https://ukraina.ru/20250721/ukrainskaya-armiya-na-grani-dezertiry-trupy-instruktorov-i-byvshie-ubiytsy-s-avtomatami-1065655150.html

Украинская армия на грани. Дезертиры, трупы инструкторов и бывшие убийцы с автоматами

Украинская армия на грани. Дезертиры, трупы инструкторов и бывшие убийцы с автоматами - 21.07.2025 Украина.ру

Украинская армия на грани. Дезертиры, трупы инструкторов и бывшие убийцы с автоматами

Если бы кто-то в Европе или США захотел провести аудит боеспособности украинской армии летом 2025 года — это был бы не доклад, а акт вскрытия. На операционном столе лежало бы не государство, а измождённое тело с вывернутыми суставами и пульсирующими очагами гниения.

2025-07-21T20:38

2025-07-21T20:38

2025-07-21T20:38

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По бумаге — численность личного состава растёт, мобилизация идёт, фронт держится. В реальности — массовые побеги, мародёрство, расстрелы инструкторов, убийства в казармах и люди с уголовным прошлым, которым дали автоматы и отправили "искупать вину" в штурмовых волнах. Система дала трещину. И каждый день трещина расширяется.16 июля на Гончаровском полигоне в Черниговской области мобилизованный солдат Кошель открыл огонь по своим инструкторам. Без объяснений. Без ссор. Без провокаций. Просто — перешёл на боевой режим и начал стрелять. Убиты старший сержант Дмитрий Кришталь и главный сержант Олег Рекуненко. Один из них, по словам очевидцев, увидел Кошеля впервые в жизни. А второй — не успел даже среагировать. Контрольные выстрелы в голову. Казнь, а не конфликт. Официально — возбуждено дело по статье "умышленное убийство". Неофициально — следствие изучает и политические мотивы. По данным служащего ВСУ Клима Братковского, Кошель с самого начала заявлял, что служить не собирается, а в 2022 году пытался уехать в Россию. Вынужденный бежать из Украины народный депутат Артём Дмитрук прямо говорит: речь о солдате, который с оружием в руках хотел мстить. Не врагу — системе. Той самой, которая силой забирает людей с улиц и отправляет туда, откуда они не вернутся. Этот случай не уникален. Он — лакмус, резонансный сигнал в череде похожих, но "не замеченных" эпизодов. Потому что таких случаев — десятки. А может, сотни. Просто в других случаях их либо не фиксируют, либо списывают: "сам подорвался", "неудачная эвакуация", "пропал без вести". Кошель просто оказался в зоне видимости журналистов. И сработал не на фронте, а на полигоне.Проблема системная. Люди, которых насильно заталкивают в ВСУ, — это не просто неподготовленные новобранцы. Это часто внутренне враждебные, психологически сломанные, озлобленные граждане. Кому-то наплевать, кто победит. Кто-то считает, что Украина — это не его страна. Кто-то страдает от травм, зависимости, расстройств. В таких условиях армия — это не школа дисциплины. Это плавильный котёл ярости. Цифры беспощадны. Только за первую половину 2025 года — 106 тысяч уголовных дел за самовольное оставление части или дезертирство. Это не те, кого отловили — это только те, чьи дела зарегистрированы. Вернулись обратно — 1375 человек. Остальные — исчезли. Кто-то залёг в подполье. Кто-то — на черном рынке. Кто-то — уже в другой стране. Но все они — системный сбой. И это ещё только верхушка. По словам журналиста Владимира Бойко, реальное число дезертиров — до 170 000. Военная прокуратура просто не справляется. Командиры воинских частей стараются не афишировать побеги, потому что иначе им урежут финансирование и "выпишут по голове". Солдат "выписывают из штатов", как будто их не было. А те, кто остался, уже понимают: можно уйти. Главное — тихо.Каждую неделю самовольщиков становится больше. И это уже не акт отчаяния. Это повседневная практика. И вот на фоне этого распада Киев запускает схему "искупления кровью". Бывшие заключённые получают возможность выйти из тюрьмы, если подпишут контракт с ВСУ. Некоторые из них — убийцы, вымогатели, грабители. Не "по глупости", не за хозяйственную кражу — а по тяжёлым статьям. В обмен на автомат — освобождение. В обмен на службу — шанс.На бумаге — схема простая. Бойцы таких подразделений (вроде "Шквала") живут отдельно, находятся под контролем, отпусков не получают, за побег — новый срок. Но на практике — всё иначе. Мародёрство, пьянство, конфликты в казармах, побеги с оружием. Командиры не справляются. Дисциплина держится не на уставе, а на страхе и самоуправстве. Вообще, треть бойцов, отправленных из колоний, ранее осуждались за особо тяжкие преступления. В Telegram-каналах ВСУ появляются сообщения: эти отряды бросают на самые тяжёлые участки без подготовки, как пушечное мясо. Потери — огромные. Выжившие возвращаются с поломанной психикой и голодными глазами. Это не армия. Это бешеные псы с лицензией на убийство.