Китай снова переиграл США. Ждем истерик из Белого дома - 30.07.2025 Украина.ру
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Китай снова переиграл США. Ждем истерик из Белого дома
Китай снова переиграл США. Ждем истерик из Белого дома - 30.07.2025 Украина.ру
Китай снова переиграл США. Ждем истерик из Белого дома
Китай занял жёсткую и принципиальную позицию в ответ на угрозы США ввести пошлины за покупку российской нефти и газа. КНР официально заявил, что будет продолжать импорт российской нефти, несмотря на угрозу 100% пошлин от Дональда Трампа.
2025-07-30T17:04
2025-07-30T17:04
эксклюзив
китай
сша
россия
дональд трамп
александр дугин
михаил павлив
впк
tesla
юрий баранчик
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Пекин настаивает, что его энергетические потребности являются стратегическим приоритетом, а сотрудничество с Россией критически важно для их обеспечения. Любые попытки США вмешаться в энергетическую политику КНР воспринимаются как посягательство на суверенитет. Китайское руководство считает такие действия неприемлемыми и готово на "крайние меры" для защиты своей позиции. Но несмотря на конфронтацию, стороны договорились о продлении торгового перемирия на 90 дней, отложив повышение тарифов. Тем временем США обсуждают законопроект, позволяющий вводить пошлины до 500% на покупателей российской нефти. Если его подпишет Трамп, это усилит давление и на Китай. Если США введут пошлины, Китай может ответить симметричными мерами в других секторах (технологии, товары широкого потребления), что обострит торговую войну, а, значит, дальнейшая конфронтация неизбежна.Однако стоит напомнить, что Китай уже добился тактических успехов в противостоянии с США. Так в мае 2025 года КНР удалось достичь временного снижения американских пошлин со 145% до 30% в обмен на зеркальное снижение своих тарифов с 125% до 10%. Это позволило сохранить доступ китайских товаров на рынок США и ослабить экономическое давление. Переговоры инициировали США из-за риска дефицита товаров и финансовой нестабильности, что Пекин использовал как рычаг влияния. Таким образом Китай укрепил позиции, вынудив США пойти на уступки, а также сохранил контроль над экспортом редкоземельных металлов — критически важных для США компонентов электроники и ВПК. Напомним, что Китай производит около 90% переработанных редкоземельных элементов, используемых в электронике, электромобилях и военной технике. В ответ на санкции США (например, ограничения на поставки полупроводников) Пекин ужесточил экспортный контроль над этими ресурсами. Это парализовало производственные цепочки американских компаний (Tesla, Nvidia) и вынудило США искать доступ к поставкам на переговорах. Китаю удалось превратить сырьевую монополию в стратегическое оружие, нанеся ущерб США без прямых тарифных мер.С 2018 года Китай инвестировал более 10 млрд долларов в импортозамещение (полупроводники, сельское хозяйство) и стимулирование внутреннего спроса, сократив зависимость от США. После ввода заградительных пошлин китайские товары пошли в обход – товары переупаковывались во Вьетнаме, Таиланде и Индии.Учитывая этот опыт, пока не понятно, на что рассчитывает Трамп, когда угрожает Китаю? Вот несколько примеров. Зависимость от китайских товаров в стратегических отраслях достигла критической отметки: 70–90% мирового производства смартфонов, солнечных панелей, аккумуляторов сосредоточено в Китае. Замена этих поставок требует 10–15 лет и триллионов долларов инвестиций.Китаевед Николай ВавиловИтак, Китай не согласился на давление против России, а также готовит масштабный пакет поддержки северного фронта, развитие событий: Китай принял конфронтационный сценарий с США — возможно, до сентября должна случится еще одна стычка на периферии влияния двух стран. Следующие 10 дней - это период отпусков всего руководства Китая, когда будет обсуждаться линия по борьбе с США. Кадровые решения в рамках новой парадигмы также будут определять дату 4-го ключевого пленума для внутренней политики Китая. Я не исключаю, что Китай готов брать группы островов вокруг Тайваня и это будет ключевым для изменения внутрипартийного баланса сил. Китай готовит решение по пакету помощи Северному фронту - объем помощи будет предопределять конфигурацию конфликта - если замораживается украинское направление, то может быть разморожена Прибалтика, Финляндия и Норвегия. Альтернатива - Черноморско-Каспийский регион. Решение будет закреплено во время визита первого лица (Владимира Путина - Ред.) в Китай.Публицист Андрей ПерлаИ если уж бояться того, что может сделать Трамп в августе, то чего же именно бояться? 