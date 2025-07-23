https://ukraina.ru/20250723/ot-gomelya-do-kieva-150-kilometrov-ekspert-rasskazal-pro-perspektivy-kievskogo-napravleniya-1065761083.html

"От Гомеля до Киева 150 километров": эксперт рассказал про перспективы Киевского направления

"От Гомеля до Киева 150 километров": эксперт рассказал про перспективы Киевского направления - 23.07.2025 Украина.ру

"От Гомеля до Киева 150 километров": эксперт рассказал про перспективы Киевского направления

Возобновление наступления на Киевском направлении с территории Белоруссии возможно после решения оперативных задач в Сумской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-07-23T06:00

2025-07-23T06:00

2025-07-23T06:00

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"Что касается самого Киевского направления, мне кажется, что было бы целесообразно повторить сценарий начала СВО, когда ВС РФ двигались с территории Белоруссии", — заявил эксперт. Он уточнил: "Все-таки от Гомеля до Киева всего 150 километров по прямой".Сорокин обозначил необходимые предварительные условия: "Но в любом случае сначала нужно решить подчиненную сумскую проблему. И в конце концов нужно решать вопрос с Харьковом".Эксперт подчеркнул важность харьковского направления: "Харьков находится на самой нашей границе. Учитывая настроения многих его жителей, которые ждут прихода нашей армии, это очень важно"."И именно этот эпизод покажет недееспособность ВСУ больше, чем что бы то ни было", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Николай Сорокин: Если Россия откажется от тактики тысячи порезов, то решит проблему Харькова и Сум" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Алексея Рамма: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы.

https://ukraina.ru/20250722/1065760821.html

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