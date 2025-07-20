https://ukraina.ru/20250720/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-protivnik-pyatitsya-no-soprotivlyaetsya-za-schet-chego-1065552434.html

Спецоперация на минувшей неделе: противник пятится, но сопротивляется. За счет чего?

Спецоперация на минувшей неделе: противник пятится, но сопротивляется. За счет чего? - 20.07.2025 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе: противник пятится, но сопротивляется. За счет чего?

За истёкшую неделю российские войска поразили объекты ВСУ в Кривом Роге, Харькове, Виннице, Одессе. Концентрированным ударам подверглись цели в Днепропетровске и области, в Запорожье. Силами штурмовых подразделений практически на всей линии боевого соприкосновения освобождаются населённые пункты на юго-востоке Украины.

2025-07-20T12:49

2025-07-20T12:49

2025-07-20T12:49

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харьковская область

харьков

вооруженные силы украины

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В минувшие дни Минобороны РФ официально уведомило о взятии под полный контроль десяти населённых пунктов в Харьковской, Сумской областях и на территории ДНР.Ситуация в российско-украинском приграничье ещё остаётся сложной. В Глушковском районе Курской области оперативно-тактическая обстановка стабильно напряжённая, но контролируемая. Противник не оставляет попыток расширить зону присутствия в районе Нового Пути, пытаясь выйти на асфальтовую дорогу "Волфино — Весёлое — Глушково" и закрепиться. Все попытки ВСУ остаются безуспешными.Тактика противника не претерпела изменений: передвигаются малыми группами по 5–7 человек, закапываются в "норы". Несмотря на большие потери в живой силе, командование ВСУ с завидным упорством посылает на убой всё новые мобильные группы. В Сумской области мы закрепились на северной окраине Рыжевки (напротив Тёткино), идёт зачистка лесных массивов в окрестностях Бессаловки. Противник безостановочно контратакует у той же Кондратовки, регулярно попадая под удары тяжёлых авиабомб. Наши войска продолжают штурм Варачино.От границы Белгородской области продолжается движение наших подразделений из района взятого Мелового к Хатному и Амбарному Харьковской области. Подразделения группировки "Север" наращивают активность в районе Волчанска, действуя в лесах под Прилипкой. Противник в составе подразделений 127-й бригады теробороны и 57-й отдельной мобильной бригады несёт потери в результате контратак.В самом Волчанске, как и в окрестностях Тихого, с новой силой разгорелись упорные и ожесточённые бои. Хотя строения и опорные пункты здесь основательно разрушены в результате прошлых боёв, украинские формирования предпринимают попытки контратак. Наши штурмовые подразделения совершили стремительный рывок с плацдарма из северной части города, заняв территорию и позиции противника на маслоэкстракционном заводе и продвигаются к авто- и железнодорожным вокзалам. Начались полномасштабные бои за южную часть Волчанска.В качестве одного из приоритетных участков фронта под Харьковом за последнее время называют Великий Бурлук, который совсем недавно появился в сводках Минобороны РФ. Подразделения двух российских группировок: "Север" и "Запад" — развивают наступление в сторону именно Великого Бурлука. Удар российских войск в этом направлении позволит перерезать один из важнейших путей военной логистики ВСУ в Харьковской области, что снизит потенциальные возможности долговременной обороны Купянска, если противник решит создать из города очередную "неприступную фортецию".Судя по всему, отдельные усилия российских войск будет направлена на создание "буферной зоны" в Харьковской и Сумской областях, без этого сейчас не обойтись. Часть войск будет задействована для решения проблемы Купянска. Там у ВСУ уже сейчас большие проблемы. Город одновременно укрепляют, создают на улицах огневые точки, строят укрепления. В то же время часть украинских подразделений выводится на запад, чтобы попробовать создать рубеж обороны вне города.Взятие Купянска, на мой взгляд, одна из главных задач на данный промежуток времени. Город стоит на двух берегах реки, является важнейшим транспортным узлом, и его освобождение повлияет не только на ситуацию с продвижением ВС РФ в Харьковской области, но и создаст условия для развития успеха на Славянско-Краматорском участке ЛБС. Удары по украинской военной логистике и прифронтовым аэродромам эксперты считают одной из важнейших составляющих будущего наступления. А таких складов, боевых позиций артиллерии и "точек подскока" авиации у ВСУ в Харьковской области хватает.