Молитва безбожников - 26.07.2025 Украина.ру
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Молитва безбожников
Молитва безбожников - 26.07.2025 Украина.ру
Молитва безбожников
Общество, описанное Оруэллом в его антиутопии "1984", со всеми его постоянными изменениями прошлого в угоду актуальной политике, по сравнению с современной Украиной является образцом порядка и последовательности.
2025-07-26T11:16
2025-07-26T11:16
украина
сша
запад
ес
ростислав ищенко
мнения
религия
национальный молитвенный завтрак
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Воображение Оруэлла оказалось недостаточно богатым, чтобы представить себе общество, живущее одновременно во многих реальностях и даже не пытающееся как-то согласовать их между собой. В принципе это не удивительно – любой шизофреник недостаточно шизофреничен, чтобы представить себе такую гипершизофреническую структуру, существующую десятилетиями.С другой стороны, украинское общество (если это состояние человеческой массы можно назвать обществом) демонстрирует новые возможности адаптации человеческой психики к окружающей среде. По идее мозг человека, погружённого в украинство, должен был бы моментально взорваться, бесплодно пытаясь установить хоть какую-то логическую взаимосвязь между различными его постулатами, а также между отдельными частями теории украинства и его политической практики.Однако, вопреки всему некое объединение, именуемое украинским обществом, существует, и его части даже пытаются взаимодействовать трансгранично. Более того, с целью своего укрепления и распространения это противоестественное человеческое объединение использует государство – структуру абсолютно логическую, действующую в рамках строгой последовательности. Что интересно, поражённые украинством государственные структуры не взрываются немедленно, как должны были бы в результате столкновения абсолютной логической последовательности с абсолютным противоречием всякой логике, но медленно деградируют, в результате исчерпания внутреннего ресурса.То есть, при условии обеспечения достаточного притока ресурса внешнего украинское государство могло бы функционировать почти как нормальное. Очевидно именно эта его особенность и обманывает адептов украинства, считающих, что оно опирается на прочный фундамент. Им, не чувствующим логических противоречий, живущим в извращенном мире и потому не видящим извращений, невозможно осознать, что обеспечить необходимый для существования украинского государства внешний ресурс, можно только при наличии достаточного внутреннего ресурса. Никто ничего добровольно не отдаст.Их постоянное попрошайничество на мировой паперти, а также удивление и возмущение тем, что мало дают, происходит именно из этого изначально извращённого состояния украинства, как общества, основанного на антиобщественных основаниях. Атомизированные индивидуалисты (украинизировавшиеся личности) сплотились в квазиобщественное объединение и захватили государство для того, чтобы под лозунгом создания новой нации и укрепления её государственности интегрироваться в государственные образования других народов (страны ЕС), причём неважно сделать это коллективно (всей Украиной) или индивидуально (в качестве отдельных монад).Ради достижения этой цели – личная "интеграция" в ЕС, - они с радостью жертвуют не только государством, но и своими семьями. Родство, как и нация для них – всего лишь механизм личной "интеграции" в ЕС.Аналогичным образом обстоит дело с религией. Пытаясь продемонстрировать свою религиозность, украинские власти объявили, что 25 августа в Киеве состоится самый большой в истории Украины (хорошо хоть, что не в мировой истории) молитвенный завтрак, на котором представители всех возможных конфессий поедят, а заодно и помолятся за Украину (или наоборот: помолятся за Украину, а заодно и поедят).В условиях инициированных властью и ничем не обоснованных гонений на крупнейшую христианскую церковь Украины (УПЦ) подобного рода мероприятие уже фарисейство: собирается большинство конфессий, представляющих меньшинство верующих. Но с учётом истории молитвенных завтраков – это фарисейство вдвойне.Идея молитвенного завтрака, как мероприятия экуменического – направленного на сближение христианских конфессий, родилась в США, как в стране, общество которой не было объединено изначально (как европейские общества) единой традиционной христианской конфессией. В США прибывали представители самых разных течений христианства. Поскольку в момент основания США религия была главным элементом сплочения нации, идеи экуменизма были крайне востребованы американским обществом, нуждавшимся, вместо разъединявших: "мы католики", "мы лютеране", "мы кальвинисты" и ещё массы родившихся уже в самих США течений, в объединяющем: "мы христиане".