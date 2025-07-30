https://ukraina.ru/20250730/ugrozy-antirossiyskikh-nelegitimnykh-sanktsiy-stali-rutinoy---mid-rf-1066163747.html

Угрозы антироссийских нелегитимных санкций стали рутиной - МИД РФ

Угрозы антироссийских нелегитимных санкций стали рутиной - МИД РФ - 30.07.2025 Украина.ру

Угрозы антироссийских нелегитимных санкций стали рутиной - МИД РФ

Обычным явлением выглядят нелегитимные антироссийские ограничительные меры. Об этом 30 июля на брифинге в Москве заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

2025-07-30T15:10

2025-07-30T15:10

2025-07-30T15:10

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"Против России, против наших международных партнёров уже объявлено такое беспрецедентное количество санкций, всевозможных других ограничений - нелегитимных, что, по большому счёту, угрозы новых рестрикций стали просто какой-то рутиной", - сказала Захарова.Накануне в Евросоюзе и США анонсировали новые пакеты антироссийских санкций. Правительства стран Запада, состоящие в ВТО и других международных организациях, игнорируют свои международные правовые обязательства в части применения ограничительных мер и применяют таковые в одностороннем порядке. В частности, в Евросоюзе считают себя вправе определять стоимость иностранных товаров, в том числе российской нефти, а также подвергать дискриминации покупателей товаров неугодных стран. Также 30 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался на тему угрозы Вашингтона применить к Москве и её торговым партнёрам новые санкции. по словам Пескова, Кремль фиксирует новые заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся урегулирования ситуации на Украине и возможных рестрикций. Подробности в публикации Кремль отреагировал на угрозы Трампа о возможных санкцияхБольше новостей дня представлено в обзоре Шансы на остановку конфликта, провалы ВСУ, известные НАБУ тайны. Главное на Украине на 13:00 30 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру.

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