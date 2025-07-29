https://ukraina.ru/20250729/tekhnicheskiy-sboy-kiberataka-ili-solnechnaya-aktivnost-knutov-o-vnezapnom-otklyuchenii-starlink-u-vsu-1066116043.html

Технический сбой, кибератака или солнечная активность: Кнутов о внезапном отключении Starlink у ВСУ

Технический сбой, кибератака или солнечная активность: Кнутов о внезапном отключении Starlink у ВСУ - 29.07.2025 Украина.ру

Технический сбой, кибератака или солнечная активность: Кнутов о внезапном отключении Starlink у ВСУ

Внезапное отключение системы Starlink на территории Украины могло быть вызвано техническим сбоем, кибератакой или повышенной солнечной активностью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2025-07-29T15:51

2025-07-29T15:51

2025-07-29T15:51

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"Особенность работы этой системы заключается в том, что когда дальше по орбите уходит спутник, у которого произошел сбой, на его место приходит другой, исправный и рабочий", – объяснил эксперт особенности работы спутниковой сети.Кнутов выделил три возможные причины сбоя: "Либо длительное воздействие на всю группу спутников, чем раскрывается местонахождение нашей станции РЭБ, либо воздействие на центр, который обрабатывает информацию подобного рода". Третьей возможной причиной он назвал природный фактор: "Высокая солнечная активность могла повлиять на работу аппаратуры, которая крайне уязвима к такому роду воздействия".Эксперт отметил, что центр управления системой находится за пределами Украины: "Вероятнее всего, произошел сбой, либо имело место воздействие на центр управления и связи со спутниками, но он, конечно, находится не на Украине", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.На эту тему в новостях: "Reuters: ВСУ пришлось отложить несколько важных операций из-за отключения Starlink" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250725/1065958123.html

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