100% пошлин для стран, торгующих с Россией - тех самых стран, с которыми Трамп только что договаривался о совсем других размерах пошлин? Не очень страшно и совсем не похоже на правду. А что он тогда может сделать? Существует возможность для США поддержать 17-й и 18-й пакеты европейских санкций. Там больше сотни конкретных танкеров якобы нашего "теневого флота". Европа сама по себе может только вскрикивать, американцы могут устроить охоту на эти суда в мировом океане. Да, реальную. Но... Но минус сто танкеров - это плюс 15-20 долларов к цене бочки нефти. Это 75-80 долларов за баррель. Это, мягко говоря, неприятно для западной экономики - а Индия с Китаем свое у нас возьмут по прежней цене. Нету здесь для Трампа выигрыша. Он это отлично понимает. А тогда чего ждать? Остаётся эмбарго на любые товары из России для самых США. Это возможно, но там объем торговли совсем не великий. Да к тому же уран... Нет, не будет убийственных санкций. Будут громкие заявления и поставки на Украину ракетного вооружения.Философ Александр ДугинЭто очень разумно, благородно и даже расчетливо. Трамп все больше похож на Трикстера. Он заставляет себе подчиниться, а потом его сокровища превращаются в золу при пении первых петухов. Теперь вопрос к Индии, Бразилии и Турции. Их позиция пока не ясна. Ну и у Трампа остается в запасе только старый добрый Армагеддон, с серьезностью и вероятностью которого все (в России по крайней мере) сживаются и готовятся. Есть еще субстратегическое ядерное оружие. И много ещё серьезных вызовов, но это будет означать в любом случае ядерную войну России с США напрямую.Политолог Юрий БаранчикКитай "послал" Трампа, не дожидаясь истечения сроков его ультиматума.Министр финансов США Скотт Бeссeнт заявил, что предупредил Пекин, что продолжение закупок российской нефти, находящейся под санкциями, приведёт к введению высоких пошлин в соответствии с законодательством, принятым Конгрессом, но в ответ услышал, что Пекин будет защищать свой энергетический суверенитет. Об этом Бессент сообщил СМИ, подводя итоги двухдневных американо-китайских торговых переговоров в Стокгольме. Накануне Трамп сократил срок, в течение которого Москва должна была "добиться прогресса" (что бы это ни значило) в заключении мирного соглашения по Украине, пригрозив в противном случае ввести вторичные пошлины в размере 100 % в течение 10 дней. "Поэтому я считаю, что любой, кто покупает российскую нефть, находящуюся под санкциями, должен быть к этому готов", — заявил Бессент на пресс-конференции. В ответ, признался Бессент, китайские официальные лица заявили, что Китай является суверенным государством, имеющим потребности в энергоресурсах, и что закупки нефти будут осуществляться в соответствии с внутренней политикой страны. Бессент попытался напугать китайцев тем, что их репутация в Европе пострадает из-за сотрудничества с Россией, но реакция была примерно такой же, что и с энергоносителями. В общем, результат немного предсказуем. Между вариантом "тарифы, которые Трамп всё равно не введет, потому что себе дороже" и "покупаем стратегически важную нефть у стабильного, не подпиндосного поставщика" Китай предсказуемо выбирает второй. Ждём истерик из Белого дома и очень, очень страшных символических санкций.Политтехнолог Михаил ПавливВ общем-то, ожидаемо. Больше вопрос по стойкости Индии, вдруг что. Ну, вы поняли. Китай по сути отверг требования США по отказу от российской нефти. На переговорах в Стокгольме США предупредили, что новый законопроект в Конгрессе позволит Дональду Трампу ввести до 500% пошлин на поставки санкционной российской нефти."Так что, я думаю, любой, кто покупает санкционную российскую нефть, должен быть готов к этому", - добавил Бессент. США также выразили недовольство из-за экспорта в Россию товаров двойного назначения на сумму более 15 млрд долларов, которые, по оценке Вашингтона, способствуют ведению войны против Украины. Бессент заявил, что предупредил вице-премьера Хэ Лифэна о репутационных рисках для Китая в Европе: "Это серьезно подрывает их репутацию в глазах европейской общественности, поскольку воспринимается как содействие войне у границ Европы".Другие подробности - в статье Последствия от санкций для США, провалы ВСУ, сигнал о замене Зеленского. Главное на утро 30 июля
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452
60
эксклюзив, китай, сша, россия, дональд трамп, александр дугин, михаил павлив, впк, tesla, юрий баранчик, николай вавилов
Эксклюзив, Китай, США, Россия, Дональд Трамп, Александр Дугин, Михаил Павлив, ВПК, Tesla, Юрий Баранчик, Николай Вавилов

Китай снова переиграл США. Ждем истерик из Белого дома

17:04 30.07.2025
 
© Getty Images / zhangshuang
- РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Getty Images / zhangshuang
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Китай занял жёсткую и принципиальную позицию в ответ на угрозы США ввести пошлины за покупку российской нефти и газа. КНР официально заявил, что будет продолжать импорт российской нефти, несмотря на угрозу 100% пошлин от Дональда Трампа.
