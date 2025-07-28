"Позиционный тупик в условиях прозрачного фронта": эксперт Живов об успехах и сложностях СВО - 28.07.2025 Украина.ру
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"Позиционный тупик в условиях прозрачного фронта": эксперт Живов об успехах и сложностях СВО
"Позиционный тупик в условиях прозрачного фронта": эксперт Живов об успехах и сложностях СВО - 28.07.2025 Украина.ру
"Позиционный тупик в условиях прозрачного фронта": эксперт Живов об успехах и сложностях СВО
Ситуация на линии соприкосновения на Украине остается сложной, несмотря на отдельные успехи российских войск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
2025-07-28T04:00
2025-07-28T04:00
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Живов дал сдержанную оценку текущим результатам: "Я пока не могу сказать, что мы в 2025 году достигли каких-то выдающихся результатов. Разве что - Курская область. Там мы ликвидировали крупную украинскую группировку, освободили территории и начали наступать в Сумской области".Отдельно эксперт остановился на ситуации под Покровском: "Год назад под Покровском у нас был эффектный глубокий прорыв. Была даже надежда, что город будет взят с колес. Этого не случилось по многим причинам, но наше командование не оставляет надежд дожать этот важный транспортный узел".Отвечая на вопрос о гипотетическом наступлении 150-тысячной группировкой, о которой пишут западные СМИ, Живов подчеркнул: "В современной войне неважно, сколько у тебя людей. Важно, как у тебя устроено боевое управление и техника для прорыва в условиях беспилотников"."Надо преодолевать то, что сейчас называют "позиционным тупиком из-за прозрачного фронта". А преодолеть его можно не количественно, а качественно", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Живов: Если у России есть 150-тысячный кулак, им надо бить ВСУ в Сумах, чтобы освободить Донбасс" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250727/angely-na-fronte-za-zhizn-boytsa-nachinayut-borotsya-v-okopakh-1066017159.html
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новости, россия, украина, курская область, алексей живов, украина.ру, вооруженные силы украины, эспаньола, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, покровск/красноармейск, наступление, сумская область, военный эксперт
Новости, Россия, Украина, Курская область, Алексей Живов, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Эспаньола, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, Покровск/Красноармейск, наступление, Сумская область, военный эксперт

"Позиционный тупик в условиях прозрачного фронта": эксперт Живов об успехах и сложностях СВО

04:00 28.07.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО в ДНР
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 Град-1 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО в ДНР - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Ситуация на линии соприкосновения на Украине остается сложной, несмотря на отдельные успехи российских войск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
Живов дал сдержанную оценку текущим результатам: "Я пока не могу сказать, что мы в 2025 году достигли каких-то выдающихся результатов. Разве что - Курская область. Там мы ликвидировали крупную украинскую группировку, освободили территории и начали наступать в Сумской области".
Отдельно эксперт остановился на ситуации под Покровском: "Год назад под Покровском у нас был эффектный глубокий прорыв. Была даже надежда, что город будет взят с колес. Этого не случилось по многим причинам, но наше командование не оставляет надежд дожать этот важный транспортный узел".
Отвечая на вопрос о гипотетическом наступлении 150-тысячной группировкой, о которой пишут западные СМИ, Живов подчеркнул: "В современной войне неважно, сколько у тебя людей. Важно, как у тебя устроено боевое управление и техника для прорыва в условиях беспилотников".
"Надо преодолевать то, что сейчас называют "позиционным тупиком из-за прозрачного фронта". А преодолеть его можно не количественно, а качественно", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Живов: Если у России есть 150-тысячный кулак, им надо бить ВСУ в Сумах, чтобы освободить Донбасс" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
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