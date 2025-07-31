Голосование по закону о НАБУ и САП. Как это было и что теперь ждет Зеленского и Ермака
14:40 31.07.2025 (обновлено: 14:51 31.07.2025)
До сегодняшнего дня было принято считать, что приготовленный фарш уже не прокрутить назад. Этот тезис удалось в четверг, 31 июля, опровергнуть Владимиру Зеленскому, который вернул антикоррупционным органам с такой помпой отнятую независимость
Возвращение независимости НАБУ и САП
Послушное властям большинство в украинском парламенте продемонстрировало удивительную пластичность. Полторы недели назад депутаты Рады истошно кричали о суверенитете и необходимости выхода из-под внешнего контроля, чтобы спустя считанные дни снова под этот самый контроль явиться с повинной.
Речь о резонансном законе о переподчинении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) генеральному прокурору, что означало установление фактического контроля Банковой над этими структурами.
Казалось, что блицкриг против НАБУ и САП удался – в два дня этим раздражителям для Офиса президента (ОП) показали их место, однако не тут-то было. Упования Зеленского на остатки его популярности на Западе, на тезис о том, что война все спишет, оказались ошибочными.
Опальные антикоррупционеры подключили весь свой лоббистский ресурс на Западе и внутри Украины, чтобы организовать мощное давление на правящий режим, выведя на улицы тыловых грантоедов и организовав информационный залп по Зеленскому из крупнокалиберных западных медиа.
Пару дней раскачки хватило, чтобы Зеленский дрогнул. Столь же быстро речи про самостоятельность НАБУ и САП были забыты, а в парламент оперативно был внесен законопроект, возвращающий антикоррупционным структурам статус-кво.
Голосование по нему прошло сегодня. Сюрпризов оно не принесло, ни одного голоса против не было, хотя несколько любопытных антуражных моментов все-таки перечислить можно.
© Фото : Андрій Єрмак / Telegramрезультаты голосования за законопроект 13533 по НАБУ и САП
© Фото : Андрій Єрмак / Telegram
результаты голосования за законопроект 13533 по НАБУ и САП
Например, впервые с момента начала СВО на телевидении и в интернете велась прямая трансляция заседания, поэтому ряд украинских парламентских златоустов решили использовать свалившуюся на них публичность по полной программе.
Особенно старался на трибуне Алексей Гончаренко*. Он принес с собой картонную табличку с надписью "Зе-энд" и выразил уверенность, что Зеленскому точно не видать теперь второго президентского срока.
© Скриншот видеоАлексей Гончаренко* (*включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
© Скриншот видео
Алексей Гончаренко* (*включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
Картонные плакаты вообще были в этот день чрезвычайно популярны у депутатов фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко**. Вот, например, кадр выступления Иванны Климпуш-Цинцадзе.
© Скриншот видеоИванна Климпуш-Цинцадзе
© Скриншот видео
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Именно с такими табличками выходили на нынешние протесты сторонники НАБУ и САП.
Включившие в этот день парламентский телеканал могли лицезреть также драку двух народных избранников, а также выход из фракции "Слуга народа" депутата Дмитрия Костюка в знак протеста против давление на депутатов при голосовании по НАБУ.
Локальными стычками в стенах Рады давно уже никого не удивишь, а вот демарш Костюка может иметь определенные последствия. Он мажоритарщик, поэтому сохранит мандат даже после ухода в самостоятельное парламентское плавание, а вот у правящей партии замаячили проблемы.
Дело в том, что "Слуга народа" формально удерживает монобольшинство (231 человек при необходимых 226). Если из фракции выйдут еще шесть мажоритарщиков, то большинство распадется (хотя его уже давно нет де-факто), а "Слуге народа" придется искать в парламенте партнера в коалицию. В любом случае, Зеленский постепенно теряет контроль над парламентом, что будет чревато для него сложностями в условиях военного положения.
Ничего еще не закончено
Похоже, что на этом ставить точку в истории с антикоррупционными структурами пока рано. Аккурат под голосование в Раде в The Times вышло интервью главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.
© svoi.kr.uaАлександр Клименко
© svoi.kr.ua
Александр Клименко
Он предупредил, что даже если полномочия антикоррупционных органов будут восстановлены, то это не будет означать, что в их деятельность больше не будут вмешиваться. Эту же мысль он чуть ранее озвучил в комментарии другому западному изданию - Financial Times.
Посыл этих заявлений, обращенных к западной аудитории, однозначен – Зеленский не остановится и его готовность к покаянию преувеличена. Офис президента проиграл бой, но не теряет надежд одержать верх по итогам всего сражения.