В принципе, хоть в нашем обществе многие рассматривают идеи экуменизма как вредные, ничего изначально порочного в них нет, наоборот, раскол христианства прямо противоречит учению Христа. Другое дело, что США часто использовали экуменистские мероприятия для подрыва позиций традиционных религий в странах, где эти религии традиционно являются господствующими, внедряя в эти страны "альтернативные" (преимущественно харизматические) течения, то есть прямо извращая декларированную цель экуменизма – внося раскол вместо объединения.Современный Запад пошёл дальше, распространив экуменизм за пределы христианства. Это явно политически мотивированный шаг, страдающий отсутствием всякой логики, ибо как можно надеяться объединить индуизм, зороастризм, все виды и ответвления буддизма, ислам (далеко не единый), иудаизм (имеющий свои секты), все виды шаманизма и т.д. между собой и с христианством, если на сегодня экуменисты не добились видимого успеха, даже в сближении позиций христианских конфессий, скорее наоборот, усугубили раскол.Но западные либералы хотя бы пытаются логически мотивировать свои действия, заявляя, что стремятся к единству в разнообразии (или к разнообразию единства), что "Бог един, а пути к нему разные" и т.д. Не исключаю, что искренние сторонники религиозного "разнообразия" (до того, как тему перехватили политики) действительно надеялись, что лишив традиционные религии базы, сделав "разнообразным" весь мир, они, таким образом, снизят накал противоречий (все одинаково "разнообразны") и облегчат путь к сближению. Впрочем, у них в любом случае не могло получиться. Идея раскалывать, чтобы потом сблизить, изначально была порочна.Но даже этот поздний западный экуменизм выглядит детским лепетом на фоне украинских реалий. Власть, преследующая и пытающаяся уничтожить крупнейшую конфессию своей страны, сражающаяся с традиционным, тысячелетие укоренённым на этих территориях православием, одновременно пытается "объединять" за завтраком всякую религиозную мелочь. В своём стремлении создать полностью подконтрольный власти религиозный департамент киевский режим пытается опереться на тех, кому он сам нужен в виде точки опоры, ибо мелкие, не традиционные для Украины конфессии, не обладают собственным авторитетом в массах. При этом режим пытается задавить именно ту конфессию, которая была способна экстраполировать свой авторитет в народе на поддержку режима, и даже пыталась делать это.В традиционном укро-оруэлловском стиле, киевская власть пытаясь укрепить свой авторитет за счёт авторитета религиозных конфессий, растрачивает его на поддержку неавторитетных конфессий и на борьбу с авторитетной. С точки зрения нормального человека это – бред. С позиции украинства – перспективная политическая операция.С точки зрения объективного внешнего наблюдателя все теоретические построения украинства – абсолютный бред, но именно этот бред и является абсолютной истиной с точки зрения людей, отказавшихся от своей русскости, ради того, чтобы быть принятыми Западом в услужение и попытаться вместе с ним захватить у оставшихся русскими русские богатства, которые им и так принадлежали, пока они были русскими и от которых теперь они рассчитывают на долю малую, которую Запад, может быть, из жалости выделит им после своей победы (реальность которой крайне сомнительна).Именно поэтому, чем меньше остаётся украинцев и Украины, тем лучше им кажется жизнь. И в этом, последнем, они правы – чем их (с их альтернативной психикой) меньше, тем остальным людям лучше.О том, как украинская власть борется с канонической христианской церковью - в статье "Полиция Черновцов составляет списки прихожан Свято-Духовского собора, защитивших святыню от захвата"
https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html
украина
сша
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Ростислав Ищенко
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Ростислав Ищенко
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украина, сша, запад, ес, ростислав ищенко, мнения, религия, национальный молитвенный завтрак
Украина, США, Запад, ЕС, Ростислав Ищенко, Мнения, Религия, Национальный молитвенный завтрак

Молитва безбожников

11:16 26.07.2025
 
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Ростислав Ищенко авторы
Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру
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Общество, описанное Оруэллом в его антиутопии "1984", со всеми его постоянными изменениями прошлого в угоду актуальной политике, по сравнению с современной Украиной является образцом порядка и последовательности.
