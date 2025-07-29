Технический сбой, кибератака или солнечная активность: Кнутов о внезапном отключении Starlink у ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Внезапное отключение системы Starlink на территории Украины могло быть вызвано техническим сбоем, кибератакой или повышенной солнечной активностью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
"Особенность работы этой системы заключается в том, что когда дальше по орбите уходит спутник, у которого произошел сбой, на его место приходит другой, исправный и рабочий", – объяснил эксперт особенности работы спутниковой сети.
Кнутов выделил три возможные причины сбоя: "Либо длительное воздействие на всю группу спутников, чем раскрывается местонахождение нашей станции РЭБ, либо воздействие на центр, который обрабатывает информацию подобного рода".
Третьей возможной причиной он назвал природный фактор: "Высокая солнечная активность могла повлиять на работу аппаратуры, которая крайне уязвима к такому роду воздействия".
Эксперт отметил, что центр управления системой находится за пределами Украины: "Вероятнее всего, произошел сбой, либо имело место воздействие на центр управления и связи со спутниками, но он, конечно, находится не на Украине", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.
На эту тему в новостях: "Reuters: ВСУ пришлось отложить несколько важных операций из-за отключения Starlink" на сайте Украина.ру.
25 июля, 18:17Маск сорвал контрнаступление ВСУ, отключив Starlink на линии фронта, сообщают западные СМИПо данным Reuters, которые были опубликованы сейчас и на которые ссылается тг-канал Украина.ру, в сентябре 2022 года Илон Маск лично приказал отключить связь Starlink на фронте в Херсонской и Донецкой областях.
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