https://ukraina.ru/20250730/posledstviya-ot-sanktsiy-dlya-ssha-provaly-vsu-signal-o-zamene-zelenskogo-glavnoe-na-utro-30-iyulya-1066142276.html

Последствия от санкций для США, провалы ВСУ, сигнал о замене Зеленского. Главное на утро 30 июля

Последствия от санкций для США, провалы ВСУ, сигнал о замене Зеленского. Главное на утро 30 июля - 30.07.2025 Украина.ру

Последствия от санкций для США, провалы ВСУ, сигнал о замене Зеленского. Главное на утро 30 июля

Госдеп заверил, что в США учли негативные последствия от вторичных санкций против РФ. Российские военные уничтожают противника и технику. Запад сигнализирует о намерении сменить Зеленского

2025-07-30T09:19

2025-07-30T09:19

2025-07-30T09:19

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Российский сенатор Алексей Пушков в ответ на обещания американского президента Дональда Трампа ввести вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть и газ, предупредил, что после введения санкций последствия будут для самих США."Нефть рванула вверх только из-за обещаний Трампа ввести вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть и газ. Если же он введет эти санкции на деле, она подорожает еще больше. Трамп от этого отмахивается - и напрасно. Последствия будут", - написал он в телеграм-канале.Однако официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заверила, якобы американские власти приняли в расчет негативные последствия от введения вторичных санкций против стран, закупающих российские энергоносители."Президент не тот, кто принимает решения на ходу. Это, безусловно, учитывалось с самого начала, и мы готовы сделать то, что необходимо", - заявила Брюс журналистам, отвечая на вопрос о возможном негативном влиянии таких мер на Китай, Индию и их "бумеранговом" эффекте, например, на ЕС, что будет идти вразрез с целями США.В начале недели президент США заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий всё еще рассматривается.Во вторник Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня". Трамп также заявил, что его "не волнует" реакция сырьевых рынков на возможное введение рестрикций в отношении России.Как ранее сообщало издание Economist, международные инвесторы не воспринимают угрозы Трампа о вторичных санкциях против российских энергоносителей всерьез. По данным Reuters, рынки также не верят в реализацию таких мер, поскольку ограничения на российские энергоносители могут спровоцировать рост цен в самих США, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы "смехотворными", подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт "ничего не значат".Как указал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин, реакция российских официальных лиц на ультиматумы Трампа по Украине оказалась совсем незначительной, что задело его за живое и побуждает делать громкие заявления для поддержания образа.В то же время он напомнил, что Трамп известен своими громкими высказываниями, включая, например, угрозы в адрес КНДР в ходе первого своего президентского срока или недавние заявления о покупке Гренландии. Как отметил эксперт, новый план Трампа полон оговорок, из-за которых у американского лидера создается "пространство для маневра" и возможность пересмотреть свои заявления.Сам Трамп накануне заявил, что не получил какой-либо реакции со стороны России на его призыв к достижению прекращения огня на Украине в течение 10-12 дней и сожалеет об этом.Он предупредил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения названного им срока меры в отношении России могут включать санкции, пошлины и "что-то другое".При этом, по словам Трампа, его беседы с российским президентом Владимиром Путиным "проходили прекрасно", и он три-четыре раза был уверен, что договоренность по Украине уже достигнута.На вопрос СМИ о возможном исходе украинского конфликта он заявил, что не ясно, чем он закончится. Провалы ВСУВ ночь на среду на территории Украины звучали взрывы. Их слышали, в том числе, в Николаеве, Павлограде Днепропетровской области, Харькове.Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удары в Николаевской области по установкам HIMARS, точкам базирования беспилотных катеров и складов с комплектующими ВСУ.Также они ударили по узлам снабжения и точкам ротации ВСУ в Павлограде, а кроме того, по укрепленным точкам, логистике и складам боекомплектов ВСУ в Харькове.Российский дрон уничтожил натовский бронеавтомобиль HMMWV на Константиновском направлении в зоне СВО.Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские войска зашли на северные окраины Купянска.Марочко добавил, что в ходе одной из контратак из-за незнания местности и несогласованности действий украинские военнослужащие подорвались на собственном минном поле в прибрежной зоне реки Оскол.В свою очередь сухопутные войска Украины сообщили о ракетном ударе по территории их учебного подразделения, погибли три человека, 18 военных ранены.Сигнал о замене ЗеленскогоЕвродепутат от Словакии Любош Блага заявил РИА Новости, что начавшиеся на Украине протесты против Владимира Зеленского и зарубежная критика в его адрес из-за ограничения полномочий антикоррупционных органов свидетельствуют о намерении Запада его заменить.Как отмечает Блага, сейчас Зеленский больше вредит намерениям Запада, а его "крайне недостойный доверия образ" служит главным препятствием для соглашения с Россией, которое Запад хочет заключить, чтобы не потерять все вложенное в проект "Антироссия" в лице Украины."Поэтому как раньше возвеличивали Зеленского, так теперь как по команде все глобалистские СМИ начали его критиковать. Тряпку, когда она уже слишком грязная и рваная, нужно выбросить и заменить новой", - объяснил Блага.При этом евродепутат отметил, что режим Зеленского является огромной "стиральной машиной" по отмыванию денег Запада, поступающих в виде финансовой и военной помощи."Уже несколько лет назад было совершенно ясно, что вся эта абсолютно непрозрачная система западной военной и финансовой поддержки режима Зеленского - это одна огромная коррупционная стиральная машина на сотни миллиардов долларов и евро. Эта система построена непосредственно на коррупции, она является ее основным функциональным элементом", - сказал БлагаНа прошлой неделе Верховная Рада поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля.Бывший депутат Ррады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров объяснил, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила, что Еврокомиссия письменно предупредила Киев о том, что может приостановить целиком всю финансовую помощь из европейского фонда для Украины в случае давления на антикоррупционные органы страны НАБУ и САП. По данным газеты, речь шла о 50 миллиардах долларов.Подробнее - в материале Евросоюз "поставил на паузу" предоставление финансовой помощи Украине из-за НАБУ и САП. Новости к 12.15 на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250729/otchayannye-igry-zapada-kto-delaet-shag-k-voyne-i-kakie-provokatsii-zhdat-rossii-glavnoe-na-utro-29-1066091452.html

https://ukraina.ru/20250729/glavnoe-na-1300-1066102973.html

https://ukraina.ru/20250727/tramp-teryaet-terpenie-glavnoe-na-utro-27-iyulya-1066015082.html

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, сша, россия, дональд трамп, трамп и зеленский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, набу, сап, помощь, ес