Воображение Оруэлла оказалось недостаточно богатым, чтобы представить себе общество, живущее одновременно во многих реальностях и даже не пытающееся как-то согласовать их между собой. В принципе это не удивительно – любой шизофреник недостаточно шизофреничен, чтобы представить себе такую гипершизофреническую структуру, существующую десятилетиями.
С другой стороны, украинское общество (если это состояние человеческой массы можно назвать обществом) демонстрирует новые возможности адаптации человеческой психики к окружающей среде. По идее мозг человека, погружённого в украинство, должен был бы моментально взорваться, бесплодно пытаясь установить хоть какую-то логическую взаимосвязь между различными его постулатами, а также между отдельными частями теории украинства и его политической практики.
Однако, вопреки всему некое объединение, именуемое украинским обществом, существует, и его части даже пытаются взаимодействовать трансгранично. Более того, с целью своего укрепления и распространения это противоестественное человеческое объединение использует государство – структуру абсолютно логическую, действующую в рамках строгой последовательности. Что интересно, поражённые украинством государственные структуры не взрываются немедленно, как должны были бы в результате столкновения абсолютной логической последовательности с абсолютным противоречием всякой логике, но медленно деградируют, в результате исчерпания внутреннего ресурса.
То есть, при условии обеспечения достаточного притока ресурса внешнего украинское государство могло бы функционировать почти как нормальное. Очевидно именно эта его особенность и обманывает адептов украинства, считающих, что оно опирается на прочный фундамент. Им, не чувствующим логических противоречий, живущим в извращенном мире и потому не видящим извращений, невозможно осознать, что обеспечить необходимый для существования украинского государства внешний ресурс, можно только при наличии достаточного внутреннего ресурса. Никто ничего добровольно не отдаст.
Их постоянное попрошайничество на мировой паперти, а также удивление и возмущение тем, что мало дают, происходит именно из этого изначально извращённого состояния украинства, как общества, основанного на антиобщественных основаниях. Атомизированные индивидуалисты (украинизировавшиеся личности) сплотились в квазиобщественное объединение и захватили государство для того, чтобы под лозунгом создания новой нации и укрепления её государственности интегрироваться в государственные образования других народов (страны ЕС), причём неважно сделать это коллективно (всей Украиной) или индивидуально (в качестве отдельных монад).
Ради достижения этой цели – личная "интеграция" в ЕС, - они с радостью жертвуют не только государством, но и своими семьями. Родство, как и нация для них – всего лишь механизм личной "интеграции" в ЕС.
Ростислав Ищенко
27 февраля 2023, 13:11
Ростислав Ищенко: кто онПолитолог
Аналогичным образом обстоит дело с религией. Пытаясь продемонстрировать свою религиозность, украинские власти объявили, что 25 августа в Киеве состоится самый большой в истории Украины (хорошо хоть, что не в мировой истории) молитвенный завтрак, на котором представители всех возможных конфессий поедят, а заодно и помолятся за Украину (или наоборот: помолятся за Украину, а заодно и поедят).
В условиях инициированных властью и ничем не обоснованных гонений на крупнейшую христианскую церковь Украины (УПЦ) подобного рода мероприятие уже фарисейство: собирается большинство конфессий, представляющих меньшинство верующих. Но с учётом истории молитвенных завтраков – это фарисейство вдвойне.
