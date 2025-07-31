https://ukraina.ru/20250731/smysl-bezopasnosti-rossiya-v-preddverii-bolshoy-voyny-1066197034.html

Смысл безопасности. Россия в преддверии большой войны

Смысл безопасности. Россия в преддверии большой войны - 31.07.2025 Украина.ру

Смысл безопасности. Россия в преддверии большой войны

Мы часто повторяем, что СВО начата ради обеспечения безопасности России. В то же время, в России уже давно перестали стесняться термина война, применительно к происходящим событиям.

2025-07-31T09:50

2025-07-31T09:50

2025-07-31T10:16

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Уже и президент регулярно говорит, что на Украине мы воюем с коллективным Западом (в основном, всё же с США, ЕС и НАТО). Следовательно на сегодня СВО есть война с коллективным Западом ради обеспечения безопасности России.Прокси-война на Украине (активные боевые действия) заканчивается. Но Запад прекращать противостояние не намерен. Европа не скрывая готовится к горячей войне с Россией – под эту подготовку выделяются бюджеты, в сумме уже превысившие триллион евро, реформируются, с учётом опыта СВО европейские армии: меняется их структура, закупаются новые виды вооружений, пополняются запасы расходных материалов, идёт работа над совершенствованием логистики (моcты, тоннели, дороги модернизируются под габариты и вес стоящей на вооружении и планируемой к принятию тяжёлой техники). Европа пытается развернуть новые мощности своего ВПК и модернизировать старые.Параллельно разрабатываются в штабах и отрабатываются на учениях планы комплексной блокады России на Балтике, захвата Калининградской области, установления контроля НАТО над акваторией Черного моря. Над этими планами можно весело хихикать и утешать друг друга тем, что они никогда ничего не построят и "а мы всё равно сильнее". Но всё далеко не так благостно.Во-первых, как показывают практика и опыт, если кто-то задаётся целью решить какую-то проблему, он её решает. Не стоит забывать опыт Гитлера, за пять лет превратившего кастрированный до 100 тысяч человек, лишённый танков, авиации, нормальных ВМС рейхсвер, в полноценный вермахт, пять с половиной лет, воевавший с четырьмя сильнейшими армиями мира и их союзниками, причём первые три года их систематично побеждавший.Во-вторых, уже сейчас Польша, хоть и медленнее, чем планировала, но успешно перевооружает армию, параллельно увеличивая её численность, начала закупки новых кораблей для ВМС. Турция (член НАТО, традиционно имеющая сильнейшую в Европе армию) запустила серийное производство новых гиперзвуковых ракет, успешно обновляет авиационный парк, на своих и азербайджанских предприятиях увеличивает производство снарядов и других расходных материалов, строит и готовится ввести в срой сразу свыше тридцати кораблей для своих ВМС. Об успехах Анкары в производстве беспилотников, думаю, и упоминать не стоит.В-третьих, как показывает наш и других государств исторический опыт, ни одна страна мира ни разу ни в одну военную кампанию не вступала полностью готовой. Пётр Великий под Нарву явился вообще не готовый к той войне, в которую вступил, как не готовой к ней оказалась и вся антишведская коалиция (Польша, Дания, Саксония). Что касается шведов, то Карл XII оторвался от женщин и попоек и начал готовиться к войне, когда она уже началась. Это не помешало шведам одержать блестящие победы на первом этапе Северной войны, а Петру практически в одиночку эту войну выиграть. Лучше всех воевали Швеция и Россия, которых накануне начала войны считали меньше всех к ней готовыми.То есть, неготовность какого бы то ни было государства к войне (реальная или воображаемая) вовсе не означает, что оно в неё не вступит. Воюют не когда хочется, а когда необходимо.Война со стороны Европы и США бессмысленна. Даже если бы они могли в ней победить (а они не могут, так как с державой, обладающей самым новым и самым мощным в мире ядерным арсеналом можно максимально надеяться на ядерную ничью), они бы всё равно проиграли послевоенный мир.