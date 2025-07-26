https://ukraina.ru/20250726/reuters-vsu-prishlos-otlozhit-neskolko-vazhnykh-operatsiy-iz-za-otklyucheniya-starlink-1065984669.html

Reuters: ВСУ пришлось отложить несколько важных операций из-за отключения Starlink

Reuters: ВСУ пришлось отложить несколько важных операций из-за отключения Starlink - 26.07.2025 Украина.ру

Reuters: ВСУ пришлось отложить несколько важных операций из-за отключения Starlink

Украинское командование было вынуждены отложить боевые миссии из-за сбоев в работе Starlink на этой неделе, сообщает Reuters

2025-07-26T11:59

2025-07-26T11:59

2025-07-26T11:59

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донецкая область

илон маск

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"Один из украинских дроноводов на условиях анонимности сообщил агентству, что его подразделению пришлось отложить несколько операций из-за неполадок", — сообщают журналисты Reuters.В материале отмечается, что без интернета украинские военные практически не могут выполнять боевые задачи.В четверг украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на украинского военного сообщало о сбое в работе Starlink по всей линии фронта у ВСУ. Сайт Downdetector, который отслеживает проблемы и отключения популярных интернет-ресурсов, отмечал перебои в работе спутниковой системы по всему миру.Starlink — спутниковая сеть, которая предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.Известно, что в сентябре 2022 года Илон Маск лично приказал отключить связь Starlink на фронте в Херсонской и Донецкой областях. Подробности в новостях: "Маск сорвал контрнаступление ВСУ, отключив Starlink на линии фронта, сообщают западные СМИ".

https://ukraina.ru/20250625/pasechnik-zapretil-starlink-1064274250.html

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