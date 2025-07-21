https://ukraina.ru/20250721/kak-frantsiya-proigrala-voynu-vetnamu-i-poteryala-indokitay-1065491595.html

Как Франция проиграла войну Вьетнаму и потеряла Индокитай

Как Франция проиграла войну Вьетнаму и потеряла Индокитай - 21.07.2025 Украина.ру

Как Франция проиграла войну Вьетнаму и потеряла Индокитай

21 июля 1954 года были заключены Женевские соглашения, зафиксировавшие поражение Франции в Первой Индокитайской войне. Соперником французов в ней были объединившиеся вьетнамские националисты и коммунисты

2025-07-21T08:00

2025-07-21T08:00

2025-07-21T08:00

история

история

вьетнам

франция

китай

коммунистическая партия

1950-е

коммунистическая партия вьетнама

война

вторая мировая война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/12/1065490195_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_da3e48817912a5117ffce5a094374d9b.jpg

Франция начала колонизировать Восточный Индокитай ещё во второй половине XIX века. В период с 1858 по 1884 годы Франция покорила территорию Вьетнама. Также под контролем Парижа оказались протектораты Камбоджа и Лаос.В 1887 году на территории Французского Индокитая – современных Вьетнама, Камбоджи и Лаоса, – был создан "Индокитайский Союз". Во главе этой колонии был поставлен генерал-губернатор. Французские колониальные власти оставили императорский двор во Вьетнаме и королевские дворы в Камбодже и Лаосе, а также сохранили привилегии многочисленных мелких феодалов.В провинциях Французского Индокитая не раз вспыхивали восстания против колониальных властей, однако они жестко подавлялись с привлечением туземных и французских войск. Тем не менее, ещё в первой четверти ХХ века во Французский Индокитай стали проникать коммунистические идеи, которые находили сторонников среди представителей местной интеллигенции. После изгнания японцев из Индокитая главной силой сопротивления стали коммунисты во главе с Хо Ши Мином.Стоит отметить, что Хо Ши Мин стал коммунистом во Франции, куда попал в 1919 году в группе из 80 талантливых азиатских студентов, отобранных французскими властями. В составе этой группы было немало будущих известных коммунистических деятелей, в частности – Пол Пот, Дэн Сяопин и Чжоу Эньлай.Ещё в мае 1941 года Хо Ши Мин, к тому времени лидер Коммунистической партии Индокитая, создал Лигу независимости Вьетнама (Вьетминь), куда вошли коммунисты, а также активисты нескольких крестьянских, профсоюзных, молодёжных и женских организаций. Вооружённые отряды Вьетминя вели успешную борьбу с японскими оккупантами и французскими колониальными войсками, которые были фактическими союзниками японцев в борьбе против сторонников независимости Вьетнама – ведь они подчинялись коллаборационистскому режиму Виши. Вьетминь официально называл своим противником "франко-японский милитаристский империалистический блок".В июне 1944 года в состав Вьетминя вступила Демократическая партия Вьетнама. Тогда же руководство Вьетминя установило контакты с активистами "Свободной Франции" и предложило им начать совместные действия против японских войск в Индокитае, однако это предложение было отклонено.16 августа 1945 года, на следующий день после объявления о капитуляции Японии, Вьетминь начал вооружённое восстание против японских оккупантов, получившее название "Августовской революции". Уже 19 августа 1945 года силы Вьетминя заняли Ханой и вскоре установили власть над большей частью территории Вьетнама.25 августа вьетнамский император Бао Дай отрёкся от престола. Он торжественно вручил свой меч из серебра и жемчуга, символизировавший мандат небес, и государственную печать из чистого золота весом 7 кг. представителям новой власти. А 2 сентября 1945 года Хо Ши Мин, выступая на полумиллионном митинге в Ханое, от имени временного правительства торжественно провозгласил создание Демократической республики Вьетнам (ДРВ), первым президентом которой стал он сам.Но вскоре после провозглашения Демократической Республики Вьетнам под предлогом разоружения японских войск на территорию Вьетнама к северу от 16 параллели северной широты из Китая прибыли войска Гоминьдана, а к югу – британские войска. При этом на Юге практически сразу был восстановлен французский колониальный режим, а на Севере подчинённые Чан Кайши пытались создавать свои марионеточные органы управления.