Пекин настаивает, что его энергетические потребности являются стратегическим приоритетом, а сотрудничество с Россией критически важно для их обеспечения. Любые попытки США вмешаться в энергетическую политику КНР воспринимаются как посягательство на суверенитет. Китайское руководство считает такие действия неприемлемыми и готово на "крайние меры" для защиты своей позиции.
Но несмотря на конфронтацию, стороны договорились о продлении торгового перемирия на 90 дней, отложив повышение тарифов.
Тем временем США обсуждают законопроект, позволяющий вводить пошлины до 500% на покупателей российской нефти. Если его подпишет Трамп, это усилит давление и на Китай. Если США введут пошлины, Китай может ответить симметричными мерами в других секторах (технологии, товары широкого потребления), что обострит торговую войну, а, значит, дальнейшая конфронтация неизбежна.
Однако стоит напомнить, что Китай уже добился тактических успехов в противостоянии с США. Так в мае 2025 года КНР удалось достичь временного снижения американских пошлин со 145% до 30% в обмен на зеркальное снижение своих тарифов с 125% до 10%. Это позволило сохранить доступ китайских товаров на рынок США и ослабить экономическое давление. Переговоры инициировали США из-за риска дефицита товаров и финансовой нестабильности, что Пекин использовал как рычаг влияния.
Таким образом Китай укрепил позиции, вынудив США пойти на уступки, а также сохранил контроль над экспортом редкоземельных металлов — критически важных для США компонентов электроники и ВПК. Напомним, что Китай производит около 90% переработанных редкоземельных элементов, используемых в электронике, электромобилях и военной технике. В ответ на санкции США (например, ограничения на поставки полупроводников) Пекин ужесточил экспортный контроль над этими ресурсами. Это парализовало производственные цепочки американских компаний (Tesla, Nvidia) и вынудило США искать доступ к поставкам на переговорах. Китаю удалось превратить сырьевую монополию в стратегическое оружие, нанеся ущерб США без прямых тарифных мер.
С 2018 года Китай инвестировал более 10 млрд долларов в импортозамещение (полупроводники, сельское хозяйство) и стимулирование внутреннего спроса, сократив зависимость от США. После ввода заградительных пошлин китайские товары пошли в обход – товары переупаковывались во Вьетнаме, Таиланде и Индии.
Учитывая этот опыт, пока не понятно, на что рассчитывает Трамп, когда угрожает Китаю? Вот несколько примеров. Зависимость от китайских товаров в стратегических отраслях достигла критической отметки: 70–90% мирового производства смартфонов, солнечных панелей, аккумуляторов сосредоточено в Китае. Замена этих поставок требует 10–15 лет и триллионов долларов инвестиций.
Китаевед Николай Вавилов
Итак, Китай не согласился на давление против России, а также готовит масштабный пакет поддержки северного фронта, развитие событий: Китай принял конфронтационный сценарий с США — возможно, до сентября должна случится еще одна стычка на периферии влияния двух стран.
Следующие 10 дней - это период отпусков всего руководства Китая, когда будет обсуждаться линия по борьбе с США. Кадровые решения в рамках новой парадигмы также будут определять дату 4-го ключевого пленума для внутренней политики Китая.
Я не исключаю, что Китай готов брать группы островов вокруг Тайваня и это будет ключевым для изменения внутрипартийного баланса сил. Китай готовит решение по пакету помощи Северному фронту - объем помощи будет предопределять конфигурацию конфликта - если замораживается украинское направление, то может быть разморожена Прибалтика, Финляндия и Норвегия. Альтернатива - Черноморско-Каспийский регион. Решение будет закреплено во время визита первого лица (Владимира Путина - Ред.) в Китай.
Публицист Андрей Перла
И если уж бояться того, что может сделать Трамп в августе, то чего же именно бояться? 100% пошлин для стран, торгующих с Россией - тех самых стран, с которыми Трамп только что договаривался о совсем других размерах пошлин? Не очень страшно и совсем не похоже на правду.
