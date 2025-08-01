Напугать противника или ускорить СВО: Владимир Брутер назвал способы воздействия России на Запад - 01.08.2025 Украина.ру
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Напугать противника или ускорить СВО: Владимир Брутер назвал способы воздействия России на Запад
Напугать противника или ускорить СВО: Владимир Брутер назвал способы воздействия России на Запад - 01.08.2025 Украина.ру
Напугать противника или ускорить СВО: Владимир Брутер назвал способы воздействия России на Запад
Европейские политики не чувствуют необходимости идти на уступки России, поскольку не видят непосредственной угрозы своим интересам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2025-08-01T04:00
2025-08-01T04:00
новости
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геополитика
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спецоперация
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"Поставьте себе на место другой стороны. Не Украины, а Запада. Вы бы пошли на принятие российских условий, зная, что прямо сейчас вам ничего не угрожает?" – задает риторический вопрос Брутер. По его мнению, это ключевая причина текущей позиции Европы.Эксперт констатирует: "Они чувствуют, что у них есть время. Может быть, они не чувствуют, что ситуация двигается в правильном направлении, но они не считают, что им надо принимать неприятные для себя решения".Брутер видит только один способ изменить ситуацию: "Только напугав противника. Либо резко ускорив ход СВО. Этот вопрос мы обсуждаем четыре года, и он не имеет очевидного ответа"."Если бы мы могли решить эту проблему за месяц, то решили бы. А мы ее не решили за четыре года", – признает эксперт сложность текущей ситуации. Однако он подчеркивает необходимость поиска эффективных решений.Политическая воля Запада может измениться только под воздействием серьезных факторов, заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Брутер: После ультиматума Трампа Россия может отправить на СВО войска КНДР и помочь Ирану с ПВО" на сайте Украина.ру.О том, что отсрочил Трамп своим ультиматумом на 50 дней — в интервью "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно".
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новости, россия, запад, украина, геополитика, владимир брутер, дональд трамп, украина.ру, сво, спецоперация, главные новости, аналитика, украина аналитика, эксперты
Новости, Россия, Запад, Украина, геополитика, Владимир Брутер, Дональд Трамп, Украина.ру, СВО, Спецоперация, Главные новости, Аналитика, Украина аналитика, эксперты

Напугать противника или ускорить СВО: Владимир Брутер назвал способы воздействия России на Запад

04:00 01.08.2025
 
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Европейские политики не чувствуют необходимости идти на уступки России, поскольку не видят непосредственной угрозы своим интересам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
"Поставьте себе на место другой стороны. Не Украины, а Запада. Вы бы пошли на принятие российских условий, зная, что прямо сейчас вам ничего не угрожает?" – задает риторический вопрос Брутер. По его мнению, это ключевая причина текущей позиции Европы.
Эксперт констатирует: "Они чувствуют, что у них есть время. Может быть, они не чувствуют, что ситуация двигается в правильном направлении, но они не считают, что им надо принимать неприятные для себя решения".
Брутер видит только один способ изменить ситуацию: "Только напугав противника. Либо резко ускорив ход СВО. Этот вопрос мы обсуждаем четыре года, и он не имеет очевидного ответа".
"Если бы мы могли решить эту проблему за месяц, то решили бы. А мы ее не решили за четыре года", – признает эксперт сложность текущей ситуации. Однако он подчеркивает необходимость поиска эффективных решений.
Политическая воля Запада может измениться только под воздействием серьезных факторов, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Брутер: После ультиматума Трампа Россия может отправить на СВО войска КНДР и помочь Ирану с ПВО" на сайте Украина.ру.
О том, что отсрочил Трамп своим ультиматумом на 50 дней — в интервью "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно".
- РИА Новости, 1920, 28.07.2025
28 июля, 13:27
"Трамп размазал Европу". Соглашение о пошлинах стало унижением Урсулы фон дер ЛяйенСоединенные Штаты Америки заключили соглашение о торговых пошлинах с Европейским Союзом, на котором настаивал Белый дом.
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