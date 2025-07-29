Технический сбой, кибератака или солнечная активность: Кнутов о внезапном отключении Starlink у ВСУ - 29.07.2025 Украина.ру
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Технический сбой, кибератака или солнечная активность: Кнутов о внезапном отключении Starlink у ВСУ
Технический сбой, кибератака или солнечная активность: Кнутов о внезапном отключении Starlink у ВСУ - 29.07.2025 Украина.ру
Технический сбой, кибератака или солнечная активность: Кнутов о внезапном отключении Starlink у ВСУ
Внезапное отключение системы Starlink на территории Украины могло быть вызвано техническим сбоем, кибератакой или повышенной солнечной активностью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2025-07-29T15:51
2025-07-29T15:51
новости
украина
россия
часов яр
юрий кнутов
украина.ру
вооруженные силы украины
starlink
рэб
спутник
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"Особенность работы этой системы заключается в том, что когда дальше по орбите уходит спутник, у которого произошел сбой, на его место приходит другой, исправный и рабочий", – объяснил эксперт особенности работы спутниковой сети.Кнутов выделил три возможные причины сбоя: "Либо длительное воздействие на всю группу спутников, чем раскрывается местонахождение нашей станции РЭБ, либо воздействие на центр, который обрабатывает информацию подобного рода". Третьей возможной причиной он назвал природный фактор: "Высокая солнечная активность могла повлиять на работу аппаратуры, которая крайне уязвима к такому роду воздействия".Эксперт отметил, что центр управления системой находится за пределами Украины: "Вероятнее всего, произошел сбой, либо имело место воздействие на центр управления и связи со спутниками, но он, конечно, находится не на Украине", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.На эту тему в новостях: "Reuters: ВСУ пришлось отложить несколько важных операций из-за отключения Starlink" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250725/1065958123.html
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новости, украина, россия, часов яр, юрий кнутов, украина.ру, вооруженные силы украины, starlink, рэб, спутник, всу, новости украины, украинская армия, сво, дзен новости сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Часов Яр, Юрий Кнутов, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Starlink, РЭБ, спутник, ВСУ, Новости Украины, украинская армия, СВО, дзен новости СВО, Спецоперация

Технический сбой, кибератака или солнечная активность: Кнутов о внезапном отключении Starlink у ВСУ

15:51 29.07.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Внезапное отключение системы Starlink на территории Украины могло быть вызвано техническим сбоем, кибератакой или повышенной солнечной активностью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
"Особенность работы этой системы заключается в том, что когда дальше по орбите уходит спутник, у которого произошел сбой, на его место приходит другой, исправный и рабочий", – объяснил эксперт особенности работы спутниковой сети.
Кнутов выделил три возможные причины сбоя: "Либо длительное воздействие на всю группу спутников, чем раскрывается местонахождение нашей станции РЭБ, либо воздействие на центр, который обрабатывает информацию подобного рода".
Третьей возможной причиной он назвал природный фактор: "Высокая солнечная активность могла повлиять на работу аппаратуры, которая крайне уязвима к такому роду воздействия".
Эксперт отметил, что центр управления системой находится за пределами Украины: "Вероятнее всего, произошел сбой, либо имело место воздействие на центр управления и связи со спутниками, но он, конечно, находится не на Украине", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.
На эту тему в новостях: "Reuters: ВСУ пришлось отложить несколько важных операций из-за отключения Starlink" на сайте Украина.ру.
Маск сорвал контрнаступление ВСУ, отключив Starlink на линии фронта, сообщают западные СМИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
25 июля, 18:17
Маск сорвал контрнаступление ВСУ, отключив Starlink на линии фронта, сообщают западные СМИПо данным Reuters, которые были опубликованы сейчас и на которые ссылается тг-канал Украина.ру, в сентябре 2022 года Илон Маск лично приказал отключить связь Starlink на фронте в Херсонской и Донецкой областях.
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