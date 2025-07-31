"Свернуть шею паскудному клоуну и жить нормально": Ищенко о том, могут ли украинцы свергнуть власть - 31.07.2025 Украина.ру
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"Свернуть шею паскудному клоуну и жить нормально": Ищенко о том, могут ли украинцы свергнуть власть
"Свернуть шею паскудному клоуну и жить нормально": Ищенко о том, могут ли украинцы свергнуть власть - 31.07.2025 Украина.ру
"Свернуть шею паскудному клоуну и жить нормально": Ищенко о том, могут ли украинцы свергнуть власть
Отсутствие реальной политической оппозиции на Украине связано с системным уничтожением любых альтернативных сил за последние годы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-07-31T07:00
2025-07-31T07:00
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Эксперт отмечает, что украинское общество неспособно самоорганизоваться для сопротивления власти: "Не политической силы, которая бы вышла и сказала бы, давайте соберёмся, свернём шею этому паскудному клоуну и будем жить нормально".Ищенко напоминает о последовательном уничтожении оппозиционных структур: "Еще до Зеленского любую оппозицию стали разбирать, а при Зеленском разобрали окончательно". По его словам, это сделало невозможным легальное политическое сопротивление.Политолог подчеркивает, что в таких условиях протестные настроения не перерастают в организованное движение: "Сами люди сорганизоваться не могут, это физически невозможно, особенно в тех условиях".Единственной формой протеста остаются пассивные реакции: "Они могут только аплодировать, когда прилетают российские ракеты в ТЦК", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале: "Украина за неделю. Сохранит ли Зеленский власть?".
https://ukraina.ru/20250730/1066156403.html
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новости, украина, сша, ростислав ищенко, владимир зеленский, власти украины, киевский режим, зеленский протесты, зеленский сегодня, главные новости, новости украины, эксперты, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине
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"Свернуть шею паскудному клоуну и жить нормально": Ищенко о том, могут ли украинцы свергнуть власть

07:00 31.07.2025
 
© Фото : evedomosti.md
- РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : evedomosti.md
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Отсутствие реальной политической оппозиции на Украине связано с системным уничтожением любых альтернативных сил за последние годы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт отмечает, что украинское общество неспособно самоорганизоваться для сопротивления власти: "Не политической силы, которая бы вышла и сказала бы, давайте соберёмся, свернём шею этому паскудному клоуну и будем жить нормально".
Ищенко напоминает о последовательном уничтожении оппозиционных структур: "Еще до Зеленского любую оппозицию стали разбирать, а при Зеленском разобрали окончательно". По его словам, это сделало невозможным легальное политическое сопротивление.
Политолог подчеркивает, что в таких условиях протестные настроения не перерастают в организованное движение: "Сами люди сорганизоваться не могут, это физически невозможно, особенно в тех условиях".
Единственной формой протеста остаются пассивные реакции: "Они могут только аплодировать, когда прилетают российские ракеты в ТЦК", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему в материале: "Украина за неделю. Сохранит ли Зеленский власть?".
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