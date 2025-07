https://ukraina.ru/20250728/ukraina-za-nedelyu-sokhranit-li-zelenskiy-vlast-1066037171.html

Украина за неделю. Сохранит ли Зеленский власть?

Украина за неделю. Сохранит ли Зеленский власть? - 28.07.2025 Украина.ру

Украина за неделю. Сохранит ли Зеленский власть?

Украина не получает оружие, на которое была надежда, переговоры в Стамбуле прошли как ожидание "настоящих" переговоров в Пекине, а Зеленский ошибся с законом против НАБУ и теперь может потерять власть. К чему приведут протесты во время войны, в традиционном анализе важнейших событий на Украине за прошлую неделю.

2025-07-28T04:40

2025-07-28T04:40

2025-07-28T04:40

украина

россия

китай

владимир зеленский

трамп и зеленский

дональд трамп

набу

ес

нато

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058328067_32:183:995:725_1920x0_80_0_0_b3992d9753197358b26e7804e52d787c.jpg

Военные — лучшее оружие, заплатите им вместо насТрамп объявил очередную победу, заявив, что "давненько вы не слышали таких слов" — Евросоюз будет покупать "лучшую в мире" американскую военную технику и большую часть ее отправлять на Украину. Но в том-то и дело, что пока все договоренности остаются словами. Во-первых, целый ряд ключевых стран ЕС (Франция, Италия и др.) сообщил, что первый раз слышит о том, что собираются что-то покупать и вообще никаких дополнительных средств на такую покупку у них нет. Во-вторых, даже с теми странами, которые на "предложение" Трампа согласились, а этих стран ровно две, ничего окончательно не решено.Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьёре после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем сказал, что соглашения по покупке Patriot все еще не заключены, потому что до сих пор нет гарантий того, что США компенсируют ПВО, которое эти страны передадут Украине. Точнее, в случае Норвегии даже не передадут, а где-то купят, потому что у норвежцев своего Patriot нет. The Telegraph правда утверждает, что первую установку Германия уже Украине передала, но официальных подтверждений этого нет. Даже Зеленский на пресс-конференции говорил лишь об "официальном подтверждении готовности" со стороны Германии.До недавнего времени не было понятно даже, что именно пообещал Трамп (не говоря уже о том, что даст реально). Изначально он говорил о каких-то 17 единицах Patriot — то ли батарей, то ли пусковых установок, но, как обычно, в случае нынешнего американского президента, гора родила мышь. Как мы знаем, Трамп Украине ничего отдавать не собирается. Он хочет военные контракты с Европой, которая в свою очередь может делать с Украиной все, что ей заблагорассудится. Так вот Германия уже давно ведет переговоры о том, чтобы передать Украине две свои системы Patriot (это четыре пусковые и к ним один радар) — лишь о них сейчас и идет речь. Но Германия передаст их только взамен на поставки из США, чтобы не остаться самой без ПВО. А как это сделать, если производство не резиновое и все заказы давно распределены на годы вперед? Схему придумали. В 2022 году швейцарцы заказали у США 5 систем, в которые выходят те самые 17 установок. Заказали, естественно, для себя, а поставки должны были осуществляться до 2028 года. Так вот, теперь швейцарский заказ получит Германия для того, чтобы свои старые установки она могла отдать Украине, а швейцарцы получат свое ПВО на пару лет позже.Так когда Киев получит германские установки? Мерц сказал — 6-8 месяцев. С тех пор новых данных не поступало. Норвежцы же, готовые заплатить за один комплекс ПВО, пока не могут найти страну, которая его продаст. Были надежды на Грецию и Испанию, но эти страны не горят желанием.Помимо самих пусковых, для работы ПВО нужны ракеты. Швейцария заказала чуть больше 140 ракет разного качества (самых современных там только половина). Если даже все эти ракеты отдадут Украине, их потенциально хватит на месяц, если Россия продолжит атаки с нынешней интенсивностью. Кроме того, открытым остается вопрос, есть ли на Украине готовые обученные экипажи для Patriot. Сомнительно, поскольку США дополнительные средства на обучение не выделяли. Возможно, если один экипаж, т.к. Германия использует один из оставшихся у нее комплексов для обучения.