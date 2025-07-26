https://ukraina.ru/20250726/opasnost-bpla-obyavlena-na-territorii-stavropolskogo-kraya--gubernator-1065972487.html

Опасность БПЛА объявлена на территории Ставропольского края — губернатор

Опасность БПЛА объявлена на территории Ставропольского края — губернатор - 26.07.2025 Украина.ру

Опасность БПЛА объявлена на территории Ставропольского края — губернатор

Опасность атаки украинских БПЛА объявлена на территории Ставропольского края. Об этом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров утром 26 июля сообщает в своём телеграм-канале

2025-07-26T03:56

2025-07-26T03:56

2025-07-26T03:56

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"Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность", — написал губернатор.Больше новостей можно узнать в материале Главное за день 25 июля.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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