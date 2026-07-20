https://ukraina.ru/20260720/germaniya-predlozhila-lishit-ukrainskikh-muzhchin-prizyvnogo-vozrasta-avtomaticheskoy-zaschity-1081653998.html
Германия предложила лишить украинских мужчин призывного возраста автоматической защиты
Германия предложила лишить украинских мужчин призывного возраста автоматической защиты - 20.07.2026 Украина.ру
Германия предложила лишить украинских мужчин призывного возраста автоматической защиты
Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт выступил с инициативой, которая ударит по украинским беженцам призывного возраста. Об этом 20 июля он заявил в интервью Welt am Sonntag
2026-07-20T13:32
2026-07-20T13:32
2026-07-20T13:49
новости
германия
киев
украина
ес
вооруженные силы украины
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/03/1080999378_0:0:827:465_1920x0_80_0_0_fed6f84c7071f235f27d2e951c9762a6.jpg
По его словам, вновь прибывающие мужчины от 23 до 60 лет должны проходить стандартную процедуру убежища с индивидуальным рассмотрением каждого дела вместо автоматического получения временной защиты. Изменения не коснутся тех, кто уже находится в Германии.Предложение прозвучало после предварительного решения ЕС о продлении механизма временной защиты с возможностью не распространять его на новых призывников. Ранее Добриндт уже заявлял, что возвращение молодых украинцев на фронт "обоснованно".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Последствия кадровых перестановок, провалы ВСУ, обезоруженный Киев. Хроника событий на 13:00 20 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
германия
киев
украина
мир без границ
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/03/1080999378_104:0:724:465_1920x0_80_0_0_b55aa7ccad3ea79e552cbfc07ca98b73.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, киев, украина, ес, вооруженные силы украины, мир без границ
Новости, Германия, Киев, Украина, ЕС, Вооруженные силы Украины, Мир без границ
Германия предложила лишить украинских мужчин призывного возраста автоматической защиты
13:32 20.07.2026 (обновлено: 13:49 20.07.2026)
Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт выступил с инициативой, которая ударит по украинским беженцам призывного возраста. Об этом 20 июля он заявил в интервью Welt am Sonntag
По его словам, вновь прибывающие мужчины от 23 до 60 лет должны проходить стандартную процедуру убежища с индивидуальным рассмотрением каждого дела вместо автоматического получения временной защиты. Изменения не коснутся тех, кто уже находится в Германии.
Предложение прозвучало после предварительного решения ЕС о продлении механизма временной защиты с возможностью не распространять его на новых призывников.
Ранее Добриндт уже заявлял, что возвращение молодых украинцев на фронт "обоснованно".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.