Таким образом, громкие слова Трампа о том, что он "разочарован Путиным", поэтому окажет "беспрецедентную" помощь Украине, все больше выглядят как попытка отбиться от критиков внутри США, чем как реальное желание помочь Украине. По факту, он как подыгрывал России, так и подыгрывает, видимо считая, что давление на Украину — единственный способ завершения войны.Теперь о том, что Украине реально нужно и откуда она планирует это нужное получить. По словам нового министра обороны Шмыгаля, Киеву не хватает 6 млрд долларов, чтобы закрыть дефицит закупок оружия в этом году. Заметьте, в этом, не в 2026-м, где бюджетная дыра пока что почти в три раза больше. Зеленский же говорит, что Украине нужно еще 65 млрд долларов в год на все: 40 млрд — на покрытие дефицита бюджета, а 25 млрд — на производство дронов, ракет и РЭБ. Естественно, он просит эти деньги у европейских стран и институтов. А еще он просит у них на зарплаты военным. "Ранее европейцы отказывались давать деньги на заработные платы наших военных, только на оружие. Но так получается, что наши военные могут быть именно этим оружием, которое защищает всех", — заявил Зеленский. Он утверждает, что 10 стран ЕС готовы передать Украине 150 млрд евро (в рамках повышения оборонных бюджетов стран НАТО на 5%), но не передают. "Мы не видим результата, что они их взяли и передали нам. Считаю, что это вопрос и к НАТО, и к ЕС". Результата и не будет, поскольку с повышением до 5% европейцы Трампа, будем честны, обманули. Процесс затянется на годы, а больше трети суммы от 5% пойдет на гражданскую инфраструктуру.Пока продолжаются пустые разговоры, новый премьер Свириденко просит деньги у МВФ. МВФ же, как известно, дает их под проведение реформ. Одним из последних требований по реформам было создание на Украине Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое забирает у СБУ полномочия по расследованию экономических преступлений. О том, чем все это грозит, чуть дальше. Пока же, рассматривая "беспрецедентную" помощь Трампа, надо отметить, что слова спикера Белого дома Кэролайн Ливитт о том, что Трамп "был глубоко вовлечен в этот конфликт с самого начала, и поэтому любые решения, касающиеся санкций, президент хочет оставлять за собой" означают одно — санкций не будет. Скорее всего. По крайней мере, Трамп подтвердил свой возможный визит в Китай 3 сентября, где должна состояться встреча с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. Это, вероятно, и станет поворотной точкой в СВО.Все дороги ведут в ПекинСобственно, третий раунд переговоров в Стамбуле для Украины был ничем иным, как попыткой не потерять субъектность в принятии решений о самой себе. Еще совсем недавно крупные украинские политики заявляли (после обещаний Трампа о "беспрецедентной" помощи), что с Россией больше не о чем говорить, но, когда оказалось, что помощь только на словах, а на деле Трамп собирается встречаться с Си и Путиным, Зеленский дал задание Умерову интенсифицировать переговорный процесс.Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк главной целью 3-го раунда Стамбула назвал подготовку встречи Зеленского с Путиным. Сейчас это главная дипломатическая цель Украины. Все остальное (продолжать сближать позиции по меморандумам, обмен телами и пленными, передача списков "похищенных" детей, предложения локальных перемирий) прошло в дежурном порядке. А вот о чем общались Мединский и Умеров с глазу на глаз перед основной встречей, было бы интересно знать.Российская сторона закономерно отказалась от личной встречи Путина с Зеленским. Не отказалась вообще, но дала понять, что такая встреча может быть завершающим этапом переговоров после согласования меморандумов, плюс есть проблема с легитимностью Зеленского. Вряд ли Украина могла надеяться на что-то иное, но Зеленскому сейчас необходимо манифестировать свое желание участвовать в договоренностях на высшем уровне, что он и делает. Прежде всего, в надежде на приглашение в Пекин.