"Зеленского нагнули". Что говорят на Украине о возвращении полномочий "антикоррупционерам" - 31.07.2025 Украина.ру
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"Зеленского нагнули". Что говорят на Украине о возвращении полномочий "антикоррупционерам"
"Зеленского нагнули". Что говорят на Украине о возвращении полномочий "антикоррупционерам" - 31.07.2025 Украина.ру
"Зеленского нагнули". Что говорят на Украине о возвращении полномочий "антикоррупционерам"
В последний день июля украинских нардепов срочно востребовали из отпуска, куда они ушли было до 20 августа, чтобы они, не читая, приняли законопроект о возвращении полномочий антикоррупционным органам НАБУ и САП.
2025-07-31T20:19
2025-07-31T20:19
украина
запад
россия
владимир зеленский
андрей ермак
набу
рада
сап
эксклюзив
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Парадокс ситуации в том, что лишили они их этих полномочий буквально полторы недели назад, когда антикоррупционеры подобрались слишком близко к окружению Зеленского.Полторы недели назад СБУ обвиняла детективов НАБУ в работе на Россию. Сейчас же, судя по всему, об этих обвинениях забыли, что лишний раз подчеркивает голословность подобных обвинений украинских репрессивных органов. Теперь детективы НАБУ – уже не агенты Кремля, а представители "уважаемого гражданского общества".Депутатские метанияВ день голосования нардеп Дмитрий Костюк заявил, что выходит из фракции "Слуга народа" ради "идеалов Майдана" и следования принципу "Прочь от Москвы". К такому решению он пришел на том основании, что депутатам угрожали и продавливали решение по НАБУ/САП (сам Костюк полторы недели назад голосовал за ограничения НАБУ, а теперь резко поменял позицию).Спикер Рады Руслан Стефанчук и Зеленский подписали законопроект в течение часа, что является рекордом их оперативности, учитывая, что принятые законопроекты о компенсациях за разрушенное жилье пылятся у Зеленского годами.Бывший спикер Рады Дмитрий Разумков, играющий роль карманного оппозиционера, напомнил депутатам, как именно они принимали законопроект полторы недели назад и почему теперь вынуждены его откатывать. "Вам не надоело есть фекалии?", - спросил Разумков депутатов с трибуны Рады, потребовав рассказать, кто давал указание голосовать за скандальный закон по урезанию полномочий НАБУ.Украинский блогер Владимир Попов иронически описывает лето рядового депутата Верховной Рады следующим образом: "Сочинение на тему "Как я провёл лето": Проголосовал за один законопроект. Потом за его отмену. Устал. Уехал в отпуск"."Ошейник под током"Антикоррупционную структуру Запад создавал на Украине с 2014 года, чтобы держать под контролем украинских чиновников. За коррупцию их, как правило, не сажали, но использовали собранные материалы, чтобы заставить их сотрудничать с западными структурами.Атака на НАБУ и САП моментально вызвала протест "соросят" на Украине, несмотря на запрет на митинги во время военного положения и тотальную мобилизацию. Сотрудники западных НПО поголовно имеют бронь от мобилизации, поэтому "людоловы" ТЦК им не страшны. Параллельно в западных СМИ началась массированная кампания по дискредитации Зеленского и Ермака, которые вдруг из "поборников демократии" превратились в сторонников авторитаризма и диктатуры. ЕС и МВФ угрожали даже заморозкой финансирования.Окрик со стороны западных спонсоров подействовал отрезвляюще на лидеров "незалежной" и законопроект спешно откатили назад, что показало рядовым украинцам, кто в доме хозяин. Зеленскому спонсоры указали на его место.Блогер Анатолий Шарий уверен, что принятие законопроекта о возвращении полномочий НАБУ - это не конец, а просто демонстрация того, что улица [то есть, "соросята"] и Запад реально могут добиться основной цели. А основная цель, по его мнению, - ликвидация всей коррупционной сети Зеленского, практически уже уничтожившую эту страну и проигравшую войну. "Мочилово только начинается", - резюмирует Шарий.Как пишет украинский Telegram-канал "Легитимный", главы САП и НАБУ почувствовали за собой огромную силу, и теперь будут атаковать власть в любой момент. "Именно прокол в кейсе НАБУ/САП, можно считать как переломный момент во всей восходящей Зе-истории. Теперь только "вниз", - пишет "Легитимный".Украинское издание "Страна" полагает, что далее альянс "соросят" и Петра Порошенко* приступит к плану по лишению Зеленского контроля над большинством в Раде и принуждению президента к увольнению Ермака и премьера СвириденкоВ свою очередь украинский политолог Дмитрий Корнейчук считает, что, вернув полномочия НАБУ, Зеленский тем самым показал своему вороватому окружению свою слабость и неспособность за них заступиться."Зеленский сегодня показал свою полную слабость. Этим скоро и воспользуются, требуя все больше уступок. Но что самое страшное для него: Зеленский "подставил" всех силовиков, которые поставили на кон свою репутацию уголовными делами против НАБУ. Кроме того, "подставит" всех депутатов от "слуг", которые "кастрировали" НАБУ по команде Банковой. Ну и главное: Зеленский показал неспособность защитить свое окружение", - рассказывает политолог, предсказывая усиление давление на Зеленского и постепенный отход от него его соратников. Особенно нелепо сейчас выглядит глава СБУ Малюк, который только-только раскрыл "пророссийский заговор" в НАБУ.Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко полторы недели праздновала "конец колониализма" на Украине, а теперь выступила резко против возвращения полномочий антикоррупционерам. Функции западных структур на Украине она сравнила с собачьим ошейником. "Это законопроект, как продолжать назначать конституционные государственные органы власти извне, то есть на аутсорсинге. Разве в 91-м году мы боролись за то, чтобы Украина отдала свой суверенитет, независимость и осталась страной, которой управляют таким, знаете, ошейником под током", - рассказывала Тимошенко. Только полторы недели назад ей аплодировало большинство Рады, а 31 июля – её поддержала лишь часть её небольшой фракции.Украинский политолог Юрий Романенко отмечает судорожные метания Зеленского и "Слуг народа", которые в качестве "перемоги" выдают совершенно противоположные решения, как в случае с двумя законопроектами о НАБУ. "Такой у нас парламент. Сегодня одни ставят раком, они кричат, что у них был супероргазм, завтра другие, они тоже вопят, как хорошо Украину спасать. В общем, кто б не драл, всегда довольны", - с иронией резюмирует политолог.Спасение друзей ЗеленскогоОднако украинские эксперты и блогеры полагают, что за полторы недели, которые прошли между принятием двух противоположных законопроектов, генпрокуратура Украины успела изъять в НАБУ дела против некоторых людей из близкого окружения Зеленского.Опальный депутат Александр Дубинский пишет, что все, кто организовывал травлю антикоррупционной вертикали - прямо или косвенно завязаны на заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. "Проводившие обыски у детективов НАБУ сотрудники ГБР/СБУ - это специальная “татаровская” группа. Без Татарова действия Ермака и Зеленского по уничтожению НАБУ/САП были бы невозможны", - пишет Дубинский.В целом же украинские эксперты и политики сходятся во мнении, что давление на Зеленского будет только усиливаться. Дав слабину, он потеряет лояльность многих из своего окружения, поскольку там любого можно арестовать за коррупцию.Подробнее о том, как проходило голосование в Раде по возвращению независимости НАБУ - в статье Павла Котова "Голосование по закону о НАБУ и САП. Как это было и что теперь ждет Зеленского и Ермака"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
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Дмитрий Ковалевич
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украина, запад, россия, владимир зеленский, андрей ермак, набу, рада, сап, эксклюзив
Украина, Запад, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, НАБУ, Рада, САП, Эксклюзив

"Зеленского нагнули". Что говорят на Украине о возвращении полномочий "антикоррупционерам"

20:19 31.07.2025
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В последний день июля украинских нардепов срочно востребовали из отпуска, куда они ушли было до 20 августа, чтобы они, не читая, приняли законопроект о возвращении полномочий антикоррупционным органам НАБУ и САП.
Парадокс ситуации в том, что лишили они их этих полномочий буквально полторы недели назад, когда антикоррупционеры подобрались слишком близко к окружению Зеленского.
Полторы недели назад СБУ обвиняла детективов НАБУ в работе на Россию. Сейчас же, судя по всему, об этих обвинениях забыли, что лишний раз подчеркивает голословность подобных обвинений украинских репрессивных органов. Теперь детективы НАБУ – уже не агенты Кремля, а представители "уважаемого гражданского общества".
Депутатские метания
В день голосования нардеп Дмитрий Костюк заявил, что выходит из фракции "Слуга народа" ради "идеалов Майдана" и следования принципу "Прочь от Москвы". К такому решению он пришел на том основании, что депутатам угрожали и продавливали решение по НАБУ/САП (сам Костюк полторы недели назад голосовал за ограничения НАБУ, а теперь резко поменял позицию).
Спикер Рады Руслан Стефанчук и Зеленский подписали законопроект в течение часа, что является рекордом их оперативности, учитывая, что принятые законопроекты о компенсациях за разрушенное жилье пылятся у Зеленского годами.
Бывший спикер Рады Дмитрий Разумков, играющий роль карманного оппозиционера, напомнил депутатам, как именно они принимали законопроект полторы недели назад и почему теперь вынуждены его откатывать. "Вам не надоело есть фекалии?", - спросил Разумков депутатов с трибуны Рады, потребовав рассказать, кто давал указание голосовать за скандальный закон по урезанию полномочий НАБУ.
Украинский блогер Владимир Попов иронически описывает лето рядового депутата Верховной Рады следующим образом: "Сочинение на тему "Как я провёл лето": Проголосовал за один законопроект. Потом за его отмену. Устал. Уехал в отпуск".
