https://ukraina.ru/20260720/mogi-dali-boy-banderovskim-dronam-kruzhivshim-nad-sobornoy-mechetyu-donetska-1081658915.html
МОГи дали бой бандеровским дронам, кружившим над соборной мечетью Донецка
МОГи дали бой бандеровским дронам, кружившим над соборной мечетью Донецка - 20.07.2026 Украина.ру
МОГи дали бой бандеровским дронам, кружившим над соборной мечетью Донецка
Председатель Духовного управления мусульман ДНР Рашид Брагин рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко, чем сегодня живет мусульманская... Украина.ру, 20.07.2026
2026-07-20T14:46
2026-07-20T14:46
2026-07-20T14:47
видео
донецк
донецкая народная республика
донбасс
александр чаленко
украина.ру
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Председатель Духовного управления мусульман ДНР Рашид Брагин рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко, чем сегодня живет мусульманская община республики, и что значит быть татарином в Донбассе.Во время посещения соборной мечети столицы ДНР началась стрельба: это донецкие мобильные огневые группы стали бить по украинским БПЛА, которые попытались прорваться в Донецк. Один из двух дронов был подбит.
донецк
донецкая народная республика
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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