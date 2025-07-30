https://ukraina.ru/20250730/kitay-snova-pereigral-ssha-zhdem-isterik-iz-belogo-doma-1066156668.html

Китай снова переиграл США. Ждем истерик из Белого дома

Китай снова переиграл США. Ждем истерик из Белого дома - 30.07.2025 Украина.ру

Китай снова переиграл США. Ждем истерик из Белого дома

Китай занял жёсткую и принципиальную позицию в ответ на угрозы США ввести пошлины за покупку российской нефти и газа. КНР официально заявил, что будет продолжать импорт российской нефти, несмотря на угрозу 100% пошлин от Дональда Трампа.

2025-07-30T17:04

2025-07-30T17:04

2025-07-30T17:04

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Пекин настаивает, что его энергетические потребности являются стратегическим приоритетом, а сотрудничество с Россией критически важно для их обеспечения. Любые попытки США вмешаться в энергетическую политику КНР воспринимаются как посягательство на суверенитет. Китайское руководство считает такие действия неприемлемыми и готово на "крайние меры" для защиты своей позиции. Но несмотря на конфронтацию, стороны договорились о продлении торгового перемирия на 90 дней, отложив повышение тарифов. Тем временем США обсуждают законопроект, позволяющий вводить пошлины до 500% на покупателей российской нефти. Если его подпишет Трамп, это усилит давление и на Китай. Если США введут пошлины, Китай может ответить симметричными мерами в других секторах (технологии, товары широкого потребления), что обострит торговую войну, а, значит, дальнейшая конфронтация неизбежна.Однако стоит напомнить, что Китай уже добился тактических успехов в противостоянии с США. Так в мае 2025 года КНР удалось достичь временного снижения американских пошлин со 145% до 30% в обмен на зеркальное снижение своих тарифов с 125% до 10%. Это позволило сохранить доступ китайских товаров на рынок США и ослабить экономическое давление. Переговоры инициировали США из-за риска дефицита товаров и финансовой нестабильности, что Пекин использовал как рычаг влияния. Таким образом Китай укрепил позиции, вынудив США пойти на уступки, а также сохранил контроль над экспортом редкоземельных металлов — критически важных для США компонентов электроники и ВПК. Напомним, что Китай производит около 90% переработанных редкоземельных элементов, используемых в электронике, электромобилях и военной технике. В ответ на санкции США (например, ограничения на поставки полупроводников) Пекин ужесточил экспортный контроль над этими ресурсами. Это парализовало производственные цепочки американских компаний (Tesla, Nvidia) и вынудило США искать доступ к поставкам на переговорах. Китаю удалось превратить сырьевую монополию в стратегическое оружие, нанеся ущерб США без прямых тарифных мер.С 2018 года Китай инвестировал более 10 млрд долларов в импортозамещение (полупроводники, сельское хозяйство) и стимулирование внутреннего спроса, сократив зависимость от США. После ввода заградительных пошлин китайские товары пошли в обход – товары переупаковывались во Вьетнаме, Таиланде и Индии.Учитывая этот опыт, пока не понятно, на что рассчитывает Трамп, когда угрожает Китаю? Вот несколько примеров. Зависимость от китайских товаров в стратегических отраслях достигла критической отметки: 70–90% мирового производства смартфонов, солнечных панелей, аккумуляторов сосредоточено в Китае. Замена этих поставок требует 10–15 лет и триллионов долларов инвестиций.Китаевед Николай ВавиловИтак, Китай не согласился на давление против России, а также готовит масштабный пакет поддержки северного фронта, развитие событий: Китай принял конфронтационный сценарий с США — возможно, до сентября должна случится еще одна стычка на периферии влияния двух стран. Следующие 10 дней - это период отпусков всего руководства Китая, когда будет обсуждаться линия по борьбе с США. Кадровые решения в рамках новой парадигмы также будут определять дату 4-го ключевого пленума для внутренней политики Китая. Я не исключаю, что Китай готов брать группы островов вокруг Тайваня и это будет ключевым для изменения внутрипартийного баланса сил. Китай готовит решение по пакету помощи Северному фронту - объем помощи будет предопределять конфигурацию конфликта - если замораживается украинское направление, то может быть разморожена Прибалтика, Финляндия и Норвегия. Альтернатива - Черноморско-Каспийский регион. Решение будет закреплено во время визита первого лица (Владимира Путина - Ред.) в Китай.