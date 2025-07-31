https://ukraina.ru/20250731/golosovanie-po-zakonu-o-nabu-i-sap-kak-eto-bylo-i-chto-teper-zhdet-zelenskogo-i-ermaka-1066224442.html

Голосование по закону о НАБУ и САП. Как это было и что теперь ждет Зеленского и Ермака

Голосование по закону о НАБУ и САП. Как это было и что теперь ждет Зеленского и Ермака - 31.07.2025 Украина.ру

Голосование по закону о НАБУ и САП. Как это было и что теперь ждет Зеленского и Ермака

До сегодняшнего дня было принято считать, что приготовленный фарш уже не прокрутить назад. Этот тезис удалось в четверг, 31 июля, опровергнуть Владимиру Зеленскому, который вернул антикоррупционным органам с такой помпой отнятую независимость

2025-07-31T14:40

2025-07-31T14:40

2025-07-31T14:51

эксклюзив

украина

владимир зеленский

андрей ермак

набу

сап

рада

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Возвращение независимости НАБУ и САППослушное властям большинство в украинском парламенте продемонстрировало удивительную пластичность. Полторы недели назад депутаты Рады истошно кричали о суверенитете и необходимости выхода из-под внешнего контроля, чтобы спустя считанные дни снова под этот самый контроль явиться с повинной.Речь о резонансном законе о переподчинении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) генеральному прокурору, что означало установление фактического контроля Банковой над этими структурами.Казалось, что блицкриг против НАБУ и САП удался – в два дня этим раздражителям для Офиса президента (ОП) показали их место, однако не тут-то было. Упования Зеленского на остатки его популярности на Западе, на тезис о том, что война все спишет, оказались ошибочными.Опальные антикоррупционеры подключили весь свой лоббистский ресурс на Западе и внутри Украины, чтобы организовать мощное давление на правящий режим, выведя на улицы тыловых грантоедов и организовав информационный залп по Зеленскому из крупнокалиберных западных медиа.Пару дней раскачки хватило, чтобы Зеленский дрогнул. Столь же быстро речи про самостоятельность НАБУ и САП были забыты, а в парламент оперативно был внесен законопроект, возвращающий антикоррупционным структурам статус-кво.Голосование по нему прошло сегодня. Сюрпризов оно не принесло, ни одного голоса против не было, хотя несколько любопытных антуражных моментов все-таки перечислить можно.Например, впервые с момента начала СВО на телевидении и в интернете велась прямая трансляция заседания, поэтому ряд украинских парламентских златоустов решили использовать свалившуюся на них публичность по полной программе.Особенно старался на трибуне Алексей Гончаренко*. Он принес с собой картонную табличку с надписью "Зе-энд" и выразил уверенность, что Зеленскому точно не видать теперь второго президентского срока.Картонные плакаты вообще были в этот день чрезвычайно популярны у депутатов фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко**. Вот, например, кадр выступления Иванны Климпуш-Цинцадзе.Именно с такими табличками выходили на нынешние протесты сторонники НАБУ и САП.Включившие в этот день парламентский телеканал могли лицезреть также драку двух народных избранников, а также выход из фракции "Слуга народа" депутата Дмитрия Костюка в знак протеста против давление на депутатов при голосовании по НАБУ.Локальными стычками в стенах Рады давно уже никого не удивишь, а вот демарш Костюка может иметь определенные последствия. Он мажоритарщик, поэтому сохранит мандат даже после ухода в самостоятельное парламентское плавание, а вот у правящей партии замаячили проблемы.Дело в том, что "Слуга народа" формально удерживает монобольшинство (231 человек при необходимых 226). Если из фракции выйдут еще шесть мажоритарщиков, то большинство распадется (хотя его уже давно нет де-факто), а "Слуге народа" придется искать в парламенте партнера в коалицию. В любом случае, Зеленский постепенно теряет контроль над парламентом, что будет чревато для него сложностями в условиях военного положения.Ничего еще не законченоПохоже, что на этом ставить точку в истории с антикоррупционными структурами пока рано. Аккурат под голосование в Раде в The Times вышло интервью главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.Он предупредил, что даже если полномочия антикоррупционных органов будут восстановлены, то это не будет означать, что в их деятельность больше не будут вмешиваться. Эту же мысль он чуть ранее озвучил в комментарии другому западному изданию - Financial Times.