"Ошейник под током"
Антикоррупционную структуру Запад создавал на Украине с 2014 года, чтобы держать под контролем украинских чиновников. За коррупцию их, как правило, не сажали, но использовали собранные материалы, чтобы заставить их сотрудничать с западными структурами.
Атака на НАБУ и САП моментально вызвала протест "соросят" на Украине, несмотря на запрет на митинги во время военного положения и тотальную мобилизацию. Сотрудники западных НПО поголовно имеют бронь от мобилизации, поэтому "людоловы" ТЦК им не страшны. Параллельно в западных СМИ началась массированная кампания по дискредитации Зеленского и Ермака, которые вдруг из "поборников демократии" превратились в сторонников авторитаризма и диктатуры. ЕС и МВФ угрожали даже заморозкой финансирования.
Окрик со стороны западных спонсоров подействовал отрезвляюще на лидеров "незалежной" и законопроект спешно откатили назад, что показало рядовым украинцам, кто в доме хозяин. Зеленскому спонсоры указали на его место.
Блогер Анатолий Шарий уверен, что принятие законопроекта о возвращении полномочий НАБУ - это не конец, а просто демонстрация того, что улица [то есть, "соросята"] и Запад реально могут добиться основной цели. А основная цель, по его мнению, - ликвидация всей коррупционной сети Зеленского, практически уже уничтожившую эту страну и проигравшую войну. "Мочилово только начинается", - резюмирует Шарий.
Как пишет украинский Telegram-канал "Легитимный", главы САП и НАБУ почувствовали за собой огромную силу, и теперь будут атаковать власть в любой момент. "Именно прокол в кейсе НАБУ/САП, можно считать как переломный момент во всей восходящей Зе-истории. Теперь только "вниз", - пишет "Легитимный".
Украинское издание "Страна" полагает, что далее альянс "соросят" и Петра Порошенко* приступит к плану по лишению Зеленского контроля над большинством в Раде и принуждению президента к увольнению Ермака и премьера Свириденко
В свою очередь украинский политолог Дмитрий Корнейчук считает, что, вернув полномочия НАБУ, Зеленский тем самым показал своему вороватому окружению свою слабость и неспособность за них заступиться.
"Зеленский сегодня показал свою полную слабость. Этим скоро и воспользуются, требуя все больше уступок. Но что самое страшное для него: Зеленский "подставил" всех силовиков, которые поставили на кон свою репутацию уголовными делами против НАБУ. Кроме того, "подставит" всех депутатов от "слуг", которые "кастрировали" НАБУ по команде Банковой. Ну и главное: Зеленский показал неспособность защитить свое окружение", - рассказывает политолог, предсказывая усиление давление на Зеленского и постепенный отход от него его соратников. Особенно нелепо сейчас выглядит глава СБУ Малюк, который только-только раскрыл "пророссийский заговор" в НАБУ.
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко полторы недели праздновала "конец колониализма" на Украине, а теперь выступила резко против возвращения полномочий антикоррупционерам. Функции западных структур на Украине она сравнила с собачьим ошейником. "Это законопроект, как продолжать назначать конституционные государственные органы власти извне, то есть на аутсорсинге. Разве в 91-м году мы боролись за то, чтобы Украина отдала свой суверенитет, независимость и осталась страной, которой управляют таким, знаете, ошейником под током", - рассказывала Тимошенко. Только полторы недели назад ей аплодировало большинство Рады, а 31 июля – её поддержала лишь часть её небольшой фракции.
Украинский политолог Юрий Романенко отмечает судорожные метания Зеленского и "Слуг народа", которые в качестве "перемоги" выдают совершенно противоположные решения, как в случае с двумя законопроектами о НАБУ. "Такой у нас парламент. Сегодня одни ставят раком, они кричат, что у них был супероргазм, завтра другие, они тоже вопят, как хорошо Украину спасать. В общем, кто б не драл, всегда довольны", - с иронией резюмирует политолог.
Спасение друзей Зеленского
Однако украинские эксперты и блогеры полагают, что за полторы недели, которые прошли между принятием двух противоположных законопроектов, генпрокуратура Украины успела изъять в НАБУ дела против некоторых людей из близкого окружения Зеленского.
Опальный депутат Александр Дубинский пишет, что все, кто организовывал травлю антикоррупционной вертикали - прямо или косвенно завязаны на заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. "Проводившие обыски у детективов НАБУ сотрудники ГБР/СБУ - это специальная “татаровская” группа. Без Татарова действия Ермака и Зеленского по уничтожению НАБУ/САП были бы невозможны", - пишет Дубинский.
В целом же украинские эксперты и политики сходятся во мнении, что давление на Зеленского будет только усиливаться. Дав слабину, он потеряет лояльность многих из своего окружения, поскольку там любого можно арестовать за коррупцию.
Подробнее о том, как проходило голосование в Раде по возвращению независимости НАБУ - в статье Павла Котова "Голосование по закону о НАБУ и САП. Как это было и что теперь ждет Зеленского и Ермака"
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
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