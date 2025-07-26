Опасность БПЛА объявлена на территории Ставропольского края — губернатор - 26.07.2025 Украина.ру
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Опасность БПЛА объявлена на территории Ставропольского края — губернатор
Опасность БПЛА объявлена на территории Ставропольского края — губернатор - 26.07.2025 Украина.ру
Опасность БПЛА объявлена на территории Ставропольского края — губернатор
Опасность атаки украинских БПЛА объявлена на территории Ставропольского края. Об этом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров утром 26 июля сообщает в своём телеграм-канале
2025-07-26T03:56
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"Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность", — написал губернатор.Больше новостей можно узнать в материале Главное за день 25 июля.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Ставропольский край, БПЛА, ВСУ

Опасность БПЛА объявлена на территории Ставропольского края — губернатор

03:56 26.07.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Опасность атаки украинских БПЛА объявлена на территории Ставропольского края. Об этом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров утром 26 июля сообщает в своём телеграм-канале
"Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность", — написал губернатор.
Больше новостей можно узнать в материале Главное за день 25 июля.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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