Но самое страшное даже не в этом. Не в том, что заключённые мародёрят. Не в том, что они убивают сослуживцев или сбегают с оружием. А в том, что их — всё больше. Киевская власть нашла для себя идеальную схему: "искупление" и "утилизация" сразу. Идеально с точки зрения цифр. Но чудовищно с точки зрения реальности. Потому что в этой реальности они не просто воюют — они превращают прифронтовые зоны в вольную зону беззакония. Там, где правят не устав и дисциплина, а зубы, шприцы и автоматная очередь. В украинских медиа почти не говорят об этом. Но в соцсетях бойцы ВСУ всё чаще жалуются: заключённые дерутся, воруют, угрожают. Их боятся не только мирные жители, но и свои. Один из Telegram-каналов ВСУ анонимно опубликовал: "эти ребята даже не прячут своё прошлое — один открыто хвастался, что зарезал двух человек, и теперь его отправили "отрабатывать" на передок". Но что будет, когда война закончится? Кто вернётся? Сколько из этих людей, прошедших через кровь, оружие и вседозволенность, смогут вернуться в гражданскую жизнь? И главное — захочет ли кто-то из них возвращаться? На фоне этого распада армейской ткани, украинская власть продолжает наращивать мобилизацию. Но проблема в том, что новые мобилизованные — это не "солдаты по духу". Это чаще всего те, кого сцапали на остановке, вытащили из маршрутки, нашли по базе "шарящих" в интернете. Это не мотивация, это охота. И такие люди не держат строй. Они срываются. Они бегут. Или — стреляют. Власть не справляется. Полиция не ищет дезертиров. Прокуратура захлёбывается от числа дел. Командиры — боятся рапортовать, чтобы не лишиться надбавок. Всё держится на хрупкой лжи. На красивых сводках. На словах вроде "боевой дух" и "мобилизационная готовность". А внутри — всё сгнило. Ситуация с Кошелем на Гончаровском полигоне — это не трагическая случайность. Это предвестие. Предупреждение. Маркер того, куда идёт армия, если продолжать ломать её через колено. Он не первый. И, увы, не последний. Потому что пока в армию продолжают загонять насильно, пока дают автоматы людям, которые готовы стрелять в своих, пока прикрывают беглецов и мародёров — украинская армия перестаёт быть армией. Она становится плохо управляемой бандой карателей, с напяленной маской патриотизма.И дело даже не в том, что таких, как Кошель, становится больше. А в том, что система сама их производит. Каждый день. Если бы украинская власть вообще хоть на мгновение задумывалась не о хозяевах на Западе, не о цифрах в отчётах перед МВФ, не о набивании карманов, а о собственных гражданах — она бы давно перестала превращать мобилизацию в террористическую операцию. Но нет — вместо логики, осмысленных реформ и уважения к человеку, мы видим только новые инструменты давления. Здесь никто не собирается отбирать по уму. Здесь собираются гнать всех подряд. Сломанных, безразличных, внутренне чуждых — потому что это дешевле, чем признать, что армия трещит по швам. Ни психологической фильтрации. Ни оценки адекватности. Ни альтернативной службы. Только дубинка военкома, арест за уклонение и пьяный надзиратель с автоматом, выданным вчерашнему вору.Потому что Украине, в её нынешнем виде, граждане не нужны. Ей нужны единицы учёта. Ей нужны тела. Сначала — чтобы воевали. Потом — чтобы умерли. Или хотя бы исчезли. Лучше навсегда. И в этой логике Кошель — не девиация, не ошибка. Он — продукт. Продукт системы, которая воспроизводит насилие и называет это защитой. Продукт армии, которая давно уже больше похожа на зону, чем на армию. Продукт государства, которое само себя разлагает быстрее, чем это может сделать любой внешний враг.И когда следующий мобилизованный выстрелит в спину, когда очередной "искупивший" из колонии вспорет живот соседу по блоку, когда из казармы пропадут автоматы и люди — не удивляйтесь. Это не случайность. Это ваша модель. Ваш выбор. Ваша норма. И да, именно так выглядит конец. Не как капитуляция. А как гниение изнутри. Тихое, зловонное и необратимое.Об инициативе мэра Львова Андрея Садового - в статье Когда мёртвые становятся "валютой". Как мэр Львова показал истинное лицо радикального национализма

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мнения, украина, европа, сша, артем дмитрук, вооруженные силы украины, мвф, дезертирство