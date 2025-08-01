https://ukraina.ru/20250801/oruzhie-dlya-ukrainy-otkaz-ot-oskara-kitayskiy-balet-i-shekspir-po-argentinski-sobytiya-kultury-1066276152.html

Оружие для Украины от Лаймы, отказ Михалкова от "Оскара" и Шекспир по-аргентински. События культуры

Оружие для Украины от Лаймы, отказ Михалкова от "Оскара" и Шекспир по-аргентински. События культуры - 01.08.2025 Украина.ру

Оружие для Украины от Лаймы, отказ Михалкова от "Оскара" и Шекспир по-аргентински. События культуры

Что будет если скрестить певицу-русофобку и боксёра-предателя? Вайлеусик! Украинский спортсмен мечтает переписать гимн Украины, а литовская певица требует давать украинцам оружие. Культурные и спортивные кумиры изжили себя, превратившись в чужое идеологическое оружие. А Никита Михалкова предлагает перестать возить в Голливуд российское кино

2025-08-01T13:48

2025-08-01T13:48

2025-08-01T13:50

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Украина: запретить песни на русском и изменить гимнНовый украинский шпрехенфюрер в юбке, Елена Ивановская, выступила с инициативой издать закон о запрете на концертах песен на русском языке. Она нажаловалась, что сейчас на Украине запрещены только песни российских граждан, а не все песни на русском языке. По её мнению, этого недостаточно."Защитница украинского языка" уверяет, что "русскоязычные песни вызывают резкое неприятие у большинства граждан". Поэтому, по её словам, нужен чёткий закон, который запретит их исполнение в публичных местах. Правда, cами граждане, которых якобы воротит от русскоязычных песен, почему-то весело скачут под композиции Верки Сердючки и с удовольствием слушают "Сигма-бой", вместо бесталанных песен внучки экс-секретаря Совбеза Маши Даниловой или срочно переведённых на мову хитов Оли Поляковой.Спусковым крючком этой войны стал концерт Андрея Данилко. На пожилого трансвестита настучал телеведущий Виктор Дяченко – за исполнение им песен на вражеской "мове" в июне нынешнего года. Он призвал тогдашнего шпрехенфюрера без юбки Тараса Кременя покарать певца за то, что Сердючка якобы "ждет российскую армию в Киеве", потому и поет на русском. Но омбудсмен покопался в законодательстве и внезапно выяснилось, что нет в стране закона, запрещающего артистам петь на русском.Вот сменщица Кременя и решила исправить эту "недоработку", требуя от законодателей срочно придумать оправдание для галичанских активистов, которые уже привыкли избивать уличных певцов и срывать концерты исполнителей, у которых в репертуаре есть композиции на русском языке.Напомним, что во Львове в прошлом году патриоты "наказали" уличного музыканта исполнявшего песни Виктора Цоя. Травлю мальчишки с гитарой организовала и возглавила народный депутат Наталья Пипа.К травле исполнителей присоединились и "дипломаты". Так, бывший консул в Анталии, а ныне посол Украины в Алжире Александр Воронин публично хвалился тем, что смог сорвать выступление украинской певицы Ани Лорак в Турции в 2023-м году. Правда, если тогда свидомые граждане поддерживали подобные инициативы, то сейчас и омбудсмена и политиков просто посылают на три буквы.Перебить инициативы нового языкового омбудсмена взялся боксер Александр Усик – родившийся в Крыму полностью русскоязычный спортсмен. Он внезапно решил переписать гимн Украины, поскольку он отстал от жизни. "Для меня гимн — это нечто особенное. Это гимн моей страны, где я живу. Но я изменил бы некоторые фразы в гимне Украины. Я говорю правду об этом, потому что мне не нравятся некоторые фразы. Они не соответствуют реальности жизни", – выдал боксер.Какие именно строки не совпадают с действительностью, Усик сказать не смог. Возможно, там, где речь идет о том, что "исчезнут враги Украины, как роса на солнце, а сами украинцы будут панувать на родной земле?" Действительно, сегодня эти влажные мечты украинцев выглядят, как фантастика: страна давно продана западным корпорациям, украинцы выгнаны с "родной сторонки", а "вороженьки" освобождают ежедневно десятки километров территории.А вот латвийская певица Лайма Вайкуле призывает дать Украине оружие. Антироссийское заявление артистка сделала на своем музыкальном фестивале "Рандеву" в Юрмале. В разговоре с журналистом она пожелала, чтобы "война побыстрее закончилась". Но когда интервьюер выразил мнение о том, что музыка помогает сближению народов и установлению мира, то Лайма злобно ответила, что вместо мира "лучше дать оружие Украине".В общем, "прибалтийские тигры" в своём репертуаре, а сцена в Юрмале вновь становится площадкой для идеологической демонстрации, где артисты не показывают своё мастерство, а соревнуются в политических нарративах. Вайкуле, некогда считавшаяся символом культурного единства постсоветского пространства, окончательно встала в ряды агрессивной политизированной антироссийской риторики и выступает со сцены не с песнями, а с заявлениями об эскалации конфликта на Украине под прикрытием "эмоционального сочувствия".