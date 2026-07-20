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Германия предложила лишить украинских мужчин призывного возраста автоматической защиты

Германия предложила лишить украинских мужчин призывного возраста автоматической защиты - 20.07.2026 Украина.ру

Германия предложила лишить украинских мужчин призывного возраста автоматической защиты

Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт выступил с инициативой, которая ударит по украинским беженцам призывного возраста. Об этом 20 июля он заявил в интервью Welt am Sonntag

2026-07-20T13:32

2026-07-20T13:32

2026-07-20T13:49

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По его словам, вновь прибывающие мужчины от 23 до 60 лет должны проходить стандартную процедуру убежища с индивидуальным рассмотрением каждого дела вместо автоматического получения временной защиты. Изменения не коснутся тех, кто уже находится в Германии.Предложение прозвучало после предварительного решения ЕС о продлении механизма временной защиты с возможностью не распространять его на новых призывников. Ранее Добриндт уже заявлял, что возвращение молодых украинцев на фронт "обоснованно".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Последствия кадровых перестановок, провалы ВСУ, обезоруженный Киев. Хроника событий на 13:00 20 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, германия, киев, украина, ес, вооруженные силы украины, мир без границ