на сегодняшний день только в том случае, если унижает свою страну.
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкИнтервью Никиты Михалкова
Интервью Никиты Михалкова - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Интервью Никиты Михалкова
Никита Сергеевич привел в пример оскароносный фильм "Анора" Шона Бейкера с участием российских актеров Юры Борисова и Марка Эйдельштейна, который уже называли и "прощанием русских с Америкой" и "метафорой отношений между РФ и США". В любом случае, заявленный как история человеческих отношений, фильм выродился в политический манифест с уничижительными смыслами.
27 февраля, 12:24
Михалков назвал ленту "Анора" антироссийскойРежиссер Никита Михалков раскритиковал номинированный на "Оскар" фильм "Анора", заявив, что в ленте создан негативный образ русского человека. Слова режиссера в четверг, 27 февраля, опубликовало агентство РИА Новости
Так что в предложении Михалкова есть рациональное зерно. Если б не одно "но": сам режиссёр является оскароносцем и получил статуэтку за киноленту "Утомлённые солнцем". Правда, сам он утверждает, что "это – другое" и премия была присуждена в то время, когда оценивались смысл и художественный уровень ленты*. Похоже, что дело идет к тому, что от "Оскара" РФ может отказаться так же, как от изжившего себя "Евровидения" и создать российский аналог кинопремии.
* От редактора – существует мнение, что Михалков получил своего Оскара именно за то, что сейчас он считает неприемлемым. Хотя "Утомлённые солнцем" сравнительно безобидны на фоне его же "Цитадели" ("Утомлённые солнцем – 3"), которая в России нещадно критиковалась. Что, конечно, не умаляет достоинств Никиты Сергеевича как режиссёра и актёра.
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Заголовок открываемого материала
13:48Оружие для Украины от Лаймы, отказ Михалкова от "Оскара" и Шекспир по-аргентински. События культуры
13:42США под видом помощи Киеву подписали контракт на ракеты AMRAAM ради милитаризации союзников
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