В общем, певцы и спортсмены, которые раньше играли объединяющую роль (О спорт, ты мир!), cегодня превратились в инструменты идеологического давления и русофобии.Чеховский фестиваль: китайский танец и клоунада ШекспираЗнаковым культурным событием стал XVII международный Чеховский фестиваль. В этом году очевиден его разворот в сторону Востока и Юга. Программа Мировой серии состояла из 13 спектаклей, привезенных из 12 стран – Аргентины, Армении, Бахрейна, Бразилии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Колумбии, Ливана, Франции и ЮАР. А вот представителей Европы не наблюдалось. А зачем, к примеру, здесь итальянцы, которые "отменяют" Чайковского и Гергиева?Поэтому Чеховский фестиваль открывали китайцы со спектаклем "Поэтический танец: путешествие легендарного пейзажа". Режиссёры из Поднебесной вдохновлялись известной картиной "Панорама рек и гор" китайского художника времен династии Сун (X–XIII века). Уникальный 11-метровый свиток – шедевр традиционной китайской пейзажной живописи, история которой насчитывает почти тысячу лет.Благодаря отточенному хореографическому мастерству и сложным декорациям, включающим вращающуюся сцену, легендарное полотно буквально оживало на глазах зрителей, выстраивая мост между прошлым и настоящим. Работа над масштабной постановкой длилась более года!А закрывали фестиваль ливанцы, показавшие на сцене Кремлёвского дворца балет "Тысяча и одна ночь" Театра танца Каракалла – завораживающую магию восточной сказки. Правда, это не совсем балет, а трилогия по мотивам арабских сказок, которая объединяет и музыку, и танец, и редкие восточные инструменты, такие как ситар и тар. Причём задействованы они в симфонической сюите "Шахерезада" Римского-Корсакова и в "Болеро" Равеля: уникальный сплав древнего звучания с мировыми шедеврами музыкальной классики.Ещё одной изюминкой театрального форума стало неординарное "прочтение" Шекспира аргентинской труппой - пьесы "Мера за мерой". Вы представляете Вильяма нашего Шекспира клоуном? А героя его проблемной пьесы наместника Вены Анджело – скетчистом? А вот режиссёр именно так интерпретировал сложное произведение, выполнив его в жанре клоунады и с использованием остроумных игровых моментов. Спектакль исследует темы вины, справедливости и моральной двойственности, актуальные в любом веке, хоть в шекспировском, хоть в нашем. Аргентинский новатор не стремился к реализму, его постановка – это приглашение зрителя на площадку для интеллектуальных и эмоциональных открытий.Русскую классику презентовал армянский режиссер Сурен Шахвердян, директор Государственного русского драматического театра им. Станиславского в Ереване. Он привёз в Москву "вечного" Гончарова и его "Обыкновенную историю". Правда зрителю показали историю необыкновенную: это яркая интерпретация романа, где смешались власть, страсть и деньги. На сцене переплелись костюмы эпохи 19 века и социальные сети, подчёркивая, насколько современной может быть история молодого провинциала Александра Адуева, пытающегося сохранить свои идеалы, но оказывающегося втянутым в циничную игру власть имущих.В общем, фестиваль которому в этом году исполняется 33 года, нисколько не утратил своей первоначальной энергии и идеи обмена опытом и культурного взаимопроникновения между российскими и зарубежными театрами. Зрители и организаторы уверяют, что все получилось.Россия откажется от "Оскара"?Режиссёр и председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков предложил "забить" на "Оскар" с его статуэткой. Он заявил, что России в этом году не стоит выдвигать свой фильм на Голливудщине в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", как и в последние несколько лет. Михалков считает, что картина из РФ может получить премию "Оскар" на сегодняшний день только в том случае, если унижает свою страну.Никита Сергеевич привел в пример оскароносный фильм "Анора" Шона Бейкера с участием российских актеров Юры Борисова и Марка Эйдельштейна, который уже называли и "прощанием русских с Америкой" и "метафорой отношений между РФ и США". В любом случае, заявленный как история человеческих отношений, фильм выродился в политический манифест с уничижительными смыслами.Так что в предложении Михалкова есть рациональное зерно. Если б не одно "но": сам режиссёр является оскароносцем и получил статуэтку за киноленту "Утомлённые солнцем". Правда, сам он утверждает, что "это – другое" и премия была присуждена в то время, когда оценивались смысл и художественный уровень ленты*. Похоже, что дело идет к тому, что от "Оскара" РФ может отказаться так же, как от изжившего себя "Евровидения" и создать российский аналог кинопремии.* От редактора – существует мнение, что Михалков получил своего Оскара именно за то, что сейчас он считает неприемлемым. Хотя "Утомлённые солнцем" сравнительно безобидны на фоне его же "Цитадели" ("Утомлённые солнцем – 3"), которая в России нещадно критиковалась. Что, конечно, не умаляет достоинств Никиты Сергеевича как режиссёра и актёра.

https://ukraina.ru/20250719/1065562575.html

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