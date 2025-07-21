Как Франция проиграла войну Вьетнаму и потеряла Индокитай
21 июля 1954 года были заключены Женевские соглашения, зафиксировавшие поражение Франции в Первой Индокитайской войне. Соперником французов в ней были объединившиеся вьетнамские националисты и коммунисты
Франция начала колонизировать Восточный Индокитай ещё во второй половине XIX века. В период с 1858 по 1884 годы Франция покорила территорию Вьетнама. Также под контролем Парижа оказались протектораты Камбоджа и Лаос.
В 1887 году на территории Французского Индокитая – современных Вьетнама, Камбоджи и Лаоса, – был создан "Индокитайский Союз". Во главе этой колонии был поставлен генерал-губернатор. Французские колониальные власти оставили императорский двор во Вьетнаме и королевские дворы в Камбодже и Лаосе, а также сохранили привилегии многочисленных мелких феодалов.
В провинциях Французского Индокитая не раз вспыхивали восстания против колониальных властей, однако они жестко подавлялись с привлечением туземных и французских войск. Тем не менее, ещё в первой четверти ХХ века во Французский Индокитай стали проникать коммунистические идеи, которые находили сторонников среди представителей местной интеллигенции. После изгнания японцев из Индокитая главной силой сопротивления стали коммунисты во главе с Хо Ши Мином.
Стоит отметить, что Хо Ши Мин стал коммунистом во Франции, куда попал в 1919 году в группе из 80 талантливых азиатских студентов, отобранных французскими властями. В составе этой группы было немало будущих известных коммунистических деятелей, в частности – Пол Пот, Дэн Сяопин и Чжоу Эньлай.
Ещё в мае 1941 года Хо Ши Мин, к тому времени лидер Коммунистической партии Индокитая, создал Лигу независимости Вьетнама (Вьетминь), куда вошли коммунисты, а также активисты нескольких крестьянских, профсоюзных, молодёжных и женских организаций. Вооружённые отряды Вьетминя вели успешную борьбу с японскими оккупантами и французскими колониальными войсками, которые были фактическими союзниками японцев в борьбе против сторонников независимости Вьетнама – ведь они подчинялись коллаборационистскому режиму Виши. Вьетминь официально называл своим противником "франко-японский милитаристский империалистический блок".
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В июне 1944 года в состав Вьетминя вступила Демократическая партия Вьетнама. Тогда же руководство Вьетминя установило контакты с активистами "Свободной Франции" и предложило им начать совместные действия против японских войск в Индокитае, однако это предложение было отклонено.
16 августа 1945 года, на следующий день после объявления о капитуляции Японии, Вьетминь начал вооружённое восстание против японских оккупантов, получившее название "Августовской революции". Уже 19 августа 1945 года силы Вьетминя заняли Ханой и вскоре установили власть над большей частью территории Вьетнама.
25 августа вьетнамский император Бао Дай отрёкся от престола. Он торжественно вручил свой меч из серебра и жемчуга, символизировавший мандат небес, и государственную печать из чистого золота весом 7 кг. представителям новой власти. А 2 сентября 1945 года Хо Ши Мин, выступая на полумиллионном митинге в Ханое, от имени временного правительства торжественно провозгласил создание Демократической республики Вьетнам (ДРВ), первым президентом которой стал он сам.
Но вскоре после провозглашения Демократической Республики Вьетнам под предлогом разоружения японских войск на территорию Вьетнама к северу от 16 параллели северной широты из Китая прибыли войска Гоминьдана, а к югу – британские войска. При этом на Юге практически сразу был восстановлен французский колониальный режим, а на Севере подчинённые Чан Кайши пытались создавать свои марионеточные органы управления.
Основным врагом ДРВ были французы, которые в конце октября 1945 года наступление на дельту Меконга – рисовую житницу страны, и на зону каучуковых плантаций. Они постепенно продвигались на север, а 28 февраля 1946-го Париж заключил с Чан Кайши соглашение о замене его войск к северу от 16-й параллели на французские. За это Франция пообещала китайской стороне отказаться от своих концессий в Китае, создать "свободную зону" в порту Хайфон, предоставить право свободного провоза товаров по железнодорожной линии Хайфон-Юньнань и особый статус для китайских иммигрантов в Индокитае.