Например, до недавнего времени действовал аэродром в Чугуеве. Там одно время базировалась украинская авиация. В последнее время там находились позиции ПВО, РСЗО и ствольной артиллерии. Три аэродрома: Куриловка, Левковка и Коротич — сейчас работают как площадки подскока для вертолётов. Всё это уничтожается в ходе воздушных ударов. Ну а главные цели на земле — это, конечно, Купянск и Харьков.На Покровском направлении наиболее горячим участком остаётся восточный фланг, где продолжается полуохват Мирнограда с северо-востока. Закрепившись в Разино и частично в Фёдоровке, наши штурмовики пробиваются в направлении Родинского. По данным украинских ресурсов, наши бойцы прошли в обход шахты "Краснолиманская" в направлении города, якобы дойдя до местного кладбища в Разино.Обстановка у Маяка не вполне ясна. Как отмечает телеграм-канал "Рыбарь", свидетельства прорыва к селу пока не появились. А вот в Новоторецком, по всей видимости, некоторое время назад начались бои. Восточнее Новоторецкого часть украинского укрепрайона находится под устойчивым контролем ВС РФ.На центральном участке идут бои в районе Новоэкономического. Противник удерживает небольшой участок укрепрайона восточнее реки Казённый Торец на трассе Т-05-04, хотя и утратил большую часть соседней Николаевки. Северная часть села зачищена, небольшие группы пехоты ВСУ, прячущиеся по подвалам, сохраняются лишь на юге.В самом Новоэкономическом обстановка крайне сложная. Противник пытается замедлить наше продвижение всеми доступными средствами. В районе школы идут кровопролитные встречные бои. По некоторым данным, со стороны Разино также началось наступление ВС РФ на село. Кроме того, ВСУ пытаются разрушить одну из дамб между Миролюбовкой и Гродовкой.В украинском медиаполе уже начинают распространяться сообщения, что в случае отсутствия реакции со стороны украинского командования на прорыв ВС РФ у Разино Киев рискует потерять всю Покровско-Мирноградскую агломерацию в течение следующего месяца.В южной части самого Удачного наши штурмовые группы продвинулись до станции. Юго-западнее мы продавливаем противника в посадках в направлении Молодецкого (в 1,5–2 км от него). Из Новосергеевки группы противника, прорвавшиеся на северо-западную окраину, выбиты, контратаки отбиты.На административной границе Днепропетровской области на подступах к Муравке, северо-западнее и западнее Котлино, а также западнее Орехова идут ожесточённые встречные бои. На данный момент времени ВСУ удаётся сдерживать наши подразделения на подступах к Новопавловке с востока и северо-востока. Севернее балки Калмычкова мы продвинулись на территорию Днепропетровской области в районе высоты 148 около 2,5 км.Продолжаются бои за опорные пункты в посадках севернее Новоукраинки и Зелёного Кута. Противник предпринимает контратаки в районе северо-западной окраины Дачного. Северо-западнее и со стороны Ялты наши подразделения атакуют в направлении Филии.Противник подтянул на этот участок резервы и пытается остановить продвижение наших подразделений к Ивановке, Филии и к Новопавловке с юга, и, что более критично, с запада со стороны высот. Дальнейшее продвижение здесь грозит в дальнейшем выходом наших войск на оперативный простор. Положение ВСУ осложняет переход под наш контроль Новохатского, что может позволить нашим войскам обойти Филию, форсировав реку Волчья западнее.На Новосёловском направлении обстановка складывается в пользу наших бойцов — части группировки войск "Восток" методично продвигаются сразу на нескольких участках фронта, реализуя успех после форсирования реки Мокрые Ялы. Наступление ВС РФ носит последовательный характер — противник теряет ключевые рубежи и населённые пункты один за другим, что обеспечивает нам продвижение к границам Днепропетровской области.На Херсонском направлении обстановка без изменений. Продолжаются бои в пойме реки Днепр на островах, идут взаимные обстрелы.Продвижение российских штурмовых подразделений в ДНР нельзя назвать стремительным, но оно даёт каждодневные результаты. Армия РФ только за последние две недели заняла ряд населённых пунктов и вышла непосредственно к Покровску: до него от села Родинское осталось 4 километра. Под угрозой окружения оказалась и Константиновка — крупный логистический центр ВСУ.