Основным врагом ДРВ были французы, которые в конце октября 1945 года наступление на дельту Меконга – рисовую житницу страны, и на зону каучуковых плантаций. Они постепенно продвигались на север, а 28 февраля 1946-го Париж заключил с Чан Кайши соглашение о замене его войск к северу от 16-й параллели на французские. За это Франция пообещала китайской стороне отказаться от своих концессий в Китае, создать "свободную зону" в порту Хайфон, предоставить право свободного провоза товаров по железнодорожной линии Хайфон-Юньнань и особый статус для китайских иммигрантов в Индокитае.В этой ситуации Хо Ши Мин 6 марта 1946 года подписал с французским комиссаром Жаном Сантени соглашение, по которому Франция признавал Вьетнам "свободным государством" (фр. état libre, англ. free state) в составе Индокитайского Союза, а также Французского Союза (который Париж только намеревался создать вместо Французской империи, это формально произошло только в октябре 1946 года). В вопросе объединения Вьетнама (с французской точки зрения Кохинхина, Аннам и Тонкин продолжали существовать) правительство Франции обязалось "подчиниться воле народа".За это ДРВ соглашалась на присутствие французских войск на своей территории вместо частей гоминьдана сроком на 5 лет и в количестве не более 15 тысяч человек. 7 марта на митинге в Ханое Хо Ши Мин сказал: "Мы стали независимы с августа 1945 года, но до сих пор ни одна держава нас не признала. Соглашение с Францией открывает нам дорогу к международному признанию". В тот же день в порту Хайфон (100 км от столицы) началась высадка французского десанта, а 18 марта генерал Леклерк во главе французских войск вошёл в Ханой.Переговоры представителей ДРВ и Франции, длившиеся с апреля по май 1946 года, зафиксировали расхождения в позициях сторон. Вьетнамцы отстаивали государственный суверенитет в области внутренней и внешней политики и территориальную целостность страны, а французы выдвигали проект "Индокитайской федерации" во главе с французским губернатором и претендовали на то, чтобы представлять Вьетнам во всех международных отношениях.Основной конфликт заключался в правовом положении Кохинхины. В результате французы заявили, что соглашение от 6 марта на эту часть Вьетнама не распространяется, и 1 июня 1946 года провозгласили создание Автономной республики Кохинхина под своим протекторатом.В октябре 1946 года Национальное собрание ДРВ поручило президенту Хо Ши Мину сформировать новое правительство и приняло Конституцию, которая провозгласила Вьетнам единой страной от Севера до Юга. В ответ французы перешли к ликвидации суверенитета ДРВ, открыв свою таможню в Хайфоне. Это был единственный порт, через который Северный Вьетнам осуществлял связи с внешним миром, при этом таможенные сборы составляли важную статью дохода ДРВ.20 ноября 1946 года в порту Хайфон с французского военного корабля была обстреляна вьетнамская лодка. 21 ноября французское командование направило руководству Вьетминя ультиматум с требованием очистить от своего присутствия Хайфон. После невыполнения этих условий, 23 ноября 1946 года французские военные корабли начали массированный обстрел города, в результате которого погибли несколько тысяч жителей Хайфона.17 ноября 1946 года начались столкновения французских войск с отрядами ДРВ и населением в Ханое, на улицах появились баррикады. 19 декабря французское командование предъявило вьетнамскому правительству ультиматум с требованием разобрать баррикады, разоружить отряды самообороны, передать французским войскам право "охранять порядок" в столице Вьетнама и порту Хайфон. В ответ Хо Ши Мин призвал вьетнамцев к "Войне Сопротивления", которая вошла в историю как Первая Индокитайская война.В первые годы войны значительная часть территории Вьетнама, включая Ханой, перешла под контроль французского экспедиционного корпуса. Основным опорным пунктом Вьетминя стал Вьетбак – горно-лесистая местность на севере Вьетнама, примыкающая к границе с Китаем. В 1949 году было провозглашено альтернативное ДРВ Государство Вьетнам, объединившее Кохинхину, Аннам и Тонкин, его главой стал бывший император Бао Дай. Государство Вьетнам стало ассоциированным государством Французского Союза с января 1950 года.В противовес французам, в январе 1950 года ДРВ была официально признана СССР и КНР, которые начали оказывать республике помощь, в том числе и военную. Именно это, наряду с ошибками и просчётами французских военных и политиков, позволило ДРВ переломить ход войны. Причём политические ошибки были не менее важными, чем военные – к примеру, откровенно марионеточный статус Государства Вьетнам привёл к тому, что значительная часть вьетнамских националистов перешла в лагерь Вьетминя.Но главным аргументом в войне оставалась военная сила. К началу 1950 года силы Вьетминя насчитывали около 40 тысяч бойцов, организованных в две пехотные дивизии и несколько отдельных полков, созданных по советскому образцу.