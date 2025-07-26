Reuters: ВСУ пришлось отложить несколько важных операций из-за отключения Starlink - 26.07.2025 Украина.ру
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Reuters: ВСУ пришлось отложить несколько важных операций из-за отключения Starlink
Reuters: ВСУ пришлось отложить несколько важных операций из-за отключения Starlink - 26.07.2025 Украина.ру
Reuters: ВСУ пришлось отложить несколько важных операций из-за отключения Starlink
Украинское командование было вынуждены отложить боевые миссии из-за сбоев в работе Starlink на этой неделе, сообщает Reuters
2025-07-26T11:59
2025-07-26T11:59
новости
донецкая область
илон маск
reuters
спутник
связь
мобильная связь
starlink
всу
сво
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"Один из украинских дроноводов на условиях анонимности сообщил агентству, что его подразделению пришлось отложить несколько операций из-за неполадок", — сообщают журналисты Reuters.В материале отмечается, что без интернета украинские военные практически не могут выполнять боевые задачи.В четверг украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на украинского военного сообщало о сбое в работе Starlink по всей линии фронта у ВСУ. Сайт Downdetector, который отслеживает проблемы и отключения популярных интернет-ресурсов, отмечал перебои в работе спутниковой системы по всему миру.Starlink — спутниковая сеть, которая предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.Известно, что в сентябре 2022 года Илон Маск лично приказал отключить связь Starlink на фронте в Херсонской и Донецкой областях. Подробности в новостях: "Маск сорвал контрнаступление ВСУ, отключив Starlink на линии фронта, сообщают западные СМИ".
https://ukraina.ru/20250625/pasechnik-zapretil-starlink-1064274250.html
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новости, донецкая область, илон маск, reuters, спутник, связь, мобильная связь, starlink, всу, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, главные новости, главное
Новости, Донецкая область, Илон Маск, Reuters, спутник, связь, мобильная связь, Starlink, ВСУ, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, Главные новости, главное

Reuters: ВСУ пришлось отложить несколько важных операций из-за отключения Starlink

11:59 26.07.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Украинское командование было вынуждены отложить боевые миссии из-за сбоев в работе Starlink на этой неделе, сообщает Reuters
"Один из украинских дроноводов на условиях анонимности сообщил агентству, что его подразделению пришлось отложить несколько операций из-за неполадок", — сообщают журналисты Reuters.
В материале отмечается, что без интернета украинские военные практически не могут выполнять боевые задачи.
В четверг украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на украинского военного сообщало о сбое в работе Starlink по всей линии фронта у ВСУ. Сайт Downdetector, который отслеживает проблемы и отключения популярных интернет-ресурсов, отмечал перебои в работе спутниковой системы по всему миру.
Starlink — спутниковая сеть, которая предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
Известно, что в сентябре 2022 года Илон Маск лично приказал отключить связь Starlink на фронте в Херсонской и Донецкой областях. Подробности в новостях: "Маск сорвал контрнаступление ВСУ, отключив Starlink на линии фронта, сообщают западные СМИ".
миссия Starlink - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
25 июня, 15:05
Пасечник запретил StarlinkГлава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что принял решение запретить продажу и использование в своем регионе оборудования компании SpaceX, в том числе терминалов Starlink. Об этом 25 июня написало издание "Известия"
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