А что он тогда может сделать? Существует возможность для США поддержать 17-й и 18-й пакеты европейских санкций. Там больше сотни конкретных танкеров якобы нашего "теневого флота". Европа сама по себе может только вскрикивать, американцы могут устроить охоту на эти суда в мировом океане. Да, реальную. Но... Но минус сто танкеров - это плюс 15-20 долларов к цене бочки нефти. Это 75-80 долларов за баррель. Это, мягко говоря, неприятно для западной экономики - а Индия с Китаем свое у нас возьмут по прежней цене. Нету здесь для Трампа выигрыша. Он это отлично понимает.
А тогда чего ждать? Остаётся эмбарго на любые товары из России для самых США. Это возможно, но там объем торговли совсем не великий. Да к тому же уран... Нет, не будет убийственных санкций. Будут громкие заявления и поставки на Украину ракетного вооружения.
Философ Александр Дугин
Это очень разумно, благородно и даже расчетливо. Трамп все больше похож на Трикстера. Он заставляет себе подчиниться, а потом его сокровища превращаются в золу при пении первых петухов. Теперь вопрос к Индии, Бразилии и Турции. Их позиция пока не ясна. Ну и у Трампа остается в запасе только старый добрый Армагеддон, с серьезностью и вероятностью которого все (в России по крайней мере) сживаются и готовятся. Есть еще субстратегическое ядерное оружие. И много ещё серьезных вызовов, но это будет означать в любом случае ядерную войну России с США напрямую.
Политолог Юрий Баранчик
Китай "послал" Трампа, не дожидаясь истечения сроков его ультиматума.
Министр финансов США Скотт Бeссeнт заявил, что предупредил Пекин, что продолжение закупок российской нефти, находящейся под санкциями, приведёт к введению высоких пошлин в соответствии с законодательством, принятым Конгрессом, но в ответ услышал, что Пекин будет защищать свой энергетический суверенитет. Об этом Бессент сообщил СМИ, подводя итоги двухдневных американо-китайских торговых переговоров в Стокгольме.
Накануне Трамп сократил срок, в течение которого Москва должна была "добиться прогресса" (что бы это ни значило) в заключении мирного соглашения по Украине, пригрозив в противном случае ввести вторичные пошлины в размере 100 % в течение 10 дней.
"Поэтому я считаю, что любой, кто покупает российскую нефть, находящуюся под санкциями, должен быть к этому готов", — заявил Бессент на пресс-конференции.
В ответ, признался Бессент, китайские официальные лица заявили, что Китай является суверенным государством, имеющим потребности в энергоресурсах, и что закупки нефти будут осуществляться в соответствии с внутренней политикой страны. Бессент попытался напугать китайцев тем, что их репутация в Европе пострадает из-за сотрудничества с Россией, но реакция была примерно такой же, что и с энергоносителями.
В общем, результат немного предсказуем. Между вариантом "тарифы, которые Трамп всё равно не введет, потому что себе дороже" и "покупаем стратегически важную нефть у стабильного, не подпиндосного поставщика" Китай предсказуемо выбирает второй. Ждём истерик из Белого дома и очень, очень страшных символических санкций.
Политтехнолог Михаил Павлив
В общем-то, ожидаемо. Больше вопрос по стойкости Индии, вдруг что. Ну, вы поняли. Китай по сути отверг требования США по отказу от российской нефти. На переговорах в Стокгольме США предупредили, что новый законопроект в Конгрессе позволит Дональду Трампу ввести до 500% пошлин на поставки санкционной российской нефти.
"Так что, я думаю, любой, кто покупает санкционную российскую нефть, должен быть готов к этому", - добавил Бессент.
США также выразили недовольство из-за экспорта в Россию товаров двойного назначения на сумму более 15 млрд долларов, которые, по оценке Вашингтона, способствуют ведению войны против Украины. Бессент заявил, что предупредил вице-премьера Хэ Лифэна о репутационных рисках для Китая в Европе:
"Это серьезно подрывает их репутацию в глазах европейской общественности, поскольку воспринимается как содействие войне у границ Европы".
Другие подробности - в статье Последствия от санкций для США, провалы ВСУ, сигнал о замене Зеленского. Главное на утро 30 июля
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ЭксклюзивКитайСШАРоссияДональд ТрампАлександр ДугинМихаил ПавливВПКTeslaЮрий БаранчикНиколай Вавилов
 
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