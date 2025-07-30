Угрозы антироссийских нелегитимных санкций стали рутиной - МИД РФ - 30.07.2025 Украина.ру
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Угрозы антироссийских нелегитимных санкций стали рутиной - МИД РФ
Угрозы антироссийских нелегитимных санкций стали рутиной - МИД РФ - 30.07.2025 Украина.ру
Угрозы антироссийских нелегитимных санкций стали рутиной - МИД РФ
Обычным явлением выглядят нелегитимные антироссийские ограничительные меры. Об этом 30 июля на брифинге в Москве заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
2025-07-30T15:10
2025-07-30T15:10
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мария захарова
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мид
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"Против России, против наших международных партнёров уже объявлено такое беспрецедентное количество санкций, всевозможных других ограничений - нелегитимных, что, по большому счёту, угрозы новых рестрикций стали просто какой-то рутиной", - сказала Захарова.Накануне в Евросоюзе и США анонсировали новые пакеты антироссийских санкций. Правительства стран Запада, состоящие в ВТО и других международных организациях, игнорируют свои международные правовые обязательства в части применения ограничительных мер и применяют таковые в одностороннем порядке. В частности, в Евросоюзе считают себя вправе определять стоимость иностранных товаров, в том числе российской нефти, а также подвергать дискриминации покупателей товаров неугодных стран. Также 30 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался на тему угрозы Вашингтона применить к Москве и её торговым партнёрам новые санкции. по словам Пескова, Кремль фиксирует новые заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся урегулирования ситуации на Украине и возможных рестрикций. Подробности в публикации Кремль отреагировал на угрозы Трампа о возможных санкцияхБольше новостей дня представлено в обзоре Шансы на остановку конфликта, провалы ВСУ, известные НАБУ тайны. Главное на Украине на 13:00 30 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, россия, москва, мария захарова, сша, дональд трамп, мид, ес, вто, дмитрий песков, антироссийские санкции, международные отношения, международное право, международная политика, торговая война
Новости, Россия, Москва, Мария Захарова, США, Дональд Трамп, МИД, ЕС, ВТО, Дмитрий Песков, антироссийские санкции, международные отношения, международное право, Международная политика, торговая война

Угрозы антироссийских нелегитимных санкций стали рутиной - МИД РФ

15:10 30.07.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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Обычным явлением выглядят нелегитимные антироссийские ограничительные меры. Об этом 30 июля на брифинге в Москве заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Против России, против наших международных партнёров уже объявлено такое беспрецедентное количество санкций, всевозможных других ограничений - нелегитимных, что, по большому счёту, угрозы новых рестрикций стали просто какой-то рутиной", - сказала Захарова.
Накануне в Евросоюзе и США анонсировали новые пакеты антироссийских санкций. Правительства стран Запада, состоящие в ВТО и других международных организациях, игнорируют свои международные правовые обязательства в части применения ограничительных мер и применяют таковые в одностороннем порядке.
В частности, в Евросоюзе считают себя вправе определять стоимость иностранных товаров, в том числе российской нефти, а также подвергать дискриминации покупателей товаров неугодных стран.
Также 30 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался на тему угрозы Вашингтона применить к Москве и её торговым партнёрам новые санкции. по словам Пескова, Кремль фиксирует новые заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся урегулирования ситуации на Украине и возможных рестрикций.
Подробности в публикации Кремль отреагировал на угрозы Трампа о возможных санкциях
Больше новостей дня представлено в обзоре Шансы на остановку конфликта, провалы ВСУ, известные НАБУ тайны. Главное на Украине на 13:00 30 июля
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