Посыл этих заявлений, обращенных к западной аудитории, однозначен – Зеленский не остановится и его готовность к покаянию преувеличена. Офис президента проиграл бой, но не теряет надежд одержать верх по итогам всего сражения.По словам Клименко, один из детективов НАБУ, имевший отношение к одному из "деликатных" дел, был вынужден взять самоотвод и отказаться от расследования из-за угроз в свой адрес. Также от этих структур отшатнулись информаторы, которые стали переживать за собственную безопасность, добавил глава САП."Единственное агентство, которое заставляет высших чиновников опасаться коррупционных действий, — это НАБУ. Главное в нашей работе — ее огромный превентивный эффект", - подчеркнул он.Что будет с Зеленским и Ермаком дальшеТеперь нужно смотреть, чем ответят антикоррупционеры. Окрыленные западной поддержкой они могут пойти в контратаку, благо свои козыри на руках для этого у них имеются.Через "Украинскую правду", которая во время этого скоротечного кризиса стала рупором поддерживающих НАБУ и САП сил, в массы пошла гулять версия о том, что расследователи заполучили компромат на самого Зеленского.Один из близких к лидеру правящего на Украине режима бизнесмен Тимур Миндич уже какое-то время был в фокусе внимание детективов бюро. Все его разговоры фиксировались. На одном из них якобы был записан голос Зеленского. Содержимое беседы не раскрывается, однако журналисты пишут, что от этого разговора до уголовного дела на нелегитимного президента Украины – рукой подать.Депутат Рады Александр Дубинский утверждает, что эта запись уже находится в распоряжении ФБР."Материалы НАБУ, которые получены по квартире Миндича, переданы ФБР. В этих материалах зафиксированы переговоры Миндича с [вице-премьером Алексеем] Чернышовым, [главой Офиса президента Андреем] Ермаком, [министром юстиции Германом] Галущенко… Зеленским", - написал он у себя в телеграм-канале.Единым фронтом с НАБУ и САП действуют т.н. активисты, в частности "Центр по противодействию коррупции", чей основатель Виталий Шабунин подозревается в уклонении от службы в армии. За день до голосования в Раде нынешний лидер этого центра Дарья Каленюк опубликовала пространный пост, в котором львиная доля критики посвящена Ермаку.По ее словам, глава ОП намерен любой ценой остаться у власти, для чего он подталкивает Зеленского к авторитаризму. Из уст Каленюк прозвучали прозрачные намеки в "зраде" Ермака."Поэтому пока у Ермака сохраняется абсолютное влияние на Зеленского, от него будут идти и дальше попытки подставить всю страну лишь бы сохраниться у власти. Если цена вопроса – провал евроинтеграции и помощи от Запада – не беда. Я не удивлюсь, если Ермак может согласиться для этого на невыгодный для нас компромисс с россиянами. Обратите внимание, что на прошлой неделе переговорный трек с россиянами в Стамбуле был полностью под контролем Ермака и его верного прихвостня [секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема] Умерова. О чем они трут с россиянами под пристальным наблюдением Эрдогана – большой вопрос", - написала она.Считается, что Зеленский, такой же охочий до власти, может пожертвовать Ермаком ради продления своего пребывания на высшем государственном посту. Утверждается даже, что это дело будто бы уже решенное. А пока сам глава ОП делает вид, что ничего не произошло."Великолепное голосование за законопроект Президента о независимости НАБУ и САП. У нас замечательное гражданское общество, прекрасная молодежь, которую слышит Президент Владимир Зеленский. Есть быстрый диалог власти и общества", - прокомментировал он сегодняшнее голосование в Раде.Тем временем в НАБУ сообщили, что расследуют дело о полетах Ермака, которые он осуществлял на пару с тогда еще первым вице-премьером, а ныне главой правительства Юлией Свириденко. Ведомство полагает, что глава Офиса президента, не имеющий права летать за государственный счет на государственных самолетах, использовал для этого Свириденко, которая летала в другие страны не из служебной необходимости, а исходя из желания Ермака.НАБУ видит в этом состав преступления и ущерб государству. Как Ермак, так и Свириденко вскоре могут получить официальные подозрения.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаПодробнее о том, что связывает главу Офиса президента и премьера Свириденко - в материале издания Украина.ру Карточные расклады Андрея Ермака.

https://ukraina.ru/20250730/voyna-zelenskogo-s-nabu-kto-na-samom-dele-za-etim-stoit-i-kak-byla-vystroena-korruptsionnaya-skhema-1066173978.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, украина, владимир зеленский, андрей ермак, набу, сап, рада