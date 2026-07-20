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Запад рискует отрезвить украинцев: Беляев о том, к чему приведут протесты против Сырского
Запад рискует отрезвить украинцев: Беляев о том, к чему приведут протесты против Сырского - 20.07.2026 Украина.ру
Запад рискует отрезвить украинцев: Беляев о том, к чему приведут протесты против Сырского
Объём негатива, направленного в сторону главкома ВСУ Александра Сырского, достиг своего максимума. Протесты, которыми охвачены регионы Украины, ставят своей... Украина.ру, 20.07.2026
2026-07-20T13:45
2026-07-20T13:45
2026-07-20T13:45
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запад
александр сырский
максим беляев
вооруженные силы украины
александр федоров
видео
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Объём негатива, направленного в сторону главкома ВСУ Александра Сырского, достиг своего максимума. Протесты, которыми охвачены регионы Украины, ставят своей целью не столько возвращение министра Фёдорова, сколько увольнения нынешнего главнокомандующего армией, пишут СМИ.Мнения разделились: журналисты и аналитики полагают, что Сырский всё же покинет свой пост – на него возложат ответственность за провалы ВСУ. Иные считают, что нынешний главком слишком удобен Зеленскому – у Сырского нет и не может быть амбиций в политике, он не пользуется заметной поддержкой в обществе и армии, русский по происхождению, плохо говорит по-украински, однако беспрекословно исполняет приказы верховного главнокомандующего.Подробнее о судьбе Сырского, масштабах картонных протестов и расколе на Украине рассказал подполковник ФСБ в отставке, политолог, публицист и автор канала в MAX "Азартная политика" Александр Беляев.
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украина, запад, александр сырский, максим беляев, вооруженные силы украины, александр федоров, видео, видео
Украина, Запад, Александр Сырский, Максим Беляев, Вооруженные силы Украины, Александр Федоров, Видео
Объём негатива, направленного в сторону главкома ВСУ Александра Сырского, достиг своего максимума. Протесты, которыми охвачены регионы Украины, ставят своей целью не столько возвращение министра Фёдорова, сколько увольнения нынешнего главнокомандующего армией, пишут СМИ.
Мнения разделились: журналисты и аналитики полагают, что Сырский всё же покинет свой пост – на него возложат ответственность за провалы ВСУ. Иные считают, что нынешний главком слишком удобен Зеленскому – у Сырского нет и не может быть амбиций в политике, он не пользуется заметной поддержкой в обществе и армии, русский по происхождению, плохо говорит по-украински, однако беспрекословно исполняет приказы верховного главнокомандующего.
Подробнее о судьбе Сырского, масштабах картонных протестов и расколе на Украине рассказал подполковник ФСБ в отставке, политолог, публицист и автор канала в MAX "Азартная политика" Александр Беляев.