Публицист Андрей ПерлаИ если уж бояться того, что может сделать Трамп в августе, то чего же именно бояться? 100% пошлин для стран, торгующих с Россией - тех самых стран, с которыми Трамп только что договаривался о совсем других размерах пошлин? Не очень страшно и совсем не похоже на правду. А что он тогда может сделать? Существует возможность для США поддержать 17-й и 18-й пакеты европейских санкций. Там больше сотни конкретных танкеров якобы нашего "теневого флота". Европа сама по себе может только вскрикивать, американцы могут устроить охоту на эти суда в мировом океане. Да, реальную. Но... Но минус сто танкеров - это плюс 15-20 долларов к цене бочки нефти. Это 75-80 долларов за баррель. Это, мягко говоря, неприятно для западной экономики - а Индия с Китаем свое у нас возьмут по прежней цене. Нету здесь для Трампа выигрыша. Он это отлично понимает. А тогда чего ждать? Остаётся эмбарго на любые товары из России для самых США. Это возможно, но там объем торговли совсем не великий. Да к тому же уран... Нет, не будет убийственных санкций. Будут громкие заявления и поставки на Украину ракетного вооружения.Философ Александр ДугинЭто очень разумно, благородно и даже расчетливо. Трамп все больше похож на Трикстера. Он заставляет себе подчиниться, а потом его сокровища превращаются в золу при пении первых петухов. Теперь вопрос к Индии, Бразилии и Турции. Их позиция пока не ясна. Ну и у Трампа остается в запасе только старый добрый Армагеддон, с серьезностью и вероятностью которого все (в России по крайней мере) сживаются и готовятся. Есть еще субстратегическое ядерное оружие. И много ещё серьезных вызовов, но это будет означать в любом случае ядерную войну России с США напрямую.Политолог Юрий БаранчикКитай "послал" Трампа, не дожидаясь истечения сроков его ультиматума.Министр финансов США Скотт Бeссeнт заявил, что предупредил Пекин, что продолжение закупок российской нефти, находящейся под санкциями, приведёт к введению высоких пошлин в соответствии с законодательством, принятым Конгрессом, но в ответ услышал, что Пекин будет защищать свой энергетический суверенитет. Об этом Бессент сообщил СМИ, подводя итоги двухдневных американо-китайских торговых переговоров в Стокгольме. Накануне Трамп сократил срок, в течение которого Москва должна была "добиться прогресса" (что бы это ни значило) в заключении мирного соглашения по Украине, пригрозив в противном случае ввести вторичные пошлины в размере 100 % в течение 10 дней. "Поэтому я считаю, что любой, кто покупает российскую нефть, находящуюся под санкциями, должен быть к этому готов", — заявил Бессент на пресс-конференции. В ответ, признался Бессент, китайские официальные лица заявили, что Китай является суверенным государством, имеющим потребности в энергоресурсах, и что закупки нефти будут осуществляться в соответствии с внутренней политикой страны. Бессент попытался напугать китайцев тем, что их репутация в Европе пострадает из-за сотрудничества с Россией, но реакция была примерно такой же, что и с энергоносителями. В общем, результат немного предсказуем. Между вариантом "тарифы, которые Трамп всё равно не введет, потому что себе дороже" и "покупаем стратегически важную нефть у стабильного, не подпиндосного поставщика" Китай предсказуемо выбирает второй. Ждём истерик из Белого дома и очень, очень страшных символических санкций.Политтехнолог Михаил ПавливВ общем-то, ожидаемо. Больше вопрос по стойкости Индии, вдруг что. Ну, вы поняли. Китай по сути отверг требования США по отказу от российской нефти. На переговорах в Стокгольме США предупредили, что новый законопроект в Конгрессе позволит Дональду Трампу ввести до 500% пошлин на поставки санкционной российской нефти."Так что, я думаю, любой, кто покупает санкционную российскую нефть, должен быть готов к этому", - добавил Бессент. США также выразили недовольство из-за экспорта в Россию товаров двойного назначения на сумму более 15 млрд долларов, которые, по оценке Вашингтона, способствуют ведению войны против Украины. Бессент заявил, что предупредил вице-премьера Хэ Лифэна о репутационных рисках для Китая в Европе: "Это серьезно подрывает их репутацию в глазах европейской общественности, поскольку воспринимается как содействие войне у границ Европы".Другие подробности - в статье Последствия от санкций для США, провалы ВСУ, сигнал о замене Зеленского. Главное на утро 30 июля

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