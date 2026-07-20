МОГи дали бой бандеровским дронам, кружившим над соборной мечетью Донецка - 20.07.2026 Украина.ру
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МОГи дали бой бандеровским дронам, кружившим над соборной мечетью Донецка
МОГи дали бой бандеровским дронам, кружившим над соборной мечетью Донецка - 20.07.2026 Украина.ру
МОГи дали бой бандеровским дронам, кружившим над соборной мечетью Донецка
Председатель Духовного управления мусульман ДНР Рашид Брагин рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко, чем сегодня живет мусульманская... Украина.ру, 20.07.2026
2026-07-20T14:46
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донецк
донецкая народная республика
донбасс
александр чаленко
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Председатель Духовного управления мусульман ДНР Рашид Брагин рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко, чем сегодня живет мусульманская община республики, и что значит быть татарином в Донбассе.Во время посещения соборной мечети столицы ДНР началась стрельба: это донецкие мобильные огневые группы стали бить по украинским БПЛА, которые попытались прорваться в Донецк. Один из двух дронов был подбит.
донецк
донецкая народная республика
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видео, донецк, донецкая народная республика, донбасс, александр чаленко, украина.ру, видео
Видео, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Александр Чаленко, Украина.ру

МОГи дали бой бандеровским дронам, кружившим над соборной мечетью Донецка

14:46 20.07.2026 (обновлено: 14:47 20.07.2026)
 
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Председатель Духовного управления мусульман ДНР Рашид Брагин рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко, чем сегодня живет мусульманская община республики, и что значит быть татарином в Донбассе.
Во время посещения соборной мечети столицы ДНР началась стрельба: это донецкие мобильные огневые группы стали бить по украинским БПЛА, которые попытались прорваться в Донецк. Один из двух дронов был подбит.
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