Дело в том, что евроамериканская политико-экономическая система требует для своего существования постоянного нарастающего притока внешнего ресурса. Это значит, что даже победив, они должны будут оставить побеждённых вне сферы своей политико-экономической системы (необходимый системе ресурс может создать только альтернативная система), а также не мешать постоянному экономическому росту альтернативной системы, так как собственной евроамериканской системе требуется постоянно нарастающий приток внешнего ресурса. Иначе она сожрёт сама себя, чем, кстати, сейчас занимается на наших глазах именно потому, что приток внешнего ресурса ей в данный момент недоступен (она, как лишённый пищи организм, подъев жировую прослойку, начинает поедать внутренние органы).Следовательно сами жизненные потребности евро-американской системы создают ситуацию в которой, сколько бы побед Запад ни одерживал, а, как это было после распада СССР и установления гегемонии США и их союзников, через пятнадцать-двадцать лет, на базе необходимой для поддержания жизненных сил Запада альтернативной системы вновь вырастет военно-политический и финансово-экономический конкурент. В конце концов, не с первого, так с десятого раза Запад всё равно проиграет – всегда побеждать нельзя.Это значит, что все жертвы, которые сейчас приносят народы стран Запада и их союзники (та же Украина) изначально бессмысленны, ибо не могут обеспечить тем, кто их приносит стратегическую победу, так как неизбежность их поражения заложена в фундамент евро-американской системы.Не все политики на Западе адекватные, но там достаточно опытных и образованных политиков и экспертов, чтобы осознавать вышеописанное внутренне противоречие западной системы, лишающее её всякой надежды на победу в идущем противостоянии. Запад теоретически может выигрывать геополитические сражения, но неизбежно проиграет войну. Фактичекски жертвы приносятся ради продления агонии Запада (поэтому западных политиков и не удивляет, и не возмущает готовность киевского режима жертвовать сотнями тысяч жизней ради продления своей агонии – тот же принцип).Поскольку истинная цель Запада не победа, а продление агонии ("на наш век хватит, а после нас хоть потоп"), смешно полагать, что любая военная катастрофа заставит его одуматься и прекратить конфликт, или что Запад испугается прямого противостояния с Россией. Отдельные страны испугаются – они и сейчас боятся, а Запад, как институционализированная политическая система, нет. Что это значит, мы уже видели – ни одно европейское государство не хотело санкционной войны с Россией. Все понимали её общую ущербность и критическую убыточность для каждой конкретной европейской страны. Но Запад, как институт, желал конфронтации и конфронтация состоялась. Можно уверенно ожидать, что так же, с помощью провокаций и давления, будет преодолён и нынешний страх стран Запада перед прямой военной конфронтацией с Россией. Они сами не заметят, как начнут воевать.Между тем, России и её союзникам война как не была нужна, так не нужна и сейчас. Они уверенно побеждают без войны – в экономическом соревновании. Да и не мудрено победить систему, пожирающую саму себя. В виду её огромности, требуется только время.Именно поэтому Россия делала и делает всё, чтобы уклониться от войны с коллективным Западом (и даже, по возможности, с его прокси). Поскольку же манёвр уклонения невозможно проводить бесконечно, главная цель Москвы на сегодня избежать крупномасштабной конфронтации, способной перерасти в ядерный конфликт. Если уж военное столкновение с Западом окажется неизбежным, желательно обойтись мелкими стычками, не допустив ядерного кризиса.Потому, что в рай, конечно, попасть хочется, но обидно ради этого сгореть в ядерном аду накануне нашей неизбежной всемирно-исторической победы.О ситуации, в которой сейчас находится Запад и конкретно США и президент Дональд Трамп - в интервью Дмитрия Дробницкого "Либералы сумели спеленать Трампа, теперь США сами оплатят поставки оружия на Украину"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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запад, россия, европа, ростислав ищенко, адольф гитлер, павел петр, нато, ес, впк, мнения, дональд трамп, сша