Что потенциально может произойти в Пекине? Ко времени потенциальной встречи истечет срок, после которого Трамп или должен наложить вторичные пошлины на Россию (то есть пошлины на Индию и Китай, которые покупают почти всю российскую нефть), либо получить какое-то дипломатическое решение по СВО. Хоть что-то, что позволит ему "дать России еще 50 дней" или что-то вроде того. Проблема Трампа в том, что наложить пошлины он не может — к ним не присоединиться Европа, которая зависит от взаимодействий с китайским рынком еще больше, чем США. Другой вопрос, а что, если Китай решит не рисковать (Трамп же странный, вдруг он сделает нечто безумное) и надавит на Россию в плане принятие некоего компромиссного мирного договора — чего-то типа "22 пунктов Уиткоффа"? КНР, как мы уже знаем из заявления Ван И, не может позволить России проиграть, но компромиссный договор с сохранением за РФ де-факто новых регионов по линии соприкосновения плюс постепенное снятие санкций и американские инвестиции вряд ли кто-то назовет проигрышем. Но не исключен и вариант, что Пекин решит, что Вашингтон не решится вводить пошлины, что ЕС их не поддержит и что при определенных условиях Россия еще может разгромить Украину. Таким условием, например, может быть отказ от поставок комплектующих для дронов. Нет, не для Украины, а для всех — ведь Китай не является стороной конфликта. Но достаточно сделать даже это, как расклад сил на фронте изменится кардинально. Тем более, что вряд ли кто-то сможет всерьез проконтролировать "контрабанду" на весьма протяженной российско-китайской границе. Впрочем, для Трампа это не проблема, судьба Украины его не слишком волнует. Проблема для него в том, что Россия может окончательно и бесповоротно сблизиться с Китаем. А если введенные санкции заставят Индию разорвать нефтяные контракты с РФ (индийцы уже намекнули, что более крупный американский рынок для них важнее) и всю нефть выкупит Китай, то это сближение станет не только политическим решением, но и жесткой экономической зависимостью, что не позволит быстро и легко "пересмотреть" политику. Такое сближение точно не соответствует целям и задачам Трампа.Не секрет, что в 2027 году заканчивается модернизация китайской армии. В США этот год считают вероятной датой начала войны за Тайвань. Будет ли КНР присоединять Тайвань силовым способом, никто не знает. Это вроде бы не согласуется ни с принципами китайской политики, ни с целями построения "общества средней зажиточности" (это метафора для обозначения перехода в первую фазу коммунизма), для чего любых войн следовало бы избегать, однако гарантировать, что нападения на Тайвань не будет, никто не может и американцы готовятся. Но как готовиться, если ПВО, снаряды и ракеты со всех складов союзных Америке стран идут Украине? Как готовиться, если оружие "высасывает" Израиль, который нельзя бросить? Как готовиться, если даже расширение военного производства в странах НАТО идет не на накопление, а на нужды Киева? Выгодна ли Китаю такая ситуация? Сейчас да. Возможно, она будет выгодной даже при потере изрядного количества денег из-за американских санкций. И, похоже, американцы понимают, в какой неудобной ситуации они оказались.Посол США при НАТО Уитакер говорит нечто, что еще вчера говорить был непринято и даже неприлично — что Китай ведет прокси-войну руками России для того, чтобы Америка не могла сосредоточиться на других направлениях. Вначале СВО это точно было не так. Если Путин что-то и согласовывал с Си, то только молниеносную полицейскую спецоперацию, которая должны была установить в Киеве пророссийское правительство и открыть Китаю безопасный и надежный сухопутный коридор в ЕС. На многолетнюю войну никто не подписывался. чКогда все затянулось, Китай однозначно выступил за немедленное прекращение огня по линии соприкосновения и в то же время поддерживал Россию покупками энергоносителей и продажей товаров широкого потребления (иногда очень широкого), понимая, что о выигрыше уже речи не идет, но нельзя дать России проиграть. Теперь же РФ хоть и медленно, но наступает, Украину лихорадит от нехватки личного состава в ВСУ, денег и отсутствия единства на Западе, а значит может быть и не надо пока останавливаться?В общем, пошлины будут бессмысленными, если Китай не испугается, а он может и не испугаться. Поэтому представитель Госдепа Тэмми Брюс уже заявила, что "50 дней Трампа" — выражение фигуральное и сколько там будет дней реально, посмотрят по ситуации. А ситуация, возможно, прояснится на трехсторонней встрече в Пекине. Зеленский очень хочет сделать ее четырехсторонней, чтобы (в зависимости от ситуации) выторговать себе лучшие условия или сорвать сделку, что он уже неоднократно проворачивал. Кремль же в лице Пескова пока заявляет о необходимости "зафиксировать выполнение тех задач, которые стояли перед СВО". Он говорит, что Россия готова урегулировать разногласия дипломатическими средствами, а спецоперация нужна исключительно потому, что Украина и Запад отвергли диалог. Чего ждет РФ от Китая зависит от того, хочет ли она завершать СВО и договариваться о правилах взаимодействия с Западом, или намерена пока продолжать военные действия. Все крутится вокруг "ультиматума Трампа" и китайской реакции на него.