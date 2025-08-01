https://ukraina.ru/20250801/napugat-protivnika-ili-uskorit-svo-vladimir-bruter-nazval-sposoby-vozdeystviya-rossii-na-zapad-1066218785.html

Напугать противника или ускорить СВО: Владимир Брутер назвал способы воздействия России на Запад

Напугать противника или ускорить СВО: Владимир Брутер назвал способы воздействия России на Запад - 01.08.2025 Украина.ру

Напугать противника или ускорить СВО: Владимир Брутер назвал способы воздействия России на Запад

Европейские политики не чувствуют необходимости идти на уступки России, поскольку не видят непосредственной угрозы своим интересам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2025-08-01T04:00

2025-08-01T04:00

2025-08-01T04:00

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"Поставьте себе на место другой стороны. Не Украины, а Запада. Вы бы пошли на принятие российских условий, зная, что прямо сейчас вам ничего не угрожает?" – задает риторический вопрос Брутер. По его мнению, это ключевая причина текущей позиции Европы.Эксперт констатирует: "Они чувствуют, что у них есть время. Может быть, они не чувствуют, что ситуация двигается в правильном направлении, но они не считают, что им надо принимать неприятные для себя решения".Брутер видит только один способ изменить ситуацию: "Только напугав противника. Либо резко ускорив ход СВО. Этот вопрос мы обсуждаем четыре года, и он не имеет очевидного ответа"."Если бы мы могли решить эту проблему за месяц, то решили бы. А мы ее не решили за четыре года", – признает эксперт сложность текущей ситуации. Однако он подчеркивает необходимость поиска эффективных решений.Политическая воля Запада может измениться только под воздействием серьезных факторов, заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Брутер: После ультиматума Трампа Россия может отправить на СВО войска КНДР и помочь Ирану с ПВО" на сайте Украина.ру.О том, что отсрочил Трамп своим ультиматумом на 50 дней — в интервью "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно".

https://ukraina.ru/20250728/tramp-razmazal-evropu-soglashenie-o-poshlinakh-stalo-unizheniem-ursuly-fon-der-lyayen-1066056886.html

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