Французские силы, размещенные в отдельных укрепленных пунктах, могли отбивать атаки небольших партизанских отрядов, но были неспособны противостоять наступлению вьетнамских полков и дивизий с тяжёлым вооружением. В сентябре 1950 года Вьетминь уничтожил несколько французских гарнизонов в районе китайской границы. Французы при этом потеряли около шести тысяч человек.В бою под Каобангом 9 октября 1950 года французы потеряли 7 тысяч человек убитыми и ранеными, 500 военных машин, 125 миномётов, 13 гаубиц и 9000 единиц стрелкового оружия. В октябре 1950 года французские войска были вынуждены оставить большую часть Северного Вьетнама и перейти к обороне. В декабре 1950 года французские войска начали строительство укреплений в дельте реки Ка на 18-й параллели.Но с января по июнь 1951 года силы Вьетминя под командованием генерала Во Нгуен Зяпа в трёх крупных сражениях были разгромлены колониальными войсками, с потерей 20 тысяч человек. В следующем году вьетнамцы предприняли ещё ряд наступлений на позиции французов, но они оказались безуспешными и привели к большим потерям войск Вьетминя в результате применения французами тяжёлого вооружения (напалм, тяжёлая артиллерия, речные и морские боевые корабли).И тогда Хо Ши Мин нанёс французам асимметричный удар. Весной 1953 года войска Вьетминя вторглись в соседний Лаос. Французские военные базы в районе Ханоя не могли оказать существенной помощи своим частям, оборонявшимся в отдалённом районе. Чтобы вернуть утраченную инициативу, в конце 1953 года французские войска высадили в населённый пункт Дьенбьенфу свыше 10 тысяч солдат, впоследствии их количество было увеличено почти до 15 тысяч.Целью создания этого французского гарнизона в глубине вражеской территории было препятствование работе системы снабжения войск Вьетминя в северном Лаосе. Параллельно намечалась операция по борьбе с партизанами в центральном Вьетнаме. Однако получилось так, что вьетнамское командование, используя стратагему "заманить на крышу и убрать лестницу", заманило французов в заранее подготовленную ловушку.В декабре 1953 – январе 1954 года Вьетминь сконцентрировал около Дьенбьенфу четыре дивизии, тогда как французы ожидали, что их будет максимум две. При этом продолжались военные действия малой интенсивности в центральном Вьетнаме и в Лаосе, где целью операций вьетнамцев было отвлечение французских сил от гарнизона Дьенбьенфу.Для снабжения своих сил партизаны прорубили новую 100-километровую трассу через джунгли и соорудили в 55 км от точки приложения сил перевалочную базу. При этом французское снабжение по воздуху Дьенбьенфу было недостаточным для гарнизона, ведь в начале марта 1954 года вьетнамские диверсанты вывели из строя половину транспортной авиации, имевшейся у военного командования Франции в Индокитае.Сражение за Дьенбьенфу продолжалось 54 дня, с 13 марта по 7 мая 1954 года, в результате французский гарнизон был вынужден капитулировать (сдались 10 863, погибли 2293 солдат и офицеров). Поражение при Дьенбьенфу фактически поставило точку в планах Франции сохранить господство в Индокитае.На момент капитуляции французов при Дьенбьенфу Хо Ши Мин находился в Женеве, где с 26 апреля проходила конференция при участии министров иностранных дел СССР, КНР, Великобритании, США и Франции. Вторая половина конференции была посвящена судьбе Индокитая, и на ней 21 июля 1954 года были подписаны соглашения, закончившие Первую Индокитайскую войну.Согласно этим соглашениям, Вьетнам временно разделялся на две части по 17-й параллели, вооруженные силы Вьетминя отводились на север, а войска Государства Вьетнам и Франции – на юг страны, между ними создавалась демилитаризованная зона. Женевские соглашения также предусматривали демилитаризацию и нейтралитет Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, и запрет на поставки вооружения, боеприпасов и военных материалов в эти страны.При этом Женевские соглашение не подписали Государство Вьетнам (с 1955 года – Республика Вьетнам, больше известная как Южный Вьетнам) и США, которые к тому времени отправили в Южный Вьетнам более 200 военных советников. Таким образом, Вторая Индокитайская война, вспыхнувшая между ДРВ и Южным Вьетнамом 1 ноября 1955 года, стала неизбежной.

https://ukraina.ru/20231114/1050895497.html

https://ukraina.ru/20250625/voyna-v-koree-nepobeda-yadernoy-sverkhderzhavy-1064248788.html

https://ukraina.ru/20241226/1059960178.html

https://ukraina.ru/20240504/1054891682.html

https://ukraina.ru/20230911/1049324736.html

вьетнам

франция

китай

япония

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, вьетнам, франция, китай, коммунистическая партия, 1950-е, коммунистическая партия вьетнама, война, вторая мировая война, япония