Как я уже говорил в своём комментарии АиФ, несмотря на панику в украинских соцсетях, до "котла" в районе Константиновки ещё далековато. Тем не менее, командование ВСУ уже занервничало и перебрасывает на этот участок дополнительные резервы. Хочу обратить внимание на то, что "котлы" — настоящий страх украинской армии. В них "сварились" гарнизоны ВСУ в Угледаре, Авдеевке, Красногоровке, Курахово и в других населённых пунктах в Донбассе.Сейчас, похоже, такой наклевывается в украинском Торецке (Дзержинске), где российские штурмовики продолжают движение в направлении Александро-Калиново. Там идут ожесточённые бои, противник упорно сопротивляется, нашим войскам удалось занять несколько позиций вокруг города.Тактика охвата занятых пока украинской армией городов даёт свой результат, это подтвердила и тактика боевых действий в ходе СВО. Сейчас в лобовые штурмы никто российские войска не бросает, идёт планомерное окружение противника, лишение его снабжения продовольствием и боеприпасами. Соответственно, там ни морального духа, ни возможности сопротивления не существует.А ещё критические ситуации для ВСУ возникают на разных участках, и главкому Сырскому приходится перекидывать войска с места на место, что ни к чему хорошему для украинской обороны не приводит. Касательно "котлов" скажу, что тактика правильная, и она не является панацеей в ходе наступательных действий. Загнать противника в "мешок" — это не означает его капитуляцию, потребуются значительные усилия для его ликвидации, и чем крупнее "котёл", тем больше потребуется сил.Сейчас грамотно идём, шаг за шагом. И тот же Покровск в ближайшее время будет охвачен с двух сторон, а пути подвоза боеприпасов и возможность ротации будут контролироваться огневыми средствами поражения. Противник будет вынужден отступить.Тем не менее, украинская армия упорно сопротивляется и пытается сдержать наступательный порыв российской армии. Конечно, многие задаются вопросом — почему? Не сомневаюсь, что и в дальнейшем они (вопросы) возникнут. Первый вопрос связан с очень сильным и действующим репрессивным аппаратом на Украине, который сумел наладить жёсткий тотальный контроль за всем инакомыслием. На корню, жесточайшим образом пресекаются любые факты противодействия.Второе. Наша ещё не отлаженная работа над контрпропагандой. Нет сомнений в том, что она ведётся. Но мощной и целенаправленной пропаганды по разложению войск противника ещё нет.Третье. Огромный приток иностранных наёмников и мощное финансирование ВСУ. Поэтому они ни в чём недостатка не испытывают. Деньги идут потоком, у них нет финансовых проблем, а также со снаряжением, вооружением, техникой.Четвёртое. Это идеология. К сожалению, они внедрили в голову молодого поколения идею о том, что Украина — независимое, отдельное государство с многовековой историей. Всё высосано, придумано, но на молодые умы легло крепко, они уверовали в это.Есть одно военное исследование о восприимчивости потерь. Что в зависимости от разных наций есть уровень восприимчивости к потерям — то есть, условно говоря, есть норма сохранения боеспособности подразделений при определённом уровне потерь. Во время Великой Отечественной войны у немцев этот процент был примерно 30. То есть 30–40% потери личного состава приводили к утрате боеспособности.В Красной (Советской) армии доходило до 70%. Наши стачивали свои части до ушей. Немцы правильно поступали, они костяк сохраняли и выводили часть, которая потом довольно серьёзно доукомплектовывалась. У нас же, наоборот, всё по-новой формировалось.Национальный характер. Вот наименее восприимчивые к потерям, это, конечно, американцы. Во время Корейской войны были случаи отказа идти в бой из-за того, что в пайке не было апельсинового сока. В случае непоставки рота не идёт в атаку. Совершенно другой менталитет, вот это демократическая армия.Нельзя сказать, что у них армия плохая, они неплохо воевали с японцами и во Вьетнаме. Ну вот особенность такая. У нас с украинцами одинаковый менталитет, восприимчивость, сноровка. Воевать они умеют. Поэтому ещё не сдаются.Читайте также: Спецоперация на минувшей неделе. Скоординированное наступление ВС РФ и самоубийства ВСУшников

https://ukraina.ru/20250719/na-grani-katastrofy-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-fronte-1065511969.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, россия, харьковская область, харьков, вооруженные силы украины