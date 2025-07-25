"Панцирь" для "Каракурта": Василий Дандыкин рассказал о новых системах ПВО для кораблей - 25.07.2025 Украина.ру
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"Панцирь" для "Каракурта": Василий Дандыкин рассказал о новых системах ПВО для кораблей
"Панцирь" для "Каракурта": Василий Дандыкин рассказал о новых системах ПВО для кораблей - 25.07.2025 Украина.ру
"Панцирь" для "Каракурта": Василий Дандыкин рассказал о новых системах ПВО для кораблей
Российский военно-морской флот активно модернизирует системы противовоздушной обороны кораблей для борьбы с новыми угрозами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2025-07-25T04:40
2025-07-25T04:40
новости
калининград
россия
сша
василий дандыкин
украина.ру
нато
вооружения
флот
корабли
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По словам эксперта, на малые ракетные корабли типа "Каракурт" устанавливается морская версия комплекса "Панцирь". "Он эффективен и против БПЛА, и против других летательных аппаратов", - подчеркнул Дандыкин.Для более крупных кораблей предусмотрены системы ПВО среднего радиуса действия. "Это то, чего объективно не хватало. Их будут устанавливать на фрегаты и корветы", - пояснил собеседник.Особое внимание уделяется малокалиберной артиллерии. "Малая зенитная артиллерия у нас хорошая. Например, ракетно-пушечная система АК-630 "Дуэт", - отметил эксперт.Дандыкин подчеркнул, что современные угрозы требуют комплексного подхода к защите кораблей. "Нужно сочетать системы разного радиуса действия для создания эшелонированной обороны", - заявил он."Сейчас идет активное переоснащение флота новыми системами ПВО, что особенно важно в условиях массового применения беспилотников", - резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Русский флот защитит Калининград, отстоит Севморпуть и не даст НАТО пролезть на Каспий" на сайте Украина.ру.О других угрозах национальной безопасности России — в интервью Павла Леонова: США планируют сделать с Калининградом то же, что с Сербией в 1999 году.
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новости, калининград, россия, сша, василий дандыкин, украина.ру, нато, вооружения, флот, корабли, сво, спецоперация, бпла, пво, защита
Новости, Калининград, Россия, США, Василий Дандыкин, Украина.ру, НАТО, вооружения, флот, корабли, СВО, Спецоперация, БПЛА, ПВО, защита

"Панцирь" для "Каракурта": Василий Дандыкин рассказал о новых системах ПВО для кораблей

04:40 25.07.2025
 
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Российский военно-морской флот активно модернизирует системы противовоздушной обороны кораблей для борьбы с новыми угрозами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
По словам эксперта, на малые ракетные корабли типа "Каракурт" устанавливается морская версия комплекса "Панцирь". "Он эффективен и против БПЛА, и против других летательных аппаратов", - подчеркнул Дандыкин.
Для более крупных кораблей предусмотрены системы ПВО среднего радиуса действия. "Это то, чего объективно не хватало. Их будут устанавливать на фрегаты и корветы", - пояснил собеседник.
Особое внимание уделяется малокалиберной артиллерии. "Малая зенитная артиллерия у нас хорошая. Например, ракетно-пушечная система АК-630 "Дуэт", - отметил эксперт.
Дандыкин подчеркнул, что современные угрозы требуют комплексного подхода к защите кораблей. "Нужно сочетать системы разного радиуса действия для создания эшелонированной обороны", - заявил он.
"Сейчас идет активное переоснащение флота новыми системами ПВО, что особенно важно в условиях массового применения беспилотников", - резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Русский флот защитит Калининград, отстоит Севморпуть и не даст НАТО пролезть на Каспий" на сайте Украина.ру.
О других угрозах национальной безопасности России — в интервью Павла Леонова: США планируют сделать с Калининградом то же, что с Сербией в 1999 году.
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Вчера, 17:31
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами отбила атаки ВСУ и уничтожила две их элитные бригадыЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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