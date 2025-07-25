https://ukraina.ru/20250725/pantsir-dlya-karakurta-vasiliy-dandykin-rasskazal-o-novykh-sistemakh-pvo-dlya-korabley-1065897506.html

"Панцирь" для "Каракурта": Василий Дандыкин рассказал о новых системах ПВО для кораблей

"Панцирь" для "Каракурта": Василий Дандыкин рассказал о новых системах ПВО для кораблей - 25.07.2025 Украина.ру

"Панцирь" для "Каракурта": Василий Дандыкин рассказал о новых системах ПВО для кораблей

Российский военно-морской флот активно модернизирует системы противовоздушной обороны кораблей для борьбы с новыми угрозами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2025-07-25T04:40

2025-07-25T04:40

2025-07-25T04:40

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По словам эксперта, на малые ракетные корабли типа "Каракурт" устанавливается морская версия комплекса "Панцирь". "Он эффективен и против БПЛА, и против других летательных аппаратов", - подчеркнул Дандыкин.Для более крупных кораблей предусмотрены системы ПВО среднего радиуса действия. "Это то, чего объективно не хватало. Их будут устанавливать на фрегаты и корветы", - пояснил собеседник.Особое внимание уделяется малокалиберной артиллерии. "Малая зенитная артиллерия у нас хорошая. Например, ракетно-пушечная система АК-630 "Дуэт", - отметил эксперт.Дандыкин подчеркнул, что современные угрозы требуют комплексного подхода к защите кораблей. "Нужно сочетать системы разного радиуса действия для создания эшелонированной обороны", - заявил он."Сейчас идет активное переоснащение флота новыми системами ПВО, что особенно важно в условиях массового применения беспилотников", - резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Русский флот защитит Калининград, отстоит Севморпуть и не даст НАТО пролезть на Каспий" на сайте Украина.ру.О других угрозах национальной безопасности России — в интервью Павла Леонова: США планируют сделать с Калининградом то же, что с Сербией в 1999 году.

https://ukraina.ru/20250724/1065896390.html

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