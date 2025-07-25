"Плавильный котел ярости": Павлив про психологическое состояние мобилизованных в ряды ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Принудительная мобилизация в ряды ВСУ приводит к попаданию в армию людей с психологическими проблемами, что создает риски для воинской дисциплины. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Люди, которых насильно заталкивают в ВСУ, — это часто внутренне враждебные, психологически сломленные, озлобленные граждане", — констатирует Павлив.
Автор отмечает, что многие из таких солдат ВСУ страдают от "травм, зависимости, расстройств".
"Кому-то наплевать, кто победит. Кто-то считает, что Украина — это не его страна", — приводит автор характерные настроения среди призванных. В статье подчеркивается отсутствие системы психологического отбора при мобилизации.
"В таких условиях армия — это не школа дисциплины. Это плавильный котёл ярости", — пишет Павлив. Он обращает внимание на случаи, когда психологически нестабильным украинским бойцам выдают оружие.
"Система, игнорирующая психическое состояние мобилизованных, создает угрозу для самих военнослужащих", — подытоживает автор.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Украинская армия на грани. Дезертиры, трупы инструкторов и бывшие убийцы с автоматами" на сайте Украина.ру.
Про масштаб потерь в украинской армии — в материале Натальи Мареевой "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ".
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