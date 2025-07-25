https://ukraina.ru/20250725/plavilnyy-kotel-yarosti-pavliv-pro-psikhologicheskoe-sostoyanie-mobilizovannykh-v-ryady-vsu-1065891626.html

"Плавильный котел ярости": Павлив про психологическое состояние мобилизованных в ряды ВСУ

"Плавильный котел ярости": Павлив про психологическое состояние мобилизованных в ряды ВСУ - 25.07.2025 Украина.ру

"Плавильный котел ярости": Павлив про психологическое состояние мобилизованных в ряды ВСУ

Принудительная мобилизация в ряды ВСУ приводит к попаданию в армию людей с психологическими проблемами, что создает риски для воинской дисциплины. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-07-25T06:40

2025-07-25T06:40

2025-07-25T06:40

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Автор отмечает, что многие из таких солдат ВСУ страдают от "травм, зависимости, расстройств"."Кому-то наплевать, кто победит. Кто-то считает, что Украина — это не его страна", — приводит автор характерные настроения среди призванных. В статье подчеркивается отсутствие системы психологического отбора при мобилизации."В таких условиях армия — это не школа дисциплины. Это плавильный котёл ярости", — пишет Павлив. Он обращает внимание на случаи, когда психологически нестабильным украинским бойцам выдают оружие."Система, игнорирующая психическое состояние мобилизованных, создает угрозу для самих военнослужащих", — подытоживает автор.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украинская армия на грани. Дезертиры, трупы инструкторов и бывшие убийцы с автоматами" на сайте Украина.ру.Про масштаб потерь в украинской армии — в материале Натальи Мареевой "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ".

https://ukraina.ru/20250724/1065817099.html

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