В этой ситуации Хо Ши Мин 6 марта 1946 года подписал с французским комиссаром Жаном Сантени соглашение, по которому Франция признавал Вьетнам "свободным государством" (фр. état libre, англ. free state) в составе Индокитайского Союза, а также Французского Союза (который Париж только намеревался создать вместо Французской империи, это формально произошло только в октябре 1946 года). В вопросе объединения Вьетнама (с французской точки зрения Кохинхина, Аннам и Тонкин продолжали существовать) правительство Франции обязалось "подчиниться воле народа".
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За это ДРВ соглашалась на присутствие французских войск на своей территории вместо частей гоминьдана сроком на 5 лет и в количестве не более 15 тысяч человек. 7 марта на митинге в Ханое Хо Ши Мин сказал: "Мы стали независимы с августа 1945 года, но до сих пор ни одна держава нас не признала. Соглашение с Францией открывает нам дорогу к международному признанию". В тот же день в порту Хайфон (100 км от столицы) началась высадка французского десанта, а 18 марта генерал Леклерк во главе французских войск вошёл в Ханой.
Переговоры представителей ДРВ и Франции, длившиеся с апреля по май 1946 года, зафиксировали расхождения в позициях сторон. Вьетнамцы отстаивали государственный суверенитет в области внутренней и внешней политики и территориальную целостность страны, а французы выдвигали проект "Индокитайской федерации" во главе с французским губернатором и претендовали на то, чтобы представлять Вьетнам во всех международных отношениях.
Основной конфликт заключался в правовом положении Кохинхины. В результате французы заявили, что соглашение от 6 марта на эту часть Вьетнама не распространяется, и 1 июня 1946 года провозгласили создание Автономной республики Кохинхина под своим протекторатом.
В октябре 1946 года Национальное собрание ДРВ поручило президенту Хо Ши Мину сформировать новое правительство и приняло Конституцию, которая провозгласила Вьетнам единой страной от Севера до Юга. В ответ французы перешли к ликвидации суверенитета ДРВ, открыв свою таможню в Хайфоне. Это был единственный порт, через который Северный Вьетнам осуществлял связи с внешним миром, при этом таможенные сборы составляли важную статью дохода ДРВ.
20 ноября 1946 года в порту Хайфон с французского военного корабля была обстреляна вьетнамская лодка. 21 ноября французское командование направило руководству Вьетминя ультиматум с требованием очистить от своего присутствия Хайфон. После невыполнения этих условий, 23 ноября 1946 года французские военные корабли начали массированный обстрел города, в результате которого погибли несколько тысяч жителей Хайфона.
17 ноября 1946 года начались столкновения французских войск с отрядами ДРВ и населением в Ханое, на улицах появились баррикады. 19 декабря французское командование предъявило вьетнамскому правительству ультиматум с требованием разобрать баррикады, разоружить отряды самообороны, передать французским войскам право "охранять порядок" в столице Вьетнама и порту Хайфон. В ответ Хо Ши Мин призвал вьетнамцев к "Войне Сопротивления", которая вошла в историю как Первая Индокитайская война.
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В первые годы войны значительная часть территории Вьетнама, включая Ханой, перешла под контроль французского экспедиционного корпуса. Основным опорным пунктом Вьетминя стал Вьетбак – горно-лесистая местность на севере Вьетнама, примыкающая к границе с Китаем. В 1949 году было провозглашено альтернативное ДРВ Государство Вьетнам, объединившее Кохинхину, Аннам и Тонкин, его главой стал бывший император Бао Дай. Государство Вьетнам стало ассоциированным государством Французского Союза с января 1950 года.
В противовес французам, в январе 1950 года ДРВ была официально признана СССР и КНР, которые начали оказывать республике помощь, в том числе и военную. Именно это, наряду с ошибками и просчётами французских военных и политиков, позволило ДРВ переломить ход войны. Причём политические ошибки были не менее важными, чем военные – к примеру, откровенно марионеточный статус Государства Вьетнам привёл к тому, что значительная часть вьетнамских националистов перешла в лагерь Вьетминя.
Но главным аргументом в войне оставалась военная сила. К началу 1950 года силы Вьетминя насчитывали около 40 тысяч бойцов, организованных в две пехотные дивизии и несколько отдельных полков, созданных по советскому образцу.