Как на ЕвромайданеЗеленский оказался в сложной внешнеполитической ситуации, но и внутри Украины (а внутреннее связано с внешним и наоборот) он своими же действиями создал себе проблемную ситуацию, из которой может и не выкрутиться.Как известно, в начале недели подконтрольные Банковой СБУ, ГБР и прокуратура провели массовые обыски у детективов Национального антикоррупционного агентства Украины (НАБУ). По результатам нескольким из них предъявили подозрения: от ведения бизнеса в России до сотрудничества с ФСБ и даже Коломойским, который якобы лоббировал назначение одного из сотрудников НАБУ на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ), чтобы закрыли уголовные дела против олигарха.Если очень кратно, то НАБУ (наряду с антикоррупционными прокуратурой и антикоррупционным специализированным судом) было создано непосредственно американцами после победы Майдана для осуществления внешнего управления украинскими властями путем коррупционных расследований. Работает структура в связке с целой сетью грантовых СМИ и активистов, связанных с USAID и Демпартией США. Формально НАБУ отчитывается перед Кабмином, но по факту это - независимая от властей Украины организация, главу которого избирают по результатам голосования: 3 голоса от Кабмина и 3 — от "международных партнеров". Если перевеса ни у кого нет, то решают 3 "международных" голоса. Глава НАБУ работает 7 лет (больше, чем президент) до новых выборов его почти никак нельзя уволить. Зато он может копать под любого политика или чиновника.Также кратко придется объяснить, при чем здесь БЭБ. Этот орган требовал создать МВФ еще при Януковиче, но добиться создания удалось только в 2021 году. Задача Бюро — расследовать крупные экономические преступления, т.е. забрать на себя часть полномочий СБУ, подчиняющейся Офису президента. В прошлом году ЕС и МВФ посчитали, что БЭБ не работает как надо (видимо, не сажает коррумпированных друзей Зеленского) и потребовали полностью сменить его руководство. Зеленский тянул сколько мог, но этим летом выборы главы БЭБ все же пришлось провести и на них с помощью "международных" голосов победил детектив НАБУ Цывинский. Победить победил, а назначение не получил из-за "связей с государством-агрессором". На Западе все поняли и начали критиковать Зеленского за "скатывание в авторитаризм", чего особо не замечали ни когда он тысячами сажал в тюрьмы людей с оппозиционными взглядами, ни когда ТЦК "бусифицировали" граждан прямо на улицах.Возможно, Зеленскому с Ермаком на авантюру с подчинением себе БЭБ и хватило бы сил, но, понадеявшись на то, что отношения с Трампом наладились, а антикоррупционные органы на Украине связаны с его противниками из Демпартии и ослабли из-за прекращения финансирования сети СМИ и активистов, они решили заодно избавиться и от НАБУ — был подписан закон, отменяющий независимость этого органа. НАБУ было переподчинено подконтрольному Банковой Генпрокурору. Журнал The Economist заявил, что поводом для принятия закона против НАБУ стало расследование в отношении друзей Зеленского, а депутат Гончаренко* заявил, что у Бюро есть доказательства для возбуждения дел против всей верхушки Украины и, возможно, даже против самого Зеленского.Первые пару дней реакции от США не было вообще, а европейские политики только осторожно высказывали свои опасения по поводу принятого закона. Подумав, что на этом и все, Зеленский с Ермаком настолько разыгрались, что прямо заявили: НАБУ — это "рука Кремля" и Украина избавляется от российской агентуры. Раньше такое всегда работало, но в этот раз дело коснулось не бабушки из Херсона, которая о чем-то говорила по телефону с племянником из Москвы, а западных назначенцев. Глава СБУ Малюк* и Генпрокурор Кравченко 2 часа рассказывали послам G7 про "руку Кремля" и про то, что у НАБУ не заберут дела против топ-коррупционеров. Малюк* разошелся настолько, что даже стал рассказывать, что детективов НАБУ надо было расстреливать при обыске. Однако представители G7 не прониклись. "Послы оказались заперты в комнате без телефонов более чем на два часа, что один дипломат охарактеризовал как попытку "заставить их замолчать" и помешать им информировать свои правительства о быстро развивающихся событиях в Киеве",— написали об этом в западных СМИ."Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российского влияния — от этого нужно полностью очиститься", — стал вещать Зеленский, который почувствовал, что у него все получилось.Зеленского поддержал ГУР, поддержала Юлия Тимошенко (у нее была смешная речь про "колонизацию Украины" грантовыми структурами), поддержали некоторые облсоветы. Но не все. И окончательно сформировался уже наметившийся к тому времени альянс "поросят" (Петра Порошенко* и его людей) с "соросятами" (грантовыми СМИ и активистами), а также примкнувшим к ним мэром Киева Кличко. И, наконец, пошла реакция Запада.Перечислять все заявления европейских политиков и публикации в СМИ нет смысла. Некоторые из них даже дошли до того, что Зеленский превратился в диктатора и ему пора уйти. И (о, Боже!) вдруг прозрели касательно того, что "поиск предателей и российских коллаборационистов превращается в политическую охоту на ведьм, направленную на то, чтобы заставить замолчать критиков". А главное — ограничение полномочий НАБУ, по их словам, станет препятствием для евроинтеграции Украины и продолжения финансовой помощи. И самым большим ударом стало идентичное выступление главного друга Украины в США — сенатора Грэма*. После этого на молчание Трампа уже можно было не надеяться.В Киеве и других крупных городах начались организованные "поросятами" и "соросятами" протесты, которые в The Times сравнили с Евромайданом. Financial Times написал, что ослабление НАБУ "носит все признаки узурпации власти, спланированной Андреем Ермаком", стиль управления которого "не так уж отличается от самодержавия". Запахло жаренным.Тогда Зеленский пошел на попятную и подал новый законопроект о возвращении НАБУ полномочий. Верховная Рада должна проголосовать за него на этой неделе (хотя ходят слухи, что 70 депутатов отказываются). Выглядело это очень позорно: во всем виноват парламент, а он "уважает мнение общества" и "отреагировал на протесты". "Российская агентура" в НАБУ неожиданно оказалась не опасной.Вот только откат от президента не привел к откату противодействия. Во-первых, документы на назначение Цывинского главой БЭБ снова поданы в Кабмин и на этот раз, видимо, его придется назначить. Во-вторых, ЕС урезал финансирование Украины по грантовой программе Ukraine Facility ("деньги в обмен на реформы"). В-третьих, акции простеста не закончились, поскольку их интересанты находятся внутри Украины и все еще не получили, что хотели. А хотят они власти. Учитывая, как Зеленский унизил верных себе силовиков, останется ли у него их лояльность? А власть держится исключительно на них. Без силовых органов Зеленский — свадебный генерал при олигархах и грантовых активистах. А если к протестам присоединяться публичные военные, которые пока молчат? А если вдруг от руки силовика на митинге погибнет какой-то известный "соросенок"? Зеленский отделается от Ермака, как Янукович от Азарова, а потом его заставят сформировать "коалиционное правительство"? А потом просто уберут? И это все не в мирном 2013 году, а во время войны.Известный инсайдер Сеймур Херш недавно написал, что Зеленского собираются заменить на Залужного, причем, возможно, даже силовым путем. Можно было бы не обращать внимание на это сообщение, но почему-то Залужный появляется в эфире и заявляет, что война может продлиться до 2034 года, вот только на ведение ее нет людей ни у России, ни у Украины. Считать это намеком на готовность подписать компромиссный мир как сменщик Зеленского? А на какой компромисс будет готова пойти Россия? Что все-таки передал Лавров Рубио на встрече в Малайзии?*внесены в перечень террористов и экстремистовОригинальный взгляд на связанные с НАБУ протесты — в материале "Внезапная зрада и майдан без печенек: как выглядит главный скандал недели".

https://ukraina.ru/20250727/1066026778.html

https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html

https://ukraina.ru/20250727/1066025031.html

украина

россия

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

украина, россия, китай, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп, набу, ес, нато, сво, владимир путин, эксклюзив