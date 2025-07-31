https://ukraina.ru/20250731/svernut-sheyu-paskudnomu-klounu-i-zhit-normalno-ischenko-o-tom-mogut-li-ukraintsy-svergnut-vlast-1066174753.html

"Свернуть шею паскудному клоуну и жить нормально": Ищенко о том, могут ли украинцы свергнуть власть

"Свернуть шею паскудному клоуну и жить нормально": Ищенко о том, могут ли украинцы свергнуть власть - 31.07.2025 Украина.ру

"Свернуть шею паскудному клоуну и жить нормально": Ищенко о том, могут ли украинцы свергнуть власть

Отсутствие реальной политической оппозиции на Украине связано с системным уничтожением любых альтернативных сил за последние годы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-07-31T07:00

2025-07-31T07:00

2025-07-31T07:00

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Эксперт отмечает, что украинское общество неспособно самоорганизоваться для сопротивления власти: "Не политической силы, которая бы вышла и сказала бы, давайте соберёмся, свернём шею этому паскудному клоуну и будем жить нормально".Ищенко напоминает о последовательном уничтожении оппозиционных структур: "Еще до Зеленского любую оппозицию стали разбирать, а при Зеленском разобрали окончательно". По его словам, это сделало невозможным легальное политическое сопротивление.Политолог подчеркивает, что в таких условиях протестные настроения не перерастают в организованное движение: "Сами люди сорганизоваться не могут, это физически невозможно, особенно в тех условиях".Единственной формой протеста остаются пассивные реакции: "Они могут только аплодировать, когда прилетают российские ракеты в ТЦК", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале: "Украина за неделю. Сохранит ли Зеленский власть?".

https://ukraina.ru/20250730/1066156403.html

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