Вьетнамские солдаты поднимают флаг на французских позициях, 7 мая 1954
Французские силы, размещенные в отдельных укрепленных пунктах, могли отбивать атаки небольших партизанских отрядов, но были неспособны противостоять наступлению вьетнамских полков и дивизий с тяжёлым вооружением. В сентябре 1950 года Вьетминь уничтожил несколько французских гарнизонов в районе китайской границы. Французы при этом потеряли около шести тысяч человек.
В бою под Каобангом 9 октября 1950 года французы потеряли 7 тысяч человек убитыми и ранеными, 500 военных машин, 125 миномётов, 13 гаубиц и 9000 единиц стрелкового оружия. В октябре 1950 года французские войска были вынуждены оставить большую часть Северного Вьетнама и перейти к обороне. В декабре 1950 года французские войска начали строительство укреплений в дельте реки Ка на 18-й параллели.
Но с января по июнь 1951 года силы Вьетминя под командованием генерала Во Нгуен Зяпа в трёх крупных сражениях были разгромлены колониальными войсками, с потерей 20 тысяч человек. В следующем году вьетнамцы предприняли ещё ряд наступлений на позиции французов, но они оказались безуспешными и привели к большим потерям войск Вьетминя в результате применения французами тяжёлого вооружения (напалм, тяжёлая артиллерия, речные и морские боевые корабли).
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И тогда Хо Ши Мин нанёс французам асимметричный удар. Весной 1953 года войска Вьетминя вторглись в соседний Лаос. Французские военные базы в районе Ханоя не могли оказать существенной помощи своим частям, оборонявшимся в отдалённом районе. Чтобы вернуть утраченную инициативу, в конце 1953 года французские войска высадили в населённый пункт Дьенбьенфу свыше 10 тысяч солдат, впоследствии их количество было увеличено почти до 15 тысяч.
Целью создания этого французского гарнизона в глубине вражеской территории было препятствование работе системы снабжения войск Вьетминя в северном Лаосе. Параллельно намечалась операция по борьбе с партизанами в центральном Вьетнаме. Однако получилось так, что вьетнамское командование, используя стратагему "заманить на крышу и убрать лестницу", заманило французов в заранее подготовленную ловушку.
В декабре 1953 – январе 1954 года Вьетминь сконцентрировал около Дьенбьенфу четыре дивизии, тогда как французы ожидали, что их будет максимум две. При этом продолжались военные действия малой интенсивности в центральном Вьетнаме и в Лаосе, где целью операций вьетнамцев было отвлечение французских сил от гарнизона Дьенбьенфу.
Пленные французы в районе Дьенбьенфу
Для снабжения своих сил партизаны прорубили новую 100-километровую трассу через джунгли и соорудили в 55 км от точки приложения сил перевалочную базу. При этом французское снабжение по воздуху Дьенбьенфу было недостаточным для гарнизона, ведь в начале марта 1954 года вьетнамские диверсанты вывели из строя половину транспортной авиации, имевшейся у военного командования Франции в Индокитае.
Сражение за Дьенбьенфу продолжалось 54 дня, с 13 марта по 7 мая 1954 года, в результате французский гарнизон был вынужден капитулировать (сдались 10 863, погибли 2293 солдат и офицеров). Поражение при Дьенбьенфу фактически поставило точку в планах Франции сохранить господство в Индокитае.
На момент капитуляции французов при Дьенбьенфу Хо Ши Мин находился в Женеве, где с 26 апреля проходила конференция при участии министров иностранных дел СССР, КНР, Великобритании, США и Франции. Вторая половина конференции была посвящена судьбе Индокитая, и на ней 21 июля 1954 года были подписаны соглашения, закончившие Первую Индокитайскую войну.
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Согласно этим соглашениям, Вьетнам временно разделялся на две части по 17-й параллели, вооруженные силы Вьетминя отводились на север, а войска Государства Вьетнам и Франции – на юг страны, между ними создавалась демилитаризованная зона. Женевские соглашения также предусматривали демилитаризацию и нейтралитет Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, и запрет на поставки вооружения, боеприпасов и военных материалов в эти страны.
При этом Женевские соглашение не подписали Государство Вьетнам (с 1955 года – Республика Вьетнам, больше известная как Южный Вьетнам) и США, которые к тому времени отправили в Южный Вьетнам более 200 военных советников. Таким образом, Вторая Индокитайская война, вспыхнувшая между ДРВ и Южным Вьетнамом 1 ноября 1955 года, стала неизбежной.
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