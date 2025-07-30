https://ukraina.ru/20250730/shansy-na-ostanovku-konflikta-provaly-vsu-izvestnye-nabu-tayny-glavnoe-na-ukraine-na-1300-30-iyulya-1066154856.html

Шансы на остановку конфликта, провалы ВСУ, известные НАБУ тайны. Главное на Украине на 13:00 30 июля

Шансы на остановку конфликта, провалы ВСУ, известные НАБУ тайны. Главное на Украине на 13:00 30 июля - 30.07.2025 Украина.ру

Шансы на остановку конфликта, провалы ВСУ, известные НАБУ тайны. Главное на Украине на 13:00 30 июля

Туск рассказал о шансах на остановку украинского конфликта. Российские военные уничтожают ВСУ и технику. НАБУ узнало о планах Зеленского, Ермака и Миндича построить дворцы под Киевом

2025-07-30T13:00

2025-07-30T13:00

2025-07-30T13:00

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Премьер Польши Дональд Туск допустил приостановку российско-украинского конфликта в ближайшее время.Он не уточнил, на чем основываются его прогнозы.В то же время председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе выступления на Шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве указала, что все современные международные конфликты, включая украинский, можно решить только при устранении их первопричин.Она также призвала вернуть парламентской дипломатии ее историческую миссию по урегулированию международных конфликтов. По ее словам, никогда за 80 лет с момента окончания Второй мировой войны судьбы мира "не были столь тревожными".Председатель СФ также отметила, что главные причины большинства мировых конфликтов очевидны."Первое: противоречие между принципами международного права, в частности, между самоопределением народа и территориальной целостностью государств. Здесь должна быть четкая правовая иерархия между ними, призыв которой предлагаю закрепить в итоговом документе нашей конференции. Ведь вольная интерпретация права и принципа – это вечный двигатель войны", - сказала Матвиенко."Второе: противоречие между принципом неделимости безопасности и правом государства выбирать военные альянсы, при том, что деятельность самих военных блоков так и не регулирована правом. Третье: не реализован принцип суверенного равенства государств-членов ООН. Санкции сильные против слабых, военные интервенции – это признаки неравенства, как и практики неоколониализма", - констатировала политик.Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о желании как можно скорее перевести украинское урегулирование в мирное русло. При этом он отмечал, что устранение первопричин украинского конфликта является главным пунктом, который будет формулироваться Россией во всех проектах.Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявлял, что устойчивое урегулирование конфликта вокруг Украины невозможно без устранения его первопричин, прежде всего, нужно ликвидировать угрозы безопасности России. По его словам, на повестке дня - задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе.Провалы ВСУРоссийские военные ударами оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили и ранили около 200 военных ВСУ в Черниговской области.А с помощью беспилотников "Герань-2" россияне уничтожили склад с артиллерийскими снарядами и орудие ВСУ в Лизуновке Сумской области.Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Пролетарское, Юнаковка и Андреевка Сумской области.ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, два автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Владимировка, Красноармейск и Сухецкое Донецкой Народной Республики. Потери украинских войск составили до 410 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, реактивная система залпового огня Vampire чешского производства, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским войскам в районах Осиново в Харьковской области и Шандриголово в ДНР, противник потерял более 245 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов.Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 55 военных ВСУ, артиллерийское орудие, четыре станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, два склада боеприпасов и пять складов материальных средств.Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки более 210 военнослужащих и артиллерийское орудие западного производства.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 200 украинских боевиков и два артиллерийских орудия западного производства за сутки.Известные НАБУ тайныУкраинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое ранее Киев указом ограничил в полномочиях, располагает информацией о планах Владимира Зеленского, главы его Офиса Андрея Ермака, бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, а также совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича построить элитные имения в Козине под Киевом.На прошлой неделе Верховная Рада поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля.Бывший депутат Рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров отмечал, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".Очередной митинг против ограничения двух антикоррупционных ведомств пройдет в среду вечером в Киеве.Подробнее о протестах - в материале В Киеве на митинге за НАБУ зажгли файеры и развернули плакаты против Зеленского на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250730/posledstviya-ot-sanktsiy-dlya-ssha-provaly-vsu-signal-o-zamene-zelenskogo-glavnoe-na-utro-30-iyulya-1066142276.html

https://ukraina.ru/20250729/otchayannye-igry-zapada-kto-delaet-shag-k-voyne-i-kakie-provokatsii-zhdat-rossii-glavnoe-na-utro-29-1066091452.html

https://ukraina.ru/20250729/glavnoe-na-1300-1066102973.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

хроники, спецоперация, эксклюзив, россия, киев, украина, владимир зеленский, андрей ермак, вооруженные силы украины, набу, верховная рада