Идея молитвенного завтрака, как мероприятия экуменического – направленного на сближение христианских конфессий, родилась в США, как в стране, общество которой не было объединено изначально (как европейские общества) единой традиционной христианской конфессией. В США прибывали представители самых разных течений христианства. Поскольку в момент основания США религия была главным элементом сплочения нации, идеи экуменизма были крайне востребованы американским обществом, нуждавшимся, вместо разъединявших: "мы католики", "мы лютеране", "мы кальвинисты" и ещё массы родившихся уже в самих США течений, в объединяющем: "мы христиане".
В принципе, хоть в нашем обществе многие рассматривают идеи экуменизма как вредные, ничего изначально порочного в них нет, наоборот, раскол христианства прямо противоречит учению Христа. Другое дело, что США часто использовали экуменистские мероприятия для подрыва позиций традиционных религий в странах, где эти религии традиционно являются господствующими, внедряя в эти страны "альтернативные" (преимущественно харизматические) течения, то есть прямо извращая декларированную цель экуменизма – внося раскол вместо объединения.
Современный Запад пошёл дальше, распространив экуменизм за пределы христианства. Это явно политически мотивированный шаг, страдающий отсутствием всякой логики, ибо как можно надеяться объединить индуизм, зороастризм, все виды и ответвления буддизма, ислам (далеко не единый), иудаизм (имеющий свои секты), все виды шаманизма и т.д. между собой и с христианством, если на сегодня экуменисты не добились видимого успеха, даже в сближении позиций христианских конфессий, скорее наоборот, усугубили раскол.
Но западные либералы хотя бы пытаются логически мотивировать свои действия, заявляя, что стремятся к единству в разнообразии (или к разнообразию единства), что "Бог един, а пути к нему разные" и т.д. Не исключаю, что искренние сторонники религиозного "разнообразия" (до того, как тему перехватили политики) действительно надеялись, что лишив традиционные религии базы, сделав "разнообразным" весь мир, они, таким образом, снизят накал противоречий (все одинаково "разнообразны") и облегчат путь к сближению. Впрочем, у них в любом случае не могло получиться. Идея раскалывать, чтобы потом сблизить, изначально была порочна.
Но даже этот поздний западный экуменизм выглядит детским лепетом на фоне украинских реалий. Власть, преследующая и пытающаяся уничтожить крупнейшую конфессию своей страны, сражающаяся с традиционным, тысячелетие укоренённым на этих территориях православием, одновременно пытается "объединять" за завтраком всякую религиозную мелочь. В своём стремлении создать полностью подконтрольный власти религиозный департамент киевский режим пытается опереться на тех, кому он сам нужен в виде точки опоры, ибо мелкие, не традиционные для Украины конфессии, не обладают собственным авторитетом в массах. При этом режим пытается задавить именно ту конфессию, которая была способна экстраполировать свой авторитет в народе на поддержку режима, и даже пыталась делать это.
В традиционном укро-оруэлловском стиле, киевская власть пытаясь укрепить свой авторитет за счёт авторитета религиозных конфессий, растрачивает его на поддержку неавторитетных конфессий и на борьбу с авторитетной. С точки зрения нормального человека это – бред. С позиции украинства – перспективная политическая операция.
С точки зрения объективного внешнего наблюдателя все теоретические построения украинства – абсолютный бред, но именно этот бред и является абсолютной истиной с точки зрения людей, отказавшихся от своей русскости, ради того, чтобы быть принятыми Западом в услужение и попытаться вместе с ним захватить у оставшихся русскими русские богатства, которые им и так принадлежали, пока они были русскими и от которых теперь они рассчитывают на долю малую, которую Запад, может быть, из жалости выделит им после своей победы (реальность которой крайне сомнительна).
Именно поэтому, чем меньше остаётся украинцев и Украины, тем лучше им кажется жизнь. И в этом, последнем, они правы – чем их (с их альтернативной психикой) меньше, тем остальным людям лучше.
О том, как украинская власть борется с канонической христианской церковью - в статье "Полиция Черновцов составляет списки прихожан Свято-Духовского собора, защитивших святыню от захвата"
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