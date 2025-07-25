"Плавильный котел ярости": Павлив про психологическое состояние мобилизованных в ряды ВСУ - 25.07.2025 Украина.ру
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"Плавильный котел ярости": Павлив про психологическое состояние мобилизованных в ряды ВСУ
"Плавильный котел ярости": Павлив про психологическое состояние мобилизованных в ряды ВСУ - 25.07.2025 Украина.ру
"Плавильный котел ярости": Павлив про психологическое состояние мобилизованных в ряды ВСУ
Принудительная мобилизация в ряды ВСУ приводит к попаданию в армию людей с психологическими проблемами, что создает риски для воинской дисциплины. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-07-25T06:40
2025-07-25T06:40
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Автор отмечает, что многие из таких солдат ВСУ страдают от "травм, зависимости, расстройств"."Кому-то наплевать, кто победит. Кто-то считает, что Украина — это не его страна", — приводит автор характерные настроения среди призванных. В статье подчеркивается отсутствие системы психологического отбора при мобилизации."В таких условиях армия — это не школа дисциплины. Это плавильный котёл ярости", — пишет Павлив. Он обращает внимание на случаи, когда психологически нестабильным украинским бойцам выдают оружие."Система, игнорирующая психическое состояние мобилизованных, создает угрозу для самих военнослужащих", — подытоживает автор.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украинская армия на грани. Дезертиры, трупы инструкторов и бывшие убийцы с автоматами" на сайте Украина.ру.Про масштаб потерь в украинской армии — в материале Натальи Мареевой "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ".
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новости, украина, михаил павлив, мобилизация, всу, украинская армия, главные новости, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, аналитика, украина аналитика, эксперты, военный эксперт
Новости, Украина, Михаил Павлив, мобилизация, ВСУ, украинская армия, Главные новости, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Аналитика, Украина аналитика, эксперты, военный эксперт

"Плавильный котел ярости": Павлив про психологическое состояние мобилизованных в ряды ВСУ

06:40 25.07.2025
 
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Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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Принудительная мобилизация в ряды ВСУ приводит к попаданию в армию людей с психологическими проблемами, что создает риски для воинской дисциплины. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Люди, которых насильно заталкивают в ВСУ, — это часто внутренне враждебные, психологически сломленные, озлобленные граждане", — констатирует Павлив.
Автор отмечает, что многие из таких солдат ВСУ страдают от "травм, зависимости, расстройств".
"Кому-то наплевать, кто победит. Кто-то считает, что Украина — это не его страна", — приводит автор характерные настроения среди призванных. В статье подчеркивается отсутствие системы психологического отбора при мобилизации.
"В таких условиях армия — это не школа дисциплины. Это плавильный котёл ярости", — пишет Павлив. Он обращает внимание на случаи, когда психологически нестабильным украинским бойцам выдают оружие.
"Система, игнорирующая психическое состояние мобилизованных, создает угрозу для самих военнослужащих", — подытоживает автор.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Украинская армия на грани. Дезертиры, трупы инструкторов и бывшие убийцы с автоматами" на сайте Украина.ру.
Про масштаб потерь в украинской армии — в материале Натальи Мареевой "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ".
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