"Это была масштабная, преднамеренно спланированная атака всех правоохранительных органов на антикоррупционную систему. Главное было взять под контроль все наши расследования, чтобы иметь информацию о том, где мы расследуем, что мы расследуем и на каком этапе мы находимся… чтобы защитить людей от уголовной ответственности", - сказал он.
По словам Клименко, один из детективов НАБУ, имевший отношение к одному из "деликатных" дел, был вынужден взять самоотвод и отказаться от расследования из-за угроз в свой адрес. Также от этих структур отшатнулись информаторы, которые стали переживать за собственную безопасность, добавил глава САП.
"Единственное агентство, которое заставляет высших чиновников опасаться коррупционных действий, — это НАБУ. Главное в нашей работе — ее огромный превентивный эффект", - подчеркнул он.
Что будет с Зеленским и Ермаком дальше
Теперь нужно смотреть, чем ответят антикоррупционеры. Окрыленные западной поддержкой они могут пойти в контратаку, благо свои козыри на руках для этого у них имеются.
Через "Украинскую правду", которая во время этого скоротечного кризиса стала рупором поддерживающих НАБУ и САП сил, в массы пошла гулять версия о том, что расследователи заполучили компромат на самого Зеленского.
Вчера, 19:00Война Зеленского с НАБУ. Кто на самом деле за этим стоит и как была выстроена коррупционная схемаВойна Зеленского с "соросятами" и грантоедами, а также выращенными на Украине еще администрацией Обамы де-юре антикоррупционными, а де-факто органами внешнего влияния НАБУ, САП и БЭБ имеет давнюю историю.
Один из близких к лидеру правящего на Украине режима бизнесмен Тимур Миндич уже какое-то время был в фокусе внимание детективов бюро. Все его разговоры фиксировались. На одном из них якобы был записан голос Зеленского. Содержимое беседы не раскрывается, однако журналисты пишут, что от этого разговора до уголовного дела на нелегитимного президента Украины – рукой подать.
Депутат Рады Александр Дубинский утверждает, что эта запись уже находится в распоряжении ФБР.
"Материалы НАБУ, которые получены по квартире Миндича, переданы ФБР. В этих материалах зафиксированы переговоры Миндича с [вице-премьером Алексеем] Чернышовым, [главой Офиса президента Андреем] Ермаком, [министром юстиции Германом] Галущенко… Зеленским", - написал он у себя в телеграм-канале.
Единым фронтом с НАБУ и САП действуют т.н. активисты, в частности "Центр по противодействию коррупции", чей основатель Виталий Шабунин подозревается в уклонении от службы в армии. За день до голосования в Раде нынешний лидер этого центра Дарья Каленюк опубликовала пространный пост, в котором львиная доля критики посвящена Ермаку.
© AP / Alex Babenko
© AP / Alex Babenko
По ее словам, глава ОП намерен любой ценой остаться у власти, для чего он подталкивает Зеленского к авторитаризму. Из уст Каленюк прозвучали прозрачные намеки в "зраде" Ермака.
"Поэтому пока у Ермака сохраняется абсолютное влияние на Зеленского, от него будут идти и дальше попытки подставить всю страну лишь бы сохраниться у власти. Если цена вопроса – провал евроинтеграции и помощи от Запада – не беда. Я не удивлюсь, если Ермак может согласиться для этого на невыгодный для нас компромисс с россиянами. Обратите внимание, что на прошлой неделе переговорный трек с россиянами в Стамбуле был полностью под контролем Ермака и его верного прихвостня [секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема] Умерова. О чем они трут с россиянами под пристальным наблюдением Эрдогана – большой вопрос", - написала она.
Считается, что Зеленский, такой же охочий до власти, может пожертвовать Ермаком ради продления своего пребывания на высшем государственном посту. Утверждается даже, что это дело будто бы уже решенное.
А пока сам глава ОП делает вид, что ничего не произошло.
"Великолепное голосование за законопроект Президента о независимости НАБУ и САП. У нас замечательное гражданское общество, прекрасная молодежь, которую слышит Президент Владимир Зеленский. Есть быстрый диалог власти и общества", - прокомментировал он сегодняшнее голосование в Раде.
Тем временем в НАБУ сообщили, что расследуют дело о полетах Ермака, которые он осуществлял на пару с тогда еще первым вице-премьером, а ныне главой правительства Юлией Свириденко. Ведомство полагает, что глава Офиса президента, не имеющий права летать за государственный счет на государственных самолетах, использовал для этого Свириденко, которая летала в другие страны не из служебной необходимости, а исходя из желания Ермака.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юлія Свириденко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юлія Свириденко
НАБУ видит в этом состав преступления и ущерб государству. Как Ермак, так и Свириденко вскоре могут получить официальные подозрения.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Подробнее о том, что связывает главу Офиса президента и премьера Свириденко - в материале издания Украина.ру Карточные расклады Андрея Ермака.
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