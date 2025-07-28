"Позиционный тупик в условиях прозрачного фронта": эксперт Живов об успехах и сложностях СВО
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО в ДНР
Ситуация на линии соприкосновения на Украине остается сложной, несмотря на отдельные успехи российских войск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
Живов дал сдержанную оценку текущим результатам: "Я пока не могу сказать, что мы в 2025 году достигли каких-то выдающихся результатов. Разве что - Курская область. Там мы ликвидировали крупную украинскую группировку, освободили территории и начали наступать в Сумской области".
Отдельно эксперт остановился на ситуации под Покровском: "Год назад под Покровском у нас был эффектный глубокий прорыв. Была даже надежда, что город будет взят с колес. Этого не случилось по многим причинам, но наше командование не оставляет надежд дожать этот важный транспортный узел".
Отвечая на вопрос о гипотетическом наступлении 150-тысячной группировкой, о которой пишут западные СМИ, Живов подчеркнул: "В современной войне неважно, сколько у тебя людей. Важно, как у тебя устроено боевое управление и техника для прорыва в условиях беспилотников".
"Надо преодолевать то, что сейчас называют "позиционным тупиком из-за прозрачного фронта". А преодолеть его можно не количественно, а качественно", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Живов: Если у России есть 150-тысячный кулак, им надо бить ВСУ в Сумах, чтобы освободить Донбасс" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
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