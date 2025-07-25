"Панцирь" для "Каракурта": Василий Дандыкин рассказал о новых системах ПВО для кораблей
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкIV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День второй
Российский военно-морской флот активно модернизирует системы противовоздушной обороны кораблей для борьбы с новыми угрозами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
По словам эксперта, на малые ракетные корабли типа "Каракурт" устанавливается морская версия комплекса "Панцирь". "Он эффективен и против БПЛА, и против других летательных аппаратов", - подчеркнул Дандыкин.
Для более крупных кораблей предусмотрены системы ПВО среднего радиуса действия. "Это то, чего объективно не хватало. Их будут устанавливать на фрегаты и корветы", - пояснил собеседник.
Особое внимание уделяется малокалиберной артиллерии. "Малая зенитная артиллерия у нас хорошая. Например, ракетно-пушечная система АК-630 "Дуэт", - отметил эксперт.
Дандыкин подчеркнул, что современные угрозы требуют комплексного подхода к защите кораблей. "Нужно сочетать системы разного радиуса действия для создания эшелонированной обороны", - заявил он.
"Сейчас идет активное переоснащение флота новыми системами ПВО, что особенно важно в условиях массового применения беспилотников", - резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Русский флот защитит Калининград, отстоит Севморпуть и не даст НАТО пролезть на Каспий" на сайте Украина.ру.
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